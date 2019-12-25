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Все про:гривня (78) економіка (303) Мінекономрозвитку (181) Ніколайчук (5)

 Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, у будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук. ІНФОГРАФІКА

Нова монетарна політика НБУ ламає бізнеси, орієнтовані на слабку гривню, реформи уряду ламають "схеми". Це дозволить побудувати в найближчому майбутньому набагато більш конкурентоспроможну економіку, але на шляху до неї "будуть свої переможці і лузери".

Про це пише на своїй сторінці в Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з економічною активністю останні місяці дуже неоднозначна - з одного боку, маємо провал у промисловості, з іншого - продовжують прискорюватися будівництво і роздрібний товарообіг", - зазначив він, опублікувавши відповідний графік.

Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, у будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук 01

За словами Ніколайчука, зміцнення гривні, з одного боку, сприяє зростанню купівельної спроможності населення, а з іншого - підриває конкурентоспроможність промисловості.

"Нова монетарна політика НБУ ламає ті бізнеси, які орієнтувалися на інфляційну і девальваційну ренту, реформи уряду закривають ті вкорінені десятиліттями схематози, які приносили доходи певним верствам населення за рахунок інших", - вважає заступник міністра.

Читайте також: За оптимістичного сценарію економіка України зросте майже на 5% у 2020 році, - заступник міністра економіки Ніколайчук

"Упевнений, що завдяки такому середовищу вже в найближчому майбутньому ми матимемо зовсім іншу економіку, набагато більш конкурентоспроможну, ніж попередня. Але на шляху до неї будуть свої переможці і лузери", - додав Ніколайчук.

При цьому він зазначив, що "українська економіка має дуже високий рівень пристосування до нових умов", а раз так - то країну чекає економічний прорив.

Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, у будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук 02Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, у будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167303
 
   
 Топ коментарі
 
Справжній пиздець почнеться після нового року. До цього часу ЗекоМанда посилено валила фортецю побудовану Порошенком.

Поступова капітуляція перед РФ і зняття її з гачка міжнародних санкцій.
Узурпація влади.
Кишенькові суди, прокуратура, поліція.
Фіаско на міжнародній політичній арені.
Крах економіки після проїдання і розкрадання 3х мільярдів виграних у Газпрома.

А якщо зешмарка протягне свою земельну реформу,
спрощену процедуру отримання українського громадянства російськими громадянами, Україна, а точніше те що від неї залишиться, назавжди пропишеться в списку країн третього світу.
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У нас "экономка" таможенная, сырьевая и спекулятивная, а вот главным источником благосостояния индивида в жидобольшевистской стране с 1919 года по прежнему является не честный труд, а должность при власти. Отсюда честных становится все меньше, а хитрожопых "выживальщиков" рвущихся к бюджетному корыту все больше. Однако выход есть! Это внутренняя эмиграция, уплата только ПДВ -20% и теневая "внебанковская" экономика - "свій до свого по своє". Вооружайтесь и голосуйте за украинцев.
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- Дефолт - это когда денег нет?
- Дефолт, это когда деньги были. Когда их нет - это обычная жизнь.
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ПЭрЭмога временная, это народ перед праздниками затаривается отсюда и "подъем" торговли. Праздники пройдут и торговля к промышленности "присоединится"...
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Стало відомо, чому за півроку сп#здили 60 млрд грн.

Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 2587

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торговый рост за счет бешеного роста цен))) Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 6320 Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 6320
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Эти слуги всё под чистую воруют как дурные.
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Да ничего они не воруют, хотя лучше бы воровали. Они просто абсолютно не профессиональны все, начиная от президента и премьера и заканчивая их депутатами. Никто не знает, как управлять государством и что такое экономика, поэтому страну ждёт полный крах. Но народ же захотел новых лиц, так что всё по желанию и выбору народа.
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Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук.

Ситуация как раз однозначная и предсказуемая, так как страны восточной европы через это все прошли.

Еврореформы, через которые проходит Украина нанесли непоправимый вред не только населению, но и нанесут сильнейший удар высокотехнологичным отраслям экономики, в результате чего они будут уничтожены. Выживут только относительно простые производства.

Страны восточной европы таким образом лишились своих высокотехнологичных производств, таких например как авиастроение.

