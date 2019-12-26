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 Відключення водопостачання через борги на Луганщині: у трьох містах досі немає води, в Лисичанську понад 100 об'єктів без тепла, - ДСНС

У Лисичанську, Новодружеську і Привіллі Луганської області без водопостачання залишилися близько 50 тисяч жителів. Крім того, в Лисичанську без теплопостачання залишилися 110 житлових будинків (близько 5 тис. 200 абонентів), 3 школи, 3 дитячі садочки і 4 медичні заклади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 7 год. 26 грудня у зв’язку з відключенням 24 грудня від електропостачання через заборгованість за спожиту електроенергію 7 насосних станцій ЛКСП "Лисичанськводоканал", без централізованого водопостачання залишаються частково м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ (близько 46 тис. абонентів).

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"У зв’язку з недостатньою кількістю води в системі 25 грудня призупинено роботу 1 котельні в м. Лисичанськ, унаслідок чого без теплопостачання залишилося 110 житлових будинків (близько 5 тис. 200 абонентів), 3 школи, 3 дитячі садочки та 4 медичні заклади. Температура повітря 3 градуси тепла. У разі необхідності буде здійснюватися підвезення води", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167313
 
 
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Надо поблагодарить власть,которая так заботится о "НАШИХ ЛЮДЯХ" в оккупации,что поставляет в лугандон воду бесплатно.У водоканалов нет средств,потому,что сепарасты не платят за воду,вот им и отключают электроэнергию.Вместо того,чтобы поставить заглушки на трубопроводах в ОРДЛО,где это возможно,они их уговаривают.А с приходом в рнбо откровенной сепаратни,,думаю этим вопросом никто не будет заниматься.Кого это интересует колорада-сивуху?Или наташу-копанку?Их цель понравиться коллаборантам,что потом они за них проголосовали.
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Заздриш?
Приїзди, живи, не плати за воду.
Не пізніше як через 2 місяця пришлють платіжку з вимогою заплатити борг.
А ще через місяць відімкнуть.
І доречі, там працює теж сама компанія що і на неокупованій - «Вода Донбасу»
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Петро, що ти робиш?
Скільки можна знущатися?
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