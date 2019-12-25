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 Процесу об'єднання з ПЦУ немає, - глава УГКЦ Святослав

Процесу об'єднання Української греко-католицької церкви і Православної церкви України поки не відбувається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив глава УГКЦ Святослав.

"Процесу об'єднання немає. Він не йде. Сьогодні, коли йде про ПЦУ, про її входження в співпричастя з іншими помісними православними церквами. І це є її пріоритетом. Між нами є поки обмін деклараціями про готовність опрацьовувати дорожню карту", - сказав глава УГКЦ.

Нагадаємо, раніше предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що об'єднання ПЦУ і УГКЦ теоретично можливе.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167288
 
 
 Топ коментарі
 
Нічого. Головне, що дорожня карта, Українська. А не тропа козломордих.Процесса объединения с ПЦУ нет, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 9064А не тропа козломордих.
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Ти хоч розумієш, що написав? 😁 УГКЦ - це не самопроголошеної общини, які на Закарпатті є одні, а у ґюЛьвівській області - інші. Це єдина Церква, яка має відгалуження у Франції, наприклад (митрополит о. Борис Гудзяк), у Чехії, де їм віддали один з головних і найкрасивіших храмів Собор святого Віта, у Бразилії, США, Канаді та інших країнах, де є українська діаспора. І головою УГКЦ є блпженнійший Св'ятослав (Шевчук). А верховним ієрорхом є Папа Римський. Тому те, що ви написали - повна дурня.
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Подписание Берестейской уния было историческим событием, что позволило уйти от влияния польских католиком и московских православных в ВКЛ...
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Краще бути під папою Римським ніж під українським митрополитом.Та і канони не дозволяють.
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Вірні ПЦУ ходять в храми в УГКЦ, так відбувається об'єднання церков на місцевому рівні! Як казав блаженнійший Любомир Гузар, ми не різнимося вірою, ми різнимося богословієм! Українська православна (грецька) церква має бути об'єднаною і на рівні прихожан цей процес вже почався і його вже не зупинити! Поки верхи ще вичікують, низи вже об'єднуються!
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Очень зря, что нет. Не хватает Святославу мудрости. Порулить хоцца...
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Подписание Берестейской уния было историческим событием, что позволило уйти от влияния польских католиком и московских православных в ВКЛ...
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Нічого. Головне, що дорожня карта, Українська. А не тропа козломордих.Процесса объединения с ПЦУ нет, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 9064А не тропа козломордих.
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А почему грекокатолики Украины (закарпатские и львовские) не обьединятся сами между собой? Бабло?
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Ти хоч розумієш, що написав? 😁 УГКЦ - це не самопроголошеної общини, які на Закарпатті є одні, а у ґюЛьвівській області - інші. Це єдина Церква, яка має відгалуження у Франції, наприклад (митрополит о. Борис Гудзяк), у Чехії, де їм віддали один з головних і найкрасивіших храмів Собор святого Віта, у Бразилії, США, Канаді та інших країнах, де є українська діаспора. І головою УГКЦ є блпженнійший Св'ятослав (Шевчук). А верховним ієрорхом є Папа Римський. Тому те, що ви написали - повна дурня.
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Мукачівська греко-католицька єпархія - утворена 19 вересня 1771 папою Климентом XIV. Є окремою «Церквою свого права» («sui juris»), має автономний статус, не підпорядковується Главі УГКЦ. Її окремішній статус історично обумовлений існуванням у відмінних політичних умовах, ніж решта греко-католиків України.
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Переписав з Вікіпедії? 😁 Справа в тому, що Мукачіяська єпархія стала українською л ше у 1946-му році. А до того вона була Чехословацької, далі - угорською, а до того - ще якоюсь. Ця єпархія зочпюа географічно і є українською, до складу УГКЦ не входила і не входить. АЛЕ!!! ці іеркаюви єдині у Жвзаристійному служінні і верховним ієрарзом дл, обидвох є Римський Папа. Тому об'єднуватися їм і не потрібно. 😁
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Угу упцмп и пцу тоже украинские в названиях и че? И главный поп у них тоже как бы в Константинополе. Так что еще раз спрошу почему закарпатские униаты не хотят с львовскими униатами соединятся, но почему то униаты хотят соединятся с православными?
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Неправильно.😁 У православ'ї ґКонмтантинопольський патріархат - перший серед рівних, тому, що є материнською церквох для інших. Але патріарх керує лише своїм куцим патріархатом. Він не бере участі ні у призначенні, ні у затвердженні патріархів інших патріархатів. Правда, ПЦУ формально взрюодить у Константинопольський патріархат. І глава ПЦУ ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ ПАТРІАРХОМ Константинополя, як скажімо Св'ято лав - Римським папою. Архієпископ Мукачівський також ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ Римським папою, як і Св' ятослав. Св'ятослав і Мілан Шашік - як рвюідні брати, у яких один батько Франціск. Вони і так є однією сім'єю. А православні - то вже інша родина, батько яких помер а брати-патріархати рівні між собою. Так зрозуміло?
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Шо зрозуміло? В Украине две униатские церкви и две православные. У одних главный поп в Стамбуле у других в Риме. И один из униатских попов говорит попу православному: А давай обьединимся, а тот типа ломается и не особо хочет. Вот теперь и вопрос почему этот униатский поп не предлагает другому униатскому попу тоже самое? Так зрозуміло?
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Неправда! 😁 У одних православних - голова у Москві, в інших - у Стамбулі. І ці голови є між собою конкурентами-суперниками. А дві уніатські суперниками не є і керують я одним ієрархом - Римським Папою. Як не розбираєтесь у чомусь - не коментуйте. 😁
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П если стамбульский поп скажет а давай еще одну церковь православную-закарпатскую организуем. Ну они тоже типа не соперники будут. Да?
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З ким і кому? Читайте уважно: УГКЦ об'єднує УКРАЇНЦІВ. В інших країнах - діаспору. Українську. Служба править я українською. Мукачівс ка єпархія об'єлнує близько 1,5 мільцюцона прихожан, основна маса яких - словаки. Є ще угорці і хорвати. Тому ця церква українська лише номінально, бо історичний центр Мукачеве знаходиться зараз на території України, а найбільше приходів у Словаччині. І Служба правиться словацькою у Словаччині, угорською в Угорщині, Хорватською в Хорватії і англійською у Піттбурзі. Ця церква НЕ Є І НЕ МОЖЕ БУТИ конкурентом національній УГКЦ.
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А то упцмп обьеднуе кацапив. Тада ясно. И мукацевска церковь не УКРАИНСКАЯ. Во как😷. Геть угорских попив.
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Скільки вам років? 😁 Як може бути українською церква, яка не відправляє Службу українською? І керує якою слвак Мілан Шашік? І більшість приходів якої знаходиться за межами України, як і подавляючв більшість вірних? І як можна назвати українською церкву, яку навіть судовим рішення, м зобов'язали використовувати справжню назву РПЦ? Москва - це місто в Україні? Московський патріархат - це українська церква? 😏
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стамбульский нуну Процесу об'єднання з ПЦУ немає, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 1181 кацап ты разберись с вашими главами беспопвскими поповскими старого обряду и прочими хлыстами со скопцами Процесу об'єднання з ПЦУ немає, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 1181
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Махатма Ганди: У Бога нет религии…
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!

