 Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, у будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук. ІНФОГРАФІКА

Про це пише на своїй сторінці в Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація з економічною активністю останні місяці дуже неоднозначна - з одного боку, маємо провал у промисловості, з іншого - продовжують прискорюватися будівництво і роздрібний товарообіг", - зазначив він, опублікувавши відповідний графік.
За словами Ніколайчука, зміцнення гривні, з одного боку, сприяє зростанню купівельної спроможності населення, а з іншого - підриває конкурентоспроможність промисловості.
"Нова монетарна політика НБУ ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті вкорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших", - вважає заступник міністра.
"Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми матимемо зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери", - додав Ніколайчук.
При цьому він зазначив, що "українська економіка має дуже високий рівень пристосування до нових умов", а раз так - то країну чекає економічний прорив.
- Дефолт, это когда деньги были. Когда их нет - это обычная жизнь.
Ситуация как раз однозначная и предсказуемая, так как страны восточной европы через это все прошли.
Еврореформы, через которые проходит Украина нанесли непоправимый вред не только населению, но и нанесут сильнейший удар высокотехнологичным отраслям экономики, в результате чего они будут уничтожены. Выживут только относительно простые производства.
Страны восточной европы таким образом лишились своих высокотехнологичных производств, таких например как авиастроение.
Украинской власти нужно учесть этот опыт и не допустить уничтожения высокотехнологичных производств в Украине, особенно таких, как ракетостроение и авиастроение.
Галузі знищувались прямопропорційно до їх технологічності. Першою за рік-два лягла радіоелектроніка. Пам'ятаєте потуги наших "крєпкіх хазяйствєннікав" по реанімації Електрону і запуску торг. марки Рейнфорд - за рік-два все каналізувалось. Потім черга хімії (дякуємо Фірташу). Далі "крєпкіє хазяйствєннікі" в особі Васадзе і Порошенко знищили автомобілебудування з 377 000 до 370 шт за рік - рівно в 1 000 разів ! Абсолютний світовий рекорд при найвищому в історії цивілізації ввізному миті на ті ж авто - браво !!! За ті ж роки в ПівдКореї зростання автовиробництва в ту ж 1 000 разів.
Сьогодні останні роки (чи дні) доживає металургія - дякуємо Ахметову і Пінчуку. Забудьте про металургію - немаєж вже її. І коли через 2 роки почуєте по ТБ що сталь в Україні більше не виплавляється, сприймайте це спокійно - її вже сьогодні знищили просто рік, два, три по інерції ще покотиться. Там реанімувати вже немає чого. На металобазах вже сьогодні турецьку арматуру продають - це найпростіше в металургії. А про високотехнологічну металургію (цінні сплави, тонкий лист, ...) ніколи і не йшлося.
Та що там металургія, авто чи суднобудування - на поч. 2000-х навіть цукрову промисловість "вдалося" зменшити в об'ємах в десятки разів. Частину цукрозаводів монополізували (дякуємо Порошенко), решту знищили - навіщо конкуренти ? Так вдалося закупівельну ціну на цукрові буряки збити в рази. І як результат за пару років ніхто з селян цукрові буряки вже не сіє. А пам'ятаєте скільки газиків і тракторців ще на поч, 2000-х шниряли восени по країні до чисельних цукрозаводів ? І тоді на здачі буряків селяни ще могли добре заробити. Аналогічна ситуація з льоном, молоком. Покажіть мені хоч одне село в Україні де поряд існує бодай 2 приймальних пункти від різних молокозаводів. Немає таких - тільки один в кращому випадку. Тобто тут повно монополія і можливість збити закупівельні ціни до абсурду - ну і як наслідок відсутність корів.
Так про які "високі технології" розмовляємо. Нічого немає вже дуже давно. Забудьте фантомний біль. Починати все потрібно з самого початку. Нічого - вже почали. За 2019-й експорт агропродукції з України виріс на 18%. Дякуємо тут нашим "крєпкім хазяйствєннікам" що не встигли монополізувати. Так що нічого прорвемось. Тільки енергетику потрібно терміново у Ахмета забрати - угробить курва і через 10-15 років будемо без світла а тоді вже справді капець.
Кааак упадут ВВЕРХ..."
Промисловість дає Україні біля 30% ВВП. Там провал але у людей гроші на зростання товарообігу є.
Тут виникає бажання спитати цитатою з фільму у пана зам міністра економіки "Дядя ты дурак?"
поставщик рабов
Этот ЗЕ-придурок что имеет ввиду, уж не "достижения" ли Укрбуда?
Или в его понимании "достижения" - это когда ЗЕ-лохов по-взрослому на бабки развели?
Зеленомика во всей красе.(
Ну конечно в торговле все отлично.
А це вимагає зміни буквально всього законодавства про владу, ПКУ, КЗОТ і приведення його в відповідність з Конституцією і демократичними принципами... Так що і не намагайтесь знайти публікації, де б фахово пояснювались вади нашої економіки. Це трактується як заклик до революції, що не вигідно правлячому класу.
Дурнику, промисловість перша падає, а будівництво і торгівля слідом йдуть.
Ось ще свята пройдуть і вперед....
І Пиночет в Україні нічого не зробить. менталітет не той в українців.
Это в Чили , чуть начали стрелять - все испугались и стали смирными , а тут расстрелы вызывают лишь ещё большее ожесточение и злость . На Майдане столько людей погибло , а народ этим только разозлили больше . Менталитет совсем не как у чилийцев . .
Если бы Пиночет нашёлся в Украине , то прожил бы он скорее всего - очень недолго .