Украинской власти нужно учесть этот опыт и не допустить уничтожения высокотехнологичных производств в Украине, особенно таких, как ракетостроение и авиастроение.
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"нанесут сильнейший удар высокотехнологичным отраслям экономики", "не допустить уничтожения высокотехнологичных производств" - про що ви говорите, шановний ???? Всі галузі, складніші за виготовлення молотка і лопати були успішно загнані в труну ще на поч. 200-х.
Галузі знищувались прямопропорційно до їх технологічності. Першою за рік-два лягла радіоелектроніка. Пам'ятаєте потуги наших "крєпкіх хазяйствєннікав" по реанімації Електрону і запуску торг. марки Рейнфорд - за рік-два все каналізувалось. Потім черга хімії (дякуємо Фірташу). Далі "крєпкіє хазяйствєннікі" в особі Васадзе і Порошенко знищили автомобілебудування з 377 000 до 370 шт за рік - рівно в 1 000 разів ! Абсолютний світовий рекорд при найвищому в історії цивілізації ввізному миті на ті ж авто - браво !!! За ті ж роки в ПівдКореї зростання автовиробництва в ту ж 1 000 разів.
Сьогодні останні роки (чи дні) доживає металургія - дякуємо Ахметову і Пінчуку. Забудьте про металургію - немаєж вже її. І коли через 2 роки почуєте по ТБ що сталь в Україні більше не виплавляється, сприймайте це спокійно - її вже сьогодні знищили просто рік, два, три по інерції ще покотиться. Там реанімувати вже немає чого. На металобазах вже сьогодні турецьку арматуру продають - це найпростіше в металургії. А про високотехнологічну металургію (цінні сплави, тонкий лист, ...) ніколи і не йшлося.

Та що там металургія, авто чи суднобудування - на поч. 2000-х навіть цукрову промисловість "вдалося" зменшити в об'ємах в десятки разів. Частину цукрозаводів монополізували (дякуємо Порошенко), решту знищили - навіщо конкуренти ? Так вдалося закупівельну ціну на цукрові буряки збити в рази. І як результат за пару років ніхто з селян цукрові буряки вже не сіє. А пам'ятаєте скільки газиків і тракторців ще на поч, 2000-х шниряли восени по країні до чисельних цукрозаводів ? І тоді на здачі буряків селяни ще могли добре заробити. Аналогічна ситуація з льоном, молоком. Покажіть мені хоч одне село в Україні де поряд існує бодай 2 приймальних пункти від різних молокозаводів. Немає таких - тільки один в кращому випадку. Тобто тут повно монополія і можливість збити закупівельні ціни до абсурду - ну і як наслідок відсутність корів.
Так про які "високі технології" розмовляємо. Нічого немає вже дуже давно. Забудьте фантомний біль. Починати все потрібно з самого початку. Нічого - вже почали. За 2019-й експорт агропродукції з України виріс на 18%. Дякуємо тут нашим "крєпкім хазяйствєннікам" що не встигли монополізувати. Так що нічого прорвемось. Тільки енергетику потрібно терміново у Ахмета забрати - угробить курва і через 10-15 років будемо без світла а тоді вже справді капець.
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Дебил редкостный, без роста промышленности, рост в строительстве и торговле временные явления)) ибо только промышленность генерирует высокую добавленную стоимость и рост благосостояния рабочих... с начало должен быть рост промышленности экспорта далее уровня зарплат и это должно способствовать росту уровня потребления-торговли, а так, это ваш полный крах зеленые *****!!!
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Выехали за границу море людей,шлют валюту родным, но это явление не бесконечно, основная масса молодежи легализуется и останется за бугром перетянув свои семьи, а пока это мыльный пузырь стабильности зебилов, который когда лопнет, принесет писец.
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а ну, розкажи мне, какую "высокую добавочную стоимость" производили промышленные предприятия Украины 10 лет назад?...кому что продали и сколько заработали?
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Хай оцей пан їде заробляти валюту...

