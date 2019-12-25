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Все про:Луцьк (169) Різдво (79) ПЦУ (499)

 У храмі ПЦУ в Луцьку вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня

Різдвяну літургію відслужили в кафедральному соборі Святої Трійці. Ще одна різдвяна служба там відбудеться 7 січня - для тих, хто святкує Різдво за юліанським календарем.

З проханням відслужити різдвяну літургію 25 грудня до митрополита Луцького і Волинського Михаїла (Зінкевича) звернулися самі парафіяни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Група віруючих пояснила свою позицію тим, що "весь християнський світ, зокрема православний, святкує Різдво 25 грудня. Виняток - тільки Росія і церкви, що перебувають в орбіті Російської православної церкви".

Митрополит ПЦУ Михайло підтримав таку ініціативу і впродовж місяця терпляче роз'яснював людям, звідки в календарі розбіжності.

"Немає дати народження Ісуса Христа, є лише ознаки: Ісус Христос народився в Вифлеємі, в печері. Це був зимовий період часу, день сонцестояння, що припадає на 22 грудня, коли найменший день і найдовша ніч. У середині ХVI століття був змінений календар через похибку. Григоріанський календар прийнятий папою Григорієм, і весь світ, в тому числі й православні, святкують 25 грудня. Неправильно казати "католицьке" чи "польське" Різдво. Російська імперія і підпорядковані їй країни не перейшли на 25 грудня (після зміни світського календаря – ред.)", – розповідав вірним під час проповіді 22 грудня владика Михаїл.

При тому, митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл наголосив, що святкування Різдва буде і 7 січня. Також митрополит звернувся з різдвяним посланням до вірних напередодні 25 грудня, привітавши волинян із Різдвом і Новим роком.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167295
 
   
 Топ коментарі
 
Христос народився, славімо його ♥️♥️♥️
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когда церковникам приходится объяснять идиотам очевидные вещи... В храме ПЦУ в Луцке впервые отслужили рождественскую литургию 25 декабря - Цензор.НЕТ 9771

"Нет даты рождения Иисуса Христа, есть только признаки: Иисус Христос родился в Вифлееме, в пещере. Это был зимний период времени, день солнцестояния, приходящегося на 22 декабря, когда маленький день и самая длинная ночь. В середине ХVI века был изменен календарь из-за погрешности. Источник: https://censor.net.ua/n3167295
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когда церковникам приходится объяснять идиотам очевидные вещи... В храме ПЦУ в Луцке впервые отслужили рождественскую литургию 25 декабря - Цензор.НЕТ 9771

"Нет даты рождения Иисуса Христа, есть только признаки: Иисус Христос родился в Вифлееме, в пещере. Это был зимний период времени, день солнцестояния, приходящегося на 22 декабря, когда маленький день и самая длинная ночь. В середине ХVI века был изменен календарь из-за погрешности. Источник: https://censor.net.ua/n3167295
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Все таки традиції порушувати не можна...
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а ячмень дулей надо лечить, как встарь от дедов-прадедов повелось
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На данном этапе предлагается поменять лечение дулей на лечение средним пальцем или вроде того.
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интересные тебе предложения поступают )))
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Taras Volynyanyn - можна...

