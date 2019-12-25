 Процесу об'єднання з ПЦУ немає, - глава УГКЦ Святослав

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив глава УГКЦ Святослав.
"Процесу об'єднання немає. Він не йде. Сьогодні, коли йде про ПЦУ, про її входження в співпричастя з іншими помісними православними церквами. І це є її пріоритетом. Між нами є поки обмін деклараціями про готовність опрацьовувати дорожню карту", - сказав глава УГКЦ.
Нагадаємо, раніше предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що об'єднання ПЦУ і УГКЦ теоретично можливе.
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
😇
😇
😇
Бог - честь, совесть, порядочность..
У НАС, ВСЕХ!!
Почти 12 заповедей...
Но есть еще одна, не упоминаемая, НЕ
БОЙСЯ !!
😇
😇
😇
Мне нравится Наполеон который гонял Папу, что тот убегал задравши рясу,а потом сам приехал его короновать...
Прочее - от лукавого и мокшанско-
)(уйловских ботов☝️☝️☝️
После того, как грекокатолическая церковь поддержала на выборах Зеленского, громада ушла в полном составе в ПЦУ.
Можно видеть сколько людей на утренней в одной и другой церкви в центре города, поскольку они в 200 метрах друг от друга.
В орде в силу ее разнородности боялись так делать их просто заставили петь "Боже царя храни", а заставить сливаться побоялись в силу слишком большой территории кот. нужно было удерживать благодаря пропаганде лояльных жрецов...А вот на территориях до 1000 км в диаметре это можно...Но для этого нужно для начала заставить верующих и атеистов ходить в столовую и туалет строем
а потім будете дорожні карти малювати
Єдине, що бентежить у історії з релігією в Україні, це бажання топ-політиків маніпулювати на темі віри, виставляючи себе у кращому світлі, як на міжнародній арені, так і на внутрішній. Простими словами, гра у показуху.
😇