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Включаючи й твого рота??? - багато вас зє дятлів
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И правильно Садовой делал. А уголь добывать закрытым методом - нигуя не выгодно. Так что шахты нужно закрывать
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а кто зашивать ваш прорыв будет, зебилы. и до прорыва ещё дожить надо
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Интересно, как ето рост гривны способствует покупательному росту если цены растут вместе с гривной?
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Зато, когда начнет расти доллар уж они кааак упадут!
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с одной стороны, имеем провал в промышленности, с другой - продолжают ускоряться строительство и розничный товарооборот", Источник: https://censor.net.ua/n3167303

Промисловість дає Україні біля 30% ВВП. Там провал але у людей гроші на зростання товарообігу є.

Тут виникає бажання спитати цитатою з фільму у пана зам міністра економіки "Дядя ты дурак?"
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Лучше скажи - где деньги , Зин ,, куда делись 70 млрд из бюджета .? И чем думаете " латать эту дыру " . ? Недавно сами же объявили о заморозке строительства по всей стране , тут на тебе , вдруг где то взялся его рост .. Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 2587 .Откель ?? Шо вы там курите такое , в кабмине .?? Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 698.
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Че ты, старик, живой еще?
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В строительстве успехи???
Этот ЗЕ-придурок что имеет ввиду, уж не "достижения" ли Укрбуда?
Или в его понимании "достижения" - это когда ЗЕ-лохов по-взрослому на бабки развели?
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Когда уважаемый Игорь Валерьевич сказал,что министр экономики -дебил,поначалу,не верилось. Теперь,с уверенностью можно сказать,что не только министр-дебил, но и его заместители- такие же дегенераты. "Умирают бизнесы ориентированные на слабую гривну,промышленность там...." Это зам мин экономики об умирании экспортеров и промышленности в целом. Извиняюсь,а завтра мы кушать чего будем? С самолетов НАТО будет гуманитрарную помощь сбрасывать,что бы на рынках чем то торговать было?
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Схлопываются промышленость и сельское хозяйство следующее. Фермеры еле сводят концы с концами. Дальше ж@па.
Зеленомика во всей красе.(
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По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли за отчетный период составило $5,8 млрд, превысив прошлогодний показатель на $836 млн.

