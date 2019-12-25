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 Найманці РФ від початку доби 8 разів обстрілювали позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Російсько-окупаційні війська від початку доби 8 разів обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Три обстріли наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД". Двічі поблизу Красногорівки - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а також поряд із Невельским - з міномета калібру 120 мм - 7 хв.

П'ять обстрілів позицій українських захисників противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ". Поруч з Кримським - зі стрілецької зброї. Чотири рази поблизу населеного пункту Луганське - з мінометів калібру 120 мм - 17 мін, 82-мм мінометів - 17 мін, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Сьогодні, 25 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Читайте також: У районі Красногорівки найманці РФ обстріляли підрозділ 56-ї ОМПБр, наші бійці не постраждали, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167285
 
   
 Топ коментарі
 
Коли їх особисто обстрілюють, то вони зрозуміють. А слова вони не розуміють.
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Тепер відводьте війська так, щоб зевлада зрозуміла свою суть.
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Коли їх особисто обстрілюють, то вони зрозуміють. А слова вони не розуміють.
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Цей день в історії: 40 років тому, 25 грудня 1989 року СРСР ввів війська до Афганістану...


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На допомогу брацкаму народу, а в дійсності за контроль над наркотою.
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Порох своїм поглядом показав гидливість та ненависть до *****.

https://youtu.be/LKSr74DRFy0


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Зеленый клоун почему ты не приносиш мир как обещал почему не заканчиваеш войну?что же ты делаеш зеленый вундеркинд ты же обещал стоить перестать стрелять только какой же ты лошара все таки
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін - *****!!!!
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