 Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук. ІНФОГРАФІКА

Про це пише на своїй сторінці в Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація з економічною активністю останні місяці дуже неоднозначна - з одного боку, маємо провал у промисловості, з іншого - продовжують прискорюватися будівництво і роздрібний товарообіг", - зазначив він, опублікувавши відповідний графік.
За словами Ніколайчука, зміцнення гривні, з одного боку, сприяє зростанню купівельної спроможності населення, а з іншого - підриває конкурентоспроможність промисловості.
"Нова монетарна політика НБУ ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті вкорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших", - вважає заступник міністра.
"Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми матимемо зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери", - додав Ніколайчук.
При цьому він зазначив, що "українська економіка має дуже високий рівень пристосування до нових умов", а раз так - то країну чекає економічний прорив.
В Novus никогда ни ногой!
Даже не знаю, от кого меня больше воротит: от путинских адептов, или от таких европейских шлюх "вне политики" и вне совести.
У меня для них даже анекдот есть.
- А вас в какой концлагерь везут?
- Ой я не знаю, я вне политики
https://twitter.com/i/status/1209584668229718017
просто цены вверх полезли очень ощутимо. и в строительстве и в торговле.
ждать уже недолго
скоро будет елка
только мало толка
что опять нас обманут?
идиотский вопрос © чуть ближе к реальности чем в оригинале
Тема не раскрыта. Автор так и не сказал, что именно будет взамен того что есть сейчас. Как укрепление гривны повлияет на экспортеров? Товары останутся на внутреннем рынке с неплатежеспособным населением?
Схоже на ситуацію, коли один студент видав на іспиті по статистиці таке: "Спостерігається прискорений ріст темпів падіння..."
все так неоднозначно:
будут лузеры - промышленность,
но будут и победители - торговля
кто б сомневался в приоритетах
С торговлей понятно...цены мама не горюй...рост в статистике нарисовать раз плюнуть...
Почему аваковские менты такие тупые, что не проходят ни дня, чтобы они не обосрались? Заведений закрыли больше, чем конфисковали единиц оборудования... И это при том, что любой идиот знает, что в каждом казино обычно не менее десятка единиц оборудования.
Продавчиня м'ясного павільйона: "Пане, беріть побільше,бо скоро подорожчає"
В сусідньому кіоску розпродаж:т"Закриваємося,власник ринку піднімає оренду в 2,5 рази"
Сусід хотів заплатити автостоянку за січень. Гроші не взяли: "З НР подорожчає, не знаємо на скільки"
Веселих свят,панове!
С русней разосрались, лишились их заказов. ЕС всё квотирует и наше украинское не всё берет.
В 3-й странах надо ещё найти покупца. Это не быстро делается.
Вот вам и падение пром. производства.
А рост торговли, банковского сектора, строительства и стройматериалов поддерживают доблестные украинские заробитчане, дающие для гос. статистики 14-15 лярдов в год.
Они переплавляют СКВ родичам. Те меняют на гривну и делают покупки: одежда, продукты, лекарства, сфера услуг, стройматериалы, для поддержания жилья в достойном состоянии.
Слава труженику- украинскому мужику, лучшему в мире господарю.
Позор недоделанному гос. чиновничеству, ненасытным нац. олигархам, не имеющим ни грамма патриотизма!
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Mikhail Golub
@golub
·30 мин
Нужно начать массовое производство кассовых аппаратов и загрузить мощности заводов.
- введение в эксплуатацию (здачу) новых метров жилья
- продажи новых машин
Эти цифры показывают долгосрочные потребительские настроения населения, которые определяют здоровье или болезнь экономики страны. К сожалению эти цифры в Украине только падают (в России кстати тоже)
Пан Павло, добавьте больше развернутой конкретики.
На счастье Ренату Леонидовичу, внутренний сбыт составляет всего 15% процентов от всего производства и 85% Ренат Леонидович отправляет на экспорт на свои же оффшорные компании сталь по условным 110 долларам. Платит налоги с 10 долларов прибыли и получает возмещение 20% экспортного НДС) А затем через оффшорки продаёт сталь на внешние рынки по 140 долларов (удивительно но сталь в Украине стоит дороже чем в мире, спасибо Ренат Леонидович). И 30 долларов с тонны честно оседают у Рената Леонидовича на оффшорке в банке. Но это ещё не всё. В структуре 100 долларов расходов лежит 3/П. Пусть она составляет 20%. Так вот, чем более девальвирует гривна, тем меньше Ренат Леонидович платит з\п своим работникам в долларовом эквиваленте. Но и это ещё не всё. Когда гривна дорогая и она укрепилась на 10%, это означает, что Ренат Леонидович тупо потерял 10% прибыли и Ренату Леонидовичу как экспортёру нужна девальвация как и экспортёру ***** Алексеевичу. Они полчали валюту на оффшорки, платили копеечные зарплаты и торжественно инвестировали стыренное обратно в Украину. Это одна из причин почему сывочолый поц хакнул гривну в три раза пользуясь случаем. за неполный год своего пребывания у кормушки.
не волнуйся так ЗЕбил, твоя ЗЕбубучака снизит курс в три , а то и сразу 5 раз! Он же не какой то там барига мародёр. бакс будет па 8!!
- Дефолт, это когда деньги были. Когда их нет - это обычная жизнь.
Ситуация как раз однозначная и предсказуемая, так как страны восточной европы через это все прошли.
Еврореформы, через которые проходит Украина нанесли непоправимый вред не только населению, но и нанесут сильнейший удар высокотехнологичным отраслям экономики, в результате чего они будут уничтожены. Выживут только относительно простые производства.
Страны восточной европы таким образом лишились своих высокотехнологичных производств, таких например как авиастроение.
Украинской власти нужно учесть этот опыт и не допустить уничтожения высокотехнологичных производств в Украине, особенно таких, как ракетостроение и авиастроение.
Промисловість дає Україні біля 30% ВВП. Там провал але у людей гроші на зростання товарообігу є.
Тут виникає бажання спитати цитатою з фільму у пана зам міністра економіки "Дядя ты дурак?"