Ну конечно в торговле все отлично.
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Раньше заправки Бени продавали литр топлива и зарабатывали 1,5-2 грн., сейчас их прибыль становит 6-8 грн. вот у них и таких как они все отлично))) ну а все остальные, как сказано выше лузеры...
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Все однозначно.Нет промышленности - это плохо. Однозначно плохо. Торгашеством не протянешь.
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Инвесторы валом валят из Украины.Местные князья тоже тормозят бабло.Да апреля не продержимся
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Напоминает начало 2008 когда гривна укрепилась с 5 до 4.5 грн за доллар, а потом обвалилась до 8 грн., без роста промышленности так и будет 40 грн. за доллар к лету))) Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 1780
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Николайчук не в первые генерирует сверх оптимистичные месседжи, возможно наивный, но скорей просто озвучивает, то что хочет слышать начальство. Очередные потемкинские деревни. Пока не удалось найти ни одной публикации, которая Фахово проливает свет на то, что происходит в украинской экономике ни одной, нигде. Это неудивительно даже на Западе в макроэкономике по настоящему разбираются единицы. Поэтому то, что происходит сейчас бессмысленно оценивать,пройдет не так много времени и в 2020 году все будет понятно..., но что-то подсказывает, что несмотря на крепкую гривну, нас ждет черная полоса в экономике. Не бывает так чтобы страна модернизировала экономику, а паралельно ставленики врагов кирзовым сапогами засовывали в автозаки музыкантов, медсестер и хирургов по высосанным из пальца обвинения, вот не бывает и все.
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дезинтеграция варваризация и банкротсво страні чтобі за долги отдатьвесь Юг а украинцев в резервации на Волині
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Економіка - вторинна від суспільно-політичного устрою. Як не модернизуй феодальну економіку, не намагайся строго виконувати її шахрайське нерівноправне законодавство, фундаментальні вади ціх законів (в т.ч. податкового кодексу) не переб'єш. Коли це законодавство (і, відповідно, соціальний устрій) внутрішньо протиречиві, без революційних змін і заміни феодальної нерівноправної політичної системи на капіталістичну не обійтись.
А це вимагає зміни буквально всього законодавства про владу, ПКУ, КЗОТ і приведення його в відповідність з Конституцією і демократичними принципами... Так що і не намагайтесь знайти публікації, де б фахово пояснювались вади нашої економіки. Це трактується як заклик до революції, що не вигідно правлячому класу.
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Цены растут, зарплаты не повышаются, в бюджете огромная дыра.. Вам не кажется что при Зеленском, Порошенко начал воровать ещё больше и наглее ??? Согласны зелебобики?
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Согласен. Он и не прекращал. Во все времена. А что сделали для того чтобы он прекратил? Я не слышал чтобы его кто-то посадил.
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Это потому что генпрокурор Шапочка Ряба на "100% свой человек" для проклятого барыги Вальцмана.
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Учитывая дыру в бюджете, кто-то из них явно сейчас ворует больше.
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Однозначна Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 1577
Дурнику, промисловість перша падає, а будівництво і торгівля слідом йдуть.
Ось ще свята пройдуть і вперед....
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Після свят курс долара попре вгору. Його і нині купити проблематично.
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Тому я його й не купую. Краще євро прямо з Європи.
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Чтоб страна делала без такого финансового аналитика, как ты. Спасибо за прогноз
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Президент поменялся, а все остальное как было, так и осталось - ну и какая разница кто президент? Чудес на свете не бывает и чтобы экономика стала развиваться нужно прежде всего наводить порядок в правоохранительных органах и судебно исполнительской власти, без этого телегу с места не сдвинуть. Если у президента нет реальных рычагов наведения порядка и пока улица управляет государством ничего не измениться к лучшему. В любом государстве должна быть строгая вертикаль исполнительных органов и судебно правовая система, которая должна быть независимой и работать как часы, и быть не предвзятой не взирая на чины и положения. А то одного сажают за кусок украденной в магазине колбасы, а другой спокойно разгуливает, хотя всем известно, что он воровал миллиардами. Другими словами Украине сейчас нужен Пиночет, иначе ни чего не изменится.
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Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 7378
І Пиночет в Україні нічого не зробить. менталітет не той в українців.
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Тут нужен какой то - суперпиночет . Обычный никого не испугает , только вызовет ещё большее раздражение .
Это в Чили , чуть начали стрелять - все испугались и стали смирными , а тут расстрелы вызывают лишь ещё большее ожесточение и злость . На Майдане столько людей погибло , а народ этим только разозлили больше . Менталитет совсем не как у чилийцев . .
Если бы Пиночет нашёлся в Украине , то прожил бы он скорее всего - очень недолго .
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Все логічно - експортерам не вигідно низький курс "зеленого" а тим хто щось купує (житло, товари) - навпаки.
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Посмотрим на твое навпакы следующей осенью.
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Как давно я ждал этих слов хоть от когото. "укоренившиеся десятилетиями схематозы, которые приносили доходы определенным слоям населения за счет других".5 лет этим другим был я. Это прекрасно, что новая власть понимает что невозможно вечно вытягивать ахметова за счет всего населения.
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Ты только 5 , я аж 28 лет . А до 2014 , ты где жил ,, в какой стране ? Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, у будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 7113 .
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Постепенно страна превращается из сырьевого придатка для олигархов в передовую развитую экономику наукоемких технологий.
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Заместитель министра экономики абсолютно прав. А визг порохоботов и рыгов это только подтверждает. Всем визжащим предлагаю скинуться на "поддержку экспортеров".
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Никакого «прорыва» не бывает при такой политике - бывает наплыв спекулятивного капитала с дальнейшим провалом и кризисом. Чтобы был прорыв в экономике, необходима производительная рабочая сила и капитальные инвестиции в производительные (основные) фонды любым способом. А сейчас - это пузырь, который лопнет рано или поздно.
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Торгівля, й будівництво додаткової вартості не створюють. Створює її якраз промисловість. Так що провал - 100%. Зростанням економіки й не пахне. Він би ще похвастався успіхами в банківській сфері.
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А що буде після 2019 року? А після старого року почнеться новий -2020 рік. Все, що накопичили попередники схавано і витрачено, почнеться робота по накопиченню і збереженню запасів новою владою. Ненависні Гройсман і Порошенко їм заповнили газові хранилища, закорма хлібів, золотовалютні резерви і стабільність на світовій арені. Зацементували лінію захисту на війні з московією. І вже ніби крадій Порох відсторонений від "корита", а в бюджеті утворилася величезна дірка. На поповнення забралося багато грошей із місцевих бюджетів, не виплачуються виконані роботи по договорам. Та ще і внутрішні займи, які зробив уряд і під добрі відсотки, що обвалило долар і ніби укріпило гривню. Але ціни не впали, а навпаки піднялися. А в 2020 році прийдеться віддавати те, що зайняли і віддати проценти і долар поповзе вверх, а за ним ще раз ціни. Землю не змогли пока продати, то ж полізли до москалів за дешевим газом і взяти ті 3 млрд.доларів, які відсудили ті "мародери". Але відмовляться від інших позовів до кацапів. А далі що???
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Ситуація, якраз, однозначна- економіка в предкризовому стані.

