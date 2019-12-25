 Микитасю продовжили запобіжний захід

Рішення було прийнято Вищим антикорупційним судом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
"Підозрюваний зобов'язаний: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, до суду на кожну вимогу, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет)", - сказано повідомленні.
Запобіжний захід діє до 14 лютого 2020 року.
Стосовно Микитася розслідують провадження про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 200 млн гривень.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.
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8 hrs ·«26 октября 2017. Система "откатов" в возврате НДС преодолена.
Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на встрече с представителями горно-обогатительных комбинатов в Полтавской области, сообщает Depo.ua.
"Все компании в Украине, которые должны получать из бюджета автоматическую компенсацию налога на добавленную стоимость - это миллиарды гривен - не могли этого сделать, потому что существовала система тотальных взяток. Надо было вернуть от этой суммы 10, 20, 30% средств во власть, и только тогда можно было получить сдачу. Мы сломали эту систему. Сегодня копейка в копейку, минута в минуту средства, которые вы заработали, попадают на ваши счета, и это дает возможность развиваться", - отметил Премьер».
Проклятый коррупционер Гройсман (к которому я отношусь крайне скептически) два года назад закрыл одну из самых масштабных коррупционных кормушек - систему возмещения НДС по принципу "Сначала тем, кто занес, потом когда-нибудь остальным". Два года назад НДС стал возмещаться автоматически без участия ценного мнения чиновника.
Но вчера это позорное наследие кровавых барыг было преодолено. И теперь хипстеры-бессребренники-антикоррупционеры вернули старую систему, кормившую ворье от времен Кравчука до времен Януковича.
Всех поздравляю с этом выдающимся анти-коррупционным достижением.