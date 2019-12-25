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 Економіка, Суспільство
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Все про:податки (832) Prozorro (96) Милованов Тимофій (112)

 За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов

Система публічних закупівель ProZorro заощадила Україні 100 млрд грн.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"У грошовому еквіваленті найбільше заощадили в Київській (45,5 млрд), Львівській (5,7 млрд), Дніпропетровській (5,1 млрд), Харківській (4,5 млрд) та Одеській (3,8 млрд) областях. Це значною мірою пов'язано з більшою кількістю державних установ у цих областях та, відповідно, більшим обсягом закупівель", - зазначив міністр.

За його словами, за чотири роки ProZorro пройшла шлях від волонтерського стартапу до системи, в якій працюють всі державні установи та зареєстровано понад 200 тисяч підприємців.

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"Загальна кількість торгів з часу запуску системи сягнула більше 4 млн, а економія перевищила 100 млрд грн. Система накопичила 100 терабайт даних про закупівлі, і кожен громадянин може подивитися, як і на що витрачаються його кошти", - розповів Милованов.

Також він зазначив, що близько 90% зареєстрованих підприємств в Prozorro — це малий та середній бізнес. Щомісяця в системі з’являється 3-5 тисяч нових постачальників. Лише за цей рік в системі зареєструвалося більше ніж 50 тисяч підприємців.

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За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов 01
За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167275
 
   
 Топ коментарі
 
Та їм не вперше вихвалятися досягненнями Порошенка... За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 5131
За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 6584
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Всё, похоронили Прозорро.

Если раньше после поставки деньги проплачивались максимум через неделю,

то с приходом этих клоунов деньги платятся минимум через 2 месяца.
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не зовсім похоронили прозоро, проблема в в фінансуванні, яке залежить від наповнення бюджета, а його нема.
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Проблема фынансування тягне за собою зменшення кількості учасників торгів, бо не всі готові заморожувати обігові кошти на місяці.

А зменшення учасників тягне за собою зменшення конкуренції.

А зменшення конкуренції тягне за собою завищення ціни торгів

А завищення ціни торгів тягне за собою збільшення витрат бюджету на ту саму продукцію чи послугу, за яку при наявності конкуренції держава заплатила б набагато менше.
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Та їм не вперше вихвалятися досягненнями Порошенка... За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 5131
За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 6584
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это просто умолчание за невозврат налогов предприятиям.
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И еще...YouControl согласился предоставлять свои мощности киберполиции. Это уже твоих рук дело, Милованов. Если не лично, то вашей власти.
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А чому така кругла цифра, може її підрівняли перед публічним виступом?
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І куди вони пішли ці "зекономлені" 100 млрд? Головне це не тільки зекономить, а ще правильно їх використати і прослідкувати за використанням.
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тобто? а які конкретні кошти слід ввжати зекономленими?
правильно їх використати і прослідкувати за використанням - сама система ПроЗорро для того і створена!
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На освіту. У Трускавці. І на благодійність. Депутатам від СН накорпоратив новорічний.
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Як можна економити гроші якщо у вас сиквестр бюджету і нема грошей?
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як це нема грошей? Ви карпоратів їхній бачили?
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Бачив, але думав, що вони їдять мівіну із АТБ😵
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Бабуин нам сообщил, что у него минимум 1 раз это было
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Тут какого то Абу начали Али называть. Я уже написал модеру - нельзя искажать ники.
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шо бобік, - налакався покращень хочеться поблювать?
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Щасливі ми, що СН в нас є, -
Наш розум, наша сила, наша совість,
Яка веде і напрям нам дає...
Ясне майбутнє бачимо своє,
Читаємо його величну повість...
Новий, холуйський вік гряде,
Підносячи знамено молоде!
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Вечерняя смена? Сегодня сам или с Oksana ТП ?
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4 роки? Не може бути. Як це? "Папередніки" ж все розкрадали? Чи не?
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Прремію його мамці,
не треба традицію порушувати!!
УррряяАААаааа!
😂
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Это значит выявили растратчикоа на 100 млрд. Кто виноват и где переплаченные деньги?
Дебил неугомонный.
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Да не 100 млрд, а 100 триллионов!
Теперь заживём! Каждому дом на каналах и по личному самолёту ****
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Зашибісь.Тим часом Гончарук з допомогою Бюджетного комітету перекроює бюджети мінкульту,Міносвіти й МОЗ,щоб нашкрябати на зарплати.https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/2777685255604027
За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 4034

За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 2416

За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 262
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Зеленський підписав заборону експорту електрики з росії, Мілованов хвалить ProZoro, я щось не розумію чи не все втрачено в країні
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Там дуже хитра "заборона", - заборонено але рішенням Кабміну можна хорошим людям дозволить. Гібридненько.
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ога, тут їх список

