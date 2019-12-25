 Російський журналіст Апполлонов приїде до Києва передавати "секрети майстерності" українофоба Лук'яненка і терориста Прилєпіна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив блогер Антон Ходза.

Зазначається, що російський журналіст Єгор Апполлонов проведе урок письменницької майстерності в Києві. Будуть розглядатися "секрети письменницької майстерності" на прикладі Сергія Лук'яненка (Цибуленко) і письменника-терориста "ДНР" Захара Прилєпіна.

Крім того, на заняттях буде багато лекторів, більша частина з яких - росіяни.

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Терорист Прилєпін.