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 Жінку-військовослужбовця побили на Одещині: Загороднюк взяв справу під особистий контроль

На території однієї з військових частин Одеської області побили жінку-військовослужбовця. Міністр оборони України Андрій Загороднюк взяв справу під особистий контроль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

За словами Загороднюка, з робочим візитом в Одесі перебуває його заступник Іван Руснак, який розбирається з ситуацією на місці.

Паралельно Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури.

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"Справу беру під особистий контроль. Деталі повідомлю після того, як з'ясую всі подробиці", - підсумував міністр.

Жінку-військовослужбовця побили на Одещині: Загороднюк взяв справу під особистий контроль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167280
 
 
 Топ коментарі
 
на территории части....может бабовщина
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Вот это фото должно висеть в кабинетах любого президента, премьера и иже с ними!!!
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"На территории воинской части"!!! Вот где фишка.
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Казалось бы, при чём тут Петро Олексеевич?
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когда в киеве лекции проводят террористи с ДНР
то про одесу я вообще молчу
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Вот тока не надо за Одессу.вты много да, но вата вся старперы.а молодые у нас за Украину горой... вспомни 2 мая.
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Петро Олексеевич - Господь Бог! Жінку-військовослужбовця побили на Одещині: Загороднюк взяв справу під особистий контроль - Цензор.НЕТ 2483
Он отвечает за все !
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Тоді армія Румунії врятувала країну від громадянської війни.
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Вот это фото должно висеть в кабинетах любого президента, премьера и иже с ними!!!
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"На территории воинской части"!!! Вот где фишка.
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Неуставные отношения - других вариантов нет. Хотя обычно это в мужской среде происходит.
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Скорее бытовые неуставные... Имхо, любовный треугольник. И один острый угол навалял тупому, ибо второй острый здачу даст...
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поднявший руку на ВСУ ,должен быть повешан на публичном месте
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Чаушеску был уголовником до вступления КПР.Он помог НКВД выкупить Георгиу -Дежа из концлагеря в 1944 году для создания республики типа ДНР и ЛНР.Ракоши в Венгрии выменяли на знамя в 1943году.Кстати Украина должна потребовать от Венгрии компенсаций ,по типу как у Германии и Австрии.за преступления против украинских граждан.
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авакянка и зелебуба судят патриотов и сепарня смело со щелей выползла.Споймать тварей дело чести=если она есть= и суд показательный
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А если бы избили просто женщину не военнослужащую, то тогда это дело можно было бы похоронить в архивах мусарни?!
Шо *** вы делаете, дИбилы?! Вы своими акцентами и "избранностью" военнослужащих восстанавливаете общество против военнослужащих, атошников и волонтёров.
Эта братия не однородна. Там есть разные люди: и чистые воины света, и разная уголовная шлаюпонь. Нельзя их выделять перед всеми нами. Бо иначе мы их скоро просто всех возненавидим. Вспомните афганцев...
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Будет простая женщина - возьмёт Аваков под присмотр...
Что не ясно?
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Все правильно...Тут або жінка,або військовослужбовець...Коли то ліплять докупи пахне маніпуляцією...
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Добре те, що на відміну від Мордорських звичаїв все негативне приховати, в Україні подібні випадки не лягають "під килим", а відверто повідомляються суспільству. Що в черговий раз підтвержує схильність українців до європейського напрямку розвитку з повагою до кожної особистості, а не азіатського де людина лише нікчемний гвинтик у машині тоталітаризму.
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Загороднюк дозволяє саджати за грати військових з надуманих портновим привидів й хлопає вухами, коли зупиняється закупка нових сухпаїв, припиняється реформа харчування, постачання однострою, озброєння, будівництва общаг та казарм, тощо... Як він збирається цей випадок ставити «на контроль», якщо вся армія йому пофіг???
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Какие все это военные? Они сами себя не могут защитить. Военный в первую очередь это дисциплинированный профессиональный убийца, надоело такое, реально всю эту армаду псевдо военных тянет пару тысяч профи и в любой жопу их посылают по кругу. Иногда заходит военнослужащая с косичкой, такая красивая, а я думаю, что за хх....я это? Явно в волонтеры максимум надо идти. Короче дело плохо
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Мужики по ресторанам тусуются, а женщины служат.
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