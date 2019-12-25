 Процесу об'єднання з ПЦУ немає, - глава УГКЦ Святослав

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив глава УГКЦ Святослав.

"Процесу об'єднання немає. Він не йде. Сьогодні, коли йде про ПЦУ, про її входження в співпричастя з іншими помісними православними церквами. І це є її пріоритетом. Між нами є поки обмін деклараціями про готовність опрацьовувати дорожню карту", - сказав глава УГКЦ.

Нагадаємо, раніше предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що об'єднання ПЦУ і УГКЦ теоретично можливе.

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