 Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про "сакральну жертву"

Як інформує Цензор.НЕТ, текст розшифровки Владислав Добош розмістив у Facebook.

"Ну, що ж, друзі! На брифінгу МВС, а потім і в суді було публічно відкрито розмову Юлії Кузьменко з особою Т., в якій ідеться про Марусю Звіробій, де нібито Юля щось страшне планує проти Марусі та її дітей! А тепер увага, розшифровка розмови з контекстом, у якому про це говорилося. І нехай мені хтось скаже, що це не політична справа і не розправа! І де тут Шеремет?! Питання - кому це вигідно?! К. - це Кузьменко, Т. - співрозмовниця!" - написав він.

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Фото: Добош/Facebook

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.