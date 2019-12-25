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 Економіка
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Все про:безробіття (41) Милованов Тимофій (112)

 За рік рівень безробіття в Україні знизився на 0,7%, - Милованов

В Україні за рік на 0,7% знизився рівень безробіття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

За даними міністра, рівень безробіття знизився на 0,7% порівняно з минулим роком.

"Рівень безробіття населення у віці 15-70 років зменшився до 7,3% (порівняно з 8,0% у ІІІ кв. 2018 року), у працездатному віці – до 7,6%. Кількість безробітного населення як у віці 15-70 років, так і у працездатному віці зменшилася і сформувалася майже на однаковому рівні (1 329 тис. осіб та 1 328 тис. осіб відповідно)", - повідомив Милованов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кожен десятий безробітний в Україні - студент, який не знайшов роботу після університету, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

За словами, Милованова, зростання зайнятості та зниження безробіття викликано перш за все продовженням високої економічної активності.

"На обсяги пропозиції робочої сили на ринку праці впливало подальше збільшення обсягів необхідного для виходу на пенсію страхового стажу, а також висока динаміка зростання рівня оплати праці (реальна заробітна плата у ІІІ кв. 2019 року зросла на 9,0% р/р, продуктивність праці у ІІІ кв. 2019 року зросла на 2,5% р/р)", - резюмував міністр економіки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167269
 
 
 Топ коментарі
 
І 10% працездатного населення додатково виїхало за кордон на заробітки та в еміграцію. Одні досягнення
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Не снизилась,а народ уехал..
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Читав опус якогось експерта.Той написав, що головна загроза для української економіки в 2020 році - міністр Мілованов. Можливо це і правда.
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І 10% працездатного населення додатково виїхало за кордон на заробітки та в еміграцію. Одні досягнення
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Читав опус якогось експерта.Той написав, що головна загроза для української економіки в 2020 році - міністр Мілованов. Можливо це і правда.
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так він же сам визнав , що дебіл ... печаль...
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А з дебіла який спрос...Скаже - я ж вас попереджував,що дебіл...
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а сколько уже на чемоданах ждут марта 2020
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Хоче виїхати більше, ніж виїжджає. Просто у деяких є проблеми, які не дозволяють виїхати. Ще трохи і залишаться лише пенсіонери, інваліди та Мілованов.
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да, я тоже готовлю брату документы к концу марта. Он уже насытился богатством воображения слуг.
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сколько можно цитировать етого нарика
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никогда не цитирую Зеленского, он мне не интересен в любой роли.
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>>ждут марта 2020<<
Перепрошую, я може пропустив якусь зміну законодавства? Чи просто початок сезону?
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Німеччина збиралася відкрити ринок праці для українців.
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не длЯ украинцев, а для всех кто не из ЕС, и сможет подтвердить знания немецкого сдачей экзамена (украинцев вычеркиваем сразу).
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хороший вопрос-с конца марта Фрау разрешила работать официально специалистам не с Евро, только через биржу труда и могут здесь на месте искать работу. Кстати, лодка дегтя-налоги более высокие чем у немцев. Там пол НЕ Евросоюза уже рвутся сюда. Для Украины этот вопрос готовил Порошенко.
