 Жінку-військовослужбовця побили на Одещині: Загороднюк взяв справу під особистий контроль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

За словами Загороднюка, з робочим візитом в Одесі перебуває його заступник Іван Руснак, який розбирається з ситуацією на місці.

Паралельно Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури.

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"Справу беру під особистий контроль. Деталі повідомлю після того, як з'ясую всі подробиці", - підсумував міністр.