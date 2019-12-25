 Російський журналіст Апполлонов приїде до Києва передавати "секрети майстерності" українофоба Лук'яненка і терориста Прилєпіна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив блогер Антон Ходза.
Зазначається, що російський журналіст Єгор Апполлонов проведе урок письменницької майстерності в Києві. Будуть розглядатися "секрети письменницької майстерності" на прикладі Сергія Лук'яненка (Цибуленко) і письменника-терориста "ДНР" Захара Прилєпіна.
Крім того, на заняттях буде багато лекторів, більша частина з яких - росіяни.
Останется не дай бог и будет учить наших екзальтированих мешканок, как плодить таких уродов: Прилепин; Лукьяненко...
Киев не место для такой "школы", ее нужно сжечь, а украинофобов разогнать.
А то украинцы всех национальностей без них не знают, какими снарядами лучше разговаривать с кацапскими дружбанами.
Спасибо жителям зе - басса...
Пацталом!!
При Пороху така зуйня була?!