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Якщо це готував Порошенко, то зевиборцям повинні відмовитися і не їхати до Німеччини 😵
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Дякую за роз'яснення. Щоправда я не "налаштовую лижі". Свого часу навіть молоді кваліфіковані італійці шукали роботу за фахом у Німеччині. А норвеги - у Франції.
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Гарвардські мальчікі, як завжди обкакалися. В гарварді навчають, як працює економіка в цивілізованих країнах. Такі знання неприйнятні для олігархічного устрою.
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ну если министр говорит, то верить Нельзя. Они цифры путают
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За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов/ т.е. то что Промышленность в ноябре обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года-к лучшему, убеждает Милованов.
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Страну накрыло цунами благополучия. Всё скоропостижно улучшается.
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ну да, за 5 лет транзита газа они заработают 15 млрд, простив за один день 12 таких самых.
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В Украине продолжается стремительный обвал промышленности
В течение последнего полугодия в Украине продолжают падать объемы промышленного производства. Аналогичное падение наблюдалось в 2015 году.
"Промышленность в Украине продолжает стремительный обвал, в ноябре обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, аналогичное падение происходило только в 2015 году. За октябрь-ноябрь промышленность уже обвалилась уже на 6,24% по сравнению с прошлым годом. … Снижение промышленности происходит уже шестой месяц подряд. За период январь-ноябрь 2019 уже происходит снижение индекса промышленности на 1,2% к соответствующему периоду прошлого года"
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Ну и что - так тяжело дать ссылку на первоисточник? Или ты сам первоисточник?
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За кордон слухали саме ті, хто може працювати і в міру бухає. А хто лишився - чиновники, пенсіонери, діти, Сокалі, нарешті і. Десь 30% працездатного населення.
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Уровень безработицы снизил из за снижения численности населения.Последняя новость: « На границе с Польшей( со стороны Евросоюза) очереди,люди стоят по трое суток.Вот вам и вся занятость,к гадалке не ходи.
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а откуда взялся разрыв в бюджете он не хочет обьяснить. уменьшение безработицы не достижения зелебень а просто повальный выезд на заработки за границу За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 3104
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0,7%?
Это и есть те кто выехал из страны на работу.
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Так а що все за третій квартал. Давайте дані по четвертому. Третій то ж кляті папєрєднікі
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Миклован - правильный министр, раз делает такие заявления нечёсаным и в исподнем. Потом чуть-шо, скажет, шо как раз переходил на новый уровень - от дебила до имбецила, а какие могут быть претензии к прогрессирующему олигофрену? Да и как же не снижатся уровню безработицы при сокращении численности населения? Кто не уехал, те повыздохли.
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Ну да. Все безработные выехали в Польшу. А для девок вообще сейчас золотая пора туристов-иностранцев обслуживают.
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та ты шо, МИЛФованов, а я как сидел вот на .... За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 165 За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 3293 кресле, так и.... эй, швейцар, не впускайте Военкома..... б*же, да у меня отлучка от арм....(прячется ********* уезехекхд д к)