У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!

Махатма Ганди
😇
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Если есть верующие люди, то есть и те, кто через веру хотят исказить понимание ценностей и попытка игнорировать это только на руку Кремлёвской ПЦ, в нашем случае...
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Манипулирует то, кто пытается сделать вопрос религии малозначительным в противостоянии паРаше...
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Я-АТЕИСТ..
😇
Бог - честь, совесть, порядочность..
У НАС, ВСЕХ!!
Почти 12 заповедей...
Но есть еще одна, не упоминаемая, НЕ
БОЙСЯ !!
😇
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Конечно - атеист, если не веришь заповеди - не лги (не искажай правду). Наверно потому ты - убеждённый атеист?
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Если найдется такой человек, пусть он бросит камень в меня я ему не завидую.
😇
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«Не верь, не бойся, нє просі», це «заповіді» УРОК.
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Церкви в Украине- это акционерные общества, забудь про объединения
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Пока ходят в церковь, то нет ничего для Украины важнее Томоса...
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Цей коментатор - провокатор, тому не відповідай йому.
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На такие комментарии необходимо отвечать, т.к. именно такие вывернули неокрепшие от умственной работы мозги зебов...
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Смешно! Бог и термос - разные понятия. Термос - от людей! И его важность важна лишь для людей.
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Своя рубашка ближе к телу, боролся с вами Иисус, но не преуспел...
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А табачек врозь!

