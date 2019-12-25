 Синяк замазала, зуби приклеїла і так ходила, - побита військовослужбовець розповіла про подробиці конфлікту

Про це журналістам розповіла сама Куліш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За словами Куліш, її побила інша військовослужбовець - Віра Загороднюк. Це сталося ще 14 грудня, але керівництво намагалося приховати побиття.
"Нас відправили шити тенти на машини. Віра заявила, що не буде шити тенти та поїде додому, їй нібито важко це робити. Я почала обурюватися, зав’язався конфлікт, вона почала мене лаяти, а потім вдарила по зубах і вибила два. Синець на обличчі я замазувала, а зуби приклеїла і так ходила до 19 грудня. Потім поїхала до військового шпиталю", – розповіла Куліш.
Бійку, за словами Куліш, бачив командир роти забезпечення, де вона служить, Михайло Савічев. Втім, він сказав, що нібито нічого не бачив і що жінка нічого не доведе.
За словами Куліш, конфлікти у підрозділі в неї почалися одразу – з квітня 2019 року. Вона служить кухарем, але, за її словами, їй доводилось працювати різноробочим, зокрема, ремонтувати приміщення, виконувати будівельні роботи. З самого початку вона почала говорити про корупцію в підрозділі, але заяву до військової прокуратури не написала – через тиск і погрози.
"Я почала говорити про розкрадання сухих пайків, про те, що збирають з нас гроші, по 100-150 гривень на місяць, невідомо на що. Мене викликав заступник командира частини з тилового забезпечення Дмитро Ангелюк та заявив, що "я або служу, або не служу" і погрожував звільнити мене за станом здоров’я", – говорить Куліш.
З квітня до грудня військовослужбовець п’ять разів лікувалась в шпиталі, в тому числі в неврології та гінекології.
Куліш звинувачує Ангелюка у продажі сухих пайків та крадіжці продуктів. Її слова зараз розслідуються. Сам Ангелюк телефоном підтвердив проведення розслідування, але заперечив обвинувачення Куліш щодо корупції та погроз.
Раніше міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив про побиття жінки-військовослужбовця в Одеській області. Він зазначив, що взяв справу під особистий контроль.
"Девочку, работавшую на кухне, дважды избили за то, что она вслух осмелилась возмутиться тем, что командир части и его заместитель по тылу воруют и назначают себе премии в 200% от оклада. В первый раз ее избили так, что повредили позвоночник. После этого ее в наказание отправили в командировку в Очаков. Там заставляли ремонтировать помещение, хотя по воинской специальности она повар. Когда приехала из командировки, избили еще раз. После этого она попала в госпиталь. Бойцы, которые видели все это, уверяют, что если она после госпиталя вернется в часть, то ее собьет машина или ее убьют каким-нибудь другим способом",
а тому предлагаю Вам, бестолковый товарисЧ майор, отправиться на ВВК, голову проверить ...
Капец
А лучше подсрачниками выгнать из армии.
аместитель МО Украины Иван Руснак в ходе разбирательств на місці події з'ясовує наступне:
"Девочку, работавшую на кухне, дважды избили за то, что она вслух осмелилась возмутиться тем, что командир части и его заместитель по тылу воруют и назначают себе премии в 200% от оклада. В первый раз ее избили так, что повредили позвоночник. После этого ее в наказание отправили в командировку в Очаков. Там заставляли ремонтировать помещение, хотя по воинской специальности она повар. Когда приехала из командировки, избили еще раз. После этого она попала в госпиталь. Бойцы, которые видели все это, уверяют, что если она после госпиталя вернется в часть, то ее собьет машина или ее убьют каким-нибудь другим способом".
Загибайся, ща тебе "подсрачниками выгнать из армии" или ты там никогда и не был?
если бы не Украинские Воины, тебе в окно уже давно мог бы залететь сепарский снаряд,помни об этом!
На что она надеялась? Что "срастутся"?
Что то новенькое.
Вона прийшла в армію служити чи на бал танцювати? Хлопів там щодня б'ють, часом вбивають - і нічого, просто статистка.
Курва, країна священних бабів і чоловіків як витратного матеріялу...
Налицо травля на женщину, которая посмела говорить про факты воровства.
И избили ее не случайно . У нас в стране такое сплошь и рядом .
П.с. и да, сейчас можно приклеить и нарастить все что угодно. И женщине что без передних зубов ходить?
Кстати, ей имеет смысл подать в суд на возмещение ущерба. Импланты стоят очень дорого.
не приятно, но факт.
И, судя по тому, что в других странах живут лучше , там люди честнее и законы работают
но, если это все опустить, то как бы да ... (сарказм, если че)