EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  2510  23
Все про:діти (1764) зґвалтування (106) Львівщина (1010) Нацполіція (8711)

 Чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні своєї малолітньої дочки на Львівщині, взяли під варту, - Нацполіція

У разі доведення провини, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

Про зґвалтування своєї малолітньої дочки в одне з територіальних підрозділів поліції Львівщини повідомила її мати.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.152 (зґвалтування) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до зґвалтування дитини причетний її батько і повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.

Суд обрав для зловмисника запобіжний захід - утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік ґвалтував 14-річну падчерку-сироту на Харківщині, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167291
 
 
 Топ коментарі
 
Можна його зробити помічником Яременка, бо між ними буде взаєморозуміння.
 показати весь коментар
 
Иван! Вылазий-кось отседова! Здеся тинктурушки кратеги да стекломоя-та нетутя!
 показати весь коментар
 
Ліпше б "грохнули" при затриманні!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как ему обрадуются на зоне . Будут любить ....
 показати весь коментар
 
навпаки хай в суд подасть заяву про загублену честь та гідність
 показати весь коментар
 
Можна його зробити помічником Яременка, бо між ними буде взаєморозуміння.
 показати весь коментар
 
 
Всё закончится опасным гуманизмом. А, по факту, этого урода должны оскопить и иметь он должен полную жопу "огурцов". Как минимум!
 показати весь коментар
 
тепер його піддадуть хімічній кастрації
а ні, не піддадуть: клован Зюзя не підписав відповідний закон
 показати весь коментар
 
 
Во Львовской области это считается "белыми нитками" от правоохранительных органов.
Другое дело в областях, проголосовавших за Зеленского.
 показати весь коментар
 
С одной стороны папа, изнасиловавший малолетнюю дочку вызывает большие сомнения.
То есть тот, кто ждал рождения ребенка, радовался ей, пеленал и не спал ночами, когда зубы режктся - и такое?

То есть без железобетонных доказательств я бы не верила
У нас вечно ищут цапа відбувайла. Шоб только нормальному мужику такую статью не влепили.

А уж если 100% это он - тогда позязя по полной программе, потому как это не человек.
 показати весь коментар
 
 
Поліції не можна вірити. Згідна. Ось говорять нам про справу Шеремета - там неозброєним оком видно що дуже все брехливо. Сьогодні ж в новині поруч з цією на сайті представники МВС нам кажуть що закриті всі гральні зали і лотереї - це також брехня.
Чому ж ми їм повинні вірити ?
 показати весь коментар
 
Иван! Вылазий-кось отседова! Здеся тинктурушки кратеги да стекломоя-та нетутя!
 показати весь коментар
 
 
офигеть!
если это правда...а не подтасовка, чтоб закрыть дело... или умопомешательство от какой-то обиды матери, обвинившей в таком мужа..... если правда - то это ....ць полный... не отец!!!
до какого скотства ж надо ...допиться... или оху....ть на всю голову ...или что?????
фу мерзость какая... фу-фу-фу!!!
 показати весь коментар
 
 
Короч один буй... Чи дитину зґвалтувати, чи про *********** у ФБ писати...
 показати весь коментар
 
У нас була історія. Дві сестри, в одної син, 20 років, в другої донька, 9 років. Обидві розлучені, живуть в батьківській хаті. Сварилися постійно, і міліція виїжджала не раз. І от мама дівчинки заявляє про згвалтування дитини. Дитина розповідала такі речі, що можна було збожеволіти. Хлопець сідає, там вішається. Мати хлопця виїхала.
Все гаразд. Гвалтівник отримав кару, хоча і замалу за такий злочин, гадаю, всі погодяться.

Але за кілька років дівчинка пробалакалася в школі що то все її навчила мама.

Ну, піднімати бучу вже ніхто не став. Живуть, дівчинка вже й в універі вчиться.У мами теж все добре, приймака пустила, ще дитя, господарюють.
 показати весь коментар
 
Таких нужно казнить! я требую ввести смертную кару для педофилов и насильников! Совершив такое, они отказываться должны от жизни! Это нужно в законе прописать, что за педофилию и за изнасилование приговор смертная казнь! Тогда эти говнюки будут понимать, что если они примут решение совершить этот поступок, то они тем самым подписывают себе смертный приговор! За этот год много таких новостей видел про изнасилование. Пора вводить за это смертную казнь!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору