 За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"У грошовому еквіваленті найбільше заощадили в Київській (45,5 млрд), Львівській (5,7 млрд), Дніпропетровській (5,1 млрд), Харківській (4,5 млрд) та Одеській (3,8 млрд) областях. Це значною мірою пов'язано з більшою кількістю державних установ у цих областях та, відповідно, більшим обсягом закупівель", - зазначив міністр.

За його словами, за чотири роки ProZorro пройшла шлях від волонтерського стартапу до системи, в якій працюють всі державні установи та зареєстровано понад 200 тисяч підприємців.

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"Загальна кількість торгів з часу запуску системи сягнула більше 4 млн, а економія перевищила 100 млрд грн. Система накопичила 100 терабайт даних про закупівлі, і кожен громадянин може подивитися, як і на що витрачаються його кошти", - розповів Милованов.

Також він зазначив, що близько 90% зареєстрованих підприємств в Prozorro — це малий та середній бізнес. Щомісяця в системі з’являється 3-5 тисяч нових постачальників. Лише за цей рік в системі зареєструвалося більше ніж 50 тисяч підприємців.

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