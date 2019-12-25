EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  8468  161
Все про:Зеленський (3976) Росія (14811) Електрика (314) Офіс Президента (193)

 Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з Росії за прямими договорами, - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії", що забороняє імпорт електроенергії з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зокрема, закон передбачає, що в разі істотного коливання цін на ринку електричної енергії Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має право встановлювати граничні ціни на цьому ринку "на добу наперед" з відповідним обґрунтуванням. Такі ціни встановлюються після консультацій з Антимонопольним комітетом України.

Також НКРЕКП отримує право тимчасово, до 1 квітня 2020 року, встановлювати виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електроенергії (у випадках, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов'язків).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Державні АЕС перевели на малу потужність, щоб забезпечити роботу приватних СЕС і ВЕС за "драконівським" тарифом, - Герус

Закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку). Водночас Кабінет Міністрів України має право скасовувати цю заборону на визначений ним термін для уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.

Документ також передбачає, що гарантований покупець спрямовує різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов’язків, на забезпечення покриття власних витрат на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт Рада підтримала 4 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167268
 
 
 Топ коментарі
 
придурок!.. порохоботы как раз и добивались того, что сделал Зеленский: подписал запрет импорта э/э из Рашки.. походу, Зеленский сегодня тоже порохобот..
а ты, buy sell, дебил.. тупой пустоголовый дебил!
 показати весь коментар
 
Ага, и "красные линии" во Франции он не перешёл только потому,что пара тройка имбицилов развернула палатки под администрацией. Сама то в это веришь? 6% элохтората пети это ещё не весь народ Украины
 показати весь коментар
 
это то что он обязан делать под давлением народа и вопреки себе
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ну как это не будет? А где мы будем брать углеводороды? Топливо для АЭС? Это ж всемирная заправка.
 показати весь коментар
 
1. последние года три Украина не покупала газ в РФ.

2. Украина впервые полностью загрузила реактор АЭС без российского топлива
ТАСС, ОПУБЛИКОВАНО 19.07.2018
Реактор третьего энергоблока Южно-Украинской атомной электростанции (ЮУАЭС), которая находится в Николаевской области, первым в стране полностью загружен исключительно топливом компании "Westinghouse".
Об этом в четверг ТАСС сообщили на предприятии.
"Энергоблок полностью загружен топливными кассетами компании "Westinghouse", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что после плановой остановки блок 16 июля вновь подключён к энергосистеме.
До этого в данном реакторе в смешанном цикле находилось топливо и российской компании ТВЭЛ.
В настоящее время на ЮУАЭС обсуждают дальнейший перевод электростанций страны на топливо американского производства. http://www.atominfo.ru/newss/z0865.htm
 показати весь коментар
 
Взагалі то спрацював, без України московія навіть не півімперії.
 показати весь коментар
 
 
Ну и Украина как-то сильно ослаблена и на пороге дефолта. Стоило жертвовать собой, чтобы убить империю? Никто не пострадал в низложении империи, кроме Украины. Это разумно?
 показати весь коментар
 
А ты не хочешь задаться вопросом...а в какой из тех областей которые ты перечислил преуспела сама паРаша?
Отвечу...ни в какой...
Так что увы и ах...разрыв отношений с паРашей нам ничего плохого не принес...а развитие отношений с Западом и США в долгосрочной перспективе принесет...
 показати весь коментар
 
 
Можно подумать что Украина до 2014 года пооцветала...и наука..и соц обеспечение..и рынок труда и космос и медицина...все цвело и пахло....а потом вдруг резко рухнуло...
Да все и было в дерьме...потому что с паРашей яшкались в обнимку...рвать все надо было еще в 91- м..
 показати весь коментар
 
 
Правильно. Ни в какой. Это и есть цель западных бандитов - разрушить империю. Разрушить налаженные экономические связи между колонией и метрополией. И я рассматриваю в целом, а не после 14-го года. Смотри ширше. Отношения с западными бандитами, особенно с США - ничего Украине кроме гемора не принесёт. Государство, которое построила самая настоящая мафия ничего не может дать. Только отнять. Спроси у Сороса.
 показати весь коментар
 
Империя рухнула в 91- м....и это дерьмо никогда больше не возродится...к счастью...
И можно подумать что в той говноимперии все цвело и пахло....все было в гавне...все было дерьмо...
 показати весь коментар
 
 
Не согласен. Много было дерьма. Но много было хорошего. И не нужно было, избавляясь от дерьма, выплёскивать хорошее. Но западный империализм жесток и беспощаден. Особенно к слабым. Но сначала нужно ослабить. А потом вертеть.
 показати весь коментар
 
Кацманавт
"Государство, которое построила самая настоящая мафия ничего не может дать." - да, вы, безусловно правы - кооператив "озеро" ничего хорошего не может дать.
 показати весь коментар
 
т.е. вы не возражаете, что в эрэфии создано мафиозного государство и ничего хорошего от сотрудничества с ними у Украины не будет
 показати весь коментар
 
