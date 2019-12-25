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Все про:гральний бізнес (118) МВС (1231) Володимир Мартиненко (1)

 Гральних закладів, які працюють, в Україні не залишилось, — радник міністра внутрішніх справ Мартиненко

В Україні закрили 5300 гральних закладів, конфіскували близько 4500 одиниць обладнання приблизно на 51 млн гривень та відкрили 250 кримінальних проваджень за фактом зайняття гральним бізнесом.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив голова Громадської ради при МВС України, радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Їх вже немає. Всі заклади закриті", — сказав він про гральні заклади.

"А якщо виявиться, що десь такий заклад працює, я просив би повідомляти в поліцію, щоб він перестав працювати в ту саму мить", — додав радник міністра.

На запитання ведучої, чому тільки зараз активізувалась боротьба із гральними закладами, Мартиненко відповів так:

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"До останнього часу в Україні діяла постанова уряду, яка дозволяла займатись лотерейною діяльністю — продавали лотереї, електронні в тому числі. А після тих настанов, які надійшли від президента, уряд скасував цю постанову, і тепер немає жодних легальних підстав, щоб займатись такою діяльністю".

За словами Мартиненка, є "тонка грань" між гральними закладами, і закладами, які займались розповсюдженням лотерей, у тому числі, електронних.

"Зараз, у зв’язку з тим, що у нас був провалений закон щодо легалізації грального бізнесу, правила не були встановлені. Відповідно, президент доручив Уряду розібратися із ситуацією, яка є на ринку гральних закладів. Уряд скасував постанову, і відповідно, правоохоронці почали виконувати рішення Уряду — заклади почали закриватись", - пояснив він.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167293
 
 
 Топ коментарі
 
Да кстати помните как ЗЕкловун обещал до конца года победить контрабанду, а победил поступления в бюджет от таможни. Ещё одна перемога ЗЕбилам в копилку.
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Вот это чувак, сказал-как отрезал! Достал свой брандпойт и в глаза Зелёным уродам.
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Зебобик хуже кацапа, следовательно в уши можна заливать даже позавчерашние помои, похлеще чем кацапам.
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Работающих не осталось - залишилися лише працюючі.
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В годы сралина даже были ,когда была расстрельная статья.
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У нас и проституции нет, Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко - Цензор.НЕТ 7882 залишилися лише працюючі.
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цікаві цифри намалювали:
5300 гральних закладів
4500 одиниць обладнання(0,8 одиниці на заклад)
250 кримінальних проваджень( 1 провадження на 21 заклад)
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Той поліцай когось мені нагадує... Чи не головного податківця Януковіча?

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жесть су**а...
вот как нас разводять... оказывается можно закрыть эти параши было за неделю...
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И ето только пєрвиє полгода работи слуг наріда! Йой, що ж воно далі то буде. Невже за "масажниє салони" возьмутся?
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За пол года они смогли только якобы закрыть казино, которые дальше работают, и конфисковать у них по 9600 гривен?))))) Лолка, они за день в 10 раз больше получают как минимум
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И конфисковать аж по 0,85 единицы оборудования,в каждом!Там что,одни столы и стулья стояли?
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На яких законних підставах закрили той бізнес?
На яких законних підставах той бізнес не сплачував податки?
На яких законних підставах той бізнес не виплачуючи податки так довго існував?
На яких законних підставах той бізнес взагалі відкрили?

25.12.2019 г.

В ОПУ идет яростный торг по цене и времени возвращения игрового бизнеса на круги своя. Баум размахивает руками как на одесском Привозе. Судя по динамике обсуждения они хотят открыться к концу года. Все это уже не коррупция власти, это организация властью преступного сообщества с наездами, откатами и договорняками.

Звідси - https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Сейчас их действительно все позакрывали. Пока что позакрывали, а дальше будем следить.
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нихрена. Двери закрыты, но пускают по звонку.
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Ой не ври, ой не ври, за дураков всех держишь? У нас в Киеве их полно работает - это факт. Или ты думаешь шо все ЗЕбилы, и верят сливному бачку Мосейчукче а не своим собственным глазам??
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Так звони в полицию и сообщай, чего сидишь - на зебилов надеешься?
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Точно. Именно на ЗЕбилов. ЗЕбилятня теперь пусть за всё отвечает. И это правильно.
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Понял, пустослов диванный, обыкновенный. Распространенный подвид порохобота.
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Ну вы же, зебилы, взяли на себя ответственность за выбранную вами власть, будьте добры, исполняйте, боритесь с коррупцией, закрывайте игорные заведения и т.д. Или желаете как всегда отсидеться, а оно как-то само-собой?
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Та чего на вас надеяться, вы же ничего не можете...
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В поліцію дзвонили. Поліція приїжджає і каже що все в нормах закону.
Влада нагло бреше в очі.
https://www.youtube.com/watch?v=YwTxm6oNzdo

Також це відео розповсюджено в соц.мережах в аккаунтах МВС - ноль реакції.
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Так звони в полицию и сообщай, чего сидишь - на зебилов надеешься?


