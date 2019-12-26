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Все про:пограбування (429) Різдво (79) США (5863)

 Американський пенсіонер пограбував банк і розкидав гроші на вулиці, вигукуючи "Щасливого Різдва!"

У Колорадо-Спрінгс чоловік з білою бородою пограбував банк. Гроші він розкидав на вулиці, вигукуючи при цьому привітання з Різдвом на адресу перехожих.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ВВС.

Особу грабіжника встановлено. Його ім’я Девід Олівер, йому 65 років. Банк він пограбував серед білого дня.

За словами очевидців, вийшовши з банку, Олівер розкидав гроші по вулиці, побажав перехожим щасливих свят, а після спокійнісінько всівся чекати поліцейських поряд із найближчою кав'ярнею.

Грабіжника затримали. А розкидані ним гроші свідомі перехожі зібрали і віднесли назад у банк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167310
 
   
 Топ коментарі
 
У нас зеленые недоумки грабонули Нацбанк страны страну и разбросали ОВГЗ . Сознательные прохожие пособирали эти ОВГЗ и выжидают удобного момента что бы вернуть эти ОВГЗ банку с прибылью для себя .
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и там нехилая прибыль.. 16-18% годовых в гривне, а в валюте, с учетом роста гривны - выходит 25..35% годовых.. в долларах/евро.
вот потому покупатели в очередь и стоят.. и немалая часть их - знакомые лица из числа "новых" и приближенных к монике.
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Хоче, щоб про нього фільм зняли. От побачите, ще виставить умову, щоб його грав Роберт Де Ніро.
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Хоче, щоб про нього фільм зняли. От побачите, ще виставить умову, щоб його грав Роберт Де Ніро.
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Банальний сюжет. Я тут скориставшись баном після "дискусій" з порохоскотом почав третій сезон Casa de Papel дивитись, там та ж тема, тільки не на різдво:
!Спойлери!
грабіжники маленьку частину навару сумою в 140лямів євро розкидали з *********, щоб створити мутну водичку на вулицях для нового пограбування Американский пенсионер ограбил банк и разбросал деньги по улице, выкрикивая "Счастливого Рождества!" - Цензор.НЕТ 2609
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"порохоскотом " ну Вы красавчик ))), точнее не скажеш, уважение !!!
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Я дивилась цей серіал. Якщо перші два сезона були ще відносно цікаві, то в третьому мене вистачило лише на дві серії. С дерижаблем було круто, теж згадала про цей момент, коли прочитала про цього діда. Але згадувати не стала, бо обовьзково б знайшовся хтось з зескотів, хто би сказав, що це некоректне порівняння, а я дивлюсь багато поганих фільмів. Але погодьтесь, що Професор там був генієм.
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Ой вей і в США появилась філія партії Слуг Народу
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У нас зеленые недоумки грабонули Нацбанк страны страну и разбросали ОВГЗ . Сознательные прохожие пособирали эти ОВГЗ и выжидают удобного момента что бы вернуть эти ОВГЗ банку с прибылью для себя .
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и там нехилая прибыль.. 16-18% годовых в гривне, а в валюте, с учетом роста гривны - выходит 25..35% годовых.. в долларах/евро.
вот потому покупатели в очередь и стоят.. и немалая часть их - знакомые лица из числа "новых" и приближенных к монике.
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Про приближенных не знаю.
Но вот заниженный курс валют именно по этой причине
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что за бред🤣🤣иди лечись
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что бы вернуть эти ОВГЗ банку с прибылью для себя .

