EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  5667  72
Все про:Зеленський (3976) місцеві вибори (130) ОТГ (70) Бно-Айріян (7)

 Зеленський зазнає першої серйозної поразки саме на місцевих виборах, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян

Ексглава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян вважає, що якщо не змінити регіональну політику, то Президент України Володимир Зеленський в дуже короткій перспективі зазнає великої електоральної поразки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "LB.ua".

"Перша серйозна поразка може бути зазнана саме на місцевих виборах. І вибори в ОТГ, які відбулися на цьому тижні, це чітко показали. Провал регіональної політики дав про себе знати - влада, яка ще зовсім недавно отримала понад 50% підтримки, опинилася в меншості", - зазначив Бно-Айріян.

За його словами, величезна кількість глав ОТГ - не менеджер, а ставленики кланів або бізнесу, який хоче платити податки і сам же ними розпоряджатися.

"У мене були 22 глави ОТГ, половина з них не менеджери. В Україні ще не сформована зріла управлінська еліта. Регіони - це передова насправді. Люди контактують з державою не в міністерстві, не в Кабміні чи ВР, а сотні тисяч разів в рік - в ОТГ, сідаючи в маршрутку, потрапляючи в лікарню, відводячи дитину в садок або школу. Потрібно виходити до людей, вирішувати тисячі проблем. А натомість ми бачимо рецидив появи на позиціях керівників областей силовиків, тих, хто про контроль, а не про розвиток", - розповів Бно-Айріян.

Бно-Айріян зазначає, що поки все заточене під посилення контролю.

Читайте також: Вибори в ОТГ: Партія "Слуга народу" в різних областях програла передовсім самовисуванцям

"Подивіться на нові новели законопроєкту щодо префектів - їм хочуть давати право вносити подання про відсторонення від управління керівників ОТГ. Для мене це яскрава ознака повної відсутності взагалі розуміння у тих, хто відповідає за регіональну політику, як будувати Президенту далі політику на рівні регіонів. Майбутні місцеві вибори можна виграти лише, якщо ти будеш говорити про розвиток, якщо ти будеш цим насправді займатися", - підкреслив він.

Нагадаємо, станом на 10 листопада 2019 року в Україні сформовані 1002 об'єднані територіальні громади. У них проживає понад 11 мільйонів осіб.

Раніше Зеленський підписав закон, що спрощує процедуру об'єднання територіальних громад.

Також читайте: "Батьківщина" - 8, "Слуга народу" - 3, самовисування - 10: Лабунська повідомила про результати виборів в одній з ОТГ на Житомирщині

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167266
 
   
 Топ коментарі
 
А как самих себя сажать. Авакова, Коломойского Зеленский получит первое серьезное поражение именно на местных выборах, - экс-глава Киевской ОГА Бно-Айриян - Цензор.НЕТ 724
 показати весь коментар
 
Хроника одного Президента ...

25.12.2019 г.
Министерство финансов тихо убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанке" и присоединило его гарантии к общей процедуре "Фонда гарантирования вкладов".
 показати весь коментар
 
Президент Украины Владимир Зеленский в очень короткой перспективе получит большое электоральное поражение.

..., и оральное, и анальное..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хроника одного Президента ...

25.12.2019 г.
Министерство финансов тихо убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанке" и присоединило его гарантии к общей процедуре "Фонда гарантирования вкладов".
 показати весь коментар
 
 
Это значит, что когда Ощад свалят, его вкладчики получат вот такой болт, а не вклады. Если задним не видно, им передние покажут потом какой именно Зеленский получит первое серьезное поражение именно на местных выборах, - экс-глава Киевской ОГА Бно-Айриян - Цензор.НЕТ 7667
 показати весь коментар
 
 
А какой дурак сейчас хранит деньги в банках?
Лучший банкир вселенной Гонтарева отучила украинцев от таких глупых мыслей.
 показати весь коментар
 