Ты когда-нибудь звонил в полицию ?

Там первым делом просят сказать имя-фамилию и адрес.

Как думаешь, через сколько секунд имя фамилия, адрес и телефон звонившего будут у казиношной крыши и через сколько минут тебя какой-нибудь наркоман, присланный этой крышей, погладит арматурой затылок позвонившего ?
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Да кстати помните как ЗЕкловун обещал до конца года победить контрабанду, а победил поступления в бюджет от таможни. Ещё одна перемога ЗЕбилам в копилку.
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Украина - банкрот. И чтобы получить хоть что-то в бюджет она готова легализовать любые преступления и грязные деньги, будь-то игровые автоматы или добыча янтаря.

Нам не надо легализовать игровые автоматы на каждом углу. Нам нужно парочку своих Лас Вегасов и Атланик Сити. Где-нибудь в Броварах (возле Киева), в каком-нибудь Ильичевске (возле Одессы) и в каком-нибудь Трускавце. И все. Все остальное закрыть. В городах должна быть только национальная лотерея с джек-потами в сотни миллионов гривен, как в Европе или Америке, где за счет лотерей строятся спортивные и культурные объекты.

Нам не нужна легализация янтаря и уничтожение природы и красоты Украины. Требуем сделать национальный заповедник в местах добычи и развития туризма и правильного лесопользования, вместо лунных ландшафтов и деградации флоры и фауны, которая аукнется нам и нашим детям сторицей.
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"Украина - банкрот." - отакої! Оце так поворот! Невже за півроку мародьор все вкрав і слугам нічого не лишив?
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Вот это чувак, сказал-как отрезал! Достал свой брандпойт и в глаза Зелёным уродам.
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2014 год. Правоохранители ликвидировали 84 игорных заведения в Харьковской области, - МВД

https://censor.net.ua/news/316284/pravoohraniteli_likvidirovali_84_igornyh_zavedeniya_v_harkovskoyi_oblasti_mvd

А пони бегает по кругу .
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Осталось ответит на вопрос , почему при Порошенко запрещённые игровые автоматы работали по всей стране?
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почему при Зеленском они продолжают работать?
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Космолот на Европейской в Вишенках. Если тут не будет фото твоего что ты там был - будешь переведен в петушиный уголок Цензора, за балабольство.
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Они и щас работают полным ходом. Лично по приколу в одной забегаловке проверил игровой автомат. работает только в путь. Киев. Хотя сливной бачёк всех ЗЕбилов Мосейчукча конечно отрапортовала ЗЕбилам что всё закрыли.
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. Если увидел что работает ,то нужно было вызвать полицию.А иначе балабол.
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Не, не ЗЕбил, теперь это ваша ЗЕбилячья забота. Ваши ЗЕкловуны при власти, вот вы им и помогайте.
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путин тоже врёт как ты -говорит что их нигде нет и это не их забота .Я кстати заметил что порохоботы и ватники врут одинаково.
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А оце як раз пєтушина позиція. Ти з язиком в дупі сидів при *******. І далі не відсвічуєшь.
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Ну да .он же постоянный пасетитель забегаловок по пьяне привиделось.
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*****, якісь макаронники, пасту на вуха вішає...
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5300 заведений, конфисковано на 51млн гривней. 9600 гривен с заведения в среднем. Серьезно? И мы должны в это поверить?
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********.... только что я проезжал г. Глухов ул. Терещенко 56 и 57 оба зала с игровыми автоматами работают... черти вы сраные....
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Аваков позвонил Авакову и дал приказ. Аваков был против, но выполнил распоряжение Авакова... - хоть и так, главное пока есть результат!
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Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко - Цензор.НЕТ 5790по кривому рогу закрыли на постоянку чисто юлькины заведения!аваковские закрылись временно(инфа от работников собакяна) Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко - Цензор.НЕТ 5790
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Кто их открыл, тот их и закрыл! Медернизация бизнеса! Может этот господин еще и наркоторговлю закроет??? Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко - Цензор.НЕТ 9410
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Та грати вдома можна, в мережі. Тільки проблема у виплаті виграшу вже і тут. Ще в 2006 знав одного задрота, грав ночами, на роботу приходив аж чорний. Питаємо "Що виграв ?", він "Два життя, обладунки"
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Коррупция побеждена, нелегальный игровой бизнес задушен, гривна укреплена, война остановлена!
Шах и мат порохоботы, а вы говорили! Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко - Цензор.НЕТ 571
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Съимитировать бурную деятельность у нас всегда могли.
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Космолоти у моєму місті дійсно закрились, приміщення вже здаються в оренду... Лякає одне- що пообіцяли авакову за таку поступку. Чи не прем'єрство?
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Мабуть ігорний бізнес після прийняття відповідного закону. Балачки начебто ходили, що він хоче ним зайнятися. Чи може вже й займається. Гральних закладів, які працюють, в Україні не залишилось, — радник міністра внутрішніх справ Мартиненко - Цензор.НЕТ 9479
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Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! У этого чиновника такое "лицо" на фото что вот так сразу хочется ему поверить.
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Тут другое. Если менты во главе с Аваковым в течение многих лет не решали проблему, а тут вдруг за ночь все изменилось, это значит одно: никакой законности у всего этого нет. Они решают, что есть закон, а что нет. Завтра решат по-другому, и все вернется взад(и таки вернется, некто Баум в ОП не просто так размахивает руками в ОП с требованием открыть все обратно). Ничего не изменилось, а есть открытая показушная акция для зеленых идиотов. И кстати, все ли прикрыли? Это тоже вопрос.
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Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Поэтому всё равно какие идиоты у власти. Деньги то зарабатывать надо.
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закрили 5300 а кримінальних справ 250?!
...ха-ха
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это открыли на тех, кто был не под мусорской крышей или отказался переходить под мусорскую крышу)))
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поглянув на того хто все це говорив і я йому "вірю". Він же туди схоже тільки їсть.
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В Харкові як працювали так і працюють ТоТо маркети
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В Івано-Франківську також. Поліція приїжджає на виклики и каже що все законно.
Влада нагло бреше народові.
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Якийсь клон арбузова... Вони там всі такі однакові?
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Хроника одного Президента ...