Мне нравится Наполеон который гонял Папу, что тот убегал задравши рясу,а потом сам приехал его короновать...
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500 лет, как ордынская мокша присваивает украинскую историю, украла митрополита киевского, признанного Константинополем, самовысвятила свою рпц. И продолжает гадить. Но история расставит все по своим местам местам☝️☝️☝️. ПЦУ получило томос и признание 2 самых крупных патриархатов, мы движемся медленно , но верно.
Прочее - от лукавого и мокшанско-
)(уйловских ботов☝️☝️☝️
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все правильно -ніяких "обєдіненій" грекокатолицький Бог в синіх штанах.а ПЦУшний в червоних.... дебіли попівські!
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Не треба ніяких об'єднань недокатоликів і православних, недокатолики з часом може нарешті зрозуміють що їм простіше стати католиками і лишити православних у спокою...
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Я казав спокій, лишіть у спокою зі своїми ідеями про об'єднання, об'єднайтеся з католиками без усіляких "грек"...
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В Тернопольской области многие приходы грекокатоликов уже перешли в ПЦУ.
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Можно приехать, например, в с.Окопы (недалеко от Камянца-Подольского), где грекокатолическая церковь существовала даже в подполье, и убедится.
После того, как грекокатолическая церковь поддержала на выборах Зеленского, громада ушла в полном составе в ПЦУ.
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дуже хочу сподіватись що це одиничний випадок
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Ну, в г.Борщев (райцентр этого села), народ тупо перестал ходить в одни храмы и пошел в другие. Там храмов до 10 и переходить всей громадой не стали.
Можно видеть сколько людей на утренней в одной и другой церкви в центре города, поскольку они в 200 метрах друг от друга.
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ну що ж їх справа. я швидше взагалі перестану ходити в церкву ніж залишу УГКЦ
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Портрет Коломойского в иконостасе имеется?
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я порохобот зі стажем мені портрет коломойші хіба що разом з ****** на туалетному папері
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не пались кац пиши відразу - західну віддати польщі
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Наверное Москва запрещает что то самостоятельно делать в Украине нашей власти и духовенству.
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сначала об'єднати всіх православних тра в помісну, а потім всьо остальнойє
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******* ))) Там власть над мозгами и распределение финансовых потоков...С каких это пор паства=овцы определяла кто пастух и кто будет их стричь... ))))
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Сарказм зашкалив. Я ще із далекого 1991р. памятаю як патріархи завіряли в швидкой злукі конфесій.
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Теоретически в тоталитарном государстве возможно...когда вера в лидера государства и его авторитет выше чем у религиозных проповедников... тогда лидер государства может вызвать жрецов на ковер, и они в едином порыве запоют "слався наш царь" и сольются в экстазе))))
В орде в силу ее разнородности боялись так делать их просто заставили петь "Боже царя храни", а заставить сливаться побоялись в силу слишком большой территории кот. нужно было удерживать благодаря пропаганде лояльных жрецов...А вот на территориях до 1000 км в диаметре это можно...Но для этого нужно для начала заставить верующих и атеистов ходить в столовую и туалет строем
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для початку викиньте кацапський підархат з України
а потім будете дорожні карти малювати
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Кожна людина має право на віросповідання тієї релігії, яку вважає істинною та у тій формі, яку бажає мати за потрібне.
Єдине, що бентежить у історії з релігією в Україні, це бажання топ-політиків маніпулювати на темі віри, виставляючи себе у кращому світлі, як на міжнародній арені, так і на внутрішній. Простими словами, гра у показуху.
😇
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