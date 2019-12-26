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 Політика України, Події
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Все про:суд (5692) Кузьменко Юлія (39) Добош (6)

 Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про "сакральну жертву"

Адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош опублікував повну розшифровку розмови своєї підзахисної з особою Т., про зміст якої йшлося на брифінгу МВС, скликаному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст розшифровки Владислав Добош розмістив у Facebook.

"Ну, що ж, друзі! На брифінгу МВС, а потім і в суді було публічно відкрито розмову Юлії Кузьменко з особою Т., в якій ідеться про Марусю Звіробій, де нібито Юля щось страшне планує проти Марусі та її дітей! А тепер увага, розшифровка розмови з контекстом, у якому про це говорилося. І нехай мені хтось скаже, що це не політична справа і не розправа! І де тут Шеремет?! Питання - кому це вигідно?! К. - це Кузьменко, Т. - співрозмовниця!" - написав він.

Також читайте: Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко подала в суд на МВС

Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про сакральну жертву 01
Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про сакральну жертву 02
Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про сакральну жертву 03
Фото: Добош/Facebook

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про сакральну жертву 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167312
 
 
 Топ коментарі
 
Вот оно что поражает тылового зебила - уровень культуры людей, связанных с войной. А то, что страна катится к диктатуре и речь о политической расправе, зебила не поражает. Бубочка Голобородько для них - бог аля Путин.
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Хотелось бы твой уровень общения в среде своих же зебилов посмотреть... Жаль тебя приЗЕдент пока ни в чём не обвиняет,да и нах ты ему нужен.
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Давай посадим за матерщину в личной беседе!
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Первое, что поражает - это высочайший уровень культуры собеседниц, впрочем, это типично для высокоинтеллектуальной соевой среды
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Вот оно что поражает тылового зебила - уровень культуры людей, связанных с войной. А то, что страна катится к диктатуре и речь о политической расправе, зебила не поражает. Бубочка Голобородько для них - бог аля Путин.
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Давай посадим за матерщину в личной беседе!
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Пысы.
Как то пришлось находится минут 10 в помещении, откуда проводилась прослушка торговок на базаре Юность.
Нахрена ментам их было слушать - хз.
Но поразило, что ни разу не услышал ни одного кривого слова, ну хохмили, обсуждали своих хахалей, покупателей, но все на литературном языке, без матов и сленга.
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Хотелось бы твой уровень общения в среде своих же зебилов посмотреть... Жаль тебя приЗЕдент пока ни в чём не обвиняет,да и нах ты ему нужен.
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как не было высшего образования, хабалки рецивидистки, отсидевшие 25 лет, последние подзаборные и это ылита АТО
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Кацап, представь, что и твой путин материться. А твои ,,апалченцы", по другому не умеют. Все военные матюкаются, депутаты, министры, прокуроры...А ты из себя целочку корчишь.
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Говно, виховане на сортирі-95 та серіалі "скоти" ще може вимовити слово "культура"? Блінов з лопати цьому "культурному"!
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давай , покажи , как правильно ЧЛЕНОМ на пианино долбить,
чем подонок зеленский лучше ?
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Про,,высочайший уровень культуры собеседниц,, написал утончённый ценитель игры писюном на пианино. Гы-гы...
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А не *уй підслуховувати чужі приватні розмови, чмо зедебільне.
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Поражает расстановка знаков препинания высокоинтеллектуальными работниками следствия, впрочем, это типично для высочайших специалистов и экспертов кройки и шитья.
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Ну все правильно - " конфликт надо раздуть - нельзя замораживать"
Повзрывав Киев - опять помощь пойдео, отщипнет себе эта волонтерка и патриотка.
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Русскіє там уже карту міра с Бєларосійской областью рісуют, а ти всьо на украінскіх сайтах с Порошенком борєшся.
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Байстрюк, русские уже Крым перерисовали, на Донбассе паспорта выдают.
Волонтерки Киев хотят побомбить, что бы с бабушек бабла подербанить.
А ты тут на Цензоре все на Петю - мародера мастурбируешь.
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а,ну брысь под лавку и сопи в два сопла,а то лука тебя здесь найдёт
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Не встигнеш завтра прокинутись, а ти вже не бєларус, а касаб.
Може тобі і добре буде.. Ти ж за це ніяк не хвилюєшся.
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Ты расшифровку, убогая, прочитала?!
Как всегда шлангом прикидываешься - готова ради сраных порошенковских сребренников игнорировать здравый смысл, защищать потенциальных (а может и реальных) бандюков и террористов.
Ты разве украинка?!
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Віктар, а кто развязал вайну на Данбассє?
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Так мы боремся с кацапам, а ты свою страну просрал, а лезешь в украинские дела.
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а,может он ,как и большинство бЯларусов - мазахист?)
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а,ну брысь под лавку и сопи в два сопла,а то лука тебя здесь найдёт
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Нажреться перзидент лайна з цією справою. Не раз ще пошкодує, що повірив путіну.
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пеця лживая воровская порохня и убийца Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про "сакральну жертву" - Цензор.НЕТ 4198
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Це точно, матаролу вашого грогнув разом з гіві! Нє забудєм, нє прастім!
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Как нравится читать, когда у порохоботов рвет пукан, значит мы все делаем правильно! Сажать усю Ылиту атошную, мразей садистов порохоботовских.
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поняли? для земрази защитники Украины "Ылита атошная"
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То не земрази, а морды кацапские. Даже если с паспортом Украины. Так как Butkevich, пишут только отпетые кацпские мрази.
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Вогнегасник тобі дати? Ти дивись тільки не сильно сади всих, а то можеш і сам сісти, на жопу в калюжу.
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Т. "Я считаю, что нам теперь, чем хуже - тем лучше"
К. "Да, я тоже считаю"

Читаю дальше.
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Я за вас радий, що ви ще можете мати свою думку.
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****, нах, ты пуританин, что ли? Ты учителей в школе не слышал, тем более в выпускном пятом классе, а тут быстро выводы научился делать, забредя случайно на Цензор.
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Якщо коротко підсумували зміст розмови, то Аваков - поц і по вуха в копроматах. Та ще і Бубочку в своє лайно вмакнув.
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Зе попал..
С брифингом
С назначением виноватых до суда
Теперь даже если бы были виноваты
европейский суд скажет что было давление со стороны президента
В штатах уже был бы импичмент
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Про распиаривание лидера за деньги порошенко тоже хорошо!

Маты мешают читать - мерзко... от детского врача.
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СВОБОДУ ПАТРІОТАМ!
справа шита гнилими нитками і круворуким портновим
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Не розумію, в чому сенсація?
Розмова дурна, але за це не судять. Так само, розмова не містить інформації, яка б виправдовувала когось чи кидала підозру у справі Шеремета.
Аваков, здається, казав що оприлюднено 5% матеріалів обвинувачення. Що ж сталося з 95%? Якщо все складається з таких розмов...
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Дурна. Як казала Маруся, фронтовики і не про таке ще розмовляють.
Ми, далекі від фронту, багато чого не розуміємо, в першу чергу їхньої жертви - самопожертви та побоювань.
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То вони хотіли Марусю пропіарити ?
Та влада сама з цим впорається. Попресує її ще, і буде вам героїня.
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Да-да....
Они планировали от....дить бабу-мать руками ментов.
Только нужно найти ментов, которые согласятся это сделать.
Т.е. "ПРОПИАРИТЬ" бабу-мать руками ментов.
"ПРОПИАРИТЬ" и "отп...дить" - слова синонимы. Да?
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Не попиарить а отпистить руками титушек, а также инсценировать похищение ее детей
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Спасибо адвокату.
Теперь все стало еще понятнее.
Про деньги порошенко, про ностальгию по войне, про собеседниц, про то, как нужно народ "поднимать".....
Ждем продолжения.
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не, надо поднять подонкам в мантиях зарплату и пенсию
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Адвокат неадекватный? Из разговора ясно что они планировали сделать эту Марусю сакральной жертвой. Даже предлагали "********" детей.
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за что зеленский арестовал марусю и рылся у неё дома в вещах ?
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Що характерно,-ненавидять Пороха дужче за Зєлю ,так само,як і зраднюки,типу Касьянова,Савєльєва,чи їх друга. Дві курки.
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Що саме цікаво, що Маруся Звіробій на боці Кузьменко. Щось у вас зе болото не зростається....
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ну что-то такое я и предполагала...и, какой вывод можно сделать из этой розмовы? а) менты у нас дебилы, в основном; б) прокурорские в основной своей массе, к сожалению, тоже...,в) судей трудно назвать независимыми или они тоже, не дай бог, дебилы... и с) у нас есть еще неравнодушные люди, но их мало..., критически мало...
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Получается шо прослушивают телефоны у всех волонтеров, патриотов, тех кто мало-мальски может шото организовать, повлиять на ход событий, против Клоуна в частности. Видим явное преследование тех кто не хочет обратно в Московию.
Тока вот , зебобики, может получиться как всегда получается с типиллами при власти. Ростов, здрасьте папа.
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