иначе бы ты с пещеры писал бы...., и ел сырое мясо...
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именно поэтому ПЦУ должна праздновать Рождество вместе со всеми христианами православными 25 декабря,а не вместе с московским сатанатом 7 января
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Христос народився, славімо його ♥️♥️♥️
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Христос не завещал славить и праздновать его рождение.
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Росіяни завжди лякаються слова "славімо", бо дійсно можуть їх зловити.
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как люди любят, чтоб их обманывали.. артисты, циркачи, фокусники, депутаты.. но началось все сверху, от него У храмі ПЦУ в Луцьку вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня - Цензор.НЕТ 6077
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А ПРО зебілов чому нема? тема ні та? таваріщі кацапи?
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СЛУГИ НАРОДУ ВИРІШИЛИ ПРОВЕСТИ РЕВІЗІЮ ЗАКОНУ ПРО МОВУ.Законопроект про медіа, який в закритому режимі був розробленийц Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики нарешті став доступним громадськості. Проте, насправді він передбачає ще одну дуже сумні річ: це ревізія деяких норм закону про мову, які передбачають посилення ролі державної мови на телебаченні та радіо.В загальних положеннях законопроект дублює норми Закону забезпечення функціонування української мови як державної та Закону України про телебачення та радіомовлення, проте варто звернути на кілька норм, які "випадковим чином" зникли із нового документу.В "законі про мову" говориться про те, що з 17 липня 2024 року частка української мови на телебаченні та радіо має становити не менше 90%. Підкреслюю: І НА РАДІО, І НА ТЕЛЕБАЧЕННІ. Для цього у "Перехідних положеннях" Закону про мову йдеться про вилучення частитни 5, статті 9 Закону "Про телебачення та радіомовлення", яка передбачає лише 60% української мови на радіо.
Тобто Закон про мову чітко передбачав, що з 17 липня 2024 року української на радіо має стати не менше 90%.У проекті закону "Про медіа" ця норма зникає, натомість з'являється нова, Пункт 3, статті 41 передбачає, що: "Радіомовники зобов'язані при здійсненні радіомовлення: ...забезпечувати не менше 60 відсотків добового обсягу ведення програм. Тобто частка української мови в 90% десь безслідно зникає. Таким чином законопроект передбачає перегляд норми Закону про мову.Але і це ще не все. Проект закону також передбачає вилучення ще однієї норми "закону про мову", яка передбачає повний перехід телепередач на українську, без використанні інших мов.
Закон про мову передбачає з 2024 року вилучення пукнту "б", частини 7 статті 10 Закону "Про телебачення та радіомовлення".
В новому проекті закон "про медіа" вже знову є сумнозвісна норма про допуск російської мови в репліках, інтерв'ю, коментарях, учасниках програм тощо.
Ось ця норма: "У програмі, у тому числі фільмі, виконаних державною мовою, допускається використання інших мов без дублювання або озвучення у таких випадках: - у виступах, інтерв'ю, коментарях, поясненнях, запитаннях тощо осіб, які беруть участь у програмі (крім, ведучих (дикторів) програми), або в окремих репліках ведучих (дикторів) програми в обсязі, обумовленому творчим задумом програми;Тобто таким чином ми можемо виставити хоч 100% української, проте всі гості, коментатори, учасники і т.д. зможуть далі вільно говорити російською БЕЗ ПЕРЕКЛАДУ.І навіть це ще не все. Проте, про інші "зміни до закону про мову" напишу пізніше.І останнє: в прикінцевих та перехідних положеннях немає жодної інформації про внесення змін до Закону про мову. Тобто, влада тишком-нишком вирішила провести ревізію мовного закону без оприлюднення змін до нього.Питання до Міністерство культури, молоді та спорту України, Володимир Бородянський, Олександр Ткаченко та представників Комітету, як взагалі це розуміти? Фактично ви намагаєтеся зробити ревізію Мовного закону. Якщло ж це "технічна помилка", то виправляйте її, адже питань більше ніж відповідей.Прошу МАКСИМАЛЬНОГО ПОШИРЕННЯ!Mykola Kniazhytsky Volodymyr Viatrovych Вікторія Сюмар Андрій Парубій
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"Нет даты рождения Иисуса Христа, есть только признаки: Иисус Христос родился в Вифлееме, в пещере. Это был зимний период времени, день солнцестояния, приходящегося на 22 декабря, когда маленький день и самая длинная ночь. В середине ХVI века был изменен календарь из-за погрешности. Григорианский календарь принят папой Григорием, и весь мир, в том числе и православные, празднуют 25 декабря. Неправильно говорить "католическое" или "польское" Рождество. Российская империя и подчиненные ей страны не перешли на 25 декабря (после изменения светского календаря - Ред.)", - рассказывал верующим во время проповеди 22 декабря владыка Михаил. Источник: https://censor.net.ua/n3167295"

Панотче, астрономи, фізики, і математики, підписуються під кожним Вашим словом.
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нигде в Библии не сказано корда и где родился Иссус.
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Это был зимний период времени, день солнцестояния, приходящегося на 22 декабря, когда маленький день и самая длинная ночь.
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«В середине ХVI века был изменен календарь из-за погрешности. Григорианский календарь принят папой Григорием, и весь мир, в том числе и православные, празднуют 25 декабря.
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Римляне отмечали праздник Сатурналии 25 декабря, потом назвали его Рождеством, когда приняли христианство. Календарь тут не причем.
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В 354-м году нашей эры Римский Епископ Либерий написал указ о праздновании Рождества 25 декабря. Он руководствовался желанием превратить языческий фестиваль в христианский праздник.
С этого момента день рождения Иисуса начал отмечаться как день «Света Миру».
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Написать можно что угодно, главное что Исус об этом не говорил.
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наверно и мальчика никакого не было... У храмі ПЦУ в Луцьку вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня - Цензор.НЕТ 7894
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В Библии описан лунный календарь а не солнечный, никакого "солнцестояния" там не описано.
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З Різдвом Господнім вас брати та сестри!
Земних вам благ та миру вашому дому!
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Гарного свята або вихідного для клятих біндер!
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Бендер і Бандера - різні категорії. Їх від любих "біндер" - реально колбасить. Вони навіть не розуміють чого. Генетичне, мабуть.
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) у мну есть знакомый марокканец. уезжая в европы, он уже знал, шо день своего рождения надо точно знать. и тогда он спросил мать о дне своего рождения. и та ему точно так ответила " в тот день шёл дождь" )). из "сезона дождей" он выбрал день 1 марта. а подумал бы и мог выбрать день весеннего равнодействия ))
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Верующие=Вата, а украинские верующие= Вышивата, а вата независимо от национальности вата...что им попы скажут то и запоют ...верующие есть паства=стадо, как правило баранов...что пастырь=поп скажет, то и запоет...+ консерва совка + консерва аля всегда 7-е рождісво, а 23тіє фівраля усегда празновалі...+ пропаганда кацапов и наших совковых дебилов + молодежи ***** + многие "свидомые" и одновременно мысялящие за бугром...((((
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Вообще то государство должно щепетильно относится к таким вопросам .Людей устраивающих такие вещи должны проверять -Кто им давал такие указания ? почему они так сделали ?
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Ну, може саме в ПЦУ і вперше. Але в соборі далеко не вперше.
Зрештою, навіть самиє ісконниє до революції відзначали Різдво 25 грудня.
Більш того - вони й після революції ще разок встигли.

