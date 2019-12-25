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 В Україні стартував зимовий марафон листів в'язням Кремля

Організатори марафону закликають написати лист одному з 87 в'язнів, утримуваних в Росії чи окупованому Криму або одному з 250 в'язнів з окупованого Донбасу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку ініціативи Save Oleg Sentsov у Facebook.

Організатори зазначають, що починають традиційний зимовий марафон листів в'язням Кремля, щоб подарувати їм трохи тепла напередодні Різдва і Нового року.

"Зимові свята в неволі будуть зустрічати щонайменше 87 громадян України за гратами в Росії та окупованого Криму, і щонайменше 250 громадян України у підвалах окупованого Донбасу. Серед них правозахисник Емір-Усеїн Куку, координатор "Кримської солідарності" Сервер Мустафаєв, громадянські журналісти Наріман Мемедімінов і Ремзі Бекіров, донецький журналіст Станіслав Асєєв, авіатор-любитель Валентин Вигівський, військовослужбовець Сергій Глондар, викладач філософії Олег Галазюк, пенсіонер Віталій Атамчук, власниця зоомагазину Олена Сорокіна та багато інших", - сказано в повідомленні.

Листи із волі для цих людей - це ковток свободи, зв'язок із зовнішнім світом та величезна моральна підтримка, зазначають організатори акції.

Щоб пройти тюремну цензуру в Росії і в окупованому Криму, листи мають бути написані російською і бути політично нейтральними, наголосили організатори акції.

"Подаруй тепло зимових свят! Напиши листа тим, кого чекають вдома!" - закликають організатори.

В Україні стартував зимовий марафон листів вязням Кремля 01
В Україні стартував зимовий марафон листів вязням Кремля 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167289
 
   
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Лучше бы стартовал марафон сбор денег на снайпера для *уйла.
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Для святої справи українці зібрали гроші і на сотню-другу Нептунів.
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Альтернатива - посилати листи, чи посадити за діло тисячі колаборастів, щоб було на кого міняти бранців Пуйла.
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одного шарія можна було б на десяток наших бійців обміняти..... заодно би здихалися від цього лайна
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Оффтоп. На базе Цензор.нет можно создать соц сеть, если расширять функции сайта.
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