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Все про:Газпром (492) Нафтогаз (667) Росія (14811) Козак Дмитро (2)

 "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд

Віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, заявив, що виплата компенсації в 3 мільярди доларів за Стокгольмським арбітражем - це "крапля в морі" порівняно з іншими можливими претензіями до Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Передбачити, наскільки хто виграв, не може ні Україна, ні ми... $2,9 млрд, які ми заплатимо на виконання рішення суду, яке вже вступило в силу, - це крапля в морі порівняно з тими претензіями, які могли би бути до Росії", - зазначив Козак.

Також читайте: Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167294
 
 
 Топ коментарі
 
Якось цигана спитали -що б ти робив, якби став царем? Відповідь -"Вкрав би сто рублів і втік."
наша реальність -забрали 3 лярди і раділи.
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Та й нашим зєлєбобам, $12,5 млрд., теж.
Не свої ж.
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Отже зєбєні не здали національні інтереси України. Що нам ті каплі.
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Якось цигана спитали -що б ти робив, якби став царем? Відповідь -"Вкрав би сто рублів і втік."
наша реальність -забрали 3 лярди і раділи.
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Сам пошутил - сам посмеялся) сколько тебе лет, развалюха?
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Анекдот старий. Питали єврея, москаля і українця.. саме українець (а не циган) відповів "нацарував би 100 рублів і втік би". Не перекручуйте, Василь.
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Та й нашим зєлєбобам, $12,5 млрд., теж.
Не свої ж.
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ой який ти моторний "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 6203 усюди встигаеш? українську мову вивчив худобинка......
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Ти чого підстрибуєш, лахто? Вже відчуваєш як тебе незабаром прихопить енурез або діарея? Купи про всяк випадок шкіряні червоноармійські штані.
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А куда он денется. Свой срок отмотает, и уже потом может валить на все 4 стороны.
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знаю одне! вилазить от така скотина і ділить Українців на зебілів і порохоботів!!! от і все СКОТИНЯКИ КАЦАПСКІ!!!!
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а що не так ? варенка не свіжа? я в свої роки не їв такої на війні..............
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«Светлана Самборска 2 hrs ·
"А пока я буду и дальше защищать даже этот ****ский цирк, в который вы превратили мою страну, даже если придется заступить на свой последний опорник..."
Andrew Shadrin 7 hrs
Когда-нибудь все мы окажемся у врат чего-то большого, пафосного и грандиозного. Кто во что верит(но это не точно). Когда-нибудь у нас спросят на ресепшене, как ...мы тут оказались, и мы будем отвечать. Мы расскажем как заступили на свое боевое дежурство в последний раз, как большой брат не смог прикрыть, а дашка предательски заклинила, как сапог давал осечку за осечкой а зеленый пиксель все чаще мелькал в посадке перед опорником. Мы расскажем как ворожий бэтэр все плотнее и кучнее прижимал нас к земле и отгонял от ПТУРа очень смелого и не очень умного младшего сержанта Брендибака, мы расскажем все...все что скопилось в маленькой душенке части гарнизона маленькой гордой хоббитской крепости, которая пускала на горизонт столбы дыма и до последнего огрызалась сухими очередями автоматов и хлесткими выстрелами РПГ, и мы будем говорить с гордостью, высоко подняв голову и не боясь сурового взгляда апостола, стража врат Асгарда или кого бы там ни было. Я даже готов в это поверить: с одной единственной целью: Встать в своем грязном пикселе, с впалыми глазами и руками с ожогами от ствола и мозолями от лопаты рядом с ********, которые будут мяться и блеять про ситуацию в стране, про то что им сверху сказали засунуть совесть, честь и язык в жопу и закрыть достойнеших людей за решетку на праздники, про то что у них не было выбора, про семью и прочий бред. Я хочу услышать это и плюнуть им под ноги, проходя фейс-контроль в клуб честных с самими собою людей, оказавшись наконец в месте, где в почете будут смелость, честь и умение постоять за себя. А пока я буду и дальше защищать, даже этот ***дский цирк в который вы превратили мою страну, даже если придется заступить на свой последний опорник.
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Купили украинское правительство с потрохами, как по мне...
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я думаю, что в "Нафтогазе" и правительстве остались еще порохоботы, которые спустя некоторое время вчинят "Грязьпрому" сокрушительные многомиллиардные иски..
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порошенко "отметил, что в соседней Польше происходила подобная ситуация, и там чиновники сделали такой же шаг, отказавшись от исков к "Газпрому". "В конце концов они оказались в тюрьме. Я твердо убежден, что такая же судьба может ожидать и тех, кто сейчас будет играть на поле "Газпрома". ... "Подчеркиваю, что если вы один раз отказались от данного иска по правилам Стокгольмского арбитража - вы не имеете права возвращаться к ним", - констатировал Петр Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3166793
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А ще тих польських газових керовніків, які лягли під Газпром, таки засудили, когось зараз судять. Будуть сидіти всі.
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Ещё остался иск к паРаше ( не к Газпрому ) по утраченным активам Нафтогаза в Крыму , на 5 млрд .Арбитраж в Гааге Нафтогаз уже выиграл , в начале года ,, окончательное решение суд примет следующей весной . "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 2904 .
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Це не крапля, але суттєво менше 12,5 млрд. доларів, які подарували кацапам "зелені".
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12 миллиардов - это те деньги, которые Украина теоретически могла бы отсудить, если бы газпром отказался заключать новый контракт на транзит газа через Украину.
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Не пытайся винторогим шото доказывать.Бесполезно
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не маніпулюй, тому що в цьому ж позові було ще й питання компенсації заниженого тарифу за всі попередні роки так що просрали
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не бздо. проблемы у расеюшки будут. и судя по тамошним событиям, даже мы можем стать их свидетелями. распад империй - историческая закономерность. а распад недоимперий - обьективная реальность ))
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Звичайно, зелений пісюаніст вас врятував від зайвих втрат. Цей маленький сєпарок Янєлох, ще багато добрих справ зробить для мордора. Користуйтеся, поки він живий.
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Кацапня празднует, ЗЕбилы со своей командой оказались на удивление дешовым товаром. Теперь этот скот можно даже оптом скупать за недорого.
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Боже мой. Откуда этому *ую знать, кто, куда, чего, перевёл)
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#газ
Основные противоречия сторон.

Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.
Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее. Вчера вечером внезапно было созвано заседание Кабинета министров. Заседание проходило в закрытом режиме. На заседании присутствовал Зеленский. Тема - газовый контракт. Точнее предложение по нему от "Нафтогаза".

Предоставленные "Нафтогазом" рамочные предложения по подписанию газового соглашения с "Газпромом" переданы для ознакомления Зеленскому.
Кабинет министров готовит указ о принудительном переводе поступаемых платежей "Газпрома" со счетов "Нафтогаза" и оператора ГТС на специальные счета Кабинета министров.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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это капля в море по сравнению с теми претензиями,
которые могли бы быть для России", - отметил Козак.

а тут и нечего добавить! просто вчитайтесь!
торговались - веселились, подсчитали - прослезились (те от счастья (легко отделались) разведения лоха, наши от счастья, в предвкушении петушка на палочке... вместо коробочки монпансье )))
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О! Порохоботы виноваты у одних, у других "зелені".
Суровая правда жизни говорит: лучше фаллос в мозолистой руке чем влагалище на горизонте. "Капля в море", - вице-премьер РФ Козак о выплате "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 3068
Тем более премьер сказал что часть этих денег пойдёт на "погашение долгов" , а часть на разработку "новых газовых скважин". То есть народу - фигу! "Капля в море", - вице-премьер РФ Козак о выплате "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 7413
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"То есть народу - фигу!" - "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 6572 . Народу - "влагалище на горизонте"! Ибо не_уй! "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 6572
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Ещё захваченных моряков освободили,а сколько ещё их и др.будет,
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Новой главой Госбюро расследований Украины станет юрист-косметолог.

Госбюро расследований Украины возглавит депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Венедиктова.

Венедиктова является вице-президентом Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов в Харькове.
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А чого ще очікувати від зекоманди... "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 1784

"Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 2212
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Да, порохоботский Филатов тот еще чудик. Прогноз погоды чтоль не смотрел?
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але це значно краще ніж парашено-портновська труба! а хто ким був не головне, головне ким вона стане!
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Он недавно провел закон о непреследовании бывших государственных деятелей. Так что не теряй время зря. "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 8005
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Тупо відбудеться обмін на несплату боргу януковоча і відмова від позову до газпрому на 12 млрд... Перемога ?
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Санкции против РФ? - "не влияют"....
Военные на Донбассе? - "их там нет"... 3млд. долга Украине? - "капля в море"... ps/ Всё это наз-ся: "Хорошая мина при плохой игре!". А что ещё остаётся?-успокаивать своих долбо... "ура-патриотов" как то нужно!
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сдал пацанчика коломойского с потрохами = у Украины были сильнейшие позиции. которые он подарил кремлядям за денюжку и газ
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Мля, "капля в море".. А что ж ваш плешивый фюрер, воруя миллиарды, бьется с Украиной за каждый доллар?
Заплатите, мля, и не пи_дите..
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5 лет с момента подачи в суд и получения 3 млрд. Сколько длилось бы получение 12 млрд, *******? Вечность. А так эти 12 млрд были катализатором получения 3 млрд.

Этот козак для местных озвучил так пренебрежительно об 3 млрд, т..е..рф и здесь победила на фоне 12 млрд. "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 4355
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Аргументы твои логичны. А "*******" это сын у твоего отца
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підписався б під кожним словом, але це цитує ******* барижна, до якої довіри зерро!
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это было преступное действие против национальных интересов Украины отказываться от исков на 12 миллиардов долларов! Даже если бы РФ отказывалась бы платить, то Украина могла бы по этим решениям арестовывать имущество РФ за границей! Зеленский и Ко - это просто олени безмозглые или банально предатели!
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Це що?! Віддайте зараз і хоч що небуть?! А далі незрячі і глухі?! Зеля, Оржель, Вітренко ви "генії", ми лошари?!!!
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- это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России...

Но спасибо зеленой сволочи, все остальные претензии он простил. А эти 3 лярда через пару месяцев вернутся в ********* в виде долга януковича.
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