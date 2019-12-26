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Все про:Абхазія (45) Грузія (617) Зурабішвілі (22) Південна Осетія (34) нормандська четвірка (955)

 Грузія хоче створити власний "нормандський формат" для переговорів про окуповані Абхазію та Південну Осетію, - Зурабішвілі

Тбілісі потребує міжнародної підтримки для переговорів з Москвою про долю своїх захоплених територій.

Про це президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила в ефірі Першого каналу Грузії, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ті формати, які є зараз, - "женевський" і "празький" - є технічними, і в них переговори ведуть "бюрократи, не ухвалюють політичних рішень".

Зурабішвілі наголосила, що Грузія не використовує всі дипломатичні ресурси так, як це робить Україна. За її словами, Грузії був би корисний формат, аналогічний "нормандському".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має повернути Грузії 20% окупованої території, - президент Зурабішвілі в ООН

"Щоб Грузія була представлена ​​разом зі своїми партнерами, тому що нам не під силу вести переговори наодинці. Щоб переговори були ефективними, сторони не мають бути в нерівній ситуації, у якій ми інакше опинимося. Нам необхідна ця підтримка. Тому і Україна бере участь у такому форматі, а не входить у прямі відносини (з Росією. - Ред.)", - сказала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167309
 
   
 Топ коментарі
 
И немцам пора. И молдаванам. И финам. И японцам.
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вот это номер. Грузия хочет создать свой "нормандский формат" для переговоров об оккупированных Абхазии и Южной Осетии, - Зурабишвили - Цензор.НЕТ 5511 Грузия ничего не добьется.
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И немцам пора. И молдаванам. И финам. И японцам.
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Ну, наконец-то!!! Нормандский формат подходящий, да только х@йло - НЕФОРМАТ.
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Хрена вам, а не формат. Вы же ЯО добровольно не сдавали?
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Вы их хоть термически обрабатываете?
Или так и кушаете мертвячинку?
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я про их читаю и испытываю глубокое моральное удовлетворение
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С латинского: Optime olere occisum hostem. Буквально: "Лучше всего пахнут вражьи кости" -. император Вителлий
Грузия хочет создать свой "нормандский формат" для переговоров об оккупированных Абхазии и Южной Осетии, - Зурабишвили - Цензор.НЕТ 1917
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Если вы не любите русских, значит просто вы их не умеете готовить)
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Поздно пить боржоми , когда печень отвалилась. Формат можно сделать хоть с папой римским , а толку все равно не будет
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Ничего не поздно. Время прошло, так что, все забыто? Нет. Все только начинается
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Підтягуємося усі, бажаючі стаємо у чергу.

Україна незламна попереду.
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что Грузия не использует все дипломатические ресурсы так, как это делает Украина. По еИсточник: https://censor.net.ua/n3167309

Вот где зрадонька зрадная.
Это потому что петя агент кремля Лолита?
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Правильно. Все вместе можно и нужно давить.
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Та нє, пірімога піріможнайа. Ти знаєш якісь інші слова окрім зради?
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Глупость какая. Любой договор с Россией не стоит бумаги, на которой он написан, как заметил Бисмарк. И переговоры с ней придают какую то легитимность ее действиям. Насчет Карабаха переговариваются ТРИДЦАТЬ ЛЕТ! И что? Ноль. Полный ноль. Ежу понятно, что землю не освободить, не изгнав оккупантов силой. То же с Украиной, Молдовой, Грузией...
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Колись Абхазiя була окремою республiкою СРСР,а потiм ii недобровiльно приэднали до Грузii.Коли розпався СРСР,то президент Гамсахурдiя лiквiдував автономiю Абхазii,а вiдомо,що кавказцi,в тому числi абхазцi,"горячi" люди з своiм пiвденним темпераментом,тому вони повстали проти грузинського свавiлля.Росiя цим скористалась,тобто самi грузини накликали на свою голову бiду.Карабах був армянским,але пiсля окупацii Червоною Армiэю та лiквiдацii незалежностi Вiрменii ,йього передали Азербайджану.Приднiстров'э було украiнською територiэю,яку в 1940 роцi передали Молдавскiй РСР,вiдповiдно забравши вiд неi Пiвденну Басарабiю.Так що не все так просто.Цi конфлiкти мають глибокi корнi,тому все однозночно тiльки для профанiв.
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Саломе, вы ещё в Грузии для нормандского формата не доросли. Сперва вам надо отвести войска. Примерно до Тбилиси. Грузия хочет создать свой "нормандский формат" для переговоров об оккупированных Абхазии и Южной Осетии, - Зурабишвили - Цензор.НЕТ 9642
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неужели на те же грабли?
нужно,что бы штаты обязательно были в "этом" формате
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Международная поддержка им нужна! Эта международная липовая поддержка уже не знает как от Украины избавиться, а тут ещё и Грузия. Здесь нужно в первую очередь опираться и искать поддержки у стран , пострадавших от рашки плюс прибалты , Штаты, Британия. Все остальные - это просто тормозы и утешители, от слова утешают лишь бы их не трогали.
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Бацька Лукашенко пугает кгбшного окурка блоком НАТО.Правильно бацка,дави Моль плешивую
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Слили европейцы Грузию, когда не захотели признать агрессию *****. Теперь им сложнее будет, нужно надеяться только на Штаты и на импичмент *********** дружбана. .
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Главное извлеките урок с нашего косяка!!!!!
Формат без США - это зря потраченное время!
Сначала тебе будут поддакивать (но за твоей спиной договариваться с рашкой)!
Потом тебя же и виновным сделают.
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