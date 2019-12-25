 Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з Росії за прямими договорами, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зокрема, закон передбачає, що в разі істотного коливання цін на ринку електричної енергії Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має право встановлювати граничні ціни на цьому ринку "на добу наперед" з відповідним обґрунтуванням. Такі ціни встановлюються після консультацій з Антимонопольним комітетом України.

Також НКРЕКП отримує право тимчасово, до 1 квітня 2020 року, встановлювати виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електроенергії (у випадках, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов'язків).

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Закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку). Водночас Кабінет Міністрів України має право скасовувати цю заборону на визначений ним термін для уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.

Документ також передбачає, що гарантований покупець спрямовує різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов’язків, на забезпечення покриття власних витрат на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт Рада підтримала 4 грудня.