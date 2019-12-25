 Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко подала в суд на МВС

Відповідну інформацію опубліковано на порталі Судової влади України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначено, що позов стосується захисту честі, гідності та ділової репутації. Третіми особами в ньому виступають міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і телеканал "Україна".
Позов було подано 23 грудня. Автоматична система розподілу справ визначила, що суддею в цій справі виступатиме Сергій Вовк. Цей же суддя раніше відправив Юлію Кузьменко під варту без права внесення застави. Всього в той момент були доступні троє суддів.
Інтереси Юлії Кузьменко при розгляді цього позову представлятиме адвокат Вікторія Дейнека. У коментарі виданню "Главком" вона заявила, що домагатиметься спростування заяви, яку Аваков зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна". Тоді він сказав, що Кузьменко нібито відмовилася свідчити у справі про вбивство Шеремета.
"Якщо Міністерство внутрішніх справ вважає, що Кузьменко відмовилася, то повинен бути протокол допиту, де вказано, що вона використовувала статтю 63 Конституції. Але такого протоколу допиту немає, тому що допиту не було... Ми наполягаємо, щоб інформація, поширена Аваковим, була спростована", - заявила Дейнека.
Раніше позов до президента Володимира Зеленського, глави МВС Арсена Авакова, першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля і генпрокурора Руслана Рябошапки подав головний підозрюваний у вбивстві Шеремета музикант Андрій Антоненко.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Сидить таке каліцтво безграмотне, гроші отримує і =вичитує- статейки перед тим, як ставити на сайт.
2. Затягують кудись (і, зокрема, в те місце, яке ви зазначили) - дебілів. Так само, коли кричать: нас обдурили - обдурюють дурнів і тих, хто хоче бути обдуреним.
Воно - дебіл, так що все що з ним відбувається зараз і стане потім (разом з його кодлом) - винятково через його тупість та ідіотизм. Правда, там ще супутні вади мають місце.
Мнения 25-дек, 07:369 1 821 0
Рейтинги рисуются. Причем если они и приближаются к более менее адекватным цифрам, то эти цифры меняются - потому что и настроение избирателей меняется.
А это настроение Очень переменчиво.
Люди, выбравшие фикцию, склонны хотеть сейчас и здесь. И если завтра этого не случается - то они же первые кинут в свою фикцию камень. Потому что там не мозги - там эмоции.
Выбирать, потому что внешность нравится? Голос? Имидж? Им и дают пока что видео из Теслы, из туалета или спортзала.
Но эмоции - на то и эмоции, что все это может надоесть, и твоему избирателю завтра же понравится кто-то другой. Ты ведь зацепил его не словом и делом, а лицом и голосом? Обещанием, мечтой, причем не выполнил ни то, ни другое.
У меня вообще картина делится на две реальности. В одной мишура, огни, корпоративы, Тина Кароль перед "президентом" - и это один мирок, довольно закрытый. Как ночной клуб, куда вход по фейс контролю.
Если ты из этой тусовки, из артистов, юмористов, костюмеров и т.п. - то ты свой. Такой же свой, как все обитатели этого мирка, в котором нет войны, а есть блестки и аплодисменты.
И они тусуются в этом своем мирке, сами придумывают, сами смотрят, сами клепают фейки, сами в них верят…
Нечто подобное я испытала в свою первую поездку в Киев. У нас ведь в регионах свое телевидение, местное. И масштаб не тот, и "звезды" мелкие.
Но когда видишь эту рекламу киевских звезд, телеведущих, понимаешь, что они все вот здесь ездят каждый день, вращаются в своем мире, то первая мысль, которая посещает - у нас ведь в стране есть и другие интересы. А вы тут как-то сами, между собой.
Так и с новым "президентом". С новой Радой. С их корпоративами.
Наблюдаешь это действо - там они раздувают скандал, там ищут популярности, там что-то между кем-то… И такая дребедень целый день…
И думаешь: а не пошли бы вы все на…?
Это все ненастоящее. Абсолютно дешевое, ненатуральное, как будто всей стране делать больше нечего, как смотреть видео, умиляться "бубочке", разбирать на цитаты Мендель и листать глянец с лицом первой леди.
Даже электорат Зе отмахнется от него, как от мухи, кроша оливье и решая свои бытовые задачи.
А уж получая платежки… Думается, многие матерятся.
Самое настоящее - на войне.
Они в окопах, в блиндажах, в госпиталях, в могилах…
Они в глазах поседевших матерей и осиротевших детей.
В орденах, хранимых вдовой на тумбочке у телевизора.
В высмеивании героя, в унижении патриота.
Вот - настоящее. А все остальное - мишура.
И это не страна вертится вокруг "президента".
Она его не уважает - она может быть его жалеет в лучшем случае.
А он подумал, что поклоняется, что людям делать больше нечего, как вздыхать от умиления.
Я понимаю, как можно создать имидж, и как его убить.
Как отмыть репутацию, как очернить конкурента, как провести чудовищный эксперимент над населением.
За каждым действием - пустота. Заденешь острым - и лопнет, как шарик. И имидж, и репутация, и рейтинг. И популярность тоже.
А война настоящая. И ребята, чей корпоратив будет на позициях, возможно с фейерверком. Вражеским.
Елена Кудренко