У храмі ПЦУ в Луцьку вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня - Цензор.НЕТ 3967
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новий стіль (григоріанський калєндар) большевікі прийняли в 1918 році
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Миколая - 6 дікабра по старому стилю (19-го по новому стилю) - то так і празнують до сіх пор
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Религиозные обряды придумали для обогащения и запудривания мозгов. Иисус не терпел поклонения своей особе и завещал поклоняться единому Богу- отцу-создателю. Все остальное бесовщина и выдумки людей. Православие - это яркий пример безбожия и поклонения идолам. Греши, убивай, насилуй, а потом сходи к попу гэбисту покайся, чтобы получить индульгенция на новые грехи. Между человеком и Создателем сомнительные посредники не нужны.
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У тебя в голове кавардак У храмі ПЦУ в Луцьку вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня - Цензор.НЕТ 7819 -Православию 2 000 лет и тогда не было гебистов ,а при СССР ,когда были гебисты ,как раз гэбисты и уничтожали церкови . Твой бог - доллар , ну или гривня или ещё какая то бумажка
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Покажи текст со словом "православие" возрастом 2000 лет. Только текст оригинала, а не твои оправдательные вскукареки.
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Празднование Рождества Христова на Святой Горе Афон проходит с 6 - 7 января .Так что последователи Вятровича , утверждающие что этот праздник только при СССР был ошибаются .
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нє, на Афоні празнують Різдво 25 дікабра по юліанському калєндару (старий стіль)
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Пиши вже на івріті, чому ти соромишся? У храмі ПЦУ в Луцьку вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня - Цензор.НЕТ 9882
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Рождество Грузинская, Иерусалимская, Русская, Сербская и Польская православные церкви также встречают 25 декабря, но по старому стилю - 7 января.

Рождество 7 января отмечают монастыри на Святой горе Афон, некоторые протестанты, католики восточного обряда, придерживающиеся юлианского календаря, Коптская православная церковь в Египте, православные Беларуси, православные и греко-католики Украины, Македонии, Кыргызстана и Казахстана.

Разница в датах празднования возникла у православных и католиков после проведения Римско-католической церковью календарной реформы в 1582-м.

Православная церковь григорианский календарь или новый стиль, не признала и продолжала церковные праздники отмечать по-старому - юлианскому календарю.

По григорианскому календарю в настоящее время живет большинство стран мира, в том числе и православная Грузия. После введения григорианского календаря, разница между новым и старым стилями в год составляла 10 суток, а в нашем столетии - 13 суток..
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афонські старці не признали калєндар від папи Григорія
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Оторвались уже от России самим фактом прямого подчинения Варфоломею. Зачем комплексовать и переносить ещё и дату Рождества? А праздновать два Рождества - безумие.
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В бога верят все - одни верят что он есть ,другие верят что его нет .Но верят все .
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Правильно зробили. Треба поступово ставати з голови на ноги.
Але і казковість 7го Січня залишати не готовий. Нехай будуть покищо дві дати Різдва. Більшого б горя в нас не було, відсвяткуємо))
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Релігії(різні) існують тисячоліттями і соціальну функцію, яку вони виконують, не вдалось замінити нікому, ні монархам, ні зекомунякам і не вдасться зеслугам бєні.
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в архаичных племенах по всему Древнему миру жёны царей рождали наследников в пещерах ( часто искусственных), свет от восходящего Солнца 25 декабря должен был попасть в самую глубину пещеры в момент восхода, причём раз в 36 лет восход Солнца предварялся восходом Венеры над горизонтом - именно тогда, по поверьям, рождался Истинный царь
понятно, что наследника зачинали в день весеннего равноденствия, за 9 месяцев до события
учитывая, что центрального отопления в пещерах не было, а дело было зимой, к роженице с повитухами загоняли домашний скот ( овец, ослов) , которые и согревали своими телами воздух
позже составители Нового завета включили эту историю в рассказ о рождении Иисуса
да, Рождественская звезда - это Венера
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