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Все про:обстріл (5827) Донбас (12860) операція Об'єднаних сил (1901)

 Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб

25 грудня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, шість обстрілів позицій українських сил було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- двічі поблизу Красногорівки - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- біля Невельського - з міномета калібру 120 мм - 7 мін;
- двічі неподалік Старогнатівка - зі стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Василівка - з ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї.

Шість обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- поряд із Кримським - зі стрілецької зброї;
- чотири рази поблизу населеного пункту Луганське - з мінометів калібру 120 мм - 17 мін, 82-мм мінометів - 17 мін, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 25 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників неподалік населеного пункту Невельське.

"Втрат з нашого боку немає", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167311
 
 
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Якщо і справді без втрат- то це просто надзвичайно добре.
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Путін нападає на рускоязичні регіони, де найбільше ненавидять Україну. Нещодавно знову заявив претензії на українські території. Невже ватники з 5 колони вважають, що путін цього разу прийде винятково з тульскімі прянікамі. А вони знову мочитимуть укробєндєравцєев, та отримуватимуть по 2 пенсії, та комуналку за рахунок народу України?
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а як це сприймає світ ?
там же росіскомовні живуть, вони хочуть до росії, то навіщо обурюватись...вводити санкції.
люди самі хочуть.
така думка панує в світі, ніхто не розрізняє росіскомовного українця від кацапа.
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Так російськомовні "українці" за кордоном самі себе називають "рускімі". Постійно ходять на рускіє тусовкі, спілкуються не з українцями, а з москалями., на Україну дивляться, як на тимчасове нєдоразумєніє. Український паспорт дістають лише тоді, коли треба обминути антипутінські санкції.
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Не слышно что то,сторонников разведения.Ау-боты. Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 3359
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????? Что то не могу въехать к чему они в Париже договорились? Или это был шоппинг?
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Домовились про інтеграцію України до ЬІмперії.
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До чого домовилися? 1. Мочити патріотів. 2. Припинити антимосковські, антипутінські вислови. 3. Не називати москалів ворогами, агресорами, окупантами. Більше ні про що.
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