EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  5356  46
Матеріали за темою:
Все про:війна (1596) Лівія (41) Туреччина (901) Ердоган (242) ПВК_Вагнера (98)

 2000 бійців російської ПВК "Вагнера" перебувають у Лівії, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу заявив, що в Лівії діють 2 тисячі бійців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", повідомляє агентство "Анадолу".

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Тунісу Каїсом Саїдом у Тунісі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для чого і чому сьогодні в Лівії перебувають п'ять тисяч найманців із Судану і дві тисячі найманців із ПВК" Вагнер"? Що вони там роблять?", - запитав Ердоган.

Він нагадав, що Туреччина підтримує уряд національної згоди Лівії, а не командувача Лівійської національної армії Халіфа Хафтара, що протистоїть йому.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що бійці ПВК "Вагнер" надають підтримку якраз силам Хафтара.

У грудні уряд національної згоди Лівії схвалив імплементацію меморандуму про взаєморозуміння в сфері безпеки та військового співробітництва з Туреччиною. Видання зазначає, що цей договір відкриває можливість для надання турецької військової допомоги Тріполі.

12 грудня командувач ЛНА Халіфа Хафтар наказав розпочати "вирішальну битву" для захоплення Тріполі.

У Лівії наразі встановилося двовладдя. У країні функціонує визнаний ООН уряд національної згоди на чолі з прем'єром Фаєзом Сараджем зі штаб-квартирою в Тріполі, і так званий східний уряд, який очолює Абдалла Абдуррахаман ат-Тані. Східний уряд підтримує Хафтар, який із квітня веде наступ на Тріполі.

Читайте також: 35 російських найманців з угруповання "Вагнера" ​​загинули від авіаудару в Лівії, - The Times

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167287
 
 
 Топ коментарі
 
Там их и закопай, Эрдоган. Все равно плешивый педофил скажет, что ихтамнет...
 показати весь коментар
 
Один удар артилерії і авіації... Турки не промахнуться...
 показати весь коментар
 
краткая эпитафия жизни кацапа..
"Он хату покинул, пошел воевать,
чтоб землю суннитов шиитам отдать"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Там их и закопай, Эрдоган. Все равно плешивый педофил скажет, что ихтамнет...
 показати весь коментар
 
 
Один удар артилерії і авіації... Турки не промахнуться...
 показати весь коментар
 
 
Дорогой Я Эрдоган закопает. Совместное патрулирование с кацапами в Сирии, покупка С-400 у них же.
 показати весь коментар
 
Було б нормально, якби турецькі С-400 завалили літак з вагнерівцями.
 показати весь коментар
 
 
Є такий блогер,турок-бандерівець Фархад. Він каже кацапам шо турки купили с-400, шоб не піднімати свої винищувати для збиття російських літаків...
 показати весь коментар
 
Напрасна старушка ждьот сына домой,
ей скажут- она зарыдает..
😂
 показати весь коментар
 
 
краткая эпитафия жизни кацапа..
"Он хату покинул, пошел воевать,
чтоб землю суннитов шиитам отдать"
 показати весь коментар
 
 
И маладая не узнает,
Какой у парня был канец.
 показати весь коментар
 
 
Из положительного. Хорошо, шо не у нас.
 показати весь коментар
 
 
А пам'ятаєте як козломорді ЗМІ, весною 2014, чірікалі про «укрАінскійє ЧВК» «в» Дамбассє?
 показати весь коментар
 
Гидке чмо з погоняйлом ***** всюди пхає своє погане рило.
 показати весь коментар
 
 
РАЗРЕШАЮ ЕРДОГАНЧИКУ ПУСТИТЬ НА ФАРШ ИХТАМНЕТОВ, ЕМУ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ ТАК КАК ИХ ТАМ НЕТ!
 показати весь коментар
 
 
А мине можемо надати/продати Лівії артилерію ППо... Яка нахєр різниця де мочити козлорилих...
 показати весь коментар
 
Пустыню тоже нужно удобрять добровольцами .
 показати весь коментар
 
 
Россия воюет наемниками, что типа не официальная армия, но по сути какая разница. Это армия России, а значит Россия мировой агрессор и страна спонсор терроризма!
 показати весь коментар
 