Складається враження що цей міністр навіть до школи не ходив.
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"Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук." - 200 дней Зеленского: провал по всем направлениям
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........."укрепление гривны, с одной стороны, способствует росту покупательной способности населения, а с другой - подрывает конкурентоспособность промышленности.," - Он совсем дебил Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, у будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 2304 Розничные цены растут как на дрожжах. И как получилось, что убрав барыгу, который "миллиарды воровал" у нас спад производства начался при кристально чистых и не ворующих слугах не пойми кого?
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Промисловість (власний виробник) - лузери, торгівля (продаж китайського ширпотребу) лідери...
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це звичайно припущення і дуже негативний сценарій, але якщо після запуску "ринку землі" почнеться фінансова криза з обвалом нацвалюти тоді дехто справді лох.
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Ну ты и загнул:"укрепление гривны, с одной стороны, способствует росту покупательной способности населения", дебил, цены в гривне растут, а не падают. Какой рост? Цены в два раза выше чем в Польше и такие как в Германии. Совсем зеленки ребята обпились.
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Цены в два раза выше чем в Польше?

Про ціни на які товари ми ведемо мову? На усі, чи окремі??? Можно приклади?
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Завсігди, будь-ласка,
на сірники і прокладки Always.
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Это значит строят не для украинцев, а для тех, кого будут завозить на место вытравленных украинцев.
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В украинской промышленности - жопа,
В торговле с агрессором - рост.
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Треба пану президенту викликати олігархів на килим і виясняти чому їхня промисловість падає.
Може їм треба надати державну підтримку в кілька сотень мільярдів, яких їм на власні потреби не вистачає.
Можна, звичайно, обмежити кількість акцій олігархів до 25% в заграбастаних ними компаніях, а решту, після часткової націоналізації пустити у вільний і лімітований продаж на фондовій біржі. Але ІВ не дозволить пану президенту це робити і Антимонопольний комітет залишиться без теплих стосунків з олігархами і без засобів до існування.
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За чотири місяця повнокровного керування країною зільона команда добилася наступних успіхів:

1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., всього було просрано 48 млрд. , а для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно , що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.

2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили Себе.

https://bitter-onion.livejournal.com/2766953.html
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Тепер ви знаєте, хто проїв діру в бюджеті України.

Так звідки ж діра в бюджеті? Що там Гончарук казав? "Бюджет погано складений попередниками"? Маємо станом на грудень:

суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ,

заборгованість МАУ перед держ. підприємством за аеронавігаційні послуги становить 1 млрд грн,

суд підтвердив скасування кредиторських вимог до «Дніпроавіа» Коломойського на суму 1.5 млрд грн,

у МАУ намагаються через суд домогтися компенсації 900 млн грн,

Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол (16.4 млрд грн) через банкрутство його компанії «Аеросвіт»,

суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд. грн., а НПК Галичина - на 326.9 млн грн,

колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко, що завдав державі збитків на 456 млн грн, знятий з розшуку,

Коломойський через суд позбувся боргів перед Приватбанком на 7.5 млрд грн,

суди зобов'язали ПриватБанк повернути гроші компаніям Коломойського: Акватера - 25 млн грн, а ПАО Толкачевський ГЗК - 8,15 млн грн,

