 Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, шість обстрілів позицій українських сил було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- двічі поблизу Красногорівки - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- біля Невельського - з міномета калібру 120 мм - 7 мін;

- двічі неподалік Старогнатівка - зі стрілецької зброї;

- поблизу населеного пункту Василівка - з ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї.

Шість обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- поряд із Кримським - зі стрілецької зброї;

- чотири рази поблизу населеного пункту Луганське - з мінометів калібру 120 мм - 17 мін, 82-мм мінометів - 17 мін, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 25 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників неподалік населеного пункту Невельське.

"Втрат з нашого боку немає", - додали в пресцентрі ОС.