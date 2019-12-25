 У храмі ПЦУ в Луцьку вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня

З проханням відслужити різдвяну літургію 25 грудня до митрополита Луцького і Волинського Михаїла (Зінкевича) звернулися самі парафіяни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Група віруючих пояснила свою позицію тим, що "весь християнський світ, зокрема православний, святкує Різдво 25 грудня. Виняток - тільки Росія і церкви, що перебувають в орбіті Російської православної церкви".
Митрополит ПЦУ Михайло підтримав таку ініціативу і впродовж місяця терпляче роз'яснював людям, звідки в календарі розбіжності.
"Немає дати народження Ісуса Христа, є лише ознаки: Ісус Христос народився в Вифлеємі, в печері. Це був зимовий період часу, день сонцестояння, що припадає на 22 грудня, коли найменший день і найдовша ніч. У середині ХVI століття був змінений календар через похибку. Григоріанський календар прийнятий папою Григорієм, і весь світ, в тому числі й православні, святкують 25 грудня. Неправильно казати "католицьке" чи "польське" Різдво. Російська імперія і підпорядковані їй країни не перейшли на 25 грудня (після зміни світського календаря – ред.)", – розповідав вірним під час проповіді 22 грудня владика Михаїл.
При тому, митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл наголосив, що святкування Різдва буде і 7 січня. Також митрополит звернувся з різдвяним посланням до вірних напередодні 25 грудня, привітавши волинян із Різдвом і Новим роком.
"Нет даты рождения Иисуса Христа, есть только признаки: Иисус Христос родился в Вифлееме, в пещере. Это был зимний период времени, день солнцестояния, приходящегося на 22 декабря, когда маленький день и самая длинная ночь. В середине ХVI века был изменен календарь из-за погрешности. Источник: https://censor.net.ua/n3167295
иначе бы ты с пещеры писал бы...., и ел сырое мясо...
Тобто Закон про мову чітко передбачав, що з 17 липня 2024 року української на радіо має стати не менше 90%.У проекті закону "Про медіа" ця норма зникає, натомість з'являється нова, Пункт 3, статті 41 передбачає, що: "Радіомовники зобов'язані при здійсненні радіомовлення: ...забезпечувати не менше 60 відсотків добового обсягу ведення програм. Тобто частка української мови в 90% десь безслідно зникає. Таким чином законопроект передбачає перегляд норми Закону про мову.Але і це ще не все. Проект закону також передбачає вилучення ще однієї норми "закону про мову", яка передбачає повний перехід телепередач на українську, без використанні інших мов.
Закон про мову передбачає з 2024 року вилучення пукнту "б", частини 7 статті 10 Закону "Про телебачення та радіомовлення".
В новому проекті закон "про медіа" вже знову є сумнозвісна норма про допуск російської мови в репліках, інтерв'ю, коментарях, учасниках програм тощо.
Ось ця норма: "У програмі, у тому числі фільмі, виконаних державною мовою, допускається використання інших мов без дублювання або озвучення у таких випадках: - у виступах, інтерв'ю, коментарях, поясненнях, запитаннях тощо осіб, які беруть участь у програмі (крім, ведучих (дикторів) програми), або в окремих репліках ведучих (дикторів) програми в обсязі, обумовленому творчим задумом програми;Тобто таким чином ми можемо виставити хоч 100% української, проте всі гості, коментатори, учасники і т.д. зможуть далі вільно говорити російською БЕЗ ПЕРЕКЛАДУ.І навіть це ще не все. Проте, про інші "зміни до закону про мову" напишу пізніше.І останнє: в прикінцевих та перехідних положеннях немає жодної інформації про внесення змін до Закону про мову. Тобто, влада тишком-нишком вирішила провести ревізію мовного закону без оприлюднення змін до нього.Питання до Міністерство культури, молоді та спорту України, Володимир Бородянський, Олександр Ткаченко та представників Комітету, як взагалі це розуміти? Фактично ви намагаєтеся зробити ревізію Мовного закону. Якщло ж це "технічна помилка", то виправляйте її, адже питань більше ніж відповідей.Прошу МАКСИМАЛЬНОГО ПОШИРЕННЯ!Mykola Kniazhytsky Volodymyr Viatrovych Вікторія Сюмар Андрій Парубій
Панотче, астрономи, фізики, і математики, підписуються під кожним Вашим словом.
С этого момента день рождения Иисуса начал отмечаться как день «Света Миру».
Земних вам благ та миру вашому дому!
😇
Зрештою, навіть самиє ісконниє до революції відзначали Різдво 25 грудня.
Більш того - вони й після революції ще разок встигли.
Рождество 7 января отмечают монастыри на Святой горе Афон, некоторые протестанты, католики восточного обряда, придерживающиеся юлианского календаря, Коптская православная церковь в Египте, православные Беларуси, православные и греко-католики Украины, Македонии, Кыргызстана и Казахстана.
Разница в датах празднования возникла у православных и католиков после проведения Римско-католической церковью календарной реформы в 1582-м.
Православная церковь григорианский календарь или новый стиль, не признала и продолжала церковные праздники отмечать по-старому - юлианскому календарю.
По григорианскому календарю в настоящее время живет большинство стран мира, в том числе и православная Грузия. После введения григорианского календаря, разница между новым и старым стилями в год составляла 10 суток, а в нашем столетии - 13 суток..
Але і казковість 7го Січня залишати не готовий. Нехай будуть покищо дві дати Різдва. Більшого б горя в нас не було, відсвяткуємо))
понятно, что наследника зачинали в день весеннего равноденствия, за 9 месяцев до события
учитывая, что центрального отопления в пещерах не было, а дело было зимой, к роженице с повитухами загоняли домашний скот ( овец, ослов) , которые и согревали своими телами воздух
позже составители Нового завета включили эту историю в рассказ о рождении Иисуса
да, Рождественская звезда - это Венера