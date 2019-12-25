 Жінку-військовослужбовця побили на Одещині: Загороднюк взяв справу під особистий контроль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин в Одеській області", - йдеться в повідомленні.
За словами Загороднюка, з робочим візитом в Одесі перебуває його заступник Іван Руснак, який розбирається з ситуацією на місці.
Паралельно Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури.
"Справу беру під особистий контроль. Деталі повідомлю після того, як з'ясую всі подробиці", - підсумував міністр.
то про одесу я вообще молчу
Он отвечает за все !
Шо *** вы делаете, дИбилы?! Вы своими акцентами и "избранностью" военнослужащих восстанавливаете общество против военнослужащих, атошников и волонтёров.
Эта братия не однородна. Там есть разные люди: и чистые воины света, и разная уголовная шлаюпонь. Нельзя их выделять перед всеми нами. Бо иначе мы их скоро просто всех возненавидим. Вспомните афганцев...
Что не ясно?