Усі ми гідранти‏ @kcsfMOfC78vkFqk

1\Пінчук 2\Фірташ 3\Медведчук 4\Коломойський 5\Тарута
думаю вони вже домовились з ****** за дешевий газ/ел.ен. та дешеву Україну
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Стесняюсь спросить , а где можно забрать свою долю ?
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Клятий Порошенко, а ведь эти деньги можно было просто украсть

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Вы знаете у меня такое впечатление .что я вернулся в совдепию,так в каждой газете такой бред писали, только пациенты Дохтора Хауса могут выбрать такую совковую власть За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 4291
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І куди ж вона ті зекономлені гроші поділа? За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 7669
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ProZORRO - це Zorro!
Zorro - це Z!
Z - це Зеленський!
Я так і знав, що Баріга тут ні до чого!
Да Мілованов?
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господи, вот так и сходя с ума люди.. грустно все это..
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ты воспринял это на свой счет и обиделся?
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Неп, просто не грусти, а то не будет рости,
зарплата, соц.статус, цюцюрка на конец!
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Удачи тебе, вышиватник в поисках Зрады от Зеленского!
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У мене навіть вишиванки нема!
А шукати ми нічого не будем!
Буде зрада - свята Смерть сама його знайде!
Егеж?
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Мы как-то это на себе не почувствовали.
Може Милованов нам подскажет куда можно зайти, шобы хотя бы визуально насладится этими сэкономленными деньгами деньгами и порадоваться за страну?
А то сказки рассказывать мы все умеем. Напиз...ть можно и про 100 триллионов, хто ж проверит?
Ты покажи откуда эта экономия взялась и куда вы её планируете потратить. А так... очередной ****...ж в манере яйценюка/гройсмана/парашенка. Этим говном нам уже заливали уши пять прошедших лет, хватит.
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Ну вы на правы. Зарплату подняли: учителям, врачам не всем и не тем, чиновникам на местах. А частный бизнез от поцреотов не подымает, так это закономерно. Доит, но кормит.
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Не знаю радоваться этому или грустить.Мы в работе применяли радиокомпоненты ,,Omron,, которые работали исправно весь свой заявленный ресурс но как только начались закупки по тендеру дешевые аналоги не прорабатывают и 10 процентов от омроновских.
Как сказал один умный человек-,,Секономиш на гандонах утратиш на аллиментах,,
Вот поэтому в колбасе меньше мяса,в трикотаже все больше и больше синтетики а в хлебе все меньше муки.
Так радоваться или плакать таким розорым закупкам?
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глянеш Прозоро, а там тільки перекупщики (пардон ПОСТАЧАЛЬНИКИ), а виробників не видно
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Перекупщики які працюють теж не за спасибі.
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Уничтожила много предприятий на местах, дала заработать конрабандистам (депутатам) и подняла коррупцию на местах. После этого специалисты поехали за бугор.Вот такая она "прозора" из под мародера. Как и все реформы.
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Позорро - херняэ Год на мурыжили для покупки компов. Торги прошли. Купили по цене на 70% выше, чем мы могли купить без торгов.
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P.S.Вот откуда взялись эти 100 лярдов из наших с вами карманов что не имеет ничего общего из деньгами налогоплательщиков.
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Это действительно так. Поставщик обычно выступает один в нескольких ипостасях связанных фирм. И кто бы не выиграл, выигрывает всегда один. Плюс заносит покупателю откат. Поэтому идет постоянный огромный перерасход бюджетных средств. По компьютерной или оргтехнике откаты являются классикой уже 30 лет. Реально с ними никто не борется иначе уже бы побороли. Есть один способ - приватизация. У хозяина такое очень маловероятно, так как при выявлении завышения закупочных цен - сразу уволят или голову отобъют.
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Слухайте, цей Мілованов щось там собі говорить нічогісенькі не розуміючи. Даремно, що бувалий науковець. До того як людей дивувати, розібрався взяв би. Нічого давно Прозорро не ощаджує для держави, а навпаки перевитрачає державні кошти. Конкуренти між собою домовляються, і на одні й тіж торги виставляють тільки свої фірми один єдиний властник. Різні фірми, але пов`язані між собою. Прозорро це фейк, ніякої реальної конкуренції немає. Це означає, что торги завжди відбуваються за завищеними цінами, які мають задовільнити и постачальника и покупця у тому сенсі, що буде хватати грошей ще щоб занести живцем покупцю. Це повсемістно. Невже Мілованов не знає? Чи не хоче знати?
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Куди мені,платнику податків звернутись,щоб отримати свою частку заощаджених коштів?..
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Хочеш продать леденец то продавай как указано Законом четез прозоро,конечто за процентики.Хочеш купить леденец так покупай но как предписано Законом и конечно же с процентиком.А все что мимо прозоро незаконно,с откатами и взятками.Вот откуда взялись эти миллиарды которые ушли не в бюддет а кураторам прозоро.
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Це те ProZorro яке всі чотири роки критикували "антикорупціонери" і зебіли.
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