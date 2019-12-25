 Гральних закладів, які працюють, в Україні не залишилось, — радник міністра внутрішніх справ Мартиненко

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив голова Громадської ради при МВС України, радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Їх вже немає. Всі заклади закриті", — сказав він про гральні заклади.

"А якщо виявиться, що десь такий заклад працює, я просив би повідомляти в поліцію, щоб він перестав працювати в ту саму мить", — додав радник міністра.

На запитання ведучої, чому тільки зараз активізувалась боротьба із гральними закладами, Мартиненко відповів так:

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"До останнього часу в Україні діяла постанова уряду, яка дозволяла займатись лотерейною діяльністю — продавали лотереї, електронні в тому числі. А після тих настанов, які надійшли від президента, уряд скасував цю постанову, і тепер немає жодних легальних підстав, щоб займатись такою діяльністю".

За словами Мартиненка, є "тонка грань" між гральними закладами, і закладами, які займались розповсюдженням лотерей, у тому числі, електронних.

"Зараз, у зв’язку з тим, що у нас був провалений закон щодо легалізації грального бізнесу, правила не були встановлені. Відповідно, президент доручив Уряду розібратися із ситуацією, яка є на ринку гральних закладів. Уряд скасував постанову, і відповідно, правоохоронці почали виконувати рішення Уряду — заклади почали закриватись", - пояснив він.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.