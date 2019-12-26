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Все про:інтерв'ю (49) Шеремет (322)

 Завалена сесія, домашній арешт і поїздки в Київ до слідчого, - Дугарь розповіла про життя

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військова медсестра Яна Дугарь розповіла, як змінилося її життя після висунення підозри.

Інтерв'ю з Яною Дугарь записала журналістка ТСН, інформує Цензор.НЕТ. Розмовляли в поїзді "Київ-Дніпро". Дівчина поверталася зі столиці в Новомосковськ Дніпропетровської області, де перебуває під домашнім арештом.

"У мене є офіційний лист, на підставі якого я вимушена їхати до Києва. Бо в ухвалі суду – домашній арешт і прибуття до слідчого або на суд за першою вимогою, скажемо так… Взагалі я не маю права нікуди виходити, тільки квартира. Лише якщо є офіційний лист", - пояснила Дугарь.

За словами медсестри, підозру у справі про вбивство Павла Шеремета їй вручили у Львові, де вона вчиться в університеті фізкультури, за 15 хвилин до іспиту.

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"Мені на вулиці: "Добрий день. Підозра". Читаю. Сказати, що я була в шоці, це взагалі нічого не сказати. Мені не дали права ані подзвонити адвокату, взагалі нікому, ані відписатися, що мене затримали… Одразу повезли до Києва – це було 12 числа. Ніч ми їхали до Києва, потім ми звернули на Бучу, ночували в машині біля відділку поліції. Потім мене на ранок привезли до Печерського суду – там ми ще простояли, напевно, години три-чотири. А потім вже віддали телефони", - розповіла вона.

Дугарь стверджує, що про Шеремета дізналася кілька місяців тому "випадково", що саме це означає - пояснювати відмовляється. А вперше побувала в Києві, стверджує вона, вже після вбивства журналіста. "Це у мене закарбувалося в пам'яті, це березень 17 року", - додає вона.

Дугарь каже, що на продемонстрованих слідчими фотографіях - не вона, а в неї є алібі на обидві дати, коли були зроблені знімки.

"Дивись, вони беруть дві фотографії, які вони порівнюють між собою. Одна зроблена в 2016 році, інша – цього року. На них є дата, час. Але в 16 році я була офіційно в зоні АТО, у мене є документи. А в цьому році – закордоном. Тобто я ніяк не могла в той час, коли вони беруть фотографії для порівняння, я ніяк не могла бути тут", - стверджує вона.

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За словами Дугарь, з іншою підозрюваною у вбивстві Шеремета - дитячим кардіохірургом Юлією Кузьменко - вона познайомилася 2 місяці тому. А з головним підозрюваним у справі, музикантом і ветераном ССО Андрієм Антоненком, не знайома взагалі.

"Сподіваюся, що закінчиться все добре. Ми нарешті познайомимося з Андрієм, з Юлею поближче. Сядемо втрьох, він нам заспіває. Сподіваюся, що дуже скоро це закінчиться. Дуже шкода, що на свята вони лишаються під вартою. У мене наступна апеляція 8 січня, скільки разів до цього ще викличуть – не знаю. Втомилася", - підсумувала вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167308
 