да буду служить тока тес....т...... убери руки пид...... обббббб********же
щас те ствол дам........ это жаль..........................
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Та ясен пень, от рэформ народ валил из Украины толпами
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к порахують ту кількість що виїхала за кордон. На фейсбуці повно реклами про роботу в Угорщині, Польщі, трохи менше в Словаччині та Чехії (там біометрія не проходить на відміну двох перших), а ще цьогоріч наших заробітчан у Фінляндії було більше ніж естонців, а в країнах Балтії наших понад 100 000. Тож про що говорить наркоман?
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ЗЕ пообещал, премьер анонсировал,министр озвучил-все с зеболота. Кстати, не видитесь на рекламу с Фейса. Она ложная.
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я не ведусь але кількість коментів вражає під тими постами до тисячі або і більше. А є ще купа груп на вайбері, де вже реальні вакансії від реальних людей.

А от черги на кордоні це вже підсумок всіх тих постів...
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Подозреваю что министр Милованов и здешний писака Igor L, одно и то же лицо . Что тот х... несёт ,такую что ни в какие рамки не лезет , что этот . За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 9475 .
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Теперь 0,7 % трудоустроились в "слуга народу"... За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 5441

За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 7780
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зебіли, він вас за повних ідіотів має
0,7% - це менше статистичної похибки
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не нужно путать теплое с мягким,я всегда был,есть и буду за то,чтобы гражданам Украины было лучше.Я больше сам решаю что хорошо и что плохо и мне глубоко по барабану какой окрас у власти,голубой,оранжевый,шоколадный или зеленый.Вижу действия,которые не идут в разрез с моими убеждениями-поддерживаю,а если нет-тут извините
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Ти вже розрізав свої переконання і обрав нам зебілів. Попереду ще сповзання до дружби з росією, яка вбиває українців. Дякуємо за це зевиборцям.
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при любых раскладах Зекоманда лучше команды Порошенко.Петя "не дружил" с Россией,но активные действия на фронте начал после того,как ему заморозили стройку в Нижнем Новгороде.Конечно это совпадение.За полгода у Петра были Панамские оффшоры, Илловайск и Минск-1.Уже в октябре никто не сомневался в том,что Петро возглавил коррупцию.Про Зеленского даже близко такого не скажешь.А злость у тебя скорее всего от того,что ты и такие,как ты кормились с петиных рук.Извини,не выгорело
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Ronin‏ @ligovs 23 часа назад

Куди **** поділися наліпки "ЗЕ команда" з автівок?
Наклейте їх назад на авто, люди повинні бачити долбойобів які привели до влади Беню і його клоувана...
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Назови ещё это своей заслугой. Народ сваливает из страны - в захолустье жильё не покупается. С другой стороны претензии о нехватке рабочей силы. Это говорит о том, что уровень вашей официальной безработицы понизился - меньше людей официально зарегистрированы на бирже труда. Вот и все твоё достижение.
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0.7% - это даже ниже уровня статистической погрешности. Слуги кремля опять лохторат *******
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Интересно производство на которых сконцентритована большая часть населения сократилось в стране как минимум на 10 процентов примерно и столько работников а безработных скратилось на 0.7 процента.Хотя это я могу пояснить на своем районе.В центре занятости надо отмечаться каждые 10 дней а людям чтоб добраться в центр занятости надо только в одну сторону затратить 35-40 гривеь а деньги выплачивают частями так что после уплаты за свет и газ у людей просто нету денег чтобы приезжать отмечаться.И вот центр зайнятости после нескольких пропусков и снимает безработных с учета.Вот вам и уменьшение безработных.
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0.7процента это относительно прошлого года,а вот на сколько в этом году увеличилось безработных умалкивают.
Если бы сказали что безработных сократилось ДО 0.7 процента тогда могли бы хвастаться.
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Давно вже пора позакривати ті "біржі", з них жодної користі.
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100 %. Пользы никакой абсолютно, только штат этих центров занятости кормим со своих налогов.
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це за рахунок чого ...- що, цього...)))

Укрепление гривны не обосновывается экономическими факторами, - экономист

Укрепление национальной валюты фактически снижает конкурентоспособность национальной экономики, снижает экспортные стимулы.

Понедельник, 23 декабря 2019, 16:03

За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 5848 За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 5848 За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 5848 За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 5848

Об этом #Буквам рассказал экономист Алексей Кущ.
"Мы видим на примере Китая, он проводит политику искусственного обесценивания юаня. И США всегда упрекали Китай в том, что он искусственно девальвирует юань. При этом те же США во время кризисов проводили искусственную девальвацию доллара. Была так называемая сделка "Плаза" в 80-х годах, в которой принимали участие Германия, Япония, Великобритания, США и Франция. Эти страны согласились девальвировать доллар по отношению к их валютам, и их валюты укрепились. И это соглашение "Плаза" стала точкой, с которой экономика США начала восстанавливаться. И в то же время мы видим пример Польши - так называемый злотоцентризм, когда страна давала стимулы для развития экономики. Но это происходило параллельно со структурными реформами - повышением уровня добавленной стоимости в структуре экспорта продукции, и Польша постепенно встраивалась в глобальные технологические цепочки добавленной стоимости мировой экономики", - отметил Алексей Кущ.
По его словам, для укрепления национальной валюты должны быть базовые факторы.
"Например, наша страна экспортирует сырье и полуфабрикаты. Если бы на внешних рынках цены на наши сырьевые товары увеличились на 30-40%, то мы могли бы частично укрепить свою валюту, и это укрепление существенно не повлияло бы на рентабельность наших экспортеров. Потому что рост внешних цен компенсировал бы потерю от девальвации гривны. Но в сегменте металла - ситуация достаточно неопределенная, а на рынке продовольствия - тренды также недостаточно динамичны. То есть в Украине промышленная рецессия", - рассказал экономист.
Он указывает, что сначала Национальный банк проводит жесткую монетарную политику - создает дефицит гривны на внутреннем рынке, кредиты не идут в экономику, а потом политика Минфина направлена ​​на привлечение спекулятивного капитала на внутренний рынок - так называемая пирамида ОВГЗ.
"С одной стороны НБУ создает дефицит гривны, а с другой - Минфин создает профицит иностранной валюты на внутреннем рынке. Появляются искусственные факторы укрепления гривны, искусственные монетарные инструменты. Гривна укрепляется атипично - то есть не обосновывается фундаментальными экономическими факторами. В экономике происходит падение промышленного производства, рентабельность наших экспортеров падает практически до нуля, или ниже. После падения промышленного производства идет торможение оптовой торговли с юридическими лицами, юридические лица-предприятия начинают сокращать вложения в экономику. Промышленные цены у нас перешли в дефляцию. У нас промышленное падение на 5 %, сокращение промышленных цен на 3-4 %. Мы фактически в промышленной рецессии. Потребительская инфляция составляет примерно 5 % (11 месяцев)", - отметил Кущ, подчеркнув, что такое резкое торможение инфляции является контрпродуктивным.
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Безвіз є важкою спадщиною бариги. Треба усе, що зробив барига припинити, включаючи безвіз.
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Да. И армию разогнать. Зачем Кловуну армия? От нее одни угрозы правлению. Еще поразвешивают невзначай всю свору зетипильную в Раде и в кабмине с офисом Кловуна.
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І землю всю продати разом із зевиборцям🐸
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Продать неграм. пусть зескот немного на плантациях вместо лошадей поработает. А то от безделья и пособий мозги в высохли совсем.
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Тоді нігерійцями, бо я з ними працював. Вони на всю голову...
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Ці ватні петріоти такі прикольні: За рік рівень безробіття в Україні знизився на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 530

За рік рівень безробіття в Україні знизився на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 3213

4 лютого 2019
Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж землі

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення продовжено до 1 січня 2020 року.

За рік рівень безробіття в Україні знизився на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 7678

