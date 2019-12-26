 Американський пенсіонер пограбував банк і розкидав гроші на вулиці, вигукуючи "Щасливого Різдва!"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ВВС.

Особу грабіжника встановлено. Його ім’я Девід Олівер, йому 65 років. Банк він пограбував серед білого дня.

За словами очевидців, вийшовши з банку, Олівер розкидав гроші по вулиці, побажав перехожим щасливих свят, а після спокійнісінько всівся чекати поліцейських поряд із найближчою кав'ярнею.

Грабіжника затримали. А розкидані ним гроші свідомі перехожі зібрали і віднесли назад у банк.

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