суд відмовив державному Приватбанку у стягнені київської нерухомості Коломойського вартістю 564,3 млн грн в рахунок повернення боргів за кредитом,

Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12.5 мільйона доларів (293 млн грн),

суд скасував 1.4 млрд грн штрафу накладеного АМКУ на «Галнафту» з групи Приват за змову на аукціонах,

контрольована Коломойським «Укрнафта» заборговула бюджету понад 30 млрд грн,

суд встановив пільгові тарифи для заводів Коломойського в 6,3 раза менші, ніж платить вся Україна, що завдає збитків у 350 млн грн на місяць,

Запорізький завод феросплавів з групи «Приват» домігся скасування права НАБУ через суди відміняти сумнівні угоди. Держава втратила 7 млрд грн,

"Укрнафта" в січні-червні 2019 скоротила чистий прибуток у 113 разів у порівнянні з 2018 - з 2.06 мрд грн до 18.2 млн грн,

державна компанія Центренерго, де Бєня поставив свій менеджмент, з прибутку 439 млн грн перейшла в першому півріччі 2019 р. на 1.2 млрд грн збитків,

1.76 млрд грн неплатежів накопичили споживачі електроенергії перед «Укренерго», а найбільшим неплатником є підприємства групи «Приват»,

Центренерго, яке контролює Коломойський, підписала договір на поставку вугілля з Росії за ціною 2540 грн/т, що вища від ціни Ротердам+ (1740 грн/т) з ТОВ «Нафта Форс», засновник якої з групи «Приват»,

Україна програла суперечку з ВАТ "Татнефть" у міжнародному арбітражі на 100 млн дол у справі захоплення групою "Приват" акцій АТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ), тобто захоплював Бєня, а розплачуватися буде Україна,

наближається до завершення процес міноритаріїв "УкрНафти" Коломойського і Боголюбова проти України в Стокгольмському арбітражі, де вони вимагають від держави 5.4 млрд дол (127 млрд грн)

І це тільки те, що відомо. Ви не вірите? Тоді пригадайте:
Була у нього авіакомпанія «#АероСвіт» - стала банкрутом.

Був у нього футбольний клуб «#Дніпро» - став банкрутом.
Був у нього «#ПриватБанк» - він вивів з нього на власні рахунки 16 млрд. грн, і банк не впав лише завдяки державі.
Була у нього компанія «#МАУ» - стала б банкрутом, аби його агенти не прибрали конкурентів… Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" в 2018 році в порівнянні з 2017 роком, збільшила збиток в 8,9 рази - до 2,696 мільярда гривень. Згідно з даними Держреєстру, 100% авіакомпанії прямо або опосередковано контролює кіпрська "Онтобет Промоушинз Лімітед", одним з кінцевих бенефіціарів якої є Ігор Коломойський. А державі, контрагентам та персоналу авіакомпанії, по-факту, залишать лише борги.
А зараз він надув свою найбільшу бульбашку і чекає, аби її схопило якнаймога більше дурників.
Отже, "продаж мильних бульбашок" - це його стандартна цинічна бізнес-поведінка. Тому так само він зробить і з Україною - висмокче до нитки і сховається там, звідки його не видадуть. І не лише через гроші. А наші нащадки будуть приречені сплачувати зроблені ним борги...

Дмитро Судакhttps://bitter-onion.livejournal.com/2782428.html
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Умови роботи для всіх повинна створювати держава ( ну і раз у нас держава все-таки не людей , а капіталу ) - і для бізнесу , і для найманих . Ну і Вам вже говорили - основа - це реальне виробництво - без якого все останнє - просто фікція . Бюджетники і послуги - це просто така собі паразитична річ чи сутність - яка без бази виробництва просто вимре з голоду ...
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Та за чем та промышленность!?
Кому надо то производство?
Другое дело играться в кубики,и купи продай,расскапай и добудь,продай опять таки.
Для бандустана самэ тэ!
Я правильно все понял?
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Наукоемкое производство,это тяжелое имперское наследие.
А так все усипусечно,стороим домики,перепродаем китайское барахлишко.
И главное побольше кофеен,пицерий и суши.И доставки до кровати,что бы жрать сии заморские явства,не отрываясь от телевизора.
Лафа!
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