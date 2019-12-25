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Все про:гривня (78) економіка (302) Мінекономрозвитку (181) Ніколайчук (5)

 Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук. ІНФОГРАФІКА

Нова монетарна політика НБУ ламає бізнеси, орієнтовані на слабку гривню, реформи уряду ламають "схеми". Це дозволить побудувати в найближчому майбутньому набагато більш конкурентоспроможну економіку, але на шляху до неї "будуть свої переможці і лузери".

Про це пише на своїй сторінці в Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з економічною активністю останні місяці дуже неоднозначна - з одного боку, маємо провал у промисловості, з іншого - продовжують прискорюватися будівництво і роздрібний товарообіг", - зазначив він, опублікувавши відповідний графік.

Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук 01

За словами Ніколайчука, зміцнення гривні, з одного боку, сприяє зростанню купівельної спроможності населення, а з іншого - підриває конкурентоспроможність промисловості.

"Нова монетарна політика НБУ ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті вкорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших", - вважає заступник міністра.

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"Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми матимемо зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери", - додав Ніколайчук.

При цьому він зазначив, що "українська економіка має дуже високий рівень пристосування до нових умов", а раз так - то країну чекає економічний прорив.

Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук 02Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167303
 
 
 Топ коментарі
 
І пересічний нарід загорнувся в білі простирадла і понуро поліз в напрямку найближчого кладовища...
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В ОПУ идет яростный торг по цене и времени возвращения игрового бизнеса на круги своя. Баум размахивает руками как на одесском Привозе. Судя по динамике обсуждения они хотят открыться к концу года. Все это уже не коррупция власти, это организация властью преступного сообщества с наездами, откатами и договорняками.

Министерство финансов тихо убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанке" и присоединило его гарантии к общей процедуре "Фонда гарантирования вкладов".
В ОПУ упорно циркулируют слухи о желании Зеленского переформатировать правительство к Новому Году (уже "наработали" крутые спецы зеленогнойного!)

Кабинет министров готовит указ о принудительном переводе поступаемых платежей "Газпрома" со счетов "Нафтогаза" и оператора ГТС на специальные счета Кабинета министров.
Вчера Милованов подтвердил нашу информацию о том, что в приватизации украинской земли будут принимать участие "инвесторы не заинтересованные в обработке земли", участие которых повысит цену аренды. наше мнение тут
#экономика

Наша группа экспертов провела стресс-тест так называемого "декабрьского пика" - традиционного резкого возрастания бюджетных выплат в декабре поточного года. Хотя он называется "декабрьским" но по традиционно сложившейся практике выплат, большая часть этих выплат приходится на январь следующего года (зарплаты, пособия, текущие выплаты, отсрочки выплат и т.п.). Результаты стресс-теста - катастрофичны. Стабильное превышение доходов бюджета над расходами за период июнь-ноябрь и тенденция еще большего разрыва для декабря 2019 года показывает, что основная масса дефицита будет перенесена на 2020 год. Величина этого дефицита по усредненным подсчетам около 52 млрд. гривен, что уже составляет большую половину годового планируемого дефицита бюджета. Исходя из этого можно точно прогнозировать что дефицит бюджета 2020 просчитан неверно и есть политически мотивированным действием правительства. Реальный дефицит бюджета будет составлять 5,6-6,1 % ВВП.
Варламов обещает снижение налогов для низко доходной части населения. В бюджете 2020 об этом ни строки.

Харьковское ОГА обратилось к Зеленскому с информацией о наличии задолженности ао зарплате на основных предприятиях области.

Кабинет министров прекратил автоматическую компенсацию возврата НДС.
Гончарук официально признал наличие задолженности по заработной плате в образовании, здравоохранении, работникам государственных шахт (зарплаты - статья защищенная). Мы сообщаем, может он не знает, что на выплаты этой задолженности без надбавок нужно 2.116 млрд. гривен, с надбавками 2.977 млрд. гривен. Около 30-33% этой суммы уйдет задолженностью в 2020 год.