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Барига обіцяв передати його у спадщину ще 2010 року, але петріоти все ніяк не давали... За рік рівень безробіття в Україні знизився на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 7238
Сьогодні навіть їхні зенаступнікі не можуть заперечити цілющості того безвізу, у тому числі й для офіційних показників безробіття, що на тлі відсутності достовірних даних про чисельність населення, є чи не єдиним показником позитивного впливу перманентних реформ на розвиток укрсучекономіки.
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Я бы так не сказал,вон полтора года как получил биопаспорт а до ближайшего переходя км8 а дальнего 45 но меня почему то туда не тянет и паспорт до сих пот так и стоит без единого штампа.
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Ти б може так і сказав, але з тобою не погодяться десятки й сотні тисяч українців, котрі вже чухнули на заробітки за кордон, або ще товчуться у чергах "на отримання талончика для здачі документів на отримання біо-пашпорта". Знаючи, як з тими чергами справи у прикордонних областях, хочеться спитати у такого незламного європетріота: нахавіга ж ти той біопашпорт отримував?
Чи це як в анекдоті про старого бендерівця, котрий перед смертю вирішив вступити в партію (не плутати з історією прийняття в членкині КПРС відомої борциці Ірени Фаріон)? За рік рівень безробіття в Україні знизився на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 4104
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Такое молоть на голубом глазу, когда миллионы трудоспособного населения уя...ют в Европу на зароботки (а кто и на всю оставшуюся жизнь)... это надо быть дИбиком в энной степени, или полным ибицилом.
Но тогда вопрос, как он с такими качествами может вообще служить министром целой страны? И кто *** его туда им поставил?!!!
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Він там від слуг одного урода, яких обрали зебіли.
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Хасан, ты тут человек бывалый, сам же из модераторов этого сайта(я так подозреваю), ответь мне на вопрос, почему (за последние полгода) "цензор" трижды сносил мой аккаунт вместе с набранными мною подписчиками?
Шо это такое? Как это понимать? И какой дальше свободы мнений нам ждать от "цензор.да"?
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Это ходячий министерский пистец. Коля Азиров, маркшейдер, и то в економике больше понимал.
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Коля Азиров, я вам скажу, был одним из лучших премьеров Украины.
Его сгубило то, шо он так и не смог овладеть украинской мовой и преподносил себя слишком заносчиво.
После дедушки Азирова последующее "племя" премьеров выглядит просто базарными торговцами, сорванных хреновым(?) ветром с их базарных лотков. Не считая, канешно, нынешнего: тут вообще всё не ясно, каким хером "это" занесло управлять нашей страной...
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Іще два-три роки назад (найважчі) багато українців навіть не думали провиїзд за кордон,а при приході до влади євреїв кацапів і малоросів --тільки і розмов.як виїхати з цього дурдому,бо зрозуміли ,що при владі наогидніши істоти.
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Найважчі були у 1989 - 1995 роках. Теперішні часи не порівняти з тими часами.
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Это шо, пабеда? Вы типиллы зеленые, как считали? Тоже по методике Кловуна? Надо же такое написать - 0,7%!!!
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Бреше,як собака блохаста. Бізнес стискається!!!!
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А скорочення у бюджетній сфері які анонсували на прикінці 2019 року то як називається?
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Типичный избиратель Кловуна - лыгарь из деревни, получающий пособие дотации у которого огород зарос травой уже давно. Ждет колбасу по 2.20, газ даром, нихера не работать. Уставший от войны. Порошенко развратил типиллов. Вместо заставить работать этот скот.
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4 месяца новая власть керуе краиною.Мне нравятся результаты.Собаки гавчать ,а караван иде.Мне повысили пенсию.Капуста ,морковка,лук ,буряк - на низком старте.Основа здорового питания.Грудки подешевели.Хотелось бы большего,но только 4 месяца.Сенцов и другие вернулись,возможно вернутся и другие.Орда закрывает много пропагандистски передач на ТВ. На Путлера из- за нашего пианиста смотрят ,как на Чахлика Невмирущего- маразматика.Карабаса-Барабаса.
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Шо, зетипилл. абидна шо типильнее себя выбрал типиллов?
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Махлюванов, а ти не хочеш пояснити....Звідки в бюджеті ДІРА в декілька лярдів???
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Уехали даже те, кто здесь не работал! За рік рівень безробіття в Україні знизився на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 9568
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Чудово хуцпісти влаштувались -робочі місця не потрібно створювати, народ на заробітках і бюджет валютою наповнює. А вони тим часом використовують ресурси країни на своє збагачення. І хто дурак?
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Какая безработица в 15 и в 70 лет? Первые ещев школе, вторые давно на пенсии. Может, оно в Гарвардах и иначе, но у нас так. Пока.
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Какой то бред.
Как можно считать на 40 миллионов в статистику десятые доли процентов?
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Работы полно.
Главное - желание и правильный поиск.
Никто к тебе сам в дверь не постучится.
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Все безработные усторились в кабмин и зраду.
А особо одаренные в прокуратуру АРК Крым!
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За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов

За рік рівень безробіття в Україні знизився на 0,7%, - Милованов - Цензор.НЕТ 925
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