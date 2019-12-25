 "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Передбачити, наскільки хто виграв, не може ні Україна, ні ми... $2,9 млрд, які ми заплатимо на виконання рішення суду, яке вже вступило в силу, - це крапля в морі порівняно з тими претензіями, які могли би бути до Росії", - зазначив Козак.
Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.
наша реальність -забрали 3 лярди і раділи.
Не свої ж.
"А пока я буду и дальше защищать даже этот ****ский цирк, в который вы превратили мою страну, даже если придется заступить на свой последний опорник..."
Andrew Shadrin 7 hrs
Когда-нибудь все мы окажемся у врат чего-то большого, пафосного и грандиозного. Кто во что верит(но это не точно). Когда-нибудь у нас спросят на ресепшене, как ...мы тут оказались, и мы будем отвечать. Мы расскажем как заступили на свое боевое дежурство в последний раз, как большой брат не смог прикрыть, а дашка предательски заклинила, как сапог давал осечку за осечкой а зеленый пиксель все чаще мелькал в посадке перед опорником. Мы расскажем как ворожий бэтэр все плотнее и кучнее прижимал нас к земле и отгонял от ПТУРа очень смелого и не очень умного младшего сержанта Брендибака, мы расскажем все...все что скопилось в маленькой душенке части гарнизона маленькой гордой хоббитской крепости, которая пускала на горизонт столбы дыма и до последнего огрызалась сухими очередями автоматов и хлесткими выстрелами РПГ, и мы будем говорить с гордостью, высоко подняв голову и не боясь сурового взгляда апостола, стража врат Асгарда или кого бы там ни было. Я даже готов в это поверить: с одной единственной целью: Встать в своем грязном пикселе, с впалыми глазами и руками с ожогами от ствола и мозолями от лопаты рядом с ********, которые будут мяться и блеять про ситуацию в стране, про то что им сверху сказали засунуть совесть, честь и язык в жопу и закрыть достойнеших людей за решетку на праздники, про то что у них не было выбора, про семью и прочий бред. Я хочу услышать это и плюнуть им под ноги, проходя фейс-контроль в клуб честных с самими собою людей, оказавшись наконец в месте, где в почете будут смелость, честь и умение постоять за себя. А пока я буду и дальше защищать, даже этот ***дский цирк в который вы превратили мою страну, даже если придется заступить на свой последний опорник.
Выдохлась паРаша. Фсё
😇
Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.
Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее. Вчера вечером внезапно было созвано заседание Кабинета министров. Заседание проходило в закрытом режиме. На заседании присутствовал Зеленский. Тема - газовый контракт. Точнее предложение по нему от "Нафтогаза".
Предоставленные "Нафтогазом" рамочные предложения по подписанию газового соглашения с "Газпромом" переданы для ознакомления Зеленскому.
Кабинет министров готовит указ о принудительном переводе поступаемых платежей "Газпрома" со счетов "Нафтогаза" и оператора ГТС на специальные счета Кабинета министров.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
которые могли бы быть для России", - отметил Козак.
а тут и нечего добавить! просто вчитайтесь!
торговались - веселились, подсчитали - прослезились (те от счастья (легко отделались) разведения лоха, наши от счастья, в предвкушении петушка на палочке... вместо коробочки монпансье )))
Суровая правда жизни говорит: лучше фаллос в мозолистой руке чем влагалище на горизонте.
Тем более премьер сказал что часть этих денег пойдёт на "погашение долгов" , а часть на разработку "новых газовых скважин". То есть народу - фигу!
Госбюро расследований Украины возглавит депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Венедиктова.
Венедиктова является вице-президентом Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов в Харькове.
Военные на Донбассе? - "их там нет"... 3млд. долга Украине? - "капля в море"... ps/ Всё это наз-ся: "Хорошая мина при плохой игре!". А что ещё остаётся?-успокаивать своих
долбо..."ура-патриотов" как то нужно!
Заплатите, мля, и не пи_дите..
Этот козак для местных озвучил так пренебрежительно об 3 млрд, т..е..рф и здесь победила на фоне 12 млрд.
Но спасибо зеленой сволочи, все остальные претензии он простил. А эти 3 лярда через пару месяцев вернутся в ********* в виде долга януковича.