 Чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні своєї малолітньої дочки на Львівщині, взяли під варту, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.
Про зґвалтування своєї малолітньої дочки в одне з територіальних підрозділів поліції Львівщини повідомила її мати.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.152 (зґвалтування) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до зґвалтування дитини причетний її батько і повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.
Суд обрав для зловмисника запобіжний захід - утримання під вартою. Досудове розслідування триває.
а ні, не піддадуть: клован Зюзя не підписав відповідний закон
Другое дело в областях, проголосовавших за Зеленского.
То есть тот, кто ждал рождения ребенка, радовался ей, пеленал и не спал ночами, когда зубы режктся - и такое?
То есть без железобетонных доказательств я бы не верила
У нас вечно ищут цапа відбувайла. Шоб только нормальному мужику такую статью не влепили.
А уж если 100% это он - тогда позязя по полной программе, потому как это не человек.
Чому ж ми їм повинні вірити ?
если это правда...а не подтасовка, чтоб закрыть дело... или умопомешательство от какой-то обиды матери, обвинившей в таком мужа..... если правда - то это ....ць полный... не отец!!!
до какого скотства ж надо ...допиться... или оху....ть на всю голову ...или что?????
фу мерзость какая... фу-фу-фу!!!
Все гаразд. Гвалтівник отримав кару, хоча і замалу за такий злочин, гадаю, всі погодяться.
Але за кілька років дівчинка пробалакалася в школі що то все її навчила мама.
Ну, піднімати бучу вже ніхто не став. Живуть, дівчинка вже й в універі вчиться.У мами теж все добре, приймака пустила, ще дитя, господарюють.