Ответ прост. Проиграла в краткосрочной перспективе в 2014 году, но выиграла в долгосрочной. Если туговато соображаешь, то падение экономики в 2013 году было связано не так с непрофессиональными действиями кабмина Азирова, как с подлянками Рашки, которая всячески стремилась показать нам преимущества дружбы с ней. Рашка использует экономические связи, как оружие. Поэтому зависеть от нее нельзя. Все просто. Уменьшение зависимости от кацапов - это огромное достижение предыдущей власти. Страны Балтии построили терминалы для сжиженного газа в то время когда газ кацапы продавали в несколько раз дешевле. Дураки наверное? Как показывает время - нет.
 показати весь коментар
 
 
Это нормально использовать экономические рычаги влияния. Этим пользуется не только РФ, но и Китай, Япония, Германия, США и другие экономически развитые страны. Страны Балтии с их экономикой и населением сидят ровно на жопе благодаря вливаниям ЕС. А вменяемое работоспособное население давно свалило в развитые страны ЕС и там косит капусту. Этот пример не приемлем для Украины. И Украина отнюдь не избавилась от экономического влияния РФ. И вряд ли избавится. В нынешних реалиях глобализации это не возможно.
 показати весь коментар
 
 
Нормально. А вот зависеть на 70% от Рашки - нет. Кроме того, ни у одной из перечисленных Вами стран территориальных претензий к Украине не было, и военных баз тоже. Так что лучше зависеть от тех же Китая или штатов, чем от кацапов. Про "вменяемое трудоспособное население" - бред. Вменяемое трудоспособное сейчас и здесь зарабатывает очень хорошие даже по западным меркам деньги. Трудовая миграция - нормальное явление. В конечном счете приводит к выравниванию зарплат. Экономика росла, зарплаты росли, новые проекты запускались. Что конкретно Вас не устраивало? Мифические "мародеры" у власти?
 показати весь коментар
 
 
Вы про Украину или про страны Балтии? И я не веду речь о какой-то, прям, зависимости. Есть законы экономики. Понятно, что экономические рычаги РФ использует для политического давления. И знаете почему? РФ тоже выгодно сотрудничество с Украиной. Мир меняется и можно достичь экономического взаимовыгодного сотрудничества. Например, вот, подписывают контракт о транзите газа. Это нужно РФ и Европе. Украина как транзитёр может приложить усилия, чтобы на этом что-то заработать. Но моё субъективное мнение - с США нужно заканчивать. С ЕС - сотрудничать. США бандитская, опасная страна, которая всегда договорится с РФ за спиной Украины. И лучше от них не зависеть.
 показати весь коментар
 
Скажите это Японии, Израилю, Южной Корее. С США нужно начинать. Они отвечают за свои слова и договоры. Доля РФ должна быть не более 10%. Покупать нужно только сырье. Импорт той же электроники, произведенной в Рашке теми же корейцами нужно полностью запретить. РФ - бандитская, опасная страна, которая всегда с радостью кинет любого союзника. И лучше от них не зависеть. Яркий пример - Беларусь. Это если до Вас не дошло на примере Грузии и Украины.
 показати весь коментар
 
 
Та да. Только примеры Японии, Израиля и Южной Кореи не очень ложатся в Прокрустово ложе украинских коррупционеров. С ними могут справиться только кремлёвские бандиты.
 показати весь коментар
 
Ты о чем вообще, болезный? Иногда выгодней покупать дороже, но чтобы тебе этот самый газ не обрубали перед отопительным сезоном. А если ты про электроэнергию - то это товар с добавленной стоимостью, в отличие от угля и газа. Дебилы, типа Геруса, редко видят разницу между импортом сырья и готовой продукции. Разница между импортом электроэнергии и импортом угля и газа приблизительно такая же, как разница между импортом руды и самолетов.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
зебилы,вы в самом деле такие идиоты как на этой ветке,или это где то фазы луны вас будоражат
 показати весь коментар
 
 
Можно поподробнее!
А то, когда покупаем ээ в раши, то зрада...
Когда не покупаем, то в угоду рыжего (опять зрада)...
.... порохоботы при этой версии

В чем ваша суть претензии к Зе'бобикам?
 показати весь коментар
 
 
а хто такі ці зебіли? як їх знайти та вступити в їх товариство?
 показати весь коментар
 
 
А когда подпишут закон о качестве работы каждого депутата ! Что зделано? Или мы чего то не до понимаем? Или в раде кнопки нажимать и хрен пожимать эконом бл*дей вызывать ? И зарплаты от 80--. 250 Тыс .Вы не окуели?
 показати весь коментар
 
еще твелы вестенгаузские покупайте и будете няшками!))))
 показати весь коментар
 
Ахметов скоро запустит крупнейшую в Украине солнечную систему подачи энергии.Так что мировое потепление и изменение Климата грозит ток африканцам.
 показати весь коментар
 
