 Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про "сакральну жертву"

Як інформує Цензор.НЕТ, текст розшифровки Владислав Добош розмістив у Facebook.
"Ну, що ж, друзі! На брифінгу МВС, а потім і в суді було публічно відкрито розмову Юлії Кузьменко з особою Т., в якій ідеться про Марусю Звіробій, де нібито Юля щось страшне планує проти Марусі та її дітей! А тепер увага, розшифровка розмови з контекстом, у якому про це говорилося. І нехай мені хтось скаже, що це не політична справа і не розправа! І де тут Шеремет?! Питання - кому це вигідно?! К. - це Кузьменко, Т. - співрозмовниця!" - написав він.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Как то пришлось находится минут 10 в помещении, откуда проводилась прослушка торговок на базаре Юность.
Нахрена ментам их было слушать - хз.
Но поразило, что ни разу не услышал ни одного кривого слова, ну хохмили, обсуждали своих хахалей, покупателей, но все на литературном языке, без матов и сленга.
чем подонок зеленский лучше ?
Повзрывав Киев - опять помощь пойдео, отщипнет себе эта волонтерка и патриотка.
Волонтерки Киев хотят побомбить, что бы с бабушек бабла подербанить.
А ты тут на Цензоре все на Петю - мародера мастурбируешь.
Може тобі і добре буде.. Ти ж за це ніяк не хвилюєшся.
Как всегда шлангом прикидываешься - готова ради сраных порошенковских сребренников игнорировать здравый смысл, защищать потенциальных (а может и реальных) бандюков и террористов.
Ты разве украинка?!
К. "Да, я тоже считаю"
Читаю дальше.
С брифингом
С назначением виноватых до суда
Теперь даже если бы были виноваты
европейский суд скажет что было давление со стороны президента
В штатах уже был бы импичмент
Маты мешают читать - мерзко... от детского врача.
справа шита гнилими нитками і круворуким портновим
Розмова дурна, але за це не судять. Так само, розмова не містить інформації, яка б виправдовувала когось чи кидала підозру у справі Шеремета.
Аваков, здається, казав що оприлюднено 5% матеріалів обвинувачення. Що ж сталося з 95%? Якщо все складається з таких розмов...
Ми, далекі від фронту, багато чого не розуміємо, в першу чергу їхньої жертви - самопожертви та побоювань.
Та влада сама з цим впорається. Попресує її ще, і буде вам героїня.
Они планировали от....дить бабу-мать руками ментов.
Только нужно найти ментов, которые согласятся это сделать.
Т.е. "ПРОПИАРИТЬ" бабу-мать руками ментов.
"ПРОПИАРИТЬ" и "отп...дить" - слова синонимы. Да?
Теперь все стало еще понятнее.
Про деньги порошенко, про ностальгию по войне, про собеседниц, про то, как нужно народ "поднимать".....
Ждем продолжения.
Тока вот , зебобики, может получиться как всегда получается с типиллами при власти. Ростов, здрасьте папа.