Верховна Рада согласовала изменения к бюджету 2020 в обычной для себя схеме с полным отсутствием необходимых финансового-экономических расчетов

Общая сумма остановленных минфином, по распоряжению кабмина,платежей составляет 11 млрд 893 млн. гривен. В последний момент Гончарук выхватил 483 млн. на дотацию убыточным государственным шахтам уголь которых по заниженным ценам продают Коломойскому.
И это малая часть достижений зеленых рэхформаторов!!!!!! И эти твари тут рассуждают про конкурентно способную экономику???????????
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"Рынок инертен." - Рынок ждет когда эта афера со стремительно дешевеющим долларом рухнет. Когда доллар стремительно дорожал - "лаг" составлял несколько минут. Несколько раз в день.
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Естественно дорожает на рынке стремительно, потому как все закладывают возможные риски. Дешевеет медленно - потому как с одного бока заложены риски, с другого еще не выбран тот товар, который еще по старым ценам был произведен и в себестоимость был заложен прежний более высокий курс. И чему удивляться.
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мда.. погоджуюсь що немає вміняємого пояснення падінню гривні
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Чому ж. Перестали на неї тиснути експортери. Від дешевої гривні в них був найбільший зиск. Це перше. Друге - кількість заробітчан суттєво збільшилась, якї валюту везуть в Україну, що таки теж тисне на бакс.
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не из импорта у нас только продуктьі и стройматериальі(немного)+ для обустройства интерера дома. но пока есть заробитчане как раз торговля и строительство неоднозначно. однозначно ето производство а оно катится вниз... с какого перепугу растет гривна хз...скорее надувается пузьірь которьій оч громко лопнет
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Нас так приучили за долгие годы, что гривна у нас дешевая, что нам действительно тяжело поверить, что она не дооценена. Опять же нужно смотреть какое именно производство "катится" вниз. А если посмотреть внимательно, то вдруг может оказаться, что это именно экспортно ориентированное производство да еще и в суммовом выражении, а не количественном. Т.е. выпускать меньше не стали - стали меньше получать за счет того что бакс упал. Как считаете - такого быть не может?
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Vіtаuskаs 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 23 ч.23 часа назад

Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 3221

В Novus никогда ни ногой!
Даже не знаю, от кого меня больше воротит: от путинских адептов, или от таких европейских шлюх "вне политики" и вне совести.
У меня для них даже анекдот есть.
- А вас в какой концлагерь везут?
- Ой я не знаю, я вне политики


https://twitter.com/i/status/1209584668229718017
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ага ага
просто цены вверх полезли очень ощутимо. и в строительстве и в торговле.
ждать уже недолго
скоро будет елка
только мало толка
что опять нас обманут?

идиотский вопрос © чуть ближе к реальности чем в оригинале
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А подробнее относительно цен. Желательно в сравнительной динамике.
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Стесняюсь спросить, если промпроизводство падает, откуда берется товарооборот?
Тема не раскрыта. Автор так и не сказал, что именно будет взамен того что есть сейчас. Как укрепление гривны повлияет на экспортеров? Товары останутся на внутреннем рынке с неплатежеспособным населением?
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Так население по его словам платежеспособно получаетццо. Иначе откуда рост торговли и строительства?
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Население завозит в Украину заработанные баксы-еврики, тратит их именно на покупки от еду до жилья, вот и рост. А производство таки падает, уже который месяц.
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Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук.

Схоже на ситуацію, коли один студент видав на іспиті по статистиці таке: "Спостерігається прискорений ріст темпів падіння..."
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Після сенсації про проведення спільного засідання команди Зе, ціни на АЗС упали аж на гривню! А мали впасти мінімум на 4 !!!На зміну баригам прийшли такі самі барижні ідійоти!
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аккумулятор у "самоката" сдох ? Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 1676

все так неоднозначно:
будут лузеры - промышленность,
но будут и победители - торговля


кто б сомневался в приоритетах Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 5278

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Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, клоуны зелёные, а остальном прекрасная маркиза всё хорошо всё хорошо. Объявите сбор средств на поддержание провала , по классике Ильфа и Петрова
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А что уже построили...в чем рост то проявился?
С торговлей понятно...цены мама не горюй...рост в статистике нарисовать раз плюнуть...
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Все страны мира понимают, что неоправданное укрепление национальной валюты обрушает национальные экономики, т.к. делает импорт выгоднее собственного производства. И только зебилов при спекулятивном "укреплении" национальной валюты ждёт "экономический прорыв". Экономический нарыв вас ждёт на ваши дупы, дебилы.
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Тоесть по вашему троекратный обвал петей и лерой гривны это абалдеть как поднятие производства, прям "экономический взлёт" ?
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Это не взлёт, а реакция рынка на войну, развязанную парашей. Но для промпроизводства ослабление гривны- это плюс. В отличие от торгашей и финансовых спекулянтов. Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 8679
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сеня говорил гривна по 13 -дефолт.А тут кума с пэтей станок достали,баксов нафаршировали и на ландон.
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Джордж Орвелл‏ @m170261m 1 ч.1 час назад

Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 3043

Почему аваковские менты такие тупые, что не проходят ни дня, чтобы они не обосрались? Заведений закрыли больше, чем конфисковали единиц оборудования... И это при том, что любой идиот знает, что в каждом казино обычно не менее десятка единиц оборудования.


Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 9651
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Смею предположить, что рост в строительстве и торговле только на бумаге, остальное просто разворовывается как и всегда. Через несколько лет поймут какой это рост, в прочем как и всегда.
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Товарообіг збільшується у тих хто торгує імпортними товарами. Особливо з *********, бо своїх катма.
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В общем этот зам ничего не понимает. Пустышка-балабол, которому знаний не хватает. Он видит какую-то статистику и не может ее обяснить, потому что не понимает откуда беруться эти цифры. Поэтому и называет их "неоднозначными"
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Олег Петров‏ @wUwQotWJqZ1aVJD 5 часов назад

Продавчиня м'ясного павільйона: "Пане, беріть побільше,бо скоро подорожчає"
В сусідньому кіоску розпродаж:т"Закриваємося,власник ринку піднімає оренду в 2,5 рази"
Сусід хотів заплатити автостоянку за січень. Гроші не взяли: "З НР подорожчає, не знаємо на скільки"
Веселих свят,панове!
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Другого ждать и не приходится.
С русней разосрались, лишились их заказов. ЕС всё квотирует и наше украинское не всё берет.
В 3-й странах надо ещё найти покупца. Это не быстро делается.

Вот вам и падение пром. производства.
А рост торговли, банковского сектора, строительства и стройматериалов поддерживают доблестные украинские заробитчане, дающие для гос. статистики 14-15 лярдов в год.
Они переплавляют СКВ родичам. Те меняют на гривну и делают покупки: одежда, продукты, лекарства, сфера услуг, стройматериалы, для поддержания жилья в достойном состоянии.
Слава труженику- украинскому мужику, лучшему в мире господарю.
Позор недоделанному гос. чиновничеству, ненасытным нац. олигархам, не имеющим ни грамма патриотизма!
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повна ахінея в аналізі ,- падіння єкономіки і зростання будівнацтва,- вони що дома з навозу будують, обвалився укрбуд на фоні роста чого? ця милованівщина доведе єкономіку і не виконання бюджету 2019 до прірви у 2020,мвф тупо забив на уряд самокатчика,готуємся до дефолту з тупим розпродажем підприємств та землі, таможня байкотує, податкова лякає не поверненням пдв, затримки зарплат бюджетникам, наступні пенсиі субсидіанти, камуналка і тарифи загонять останні цвяхи в труну економіки

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Набор слов от зелюка. Чем бредовей, тем небольшие эффекта хватит.
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ситуація досить таки однозначна: зедрисня - біда України
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Блазень.Рсподажу страны называет торговлей а долгострои строительством.
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Mikhail Golub

@golub

·30 мин

Нужно начать массовое производство кассовых аппаратов и загрузить мощности заводов.

Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 4231
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на самом деле есть только две цифры которые говорят о росте или падении экономики:
- введение в эксплуатацию (здачу) новых метров жилья
- продажи новых машин

