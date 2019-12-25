 Гральних закладів, які працюють, в Україні не залишилось, — радник міністра внутрішніх справ Мартиненко

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив голова Громадської ради при МВС України, радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Їх вже немає. Всі заклади закриті", — сказав він про гральні заклади.
"А якщо виявиться, що десь такий заклад працює, я просив би повідомляти в поліцію, щоб він перестав працювати в ту саму мить", — додав радник міністра.
На запитання ведучої, чому тільки зараз активізувалась боротьба із гральними закладами, Мартиненко відповів так:
"До останнього часу в Україні діяла постанова уряду, яка дозволяла займатись лотерейною діяльністю — продавали лотереї, електронні в тому числі. А після тих настанов, які надійшли від президента, уряд скасував цю постанову, і тепер немає жодних легальних підстав, щоб займатись такою діяльністю".
За словами Мартиненка, є "тонка грань" між гральними закладами, і закладами, які займались розповсюдженням лотерей, у тому числі, електронних.
"Зараз, у зв’язку з тим, що у нас був провалений закон щодо легалізації грального бізнесу, правила не були встановлені. Відповідно, президент доручив Уряду розібратися із ситуацією, яка є на ринку гральних закладів. Уряд скасував постанову, і відповідно, правоохоронці почали виконувати рішення Уряду — заклади почали закриватись", - пояснив він.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".
Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.
5300 гральних закладів
4500 одиниць обладнання(0,8 одиниці на заклад)
250 кримінальних проваджень( 1 провадження на 21 заклад)
вот как нас разводять... оказывается можно закрыть эти параши было за неделю...
На яких законних підставах той бізнес не сплачував податки?
На яких законних підставах той бізнес не виплачуючи податки так довго існував?
На яких законних підставах той бізнес взагалі відкрили?
25.12.2019 г.
В ОПУ идет яростный торг по цене и времени возвращения игрового бизнеса на круги своя. Баум размахивает руками как на одесском Привозе. Судя по динамике обсуждения они хотят открыться к концу года. Все это уже не коррупция власти, это организация властью преступного сообщества с наездами, откатами и договорняками.
Звідси - https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Влада нагло бреше в очі.
https://www.youtube.com/watch?v=YwTxm6oNzdo
Також це відео розповсюджено в соц.мережах в аккаунтах МВС - ноль реакції.
Ты когда-нибудь звонил в полицию ?
Там первым делом просят сказать имя-фамилию и адрес.
Как думаешь, через сколько секунд имя фамилия, адрес и телефон звонившего будут у казиношной крыши и через сколько минут тебя какой-нибудь наркоман, присланный этой крышей, погладит арматурой затылок позвонившего ?
Нам не надо легализовать игровые автоматы на каждом углу. Нам нужно парочку своих Лас Вегасов и Атланик Сити. Где-нибудь в Броварах (возле Киева), в каком-нибудь Ильичевске (возле Одессы) и в каком-нибудь Трускавце. И все. Все остальное закрыть. В городах должна быть только национальная лотерея с джек-потами в сотни миллионов гривен, как в Европе или Америке, где за счет лотерей строятся спортивные и культурные объекты.
Нам не нужна легализация янтаря и уничтожение природы и красоты Украины. Требуем сделать национальный заповедник в местах добычи и развития туризма и правильного лесопользования, вместо лунных ландшафтов и деградации флоры и фауны, которая аукнется нам и нашим детям сторицей.
https://censor.net.ua/news/316284/pravoohraniteli_likvidirovali_84_igornyh_zavedeniya_v_harkovskoyi_oblasti_mvd
А пони бегает по кругу .
А шо случілось?
Шах и мат порохоботы, а вы говорили!
...ха-ха
Влада нагло бреше народові.
Та вон и там брати-близьнюки
25.12.2019 г.
YouControl согласился предоставлять свои мощности киберполиции.
В ОПУ идет яростный торг по цене и времени возвращения игрового бизнеса на круги своя. Баум размахивает руками как на одесском Привозе. Судя по динамике обсуждения они хотят открыться к концу года. Все это уже не коррупция власти, это организация властью преступного сообщества с наездами, откатами и договорняками.
Министерство финансов тихо убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанке" и присоединило его гарантии к общей процедуре "Фонда гарантирования вкладов".
#газ
Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.
Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
это что 800 залов пустыми стояли... даже по одному... чего-то там... не нашлось? )))))
люблю арифметику ))))))
ТИМОШЕНКО: ИГОРНОГО БИЗНЕСА БОЛЬШЕ НЕТ
11 июня 2009 16:54
Премьер объявила об окончательной победе над игорным бизнесом и о том, что теперь Украина может жить спокойно и морально.
https://tsn.ua/ru/********/timoshenko-igornogo-biznesa-bolshe-net.html
Кому-то сильно "повезло". У "лохачей" "крыша" не сработала.
"МВД остановит функционирование всех игровых (лотерейных) салонов и клубов в Киеве, а затем и по всей стране в ближайшие дни. Милиция более не будет ни арбитром, ни сторожем всех хитроумных сомнительных схем игро-лотерейщиков, через систему заумных справок, экспертиз и решений судов, по сути - ведущих игровую деятельность. Надоели конфликты и компромиссы, за которыми стоят огромные деньги, текущие мимо бюджета. Надоело бессистемное латание дыр", - писал тогда министр.
смотрим по тем,кто не снял даже рекламу
5300заведений-4500 оборудования=800 заведений без оборудования
из 250 дел до суда не дойдет ни одно
кто больше??
делаем ставки