У меня кстати температура +10 уже неделю.Снег нам только сницца
 показати весь коментар
 
Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії - Скороход. Колишній представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Герус отримав хабара за внесення поправки щодо імпорту російської електроенергії. Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти глави енергетичного комітету ВР Геруса за можливу державну зраду і зловживання владою.Это вряд ли: "Не выстрелить бы себе в ногу ": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус.
 показати весь коментар
 
 
мечта Коломойского и пропагандиста, пять лет каждый день по 14 часов в сутки перепечатывавшего сайты ДНР и РФ осуществилась: слуга гражданина Израиля Коломойского четыреждыуклонист-пианист президент Украины.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не пойняв - а якже ж петіни торгові партньори? )))
 показати весь коментар
 
 
Ахметов занес вот Зеленский и запретил, чего импорт дизеля и бензина не запретил? или то можно, а это нет, бред сивой кобылы... для предприятий цена на электричество в среднем по стране 3.5 грн. = 0,15$, реально промышленное производство упало на 7.5%, так как что либо производить у нас априори не выгодно...
 показати весь коментар
 
 
Поставлять в Украину низзя но если сильно захочеться поесть не сырое мясо то можно.
 показати весь коментар
 
Одна из немногих новостей, вызывающих положительные эмоции.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А вот это дурость.
Если рассияне нам продают дешевле электрику чем мы производим сами или покупаем за-дороже у наших европейских "друзей", то почему её не покупать?
Мы криком кричим об удушающих нас тарифах ЖКХ, но морозим себе уши на зло врагам... Как можно логически соеденить эти два противоположных принципа? Никак.
Нам пора уже определится, шо для нас важнее: жить в тепле, достатке и уюте, или переплачивать за платёжки, давать наживаться на этом малой кучке(по сравнению с нами) мерзавцев? Которые оделись в вышиванки, но думают не о нашей стране, а о том как её подороже продать, нагреть свой личный карман, а потом самим съе...ся жить в здоровые страны.
 показати весь коментар
 
 
откуда ти взяло шо у твоих расейских друзей електроенергия дешевле? Или ти напялило кокошник и так тебе из под него видится?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У свтноботов разрыв шаблонов. Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з Росії, - ОП - Цензор.НЕТ 6299
 показати весь коментар
 
 
Прочитайте уважніше що воно підписало. Звучить канєшно красіво, але купівля е/е в козломордії і так була під забороною. Тепер же в забороні зробили невеличку хвірточку - "можна тільки рішенням Кабміну". А от кому "рішенням Кабміну" дозволять імпорт неважко здогадатись.
 показати весь коментар
 
 
А з Білорусі можна??? Яка в цьому різниця, якщо українські генеруючі станції повинні зменьшувати генерацію???
 показати весь коментар
 
 
А як же тепер Герус бабки відпрацює? Елементарно - прямі поставки газу з Росії за зниженими тарифами для лояльних до Мордора олігархів! Ми знову встаємо на ті ж масковські граблі!
 показати весь коментар
 
если так пойдет, то зеленский посадит Порошенко вместе с зеленским по одной статье! Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з Росії, - ОП - Цензор.НЕТ 4206
 показати весь коментар
 
Є договір про об'єднання енергосистеми України з ЕС.На хрін кацапи нам треба?
 показати весь коментар
 
 
Хорошо хоть так, но это не государственная политика, а затыкание дыр под давлением общественности.
В Украине должен работать план по полному пошаговому прекращению торговли с РФ
 показати весь коментар
 
 
Теперь только через Беларусь. Она - транзитер рос эл/энергии.
Главное было в правильную словесную форму завернуть поставки из раши.
 показати весь коментар
 
БА БАБАХ!!!! Ото рвонуло у мальдівських гнид..... Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з Росії за прямими договорами, - ОП - Цензор.НЕТ 8208
 показати весь коментар
 
 
Мосейчук обвиняет Порошенко в заказных спецоперациях
https://youtu.be/1jXPeiNAeKw

смотрим с 3:10
Наступает Новый год
кому-то нары он несёт...)))))) Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з Росії за прямими договорами, - ОП - Цензор.НЕТ 4304
 показати весь коментар
 
 
По прямым договорам нииззя!
Через посредников мона.
 показати весь коментар
 
О, Перемога! Да не бред какой то- зрада! (Порохоботы)Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з Росії за прямими договорами, - ОП - Цензор.НЕТ 6779Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з Росії за прямими договорами, - ОП - Цензор.НЕТ 3945
 показати весь коментар
 
 
Смахивает на то, что в попу херуса будут вставлять парус
 показати весь коментар
 
Так он же этот импорт и разрешил до этого.
 показати весь коментар
 
Нужно свое электричество создавать и нужно создавать хранилища электричества, которые Маск создал, чтобы когда в ночное время падает потребление можно было в банк хранения перенаправлять поток.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору