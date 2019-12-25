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 Зеленський підписав закон про оренду державного та комунального майна, - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про оренду державного та комунального майна" № 157-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 жовтня 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Цей закон запроваджує просту і прозору процедуру надання в оренду державного та комунального майна, вигіднішу за рахунок вільної конкуренції.

Згідно із законом, передача в оренду державного та комунального майна здійснюватиметься шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі. В цій системі у відкритому доступі публікуватиметься вся інформація щодо угод оренди державного та комунального майна.

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Закон визначає чіткі етапи й терміни процедури передачі в оренду державного та комунального майна, яке не використовується державою.

Також з’являться бази публічних переліків державного та комунального майна, що здається в оренду. Так, передбачається створення двох переліків: Перелік першого типу (перелік об’єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду на аукціоні) та Перелік другого типу (перелік об'єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).

Стартова орендна плата на аукціонах розраховуватиметься не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, який передує даті визначення цієї орендної плати. Переоцінка потенційного об’єкта оренди здійснюється у разі відсутності балансової вартості, якщо залишкова балансова вартість об’єкта дорівнює нулю або якщо залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10% від його первісної балансової вартості.

Законопроектом визначається перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна.

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Ухвалення закону забезпечить вдосконалення механізмів і процедур передачі державного та комунального майна в оренду, сприятиме прозорості та відкритості приватизаційних процесів, а також збільшенню надходжень до державного й місцевих бюджетів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167273
 
   
 Топ коментарі
 
Зрада!!! У нас украдуть трыльйоны!! Зубожинння!! Зеленський підписав закон про оренду державного та комунального майна, - ОП - Цензор.НЕТ 4755
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Працює ж Рада і Гарант. Лише користі із цієї праці, як із цапа молока.
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леса в аренду,реки в аренду,все что государственное и еще дышит тоже в аренду. Зейоб,арендовать зал для выступлений,и аренда госсобствености это как бы не одно и тоже
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Зеленский уходи в отставку - ты не справился.
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Зрада!!! У нас украдуть трыльйоны!! Зубожинння!! Зеленський підписав закон про оренду державного та комунального майна, - ОП - Цензор.НЕТ 4755
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10% от первоначальной стоимости определенной в лучшем случае лет 10 назад. Посмотрим, по каким ставкам на выходе будут арендовать.
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так ц е ж добре! - 10 років назад вартість була вища!
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Я бы не рекомендовал вам выдавать гениальные мысли в сфере экономики и бухучета. Раз вы не знаете об наличии инфляции и девальвации повышающих стоимость объектов во времени, и амортизации, равномерно снижающей их первоначальную стоимость.
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А уж то что вы не понимаете разницы между первоначальной и балансовой стоимостями основных средств, просто вызывает раздражение.
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я понімаю, понімаю - не раздражайтесь, пожалуйста.
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о! мерси! вовремя!
я как то не подумал, что инфляция повышаете стоимость объектов.
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Показываю на пальцах. Из своей практики. Здание площадью 200 кв.м. рыночная стоимость определенная оценщиком 116000 грн. Первоначальная 11000, балансовая 2400 грн. По старому закону аренда в месяц при 15% ставке -1450 грн. Арендатор соглашается, арендодатель рад сдать ненужное и ещё и получать более 1000 грн. за объект в ипенях. Теперь смотрим на новый алгоритм. Переоценку активов 20 лет не проводили. Но балансовая больше 10% от первоначальной. Тогда стартовая на аукцион составит аж цельных 30 грн. Арендатор на выбор может провалить аукцион и на повторном забрать за 15 грн., или не будь дураком, попросить кума Мыколу тоже подать заявку. Потом сделать один шаг и вуаля - аренда на 5 лет за 33 грн. в мес. Предприятие получает шиш и машет зелёным платочком. Вопросы?
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Сегодня официальный выходной день. Все отдыхают. Опять зебилы нам нагло врут - никто сегодня ничего не подписывал
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