 
Ну, там наёмников и из других стран хватает. Кстати, того же Хафтара поддерживают Саудовская Аравия с ОАЭ (войсками и вооружением), Египет, Франция (негласно)... Турки, Италия поддерживают противоположную сторону... Может, кого-то не назвал, но про перечисленных выше точно знаю...
 показати весь коментар
 
двойные стандарты или нет, нам пофиг! для нас враг 1 и нам пофиг на других, нам нужно РФ уничтожать! Все решения против РФ в Холодной Войне для нас выгодны! Когда США признает РФ страной спонсором терроризма, то Украина поддержит это решение 2 руками!
 показати весь коментар
 
США и Запад должны помочь законному правительству Ливии Томагавками,бомбардировками по их там нет.Почему этого нет?.Они скушали убийство американского посла?
 показати весь коментар
 
 
Чем больше этих наемников завалят там, тем меньше работы будет тут!
 показати весь коментар
 
 
Рашка должна увязнуть в десятке военных конфликтов..
это должно её обескровить и истощить..
а мы будем готовиться и ждать свой час "Х" ,что бы погнать кацапню из нашего Крыма по Крымскому мосту в Сибирские *****..
 показати весь коментар
 
 
красава Эрдоган - наверное Лукашенко хотел бы дотянуться до него , угадывая с какой стороны между капельными капельки бегать - с Запада или России, увы! Председателю колхоза белорусского не дано даже того, что получилось и краснодарского колхозника ... развалить имперскую Россию, он смог только под нее ложиться , а пришло время подыхать - сдаст и семью и белоруссов
 показати весь коментар
 
Скоро новий рік ,ото добра булаб смаження і подарунок для лівійских собак з 2000 тушок чвк
 показати весь коментар
 
Афганистан съел живьём СССР,Сирия,Ливия,Мозамбик,Украина,Грузия сожрут роSSiю не подавившись
 показати весь коментар
 
 
2000 "диких гусей", так колись звали найманців.
 показати весь коментар
 
В 2008 г. шатёр Каддафи был установлен в Кремле. Оркестр исполнил "Аллаху акбар".Путин и Медведев клялись Каддафи в вечной дружбе -ради денег за продажу Ливии оружия. В Ливию были направлены русские наемники. В 2011 г. в Ливии начались выступления против Каддафи. Что сделали карлики? Естественно , предали Каддафи.Они установили вокруг Ливии русские военные корабли и не выпустили ливийцев из страны. Каддафи, его стороники и русские наемники были убиты.
 показати весь коментар
 
2000 бойцов российской ЧВК "Вагнера"
не бойцов, а наемников (псы войны),к ним относятся и иностранный легион Франции .
 показати весь коментар
 
Сейчас кажется что масштабный кровавый бардак в тех краях был всегда. а ведь до всяких бурь в пустыне и арабских весен там было более менее.
 показати весь коментар
 
Сегодня в Ливии, завтра в Украине
Чтобы ограбить и отобрать у вас
Потому что они такими были всегда
Кто тогда защитит ваши дома, детей, жен и матерей? Сцикуны, уставше от войны на которой они никогда не были? Героические члены ЛГБТ под руководством Сороса и Лещенко? Аваков, организовавший убийство патриота Украини Сашка Музичко? А может владелец шоколадной фабрики Рошен?
Думайте
 показати весь коментар
 
А может владелец шоколадной фабрики Рошен?

На барыгу вся надежда...
 показати весь коментар
 
Пока РФ, будет качать на экспорт нефть и газ, Рашка будет иметь средства на военные вмешательства , от Европы до Азии ,Африки и Ю. Америки...Военные авантюры будут продолжаться..Хищник не может стать травоядным.
 показати весь коментар
 
в Украине пора уже создать своё ЧВК найдётся не одна тысяча желающих, а это укрепит связи ис Францией и Турцией и США и Великобританией
 показати весь коментар
 
2000 боевиков либо наемников а не бойцов.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору