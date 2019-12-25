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Все про:ВАСУ (47) Максим Микитась (23) запобіжний захід (77)

 Микитасю продовжили запобіжний захід

Колишньому президенту корпорації "Укрбуд", ексдепутату Максиму Микитасю, якого підозрюють у махінації з житлом для Нацгвардії, продовжили запобіжний захід.

Рішення було прийнято Вищим антикорупційним судом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Підозрюваний зобов'язаний: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, до суду на кожну вимогу, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет)", - сказано повідомленні.

Запобіжний захід діє до 14 лютого 2020 року.

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Стосовно Микитася розслідують провадження про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 200 млн гривень.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167301
 
 
 Топ коментарі
 
«Светлана Самборска

8 hrs ·«26 октября 2017. Система "откатов" в возврате НДС преодолена.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на встрече с представителями горно-обогатительных комбинатов в Полтавской области, сообщает Depo.ua.

"Все компании в Украине, которые должны получать из бюджета автоматическую компенсацию налога на добавленную стоимость - это миллиарды гривен - не могли этого сделать, потому что существовала система тотальных взяток. Надо было вернуть от этой суммы 10, 20, 30% средств во власть, и только тогда можно было получить сдачу. Мы сломали эту систему. Сегодня копейка в копейку, минута в минуту средства, которые вы заработали, попадают на ваши счета, и это дает возможность развиваться", - отметил Премьер».

Проклятый коррупционер Гройсман (к которому я отношусь крайне скептически) два года назад закрыл одну из самых масштабных коррупционных кормушек - систему возмещения НДС по принципу "Сначала тем, кто занес, потом когда-нибудь остальным". Два года назад НДС стал возмещаться автоматически без участия ценного мнения чиновника.

Но вчера это позорное наследие кровавых барыг было преодолено. И теперь хипстеры-бессребренники-антикоррупционеры вернули старую систему, кормившую ворье от времен Кравчука до времен Януковича.
Всех поздравляю с этом выдающимся анти-коррупционным достижением.
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Нехай Петюнчика почекає..
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зачем
выпустить
надеть на него бронежиле-который не защищает
посадить в Порошенковский БТР-и на фронт
на прорыв
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Не гуманно. Зачем заставлять чела мучиться? Надо не продлевать, а сразу кончать, в ближайшей подворотне
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Правильно, закатать его в бетон одного из недостроев.
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Нельзя! Пусть расскажет кто с ним ещё воровал. И тогда всех сразу кончить, человек 200-300. Но вот беда, там может оказаться кто то из твоих родственников или ты сам.
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Дякую, тоді нехай у нього в горлі поросте волосся
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Не корректный вопрос. Не кто, а сколько таких микитасей в Украине? Это гораздо интересней.
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Папа у нього, мабуть, якийсь філантроп. Але не фатило.
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зачем
выпустить
надеть на него бронежиле-который не защищает
посадить в Порошенковский БТР-и на фронт
на прорыв
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Ну зачем так сложно. Может просто пусть вернёт что украл? Доверие защищать родину надо ещё заслужить. Или ты думаешь он будет храбро воевать?
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коментар відмічено як спам  
 
«Светлана Самборска

8 hrs ·«26 октября 2017. Система "откатов" в возврате НДС преодолена.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на встрече с представителями горно-обогатительных комбинатов в Полтавской области, сообщает Depo.ua.

"Все компании в Украине, которые должны получать из бюджета автоматическую компенсацию налога на добавленную стоимость - это миллиарды гривен - не могли этого сделать, потому что существовала система тотальных взяток. Надо было вернуть от этой суммы 10, 20, 30% средств во власть, и только тогда можно было получить сдачу. Мы сломали эту систему. Сегодня копейка в копейку, минута в минуту средства, которые вы заработали, попадают на ваши счета, и это дает возможность развиваться", - отметил Премьер».

Проклятый коррупционер Гройсман (к которому я отношусь крайне скептически) два года назад закрыл одну из самых масштабных коррупционных кормушек - систему возмещения НДС по принципу "Сначала тем, кто занес, потом когда-нибудь остальным". Два года назад НДС стал возмещаться автоматически без участия ценного мнения чиновника.

Но вчера это позорное наследие кровавых барыг было преодолено. И теперь хипстеры-бессребренники-антикоррупционеры вернули старую систему, кормившую ворье от времен Кравчука до времен Януковича.
Всех поздравляю с этом выдающимся анти-коррупционным достижением.
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Здлодій повинен сидіти! Микитась злодій?! Богдан злодій?! Лесик довгий злодій?!Сявік березкін злодій?! ********** та поляков злодії?! Діамантові прокурори злодії?! Свинарчуки злодії?! Чому ніхто не сидить?!!!
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Почему? Да потому что пока они умнее наших продажных следователей, прокуроров и судей.
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якщо злодії розумніші від продажніх правоохоронців та суддів, це діагноз державі!
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Да. И не столько державе сколько народу который живёт в этой державе.
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риба гниє з голови, народ чекає жаданих змін. змін не буде, голову на тин.
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Преступники всегда были есть и будут, а народ за 28 лет не смог воспитать честных и профессиональных следователей, прокуроров и судей. Причём тут голова? Хотя и голову выбрать не могут ибо нет достойных.
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корпорация "Укрбуд" называется, хоть на английском, хоть на китайском...
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Вибачаюсь, не по темі, але наболіло! Чому новітні поліцейські перетворились в сержантів петренків?! Знову за підозру у вживанні вони вимагають та готові годинами чекати 10 000,00 грн відступних! Це рехворми?!!! Грузинів здихались, живемо як і раніше!!!
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Пока все не поймут что мы сами виноваты, так и будем жить как раньше.
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