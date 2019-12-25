 У храмі ПЦУ в Луцьку вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня

З проханням відслужити різдвяну літургію 25 грудня до митрополита Луцького і Волинського Михаїла (Зінкевича) звернулися самі парафіяни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Група віруючих пояснила свою позицію тим, що "весь християнський світ, зокрема православний, святкує Різдво 25 грудня. Виняток - тільки Росія і церкви, що перебувають в орбіті Російської православної церкви".

Митрополит ПЦУ Михайло підтримав таку ініціативу і впродовж місяця терпляче роз'яснював людям, звідки в календарі розбіжності.

"Немає дати народження Ісуса Христа, є лише ознаки: Ісус Христос народився в Вифлеємі, в печері. Це був зимовий період часу, день сонцестояння, що припадає на 22 грудня, коли найменший день і найдовша ніч. У середині ХVI століття був змінений календар через похибку. Григоріанський календар прийнятий папою Григорієм, і весь світ, в тому числі й православні, святкують 25 грудня. Неправильно казати "католицьке" чи "польське" Різдво. Російська імперія і підпорядковані їй країни не перейшли на 25 грудня (після зміни світського календаря – ред.)", – розповідав вірним під час проповіді 22 грудня владика Михаїл.

При тому, митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл наголосив, що святкування Різдва буде і 7 січня. Також митрополит звернувся з різдвяним посланням до вірних напередодні 25 грудня, привітавши волинян із Різдвом і Новим роком.

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