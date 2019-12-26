EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  981  1
Все про:Одеса (2263) пожежа (1970)

 Експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих унаслідок пожежі в одеському коледжі

Експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих унаслідок пожежі на Троїцькій, 25.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думська".

Останнім упізнали директора Інституту морської біології НАН України, доктора біологічних наук Бориса Александрова. Прощання з Борисом Георгійовичем відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова.

Крім того, 26 грудня у Валіховському провулку попрощаються з двома іншими жертвами пожежі - 16-річними студентками економічного коледжу Катериною Пьяночкіною та Юлією Маркіною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім'ям загиблих і постраждалих під час пожежі в одеському коледжі перерахували 2,13 млн грн матдопомоги, - міськрада

Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167315
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А почему не слышно стонов и воплей типа" зеленский, кто заказал 16 жертв в колледже"?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору