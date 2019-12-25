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 Синяк замазала, зуби приклеїла і так ходила, - побита військовослужбовець розповіла про подробиці конфлікту

У Наталії Куліш вибиті два передні зуби, струс мозку та інші травми. Зараз вона проходить лікування у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону України в Одесі.

Про це журналістам розповіла сама Куліш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Куліш, її побила інша військовослужбовець - Віра Загороднюк. Це сталося ще 14 грудня, але керівництво намагалося приховати побиття.

"Нас відправили шити тенти на машини. Віра заявила, що не буде шити тенти та поїде додому, їй нібито важко це робити. Я почала обурюватися, зав’язався конфлікт, вона почала мене лаяти, а потім вдарила по зубах і вибила два. Синець на обличчі я замазувала, а зуби приклеїла і так ходила до 19 грудня. Потім поїхала до військового шпиталю", – розповіла Куліш.

Бійку, за словами Куліш, бачив командир роти забезпечення, де вона служить, Михайло Савічев. Втім, він сказав, що нібито нічого не бачив і що жінка нічого не доведе.

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За словами Куліш, конфлікти у підрозділі в неї почалися одразу – з квітня 2019 року. Вона служить кухарем, але, за її словами, їй доводилось працювати різноробочим, зокрема, ремонтувати приміщення, виконувати будівельні роботи. З самого початку вона почала говорити про корупцію в підрозділі, але заяву до військової прокуратури не написала – через тиск і погрози.

"Я почала говорити про розкрадання сухих пайків, про те, що збирають з нас гроші, по 100-150 гривень на місяць, невідомо на що. Мене викликав заступник командира частини з тилового забезпечення Дмитро Ангелюк та заявив, що "я або служу, або не служу" і погрожував звільнити мене за станом здоров’я", – говорить Куліш.

З квітня до грудня військовослужбовець п’ять разів лікувалась в шпиталі, в тому числі в неврології та гінекології.

Куліш звинувачує Ангелюка у продажі сухих пайків та крадіжці продуктів. Її слова зараз розслідуються. Сам Ангелюк телефоном підтвердив проведення розслідування, але заперечив обвинувачення Куліш щодо корупції та погроз.

Раніше міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив про побиття жінки-військовослужбовця в Одеській області. Він зазначив, що взяв справу під особистий контроль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167305
 
 
 Топ коментарі
 
А где же наше ЗеБенятко? Где ВСУ в смартфоне? Синяк замазала, зубы приклеила и так ходила, - избитая военнослужащая рассказала о подробностях конфликта - Цензор.НЕТ 5898
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Index_Dias, армия ВСУ защищает тебя от москальной орды,пока ты сидишь на горшке! Синяк замазала, зуби приклеїла і так ходила, - побита військовослужбовець розповіла про подробиці конфлікту - Цензор.НЕТ 6682

если бы не Украинские Воины, тебе в окно уже давно мог бы залететь сепарский снаряд,помни об этом!
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ни чего не меняется ..., только фюреры разные красиво поют ...
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«Женщина в армии предмет особый и разглашению не подлежит». (армейская мудрость)
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Кулиш обвиняет Ангелюка в продаже сухих пайков и краже продуктов -- РАССТРЭЛЯТ!
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ни чего не меняется ..., только фюреры разные красиво поют ...
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а потом удивляемся, почему все увольняются и служить никто не хочет ....
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апреля по декабрь военнослужащая пять раз лечилась в госпитале, в том числе в неврологии и гинекологии. по мед протоколу - 90 дней лечилась из 210.
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товарисЧ майор, так отправь на ВВК, кто тебе мешает, пиши рапорт, рассмотрим ...
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и пока, товарисЧ майор, вы тут мне дни рахуєте, заместитель МО Украины Иван Руснак в ходе разбирательств на місці події з'ясовує наступне:
"Девочку, работавшую на кухне, дважды избили за то, что она вслух осмелилась возмутиться тем, что командир части и его заместитель по тылу воруют и назначают себе премии в 200% от оклада. В первый раз ее избили так, что повредили позвоночник. После этого ее в наказание отправили в командировку в Очаков. Там заставляли ремонтировать помещение, хотя по воинской специальности она повар. Когда приехала из командировки, избили еще раз. После этого она попала в госпиталь. Бойцы, которые видели все это, уверяют, что если она после госпиталя вернется в часть, то ее собьет машина или ее убьют каким-нибудь другим способом",

а тому предлагаю Вам, бестолковый товарисЧ майор, отправиться на ВВК, голову проверить ...
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Мы ,почти все -совки ,от этого и все беды. Дай Бог,чтоб смена несколькольких поколений и сражения за Свободу улучшили нацию и в корне изменили нас.
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Причем некоторые настолько совки, что даже здесь в комментариях вместо того, чтобы требовать расследование воровства и травли/неуставных отношений, нападают на человека, который обо всем этом заявил.
Капец
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А где же наше ЗеБенятко? Где ВСУ в смартфоне? Синяк замазала, зубы приклеила и так ходила, - избитая военнослужащая рассказала о подробностях конфликта - Цензор.НЕТ 5898
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Во какую армию Порошенко "возродил"! Красную, еСеСеСеровскую! Псевдорреформаторо керов, тьфу!
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Чилавек с хвамилией АНГЕЛюк красть не будет Синяк замазала, зубы приклеила и так ходила, - избитая военнослужащая рассказала о подробностях конфликта - Цензор.НЕТ 8087
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тьфу ты, твою мать. Одна тупая овца дала по зубам другой. И нужно припрячь в ситуацию министра обороны? Вы там ,,захисники Родины,, совсем поехали ? Обеим выдать по Участнику боевых действий и по квартире в Киеве.