 
 Топ коментарі
 
Ох і повиповзало вас, нащадків нквдешної наволочі, оргазмуючої від слова "сядєтє".
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будет интересно наблюдать за зебильом, поливающим сейчас грязью Яну и Юлию - когда вылезет вся правда о фальсификации аваковым "дела".
это сейчас зебильо истерит и на гавно исходит.. а потом сделают вид что "ничего не говори"..
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если бы следак знал, что за его злочини дії, службову недбалість наступить карна відповідальність,
то в Украине люди бы не сидели по 3 - 5 лет в СИЗО без вироку суду и закон Савченко ментам не казался бы таким уж плохим.
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Ох і повиповзало вас, нащадків нквдешної наволочі, оргазмуючої від слова "сядєтє".
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какая у них там официальная статистика? Каждый 4ый кацап "сидел". И они по славному кацапскому обычаю пытаются тянуть всех с собой в своё дерьмо.
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та б*же, у мене дєд з бабов "сидів" на Сибіру - то шо, вони урки?
"куркулі" типу, бла-бла-бла.
а потім дєда ще й забрали на війну, медалі є всі діла
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рузький украинец - это типа нацист сионист ?
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Какой он еще, к едрене, сионист.
Сионисты - то польские евреи, как дед Антоненко.
А это просто лахтинский *удак.
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Нацист сионист - это также смешно , как рузький украинец
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Дурню і палець покажеш -сміється.. КОЖНА нація має своїх потвор=нацистів... А серед сіоністів нацистів - БІЛЬШІСТЬ. Вони щиро вважають себе "богообраними" а інших=ґоїв недолюдьми
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Нет, зайчик.
Нет, котик.
Ничего у вас не выйдет.
Лоханулся Аваков, назначив потомка польского еврея "арийцем, убившем белоруса с целью продемонстрировать свое расовое превосходство".
Это же надо так облажаться публично.
Это же надо забыть совершенно, что польские евреи - это элита Израиля, который они построили. Страшно себе представить, какими голосами "запоет" Квартал под "прицелом" Моссада, если с головы Антоненко упадет хоть один волос.
Не те сейчас времена, зайчик, не те времена, котик, что еврея судить публично по навету.
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аваков преавратил зеленского в кусок дерьма
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і що цікаво -тупориле бидло згідно зметодички з лахти від ґебельсів пукіна(шаломова) всіх хто за СПРАВЕДЛИВИЙ суд вважає ""нквд=сволотою".. Завалена сесія, домашній арешт і поїздки в Київ до слідчого, - Дугарь розповіла про життя - Цензор.НЕТ 6428
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будет интересно наблюдать за зебильом, поливающим сейчас грязью Яну и Юлию - когда вылезет вся правда о фальсификации аваковым "дела".
это сейчас зебильо истерит и на гавно исходит.. а потом сделают вид что "ничего не говори"..
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..что "ничего не говорили" и вообще что они "всегда не верили авакову"..
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Та ні, як завжди, будуть видавати з себе жертву. Майже таку, як Яна. Будуть плакатисч, що їх, наївних обманув підлий Аваков, що повірили злочинцю, призначеному Порошенком. 😏
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скорпман игрек, наблюдай за соблюдением закона над преступниками и не истери, вкурил?
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вижу - подгорело у тебя нехило от правды) значит чувствуешь всю ложь зебильной власти и лицемерие зебилья.. Заваленная сессия, домашний арест и поездки в Киев к следователю, - Дугарь рассказала о жизни - Цензор.НЕТ 3918
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а "соблюдение закона" по-аваковски, а точнее - полное попрание всех норм и законов, включая Конституцию, мораль и нравственность - видел весь мир.. особенно когда аваков и моника шмаркля - без суда - назвали людей "убийцами" Заваленная сессия, домашний арест и поездки в Киев к следователю, - Дугарь рассказала о жизни - Цензор.НЕТ 3717
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зеленский оболгал невиновных
он родонок
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если бы следак знал, что за его злочини дії, службову недбалість наступить карна відповідальність,
то в Украине люди бы не сидели по 3 - 5 лет в СИЗО без вироку суду и закон Савченко ментам не казался бы таким уж плохим.
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В Украине за фальсификацию дел никто ответственности не несёт, судьи за взятку или просьбу любое решение вынесут, следователь подкинет улики и заведёт дело на любого гражданина Украины, поздравляю Вас Зедебилы с возвращением Совок 2. Колбаса с завтрашнего дня будет по 2.2 руб.
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"Правовое" государство.
Стоит на страже "общественного порядка".
Больших дел можно навернуть, прикрываясь этим самым "общественным порядком", "благом государства" и прочими красивыми лозунгами.
Ну не говорить же в открытую: прикрываем бизнес интересы Авакова и Портнова, как не комильфо, могут не понять.
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лахтинське дурко та вдавись ти врешті-решт.. і мамка зрадіє
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Колбасы по 2.20 не будет.
Будет новый вариант совка: с террором, но без колбасы дешевой.
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Відносно дешева калбаса є і зараз, тільки котик чомусь не їсть її і відсуває від себе лапкою. Заваленная сессия, домашний арест и поездки в Киев к следователю, - Дугарь рассказала о жизни - Цензор.НЕТ 3920
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Значит, в колбасе нет мяса!
Кот - не человек, "мясо-продукт" есть не станет.
Кот "сечет" наличие мяса, как лаборатория. Заваленная сессия, домашний арест и поездки в Киев к следователю, - Дугарь рассказала о жизни - Цензор.НЕТ 7725
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До чього тут ковбаса?
Ще й по 2-20?
Щось "наші австралійці" зовсім з глузду зїхали.
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точно, а зеленский с большого ума у
мусоров подрабатывает ...
лучше бы продолжал
на пианино
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Неправильно. Їхала дівчина у поїзді. Журнашлюшка сідсіла. Ожливо навіть не представила я і посвідчення не показала. Просто взяла на розмову про життя. Головне щапитаннч:звідки Журнашлюшка знала, де, коли і чим буде їхати Яна?
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ЗЕвлада торжествуєт і пайот. Знайшли вбивць.
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А якщо докази будуть залізобетонні, що тоді ти "запойошь"?
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Слабоду Юрію Дєточкіну! Але що вони вбивці не вірю. Їх підставляють.
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зеленский выступил у мусоров в качестве обвинителя
он тоже обещал неопровержимые доказательства
пока он ничего не предъявил
люди сидят в тюрьме без суда
зеленский ублюдок
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Це як? Порвати всі письмові сввдчення про алібі і знмюищити всіх свідків?
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Разница между нами и Европой там люди сбиты в стаи у нас в стадо. Пока не научимся огрызаться (перестанем быть совком) так и будем кормовой базой для пастухов и их псов.
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В Європі не було савєцкай влади і це їхнє щастя.
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Савєцка власть була. Кацапів не було так масово. А там, де Савєцка власть була, наприклад у Польщі, щеплення від неї таке сил не, що французам, де тої власті не було, навіть і не снилося.
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