 Американський пенсіонер пограбував банк і розкидав гроші на вулиці, вигукуючи "Щасливого Різдва!"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ВВС.
Особу грабіжника встановлено. Його ім’я Девід Олівер, йому 65 років. Банк він пограбував серед білого дня.
За словами очевидців, вийшовши з банку, Олівер розкидав гроші по вулиці, побажав перехожим щасливих свят, а після спокійнісінько всівся чекати поліцейських поряд із найближчою кав'ярнею.
Грабіжника затримали. А розкидані ним гроші свідомі перехожі зібрали і віднесли назад у банк.
!Спойлери!
грабіжники маленьку частину навару сумою в 140лямів євро розкидали з *********, щоб створити мутну водичку на вулицях для нового пограбування
вот потому покупатели в очередь и стоят.. и немалая часть их - знакомые лица из числа "новых" и приближенных к монике.
Но вот заниженный курс валют именно по этой причине
А вот это совсем не факт...насчёт вернуть.
Объявит дефолт, чтобы не платить проценты?
А это идея.
Понятное дело тут речь идет не о greenpeace .
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Тот случай когда мона сказать: о б*же, вы сознательный гражданин? - как я рад...(душится с "жабой")
там вроде "секут" по номерам банкнот то, вот почему и сдали бабло. В противном случае =
Игорь Валерьевич(поднимает бокал виски с бородачем одним) никогда бы так не попались, вот так вот. Они(срррр-ммм, кхи---- ммм) вообще патриот, вот мамой клинус же(ням-ням). вот и все дела - а то наехали на человека вот непонятно - че шпынять этого господина то?
миллионером стать по-любому мона. вот так вот
Постраждалих немає, гроші на місті, усі отримали заряд емоцій, а копи потренувалися и "розкрили та затримали"...