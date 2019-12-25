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 Російський журналіст Апполлонов приїде до Києва передавати "секрети майстерності" українофоба Лук'яненка і терориста Прилєпіна

Школа копірайтингу "Риба" в Києві навчатиме секретів письменницької майстерності на прикладі робіт українофоба Лук'яненка і терориста "ДНР" Прилєпіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив блогер Антон Ходза.

Зазначається, що російський журналіст Єгор Апполлонов проведе урок письменницької майстерності в Києві. Будуть розглядатися "секрети письменницької майстерності" на прикладі Сергія Лук'яненка (Цибуленко) і письменника-терориста "ДНР" Захара Прилєпіна.

Крім того, на заняттях буде багато лекторів, більша частина з яких - росіяни.

Також дивіться: "То, что мы делали, - это просто полный галимый беспредел", - російський письменник і терорист "ДНР" Прилєпін похвалився вбивствами на Донбасі. ВIДЕО

Російський журналіст Апполлонов приїде до Києва передавати секрети майстерності українофоба Лукяненка і терориста Прилєпіна 01

Російський журналіст Апполлонов приїде до Києва передавати секрети майстерності українофоба Лукяненка і терориста Прилєпіна 02
Російський журналіст Апполлонов приїде до Києва передавати секрети майстерності українофоба Лукяненка і терориста Прилєпіна 03
Російський журналіст Апполлонов приїде до Києва передавати секрети майстерності українофоба Лукяненка і терориста Прилєпіна 04
Терорист Прилєпін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167271
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленку для зєльоного чоловічка вже закупили?
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ну і хто цю падаль сюда запрошує,ваЗєліновий шнирь?
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Не надо масковской багеми доставлять удовольствие
Останется не дай бог и будет учить наших екзальтированих мешканок, как плодить таких уродов: Прилепин; Лукьяненко...
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Можно впустить и собрать паству, но кто этим заниматься будет
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Школа копирайтинга "Рыба" в Киеве будет обучать секретам писательского мастерства на примере работ украинофоба Лукьяненко и террориста "ДНР" Прилепина.
Киев не место для такой "школы", ее нужно сжечь, а украинофобов разогнать.
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Как они уже всех нас, украинцев любых национальностей смотрщих телевизор *******, эти "друзья" мокшанские из московии приезжающие с обьяснениями "как нам в Украине жить, что-бы не обидеть *****".
А то украинцы всех национальностей без них не знают, какими снарядами лучше разговаривать с кацапскими дружбанами.
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Мирной украинской земли аполлонову над головой☝️☝️☝️.
Спасибо жителям зе - басса...
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Схоже нова влада випробовує терпіня українців ,односторонє перемир'я ,мир за любу ціну ,переслідування і дискридитація наших воїнів і вулантерів ,постій незадоволення законом про мову,приїзд російських гастролерів ,а ще жодної боротьби з олігархатом і розпродаж стратегічних підприємств і землю.Але терпіню може прийти кінець .
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Передавать ничего и не надо.Кровавый полковник кгб илья старинов написал книгу "записки террориста",где расписал все свои преступления начиная с 1926 года....
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Нет никакого проукраинского президента зеленского, есть малороский жид-актер из шапито каломойши, у которого задача от кураторов из кремля, уничтожить все украинское в Украине, развалить экономику страны, чтобы через три-пять лет, нищие хохлы проползли к ***** на коленях с просьбой войти в тайожный союз на правах младшего брата
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в начальных классах школ россии введены учения детей для разгона демонстрантов дубинками и газовыми баллонами.учения проводят бывшие спецназовцы и прочие хмыри из горячих точек,как говорят быдлосы Скабеевщины.Кто из этих детей вырастет отгадайте с одного раза......
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Власть мерзких ЗЮ дебилов уже реально достала!
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За скока 💰 сикреты ПЕРЕДАст??
Пацталом!!
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Господи что дебильные фамилии у этих пис-сцателей.
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Зебіли, мля!
При Пороху така зуйня була?! Російський журналіст Апполлонов приїде до Києва передавати "секрети майстерності" українофоба Лук'яненка і терориста Прилєпіна - Цензор.НЕТ 4624
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І чого всяка гидота сюди лізе ? То в Одесі мокшанському козлу день жалоби заважає бабло зароблять то блін писаки приперлись.
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Я знал, знал что рано или поздно ботовский копирайтинг таки назовут мастерством, а копирайтеров писателями) Докатились таварищи))
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