Складається враження що цей міністр навіть до школи не ходив.
Про ціни на які товари ми ведемо мову? На усі, чи окремі??? Можно приклади?
на сірники і прокладки Always.
В торговле с агрессором - рост.
Може їм треба надати державну підтримку в кілька сотень мільярдів, яких їм на власні потреби не вистачає.
Можна, звичайно, обмежити кількість акцій олігархів до 25% в заграбастаних ними компаніях, а решту, після часткової націоналізації пустити у вільний і лімітований продаж на фондовій біржі. Але ІВ не дозволить пану президенту це робити і Антимонопольний комітет залишиться без теплих стосунків з олігархами і без засобів до існування.
1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., всього було просрано 48 млрд. , а для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно , що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.
2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили Себе.
https://bitter-onion.livejournal.com/2766953.html
Так звідки ж діра в бюджеті? Що там Гончарук казав? "Бюджет погано складений попередниками"? Маємо станом на грудень:
суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ,
заборгованість МАУ перед держ. підприємством за аеронавігаційні послуги становить 1 млрд грн,
суд підтвердив скасування кредиторських вимог до «Дніпроавіа» Коломойського на суму 1.5 млрд грн,
у МАУ намагаються через суд домогтися компенсації 900 млн грн,
Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол (16.4 млрд грн) через банкрутство його компанії «Аеросвіт»,
суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд. грн., а НПК Галичина - на 326.9 млн грн,
колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко, що завдав державі збитків на 456 млн грн, знятий з розшуку,
Коломойський через суд позбувся боргів перед Приватбанком на 7.5 млрд грн,
суди зобов'язали ПриватБанк повернути гроші компаніям Коломойського: Акватера - 25 млн грн, а ПАО Толкачевський ГЗК - 8,15 млн грн,
суд відмовив державному Приватбанку у стягнені київської нерухомості Коломойського вартістю 564,3 млн грн в рахунок повернення боргів за кредитом,
Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12.5 мільйона доларів (293 млн грн),
суд скасував 1.4 млрд грн штрафу накладеного АМКУ на «Галнафту» з групи Приват за змову на аукціонах,
контрольована Коломойським «Укрнафта» заборговула бюджету понад 30 млрд грн,
суд встановив пільгові тарифи для заводів Коломойського в 6,3 раза менші, ніж платить вся Україна, що завдає збитків у 350 млн грн на місяць,
Запорізький завод феросплавів з групи «Приват» домігся скасування права НАБУ через суди відміняти сумнівні угоди. Держава втратила 7 млрд грн,
"Укрнафта" в січні-червні 2019 скоротила чистий прибуток у 113 разів у порівнянні з 2018 - з 2.06 мрд грн до 18.2 млн грн,
державна компанія Центренерго, де Бєня поставив свій менеджмент, з прибутку 439 млн грн перейшла в першому півріччі 2019 р. на 1.2 млрд грн збитків,
1.76 млрд грн неплатежів накопичили споживачі електроенергії перед «Укренерго», а найбільшим неплатником є підприємства групи «Приват»,
Центренерго, яке контролює Коломойський, підписала договір на поставку вугілля з Росії за ціною 2540 грн/т, що вища від ціни Ротердам+ (1740 грн/т) з ТОВ «Нафта Форс», засновник якої з групи «Приват»,
Україна програла суперечку з ВАТ "Татнефть" у міжнародному арбітражі на 100 млн дол у справі захоплення групою "Приват" акцій АТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ), тобто захоплював Бєня, а розплачуватися буде Україна,
наближається до завершення процес міноритаріїв "УкрНафти" Коломойського і Боголюбова проти України в Стокгольмському арбітражі, де вони вимагають від держави 5.4 млрд дол (127 млрд грн)
І це тільки те, що відомо. Ви не вірите? Тоді пригадайте:
Була у нього авіакомпанія «#АероСвіт» - стала банкрутом.
Був у нього футбольний клуб «#Дніпро» - став банкрутом.
Був у нього «#ПриватБанк» - він вивів з нього на власні рахунки 16 млрд. грн, і банк не впав лише завдяки державі.
Була у нього компанія «#МАУ» - стала б банкрутом, аби його агенти не прибрали конкурентів… Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" в 2018 році в порівнянні з 2017 роком, збільшила збиток в 8,9 рази - до 2,696 мільярда гривень. Згідно з даними Держреєстру, 100% авіакомпанії прямо або опосередковано контролює кіпрська "Онтобет Промоушинз Лімітед", одним з кінцевих бенефіціарів якої є Ігор Коломойський. А державі, контрагентам та персоналу авіакомпанії, по-факту, залишать лише борги.
А зараз він надув свою найбільшу бульбашку і чекає, аби її схопило якнаймога більше дурників.
Отже, "продаж мильних бульбашок" - це його стандартна цинічна бізнес-поведінка. Тому так само він зробить і з Україною - висмокче до нитки і сховається там, звідки його не видадуть. І не лише через гроші. А наші нащадки будуть приречені сплачувати зроблені ним борги...
Дмитро Судакhttps://bitter-onion.livejournal.com/2782428.html
Кому надо то производство?
Другое дело играться в кубики,и купи продай,расскапай и добудь,продай опять таки.
Для бандустана самэ тэ!
Я правильно все понял?
А так все усипусечно,стороим домики,перепродаем китайское барахлишко.
И главное побольше кофеен,пицерий и суши.И доставки до кровати,что бы жрать сии заморские явства,не отрываясь от телевизора.
Лафа!