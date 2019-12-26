 Відключення водопостачання через борги на Луганщині: у трьох містах досі немає води, в Лисичанську понад 100 об'єктів без тепла, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Станом на 7 год. 26 грудня у зв’язку з відключенням 24 грудня від електропостачання через заборгованість за спожиту електроенергію 7 насосних станцій ЛКСП "Лисичанськводоканал", без централізованого водопостачання залишаються частково м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ (близько 46 тис. абонентів).
"У зв’язку з недостатньою кількістю води в системі 25 грудня призупинено роботу 1 котельні в м. Лисичанськ, унаслідок чого без теплопостачання залишилося 110 житлових будинків (близько 5 тис. 200 абонентів), 3 школи, 3 дитячі садочки та 4 медичні заклади. Температура повітря 3 градуси тепла. У разі необхідності буде здійснюватися підвезення води", - йдеться в повідомленні.
Приїзди, живи, не плати за воду.
Не пізніше як через 2 місяця пришлють платіжку з вимогою заплатити борг.
А ще через місяць відімкнуть.
І доречі, там працює теж сама компанія що і на неокупованій - «Вода Донбасу»
Скільки можна знущатися?