 За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
"У грошовому еквіваленті найбільше заощадили в Київській (45,5 млрд), Львівській (5,7 млрд), Дніпропетровській (5,1 млрд), Харківській (4,5 млрд) та Одеській (3,8 млрд) областях. Це значною мірою пов'язано з більшою кількістю державних установ у цих областях та, відповідно, більшим обсягом закупівель", - зазначив міністр.
За його словами, за чотири роки ProZorro пройшла шлях від волонтерського стартапу до системи, в якій працюють всі державні установи та зареєстровано понад 200 тисяч підприємців.
"Загальна кількість торгів з часу запуску системи сягнула більше 4 млн, а економія перевищила 100 млрд грн. Система накопичила 100 терабайт даних про закупівлі, і кожен громадянин може подивитися, як і на що витрачаються його кошти", - розповів Милованов.
Також він зазначив, що близько 90% зареєстрованих підприємств в Prozorro — це малий та середній бізнес. Щомісяця в системі з’являється 3-5 тисяч нових постачальників. Лише за цей рік в системі зареєструвалося більше ніж 50 тисяч підприємців.
Если раньше после поставки деньги проплачивались максимум через неделю,
то с приходом этих клоунов деньги платятся минимум через 2 месяца.
А зменшення учасників тягне за собою зменшення конкуренції.
А зменшення конкуренції тягне за собою завищення ціни торгів
А завищення ціни торгів тягне за собою збільшення витрат бюджету на ту саму продукцію чи послугу, за яку при наявності конкуренції держава заплатила б набагато менше.
правильно їх використати і прослідкувати за використанням - сама система ПроЗорро для того і створена!
Наш розум, наша сила, наша совість,
Яка веде і напрям нам дає...
Ясне майбутнє бачимо своє,
Читаємо його величну повість...
Новий, холуйський вік гряде,
Підносячи знамено молоде!
не треба традицію порушувати!!
УррряяАААаааа!
😂
Дебил неугомонный.
Теперь заживём! Каждому дом на каналах и по личному самолёту ****
Усі ми гідранти @kcsfMOfC78vkFqk
1\Пінчук 2\Фірташ 3\Медведчук 4\Коломойський 5\Тарута
думаю вони вже домовились з ****** за дешевий газ/ел.ен. та дешеву Україну
Zorro - це Z!
Z - це Зеленський!
Я так і знав, що Баріга тут ні до чого!
Да Мілованов?
зарплата, соц.статус, цюцюрка на конец!
А шукати ми нічого не будем!
Буде зрада - свята Смерть сама його знайде!
Егеж?
Може Милованов нам подскажет куда можно зайти, шобы хотя бы визуально насладится этими сэкономленными деньгами деньгами и порадоваться за страну?
А то сказки рассказывать мы все умеем. Напиз...ть можно и про 100 триллионов, хто ж проверит?
Ты покажи откуда эта экономия взялась и куда вы её планируете потратить. А так... очередной ****...ж в манере яйценюка/гройсмана/парашенка. Этим говном нам уже заливали уши пять прошедших лет, хватит.
Как сказал один умный человек-,,Секономиш на гандонах утратиш на аллиментах,,
Вот поэтому в колбасе меньше мяса,в трикотаже все больше и больше синтетики а в хлебе все меньше муки.
Так радоваться или плакать таким розорым закупкам?