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 Політика України, Суспільство
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Все про:візит (706) Папа Римський (55) УГКЦ (53) Шевчук Святослав (34) Франциск (29)

 "Потрібне запрошення", - глава УГКЦ Святослав назвав умови приїзду Папи Римського в Україну

Існує три умови для візиту Папи Римського Франциска в Україну.

Про це розповів глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Не потрібно у всьому бачити "руку Москви". Вона є. Але нам не потрібно бути залежними від неї і просто ментально від неї звільнитися. Ми цього року відбули Синод єпископів нашої церкви у Римі. І ми мали нагоду в лоні цілого єпископату мати зустріч зі Святішим отцем. І ми його офіційно вже вкотре запросили приїхати до України (Папу Римського. – Ред.). Він мені пообіцяв, що він це дуже серйозно прийняв до уваги. Коли на наше робоче сесійне засідання прийшов держсекретар Ватикану Паролін, ми напряму його запитали: що необхідно для того, щоб папа міг приїхати? Він сказав, що є кілька умов. Перше – це є запрошення католицьких церков. Друге – це є запрошення з боку української державної влади. Ми маємо нового президента. Я сподіваюся, що він запросить папу. Третє. Паролін говорив, що потрібно, щоб теж і інші християнські церкви не заперечували проти того візиту", - повідомив Святослав.

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Папа Римський приїжджав в Україну лише раз. У 2002 році понтифік Іван Павло II відвідав Львів і Київ.

Франциска було обрано Папою у 2013 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167319
 
 
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для україни з історії ватикану шановним є лише один папа - павло II
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цей діяч є особистим казначеєм путлєра-х.у.йла, він красується з якімось мацковськими бандюками з колорадським бантом на своїй сутані, він ще жодного разу не засудив напад моцковії на Україну. Про який приїзд цього ************* може йти мова?
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Ми не проти приїзду Папи Римського, але цей ************, що обіймає Святий Престол не має права ступити на Українську землю бо він є пособником окупантів та терористів.
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Хто хоче - шукає можливості .
Хто не хоче - шукає причину .
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