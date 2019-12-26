 Завалена сесія, домашній арешт і поїздки в Київ до слідчого, - Дугарь розповіла про життя

Інтерв'ю з Яною Дугарь записала журналістка ТСН, інформує Цензор.НЕТ. Розмовляли в поїзді "Київ-Дніпро". Дівчина поверталася зі столиці в Новомосковськ Дніпропетровської області, де перебуває під домашнім арештом.

"У мене є офіційний лист, на підставі якого я вимушена їхати до Києва. Бо в ухвалі суду – домашній арешт і прибуття до слідчого або на суд за першою вимогою, скажемо так… Взагалі я не маю права нікуди виходити, тільки квартира. Лише якщо є офіційний лист", - пояснила Дугарь.

За словами медсестри, підозру у справі про вбивство Павла Шеремета їй вручили у Львові, де вона вчиться в університеті фізкультури, за 15 хвилин до іспиту.

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"Мені на вулиці: "Добрий день. Підозра". Читаю. Сказати, що я була в шоці, це взагалі нічого не сказати. Мені не дали права ані подзвонити адвокату, взагалі нікому, ані відписатися, що мене затримали… Одразу повезли до Києва – це було 12 числа. Ніч ми їхали до Києва, потім ми звернули на Бучу, ночували в машині біля відділку поліції. Потім мене на ранок привезли до Печерського суду – там ми ще простояли, напевно, години три-чотири. А потім вже віддали телефони", - розповіла вона.

Дугарь стверджує, що про Шеремета дізналася кілька місяців тому "випадково", що саме це означає - пояснювати відмовляється. А вперше побувала в Києві, стверджує вона, вже після вбивства журналіста. "Це у мене закарбувалося в пам'яті, це березень 17 року", - додає вона.

Дугарь каже, що на продемонстрованих слідчими фотографіях - не вона, а в неї є алібі на обидві дати, коли були зроблені знімки.

"Дивись, вони беруть дві фотографії, які вони порівнюють між собою. Одна зроблена в 2016 році, інша – цього року. На них є дата, час. Але в 16 році я була офіційно в зоні АТО, у мене є документи. А в цьому році – закордоном. Тобто я ніяк не могла в той час, коли вони беруть фотографії для порівняння, я ніяк не могла бути тут", - стверджує вона.

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За словами Дугарь, з іншою підозрюваною у вбивстві Шеремета - дитячим кардіохірургом Юлією Кузьменко - вона познайомилася 2 місяці тому. А з головним підозрюваним у справі, музикантом і ветераном ССО Андрієм Антоненком, не знайома взагалі.

"Сподіваюся, що закінчиться все добре. Ми нарешті познайомимося з Андрієм, з Юлею поближче. Сядемо втрьох, він нам заспіває. Сподіваюся, що дуже скоро це закінчиться. Дуже шкода, що на свята вони лишаються під вартою. У мене наступна апеляція 8 січня, скільки разів до цього ще викличуть – не знаю. Втомилася", - підсумувала вона.

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