 За рік рівень безробіття в Україні знизився на 0,7%, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.
За даними міністра, рівень безробіття знизився на 0,7% порівняно з минулим роком.
"Рівень безробіття населення у віці 15-70 років зменшився до 7,3% (порівняно з 8,0% у ІІІ кв. 2018 року), у працездатному віці – до 7,6%. Кількість безробітного населення як у віці 15-70 років, так і у працездатному віці зменшилася і сформувалася майже на однаковому рівні (1 329 тис. осіб та 1 328 тис. осіб відповідно)", - повідомив Милованов.
За словами, Милованова, зростання зайнятості та зниження безробіття викликано перш за все продовженням високої економічної активності.
"На обсяги пропозиції робочої сили на ринку праці впливало подальше збільшення обсягів необхідного для виходу на пенсію страхового стажу, а також висока динаміка зростання рівня оплати праці (реальна заробітна плата у ІІІ кв. 2019 року зросла на 9,0% р/р, продуктивність праці у ІІІ кв. 2019 року зросла на 2,5% р/р)", - резюмував міністр економіки.
Перепрошую, я може пропустив якусь зміну законодавства? Чи просто початок сезону?
В течение последнего полугодия в Украине продолжают падать объемы промышленного производства. Аналогичное падение наблюдалось в 2015 году.
"Промышленность в Украине продолжает стремительный обвал, в ноябре обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, аналогичное падение происходило только в 2015 году. За октябрь-ноябрь промышленность уже обвалилась уже на 6,24% по сравнению с прошлым годом. … Снижение промышленности происходит уже шестой месяц подряд. За период январь-ноябрь 2019 уже происходит снижение индекса промышленности на 1,2% к соответствующему периоду прошлого года"
Это и есть те кто выехал из страны на работу.
да буду служить тока тес....т...... убери руки пид...... обббббб********же
щас те ствол дам........ это жаль..........................
А от черги на кордоні це вже підсумок всіх тих постів...
0,7% - це менше статистичної похибки
расстрєлять!
Куди **** поділися наліпки "ЗЕ команда" з автівок?
Наклейте їх назад на авто, люди повинні бачити долбойобів які привели до влади Беню і його клоувана...
Если бы сказали что безработных сократилось ДО 0.7 процента тогда могли бы хвастаться.
Укрепление гривны не обосновывается экономическими факторами, - экономист
Укрепление национальной валюты фактически снижает конкурентоспособность национальной экономики, снижает экспортные стимулы.
Понедельник, 23 декабря 2019, 16:03
Об этом #Буквам рассказал экономист Алексей Кущ.
"Мы видим на примере Китая, он проводит политику искусственного обесценивания юаня. И США всегда упрекали Китай в том, что он искусственно девальвирует юань. При этом те же США во время кризисов проводили искусственную девальвацию доллара. Была так называемая сделка "Плаза" в 80-х годах, в которой принимали участие Германия, Япония, Великобритания, США и Франция. Эти страны согласились девальвировать доллар по отношению к их валютам, и их валюты укрепились. И это соглашение "Плаза" стала точкой, с которой экономика США начала восстанавливаться. И в то же время мы видим пример Польши - так называемый злотоцентризм, когда страна давала стимулы для развития экономики. Но это происходило параллельно со структурными реформами - повышением уровня добавленной стоимости в структуре экспорта продукции, и Польша постепенно встраивалась в глобальные технологические цепочки добавленной стоимости мировой экономики", - отметил Алексей Кущ.
По его словам, для укрепления национальной валюты должны быть базовые факторы.
"Например, наша страна экспортирует сырье и полуфабрикаты. Если бы на внешних рынках цены на наши сырьевые товары увеличились на 30-40%, то мы могли бы частично укрепить свою валюту, и это укрепление существенно не повлияло бы на рентабельность наших экспортеров. Потому что рост внешних цен компенсировал бы потерю от девальвации гривны. Но в сегменте металла - ситуация достаточно неопределенная, а на рынке продовольствия - тренды также недостаточно динамичны. То есть в Украине промышленная рецессия", - рассказал экономист.
Он указывает, что сначала Национальный банк проводит жесткую монетарную политику - создает дефицит гривны на внутреннем рынке, кредиты не идут в экономику, а потом политика Минфина направлена на привлечение спекулятивного капитала на внутренний рынок - так называемая пирамида ОВГЗ.
"С одной стороны НБУ создает дефицит гривны, а с другой - Минфин создает профицит иностранной валюты на внутреннем рынке. Появляются искусственные факторы укрепления гривны, искусственные монетарные инструменты. Гривна укрепляется атипично - то есть не обосновывается фундаментальными экономическими факторами. В экономике происходит падение промышленного производства, рентабельность наших экспортеров падает практически до нуля, или ниже. После падения промышленного производства идет торможение оптовой торговли с юридическими лицами, юридические лица-предприятия начинают сокращать вложения в экономику. Промышленные цены у нас перешли в дефляцию. У нас промышленное падение на 5 %, сокращение промышленных цен на 3-4 %. Мы фактически в промышленной рецессии. Потребительская инфляция составляет примерно 5 % (11 месяцев)", - отметил Кущ, подчеркнув, что такое резкое торможение инфляции является контрпродуктивным.
4 лютого 2019
Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж землі
Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення продовжено до 1 січня 2020 року.
Сьогодні навіть їхні зенаступнікі не можуть заперечити цілющості того безвізу, у тому числі й для офіційних показників безробіття, що на тлі відсутності достовірних даних про чисельність населення, є чи не єдиним показником позитивного впливу перманентних реформ на розвиток укрсучекономіки.
Чи це як в анекдоті про старого бендерівця, котрий перед смертю вирішив вступити в партію (не плутати з історією прийняття в членкині КПРС відомої борциці Ірени Фаріон)?
Но тогда вопрос, как он с такими качествами может вообще служить министром целой страны? И кто *** его туда им поставил?!!!
Шо это такое? Как это понимать? И какой дальше свободы мнений нам ждать от "цензор.да"?
Его сгубило то, шо он так и не смог овладеть украинской мовой и преподносил себя слишком заносчиво.
После дедушки Азирова последующее "племя" премьеров выглядит просто базарными торговцами, сорванных хреновым(?) ветром с их базарных лотков. Не считая, канешно, нынешнего: тут вообще всё не ясно, каким хером "это" занесло управлять нашей страной...
Как можно считать на 40 миллионов в статистику десятые доли процентов?
Главное - желание и правильный поиск.
Никто к тебе сам в дверь не постучится.
А особо одаренные в прокуратуру АРК Крым!