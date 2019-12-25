 Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з Росії за прямими договорами, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Зокрема, закон передбачає, що в разі істотного коливання цін на ринку електричної енергії Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має право встановлювати граничні ціни на цьому ринку "на добу наперед" з відповідним обґрунтуванням. Такі ціни встановлюються після консультацій з Антимонопольним комітетом України.
Також НКРЕКП отримує право тимчасово, до 1 квітня 2020 року, встановлювати виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електроенергії (у випадках, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов'язків).
Закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку). Водночас Кабінет Міністрів України має право скасовувати цю заборону на визначений ним термін для уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.
Документ також передбачає, що гарантований покупець спрямовує різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов’язків, на забезпечення покриття власних витрат на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною.
Нагадаємо, відповідний законопроєкт Рада підтримала 4 грудня.
2. Украина впервые полностью загрузила реактор АЭС без российского топлива
ТАСС, ОПУБЛИКОВАНО 19.07.2018
Реактор третьего энергоблока Южно-Украинской атомной электростанции (ЮУАЭС), которая находится в Николаевской области, первым в стране полностью загружен исключительно топливом компании "Westinghouse".
Об этом в четверг ТАСС сообщили на предприятии.
"Энергоблок полностью загружен топливными кассетами компании "Westinghouse", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что после плановой остановки блок 16 июля вновь подключён к энергосистеме.
До этого в данном реакторе в смешанном цикле находилось топливо и российской компании ТВЭЛ.
В настоящее время на ЮУАЭС обсуждают дальнейший перевод электростанций страны на топливо американского производства. http://www.atominfo.ru/newss/z0865.htm
Отвечу...ни в какой...
Так что увы и ах...разрыв отношений с паРашей нам ничего плохого не принес...а развитие отношений с Западом и США в долгосрочной перспективе принесет...
Да все и было в дерьме...потому что с паРашей яшкались в обнимку...рвать все надо было еще в 91- м..
И можно подумать что в той говноимперии все цвело и пахло....все было в гавне...все было дерьмо...
"Государство, которое построила самая настоящая мафия ничего не может дать." - да, вы, безусловно правы - кооператив "озеро" ничего хорошего не может дать.
А то, когда покупаем ээ в раши, то зрада...
Когда не покупаем, то в угоду рыжего (опять зрада)...
.... порохоботы при этой версии
В чем ваша суть претензии к Зе'бобикам?
Если рассияне нам продают дешевле электрику чем мы производим сами или покупаем за-дороже у наших европейских "друзей", то почему её не покупать?
Мы криком кричим об удушающих нас тарифах ЖКХ, но морозим себе уши на зло врагам... Как можно логически соеденить эти два противоположных принципа? Никак.
Нам пора уже определится, шо для нас важнее: жить в тепле, достатке и уюте, или переплачивать за платёжки, давать наживаться на этом малой кучке(по сравнению с нами) мерзавцев? Которые оделись в вышиванки, но думают не о нашей стране, а о том как её подороже продать, нагреть свой личный карман, а потом самим съе...ся жить в здоровые страны.
В Украине должен работать план по полному пошаговому прекращению торговли с РФ
Главное было в правильную словесную форму завернуть поставки из раши.
https://youtu.be/1jXPeiNAeKw
смотрим с 3:10
Наступает Новый год
кому-то нары он несёт...))))))
Через посредников мона.