А лучше подсрачниками выгнать из армии.
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вообщето они не захисникi Батькiвшiни,а повара и подсобные рабочие (внимательно перечитай статью)
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читайте по слогам ,,военнослужащей,, и гражданские не служат а работают
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ты просто дебил ...
аместитель МО Украины Иван Руснак в ходе разбирательств на місці події з'ясовує наступне:
"Девочку, работавшую на кухне, дважды избили за то, что она вслух осмелилась возмутиться тем, что командир части и его заместитель по тылу воруют и назначают себе премии в 200% от оклада. В первый раз ее избили так, что повредили позвоночник. После этого ее в наказание отправили в командировку в Очаков. Там заставляли ремонтировать помещение, хотя по воинской специальности она повар. Когда приехала из командировки, избили еще раз. После этого она попала в госпиталь. Бойцы, которые видели все это, уверяют, что если она после госпиталя вернется в часть, то ее собьет машина или ее убьют каким-нибудь другим способом".

Загибайся, ща тебе "подсрачниками выгнать из армии" или ты там никогда и не был?
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Index_Dias, армия ВСУ защищает тебя от москальной орды,пока ты сидишь на горшке! Синяк замазала, зуби приклеїла і так ходила, - побита військовослужбовець розповіла про подробиці конфлікту - Цензор.НЕТ 6682

если бы не Украинские Воины, тебе в окно уже давно мог бы залететь сепарский снаряд,помни об этом!
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Ну подрались две тупые овцы. В чем новость?
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Там есть небольшой сюрприз для заместителя командира части по тыловому обеспечению...сух пайки хоть и мелочь, но воровать - не хорошо! У инспекции есть возможность исследовать этот айсберг и немножко копнуть его... Синяк замазала, зуби приклеїла і так ходила, - побита військовослужбовець розповіла про подробиці конфлікту - Цензор.НЕТ 4021
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меня волнует другое. Она "приклеила выбитые зубы" и так ходила 5 дней.
На что она надеялась? Что "срастутся"?
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Понятно, что на гражданке это звучит непривычно, но в армии существуют свои слэнги, т.е. свои названия работы дантиста, свои названия наряда или свои названия обеда для генерала...
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Работать на государство при таком уровне зарплат очень непросто. Набирают сброд, потом ***** с ним как хочешь. Понятно, что надо расследовать и т. п. Но можно и не набирать сброд. Дешевле будет, если платить нормально.
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Грош цена тому командиру, который допустил драку подчиненных в своем присутствии, а если это оказались еще и женщины, то налицо полная профнепригодность..
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Приклеила говорит зубы ...вот именно этот момент порвал все остальное понятное дело есть почти в каждой бригаде. А вот человек который сам приклеивает себе зубы после избиения и так ходит на работу- это реально сюжет для успешного фильма на Берлинаре. Вот уж совок неискореним в головах, неистребим. Маленькие новые Ангелюки с окрестных райцентров уже бегают по Софиевской площади с когутами родителями смотреть на Елку, они довольно быстро вырастут и сменят старых ангелюков, и куда их девать всех непонятно.
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Ужос-ужос! Жєнщіну пабілі!!! Ґвалт на всю країну! При тому ж і баба побила - уявляю, що бубло б, якби хлоп побив!
Вона прийшла в армію служити чи на бал танцювати? Хлопів там щодня б'ють, часом вбивають - і нічого, просто статистка.
Курва, країна священних бабів і чоловіків як витратного матеріялу...
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Ну так иди ты служи ! Чего на диване просиживаешь?!
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Не понятно к чему этот стеб ??
Налицо травля на женщину, которая посмела говорить про факты воровства.
И избили ее не случайно . У нас в стране такое сплошь и рядом .
П.с. и да, сейчас можно приклеить и нарастить все что угодно. И женщине что без передних зубов ходить?
Кстати, ей имеет смысл подать в суд на возмещение ущерба. Импланты стоят очень дорого.
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не забывай, в этой стране, как и в любой другой, примерно +/- 55% населения дебилы ...
не приятно, но факт.
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Умные люди отсюда уезжают. Поэтому у нас дебилов превалирующее большинство. И то ворующее большинство сжирает всех остальных.
И, судя по тому, что в других странах живут лучше , там люди честнее и законы работают
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оно то как бы да, если не брать во внимание, что точно такие же дебилы, голосуют за трампов,брекситы, выбирают макронов, борисов джонсов, зеленских, организуют движения за независимость кталонии, воюют за независимость ирладии ..., да и законы разные работают ... штат Нью-Джерси: Запрещено носить пуленепробиваемый жилет (a bullet-proof vest) во время совершения убийства (while committing a murder). Штат Огайо: Полицейским разрешено укусить (to bite) собаку, чтобы заставить ее замолчать (to quiet).
но, если это все опустить, то как бы да ... Синяк замазала, зуби приклеїла і так ходила, - побита військовослужбовець розповіла про подробиці конфлікту - Цензор.НЕТ 2663 (сарказм, если че)
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