Эти цифры показывают долгосрочные потребительские настроения населения, которые определяют здоровье или болезнь экономики страны. К сожалению эти цифры в Украине только падают (в России кстати тоже)
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Шоб у них хрен на лбу вырос!
Пан Павло, добавьте больше развернутой конкретики.
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І не тільки промисловість в мінусі. Все крім фармацевтики, хімічної та харчової промисловості. А це не найдоходніші галузі. Пару тижнів тому в "Урядовому кур"єрі" опублікували.Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 2872
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тоесть если в 2018 году дефицит был 59.2 льярда гривен то сейчас он 11 триллионов 840 льярдов ? при том что запланированный бюджет на 2019 год составил 1 триллион 26 миллиардов 131 миллион гривен . Что скажишь павел жопшный ?
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Ну собственно этими действиями ломают схемы вывода прибыли металлургам. А кто у нас металлурги? Очень узкая группа лиц. В чём смысл схемы. Ренат Леонидович выплавил тонну стали и понёс расходы на сырьё выплавку и з\п условных 100 долларов с НДС. На внутреннем рынке цена стали 150 долларов. Ранату Леонидовичу нужно заплатить налоги с 50 долларов прибыли, это беда.
На счастье Ренату Леонидовичу, внутренний сбыт составляет всего 15% процентов от всего производства и 85% Ренат Леонидович отправляет на экспорт на свои же оффшорные компании сталь по условным 110 долларам. Платит налоги с 10 долларов прибыли и получает возмещение 20% экспортного НДС) А затем через оффшорки продаёт сталь на внешние рынки по 140 долларов (удивительно но сталь в Украине стоит дороже чем в мире, спасибо Ренат Леонидович). И 30 долларов с тонны честно оседают у Рената Леонидовича на оффшорке в банке. Но это ещё не всё. В структуре 100 долларов расходов лежит 3/П. Пусть она составляет 20%. Так вот, чем более девальвирует гривна, тем меньше Ренат Леонидович платит з\п своим работникам в долларовом эквиваленте. Но и это ещё не всё. Когда гривна дорогая и она укрепилась на 10%, это означает, что Ренат Леонидович тупо потерял 10% прибыли и Ренату Леонидовичу как экспортёру нужна девальвация как и экспортёру ***** Алексеевичу. Они полчали валюту на оффшорки, платили копеечные зарплаты и торжественно инвестировали стыренное обратно в Украину. Это одна из причин почему сывочолый поц хакнул гривну в три раза пользуясь случаем. за неполный год своего пребывания у кормушки.
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Это одна из причин почему сывочолый поц хакнул гривну в три раза пользуясь случаем. за неполный год своего пребывания у кормушки.

не волнуйся так ЗЕбил, твоя ЗЕбубучака снизит курс в три , а то и сразу 5 раз! Он же не какой то там барига мародёр. бакс будет па 8!!
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У нас "экономка" таможенная, сырьевая и спекулятивная, а вот главным источником благосостояния индивида в жидобольшевистской стране с 1919 года по прежнему является не честный труд, а должность при власти. Отсюда честных становится все меньше, а хитрожопых "выживальщиков" рвущихся к бюджетному корыту все больше. Однако выход есть! Это внутренняя эмиграция, уплата только ПДВ -20% и теневая "внебанковская" экономика - "свій до свого по своє". Вооружайтесь и голосуйте за украинцев.
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- Дефолт - это когда денег нет?
- Дефолт, это когда деньги были. Когда их нет - это обычная жизнь.
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Стало відомо, чому за півроку сп#здили 60 млрд грн.

Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 2587

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торговый рост за счет бешеного роста цен))) Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 6320 Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 6320
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Эти слуги всё под чистую воруют как дурные.
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Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук.

Ситуация как раз однозначная и предсказуемая, так как страны восточной европы через это все прошли.

Еврореформы, через которые проходит Украина нанесли непоправимый вред не только населению, но и нанесут сильнейший удар высокотехнологичным отраслям экономики, в результате чего они будут уничтожены. Выживут только относительно простые производства.

Страны восточной европы таким образом лишились своих высокотехнологичных производств, таких например как авиастроение.

Украинской власти нужно учесть этот опыт и не допустить уничтожения высокотехнологичных производств в Украине, особенно таких, как ракетостроение и авиастроение.
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Дебил редкостный, без роста промышленности, рост в строительстве и торговле временные явления)) ибо только промышленность генерирует высокую добавленную стоимость и рост благосостояния рабочих... с начало должен быть рост промышленности экспорта далее уровня зарплат и это должно способствовать росту уровня потребления-торговли, а так, это ваш полный крах зеленые *****!!!
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а кто зашивать ваш прорыв будет, зебилы. и до прорыва ещё дожить надо
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Интересно, как ето рост гривны способствует покупательному росту если цены растут вместе с гривной?
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с одной стороны, имеем провал в промышленности, с другой - продолжают ускоряться строительство и розничный товарооборот", Источник: https://censor.net.ua/n3167303

Промисловість дає Україні біля 30% ВВП. Там провал але у людей гроші на зростання товарообігу є.

Тут виникає бажання спитати цитатою з фільму у пана зам міністра економіки "Дядя ты дурак?"
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