25.12.2019 г.

YouControl согласился предоставлять свои мощности киберполиции.

В ОПУ идет яростный торг по цене и времени возвращения игрового бизнеса на круги своя. Баум размахивает руками как на одесском Привозе. Судя по динамике обсуждения они хотят открыться к концу года. Все это уже не коррупция власти, это организация властью преступного сообщества с наездами, откатами и договорняками.

Министерство финансов тихо убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанке" и присоединило его гарантии к общей процедуре "Фонда гарантирования вкладов".

#газ
Основные противоречия сторон.

Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.

Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
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Очень интересная информация. Теперь осталось под каждое утверждение ссылочку подложить. Там вверху окна комментария есть иконка в виде цепочки. Гральних закладів, які працюють, в Україні не залишилось, — радник міністра внутрішніх справ Мартиненко - Цензор.НЕТ 8225 Это я на всякий случай говрю. Вдруг не знаете.
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закрыли 5300 игорных заведений, конфисковали около 4500 единиц оборудования -цитата

это что 800 залов пустыми стояли... даже по одному... чего-то там... не нашлось? )))))
люблю арифметику ))))))
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Неа. Тут трошки иначе все было. Устраивали маски-шоу там куда кто-то заходил или кто-то выходил. А так не трогали. Просто стояла машинка с полицейскими и наблюдала.
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ну я не знаю...что-кто там куда заходил-выходил... я по цифрам в статье спросил )))))
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Я и ответил. Как было. Подъезжает машинка с патрульными и стоит. Только кто заходит в "лохачи" или выходит - вызывают дежурную группу. Ну и далее по сценарию. Сменщица дочери так более суток там просидела в зале. Уж даже не знаю как ей выйти удалось.
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Вже було..
ТИМОШЕНКО: ИГОРНОГО БИЗНЕСА БОЛЬШЕ НЕТ
11 июня 2009 16:54
Премьер объявила об окончательной победе над игорным бизнесом и о том, что теперь Украина может жить спокойно и морально.
https://tsn.ua/ru/********/timoshenko-igornogo-biznesa-bolshe-net.html
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В Украине закрыли 5300 игорных заведений, конфисковали около 4500 единиц оборудования примерно на 51 млн гривен и открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом.

Кому-то сильно "повезло". У "лохачей" "крыша" не сработала.
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Интересно, сколько времени они будут менять вывески ? 😎
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Ну что,меняется власть меняется и шапка.
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Свой пост о закрытии казино и игровых салонов под видом лотерей Аваков написал еще 8 декабря 2014 года.

"МВД остановит функционирование всех игровых (лотерейных) салонов и клубов в Киеве, а затем и по всей стране в ближайшие дни. Милиция более не будет ни арбитром, ни сторожем всех хитроумных сомнительных схем игро-лотерейщиков, через систему заумных справок, экспертиз и решений судов, по сути - ведущих игровую деятельность. Надоели конфликты и компромиссы, за которыми стоят огромные деньги, текущие мимо бюджета. Надоело бессистемное латание дыр", - писал тогда министр.
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А сколько работает польных,подозреваю что не закрыт ни один,только там теперь очереди.
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4500 делим на 5300 заведений 0,85 ,,единицы оборудования,, на 1 зал
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вопрос сейчас только один - кто зайдет на место закрывшихся ?
смотрим по тем,кто не снял даже рекламу
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а советник министра может пояснить как они вообще работали? во всех городах в центре по нескольку заведений подряд? куда все это время смотрели сбу-набу-гбр-полицаи-фискалы и прочие? а сейчас за день вывески сняли двери заколотили компы вывезли -красавцы! кого арестовали что изъяли? похоже на передел этого рынка.клоуны ***-е
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прикалывается
5300заведений-4500 оборудования=800 заведений без оборудования
из 250 дел до суда не дойдет ни одно
кто больше??
делаем ставки
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