А вот это совсем не факт...насчёт вернуть.
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Думаете, банк не будет брать?
Объявит дефолт, чтобы не платить проценты?
А это идея. Американский пенсионер ограбил банк и разбросал деньги по улице, выкрикивая "Счастливого Рождества!" - Цензор.НЕТ 5657
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Жалко я таким высоко художественным стилем мысли свои излагать не умею.
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А можно сравнить выросшую в 2 раза за последние полгода квартплату в Черкассах?
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У тебя явно психическое отклонение, если ты считаешь, что страну ограбили именно зеленые или ты просто соекоричневый трыздун и фуфломет...
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не дадите ли динамику по ЦБ Украины в контексте сроков их размещения, объемов эмиссии и доходности? Ну если Вы вообще поняли что я спросил))
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просто он был дежурным Сантой ..., а злые люди не оценили ...
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Не перевелись еще Робин Гуды в наше время! Видать, заиграла кровь предков! Американский пенсионер ограбил банк и разбросал деньги по улице, выкрикивая "Счастливого Рождества!" - Цензор.НЕТ 3950
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Так там тільи один дідусь бігає. А за Землю - самі розумієте. Не з вилами підуть ....
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А якщо би це трапилося в Україні, то зевиборці віддали би гроші?
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А Певыборцi? Американский пенсионер ограбил банк и разбросал деньги по улице, выкрикивая "Счастливого Рождества!" - Цензор.НЕТ 5047
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зато я ни на миг не сомневался, что ты турок Американский пенсионер ограбил банк и разбросал деньги по улице, выкрикивая "Счастливого Рождества!" - Цензор.НЕТ 3554
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Якщо би це трапилось в Україні, то зевиборці зібрали би гроші та віддали Зебубочке на мороженку.
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вони за останні півроку так розбагатіли....при Петі за 5 років такого не було.
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Ну і хто ще не вірить у Санту і чекає на якогось відморозка з лядью?😉
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А разбросанные им деньги сознательные прохожие собрали и отнесли обратно в банк. Источник: https://censor.net.ua/n3167310
\\\\\\\\\\\

Тот случай когда мона сказать: о б*же, вы сознательный гражданин? - как я рад...(душится с "жабой") Американский пенсионер ограбил банк и разбросал деньги по улице, выкрикивая "Счастливого Рождества!" - Цензор.НЕТ 9980
там вроде "секут" по номерам банкнот то, вот почему и сдали бабло. В противном случае = Американский пенсионер ограбил банк и разбросал деньги по улице, выкрикивая "Счастливого Рождества!" - Цензор.НЕТ 2024
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"секут" по номерам в новые купюры из федерального резервного банка. Кто там что будет фиксировать в провинции. Не верите в людское бескорыстие Американский пенсионер ограбил банк и разбросал деньги по улице, выкрикивая "Счастливого Рождества!" - Цензор.НЕТ 2959
Американский пенсионер ограбил банк и разбросал деньги по улице, выкрикивая "Счастливого Рождества!" - Цензор.НЕТ 2754
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Ну как-то вот пишут шо типо уважаемый Игорь Валерьевич типо "украл" 450млрд..(да, 15 бюджетов Украины), и его не секли типо - хотя вроде пишет шо чуть ли не каждую купюру секут, б*же, не говоря уже про переводы бабла больше 1 млн. то.
Игорь Валерьевич(поднимает бокал виски с бородачем одним) никогда бы так не попались, вот так вот. Они(срррр-ммм, кхи---- ммм) вообще патриот, вот мамой клинус же(ням-ням). вот и все дела - а то наехали на человека вот непонятно - че шпынять этого господина то?
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А кстати, на фрир - напомнило Дж. Марвина Химеера. может тоже мужика заколебали.. хотя... мог бы свою цырковь открыть или набрать кредитов и свалить на отсрова какие-то
миллионером стать по-любому мона. вот так вот
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Цікаво, що дідуганові світить за так "новорічне привітання"?
Постраждалих немає, гроші на місті, усі отримали заряд емоцій, а копи потренувалися и "розкрили та затримали"...
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Поскольку банк не понёс убытков, а гражданин не присвоил их, ограбления не было. Хороший адвокат докажет, что это - всего лишь хулиганство.
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Сомневаюсь, ограбление остается ограблением. Если еще и с применением оружия, то однозначно тюрьма.
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Ограбление было, но не было присвоения украденного.
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Чувак хотів всіх ощасливити, але його не зрозуміли. Добрьіе дела наказуемьі.(С)
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Часть денег всё же пропала, но наверное не очень много т.к. за него определен залог в размере всего $10000 http://www.americaru.com/news/128193
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У нас в Украине тоже бы собрали бабло, разбросанное по улице и отнесли обратно в банк. А кацапы ни за что не отнесли!
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Перепрошую , пан впевнений що він про ту саму Україну пише про яку я подумав?)
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