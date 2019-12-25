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Все про:Різдво (79) Франциск (28)

 Папа Римський у Різдвяному зверненні закликав до миру в Україні

Глава римо-католицької церкви Франциск під час традиційного різдвяного звернення до "Міста і світу" побажав, щоб на "дорогу Україну" "пролилося світло".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хай проллється світло на дорогу Україну, яка пристрасно бажає знайти конкретні шляхи до довгострокового миру", - сказав Папа Римський, виступаючи з балкона собору Святого Петра.

Говорячи про Сирію, понтифік побажав її народу розради. "Хай знайде втіху улюблений народ Сирії, що не бачить кінця ворожнечі, яка роздирає країну в цьому десятилітті", - зазначив Франциск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ПЦУ Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво

Папа говорив і про непросту ситуацію в Південній Америці, згадавши соціальну напруженість у Венесуелі.

"Хай підбадьориться дорогий народ Венесуели, якого довгий час мучить політична і соціальна напруженість", - сказав Франциск.

Також понтифік побажав миру на Святій землі, жителі якої, за його словами, чекають миру, безпеки і процвітання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167281
 
 
 Топ коментарі
 
кажуть, що цього року якийсь Санта Клоун буде подарунки роздавати Папа римский в Рождественском обращении призвал к миру в Украине - Цензор.НЕТ 3768
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кажуть, що цього року якийсь Санта Клоун буде подарунки роздавати
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давай.клоун .відпочинь в спамі...
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Атеїст?
А якого приходу ?

«Гундяєв &ФСБ», чи ПЦУ?
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Я тот, которого никто не любит, и все
ПЕСсцики клянут!
😇
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Це не смертельний гріх.
Відмічено, що серед випускників ПТУ і журналістських факультетів, на три порядки більше атеїстів, ніж серед випускників фізико-математичних факултетів ВУЗів.
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Чому не помолився щоб на Мордор пролити світло і перестали постачати найманців зброю і щоб кацапи на сході відійшли бо так виглядає як українці воюють між собою як і потрібно Мордору ніби в нас громадянська війна- "страстно желающую найти конкретные пути к долгосрочному миру" так до кацапів звертайтеся щоб наказ уйти з України і перестали вбивати і війна закінчиться-ми причому тут до долгосрочному миру?
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Но тем не менее папа хочет "мира" любой ценой, вплоть до того, что Украина должна "сдаться" и "понять" имперскую Московию " во имя мира в Европе.
Пусть папа сдаст ленинградскому гундяеву страну Ватикан "что-бы не было войны".
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Алло. Не гніви Бога.
«Мір любой ценой», це проповідь від Гундяєва.
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Не все понимают сложность ситуации, но в конечном итоге может случится непоправимое и тенденция к этому на лицо. Кто-то заиграется и в преддверии выборов народ РФ могут выбрать в Думу и в президенты ярых коммунистов, которые уже сейчас подняли голову и заговорили о досрочных выборах. А эти акции с установкой памятников Сталину и возложение цветов на его могилу. Все это свидетельствует что народ не доволен нынешним правительством и если в кремле этого не поймут, то власть они точно потеряют. А что будет, если к власти придут коммунисты думаю объяснять не надо.
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І що буде для України, якщо в росії прийдуть до влади комуністи?
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Ну первым делом признают ДНР и ЛНР, аа те, яя так думаю попросят военной помощи от РФ. РФ введет свои войска в им признанные республики и ....... Но это только мои догадки, а что может быть один бог знает.
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Овца заблудшая и слуга двух господ! Рассекать на папамобиле и языком чесать про "мир ва всём мире", то есть по факту виновных нет и не будет, то бишь ихтамнет и Аминь.
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Папу порохоботы сейчас с говном смешают! Мир ему подавай!!!.... уж не зебил ли он часом!?Папа Римський у Різдвяному зверненні закликав до миру в Україні - Цензор.НЕТ 906
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Папа- ты офуел. В войне, развязанной парашей по всему миру, виноваты все, кроме Ху*ла и его банды. Особенно виноваты сирийцы, которым на головы летят бомбы от Ху*ла. Это у них там такая "вражда, их разделяющая". Папа Римський у Різдвяному зверненні закликав до миру в Україні - Цензор.НЕТ 2487
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Сумно, що Папа не говорив, що проти України та Сирії воює росія. Нещодавно росія вбила сирійських дітей.
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