 "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Передбачити, наскільки хто виграв, не може ні Україна, ні ми... $2,9 млрд, які ми заплатимо на виконання рішення суду, яке вже вступило в силу, - це крапля в морі порівняно з тими претензіями, які могли би бути до Росії", - зазначив Козак.

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Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.