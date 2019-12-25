 Синяк замазала, зуби приклеїла і так ходила, - побита військовослужбовець розповіла про подробиці конфлікту

Про це журналістам розповіла сама Куліш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Куліш, її побила інша військовослужбовець - Віра Загороднюк. Це сталося ще 14 грудня, але керівництво намагалося приховати побиття.

"Нас відправили шити тенти на машини. Віра заявила, що не буде шити тенти та поїде додому, їй нібито важко це робити. Я почала обурюватися, зав’язався конфлікт, вона почала мене лаяти, а потім вдарила по зубах і вибила два. Синець на обличчі я замазувала, а зуби приклеїла і так ходила до 19 грудня. Потім поїхала до військового шпиталю", – розповіла Куліш.

Бійку, за словами Куліш, бачив командир роти забезпечення, де вона служить, Михайло Савічев. Втім, він сказав, що нібито нічого не бачив і що жінка нічого не доведе.

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За словами Куліш, конфлікти у підрозділі в неї почалися одразу – з квітня 2019 року. Вона служить кухарем, але, за її словами, їй доводилось працювати різноробочим, зокрема, ремонтувати приміщення, виконувати будівельні роботи. З самого початку вона почала говорити про корупцію в підрозділі, але заяву до військової прокуратури не написала – через тиск і погрози.

"Я почала говорити про розкрадання сухих пайків, про те, що збирають з нас гроші, по 100-150 гривень на місяць, невідомо на що. Мене викликав заступник командира частини з тилового забезпечення Дмитро Ангелюк та заявив, що "я або служу, або не служу" і погрожував звільнити мене за станом здоров’я", – говорить Куліш.

З квітня до грудня військовослужбовець п’ять разів лікувалась в шпиталі, в тому числі в неврології та гінекології.

Куліш звинувачує Ангелюка у продажі сухих пайків та крадіжці продуктів. Її слова зараз розслідуються. Сам Ангелюк телефоном підтвердив проведення розслідування, але заперечив обвинувачення Куліш щодо корупції та погроз.

Раніше міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив про побиття жінки-військовослужбовця в Одеській області. Він зазначив, що взяв справу під особистий контроль.