 
Не тре нести маячню про Гонтареву... Вона почистила банківську систему від банків, що тупо виводили гроші з України... Звідти стільки банкрутств й приватизація Привату, які грабували країну... І вкладники до 250 тисяч (наскільки я пам'ятаю) мали отримати всі 100 відсотків вкладів, можливо лише відтерміновано у часі...
 показати весь коментар
 
Не только Гонтарева, но и Коломойский с КО, которые миллиардами выводили средства из Украины.
 показати весь коментар
 
 
Э! Э!
Это только ощада или ВСЕХ государственных?
Какое нормативное решение:?
 показати весь коментар
 
За що купив, за те й продав...



tZE inform@tZEinform

Министерство финансов тихо убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанке" и присоединило его гарантии к общей процедуре "Фонда гарантирования вкладов". Хроника одного Президента .. (обновление)

Ехидно напоминаем нашу информацию о планах слияния "Ощадбанка" и "Приватбанка" для последующей приватизации.
 показати весь коментар
 
Президент Украины Владимир Зеленский в очень короткой перспективе получит большое электоральное поражение.

..., и оральное, и анальное..
 показати весь коментар
 
 
та б*же, не уподібнюйся до каців..... вони, якщо послухаш пранки нашого - Вольнова, то кожен третій кричить за "анал".
Правий той фотограф б*він?.....от хз., не згадаю.... ну, тіпа там виставку фото в Естонії йому ватники рознесли ногами... Сергій.... чорті што...... у нього ше сайт є..... б*же, реально забув..... та знайдеш якщо треба
 показати весь коментар
 
"Первое серьезное поражение может быть получено именно на местных выборах. И выборы в ОТГ, которые состоялись на этой неделе, это четко показали. Провал региональной политики дал о себе знать - власть, котораю еще совсем недавно получила больше 50% поддержки, оказалась в меньшинстве", - отметил Бно-Айриян. Источник: https://censor.net.ua/n3167266\\\\\\\\\\\\\\\\

ТГШ чет такое писал - пока украинцев не будет во власти..... Надо бы Украинское гос-во, - то дела не будет то.
Чет у поляков получилось, а мы как всегда - и православие, и Москва, и Европа, и Мордва.... Выбирай.те.
и тут неважно кто президент если честно
 показати весь коментар
 
 
#газ
Основные противоречия сторон.

Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.
Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
 показати весь коментар
 
 
Ни может этага быть! А как же 146%, которые малюют на Г+Г?
 показати весь коментар
 
 
Пора вже нашим президентам зрозуміти, що щоб залишитися в історії України, як гідний державний діяч, а не продажне гімно, потрібно орієнтуватися не на зграю олігархів і зовнішніх покровителів, а на інтереси переважної більшості громадян та захищати виключно інтереси СВОЄЇ держави.
 показати весь коментар
 
 
"на інтереси переважної більшості громадян" (с)
им нужна халява, а Сантаклауса не существует.
 показати весь коментар
 
 
Халява, так потрібна всім, особливо тоді, коли цю халяву мають злодії, корупціонери, вори олігархи. А з людьми потрібно вміти працювати і ставити їхні мозги в правильне русло. Пояснювати, що халява, хабар, крадіжка - це зло, яке обовязково боком вилізе для усіх, а хто цього не зрозуміє, з хитрожопих, що ******* жити за рахунок інших, тих після попередження в расход. Дивися і різко зміниться відношення до халяви....
 показати весь коментар
 
А как самих себя сажать. Авакова, Коломойского Зеленский получит первое серьезное поражение именно на местных выборах, - экс-глава Киевской ОГА Бно-Айриян - Цензор.НЕТ 724
 показати весь коментар
 
 
Зато воїнів, лікарів, волонтерів сажає якогось хєра.
 показати весь коментар
 
 
Что можно ещё услышать от этого Бно, которого вытурили с такой должности под одно место коленом?

За своими перспективами следи, Бно
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не витурили, а подав у відставку... ще й з таким галасом все те відбувалося! нагадати чому? а він же був астиною команди... скільки там ще таких?
 показати весь коментар
 
Я впевнений, що шах і мат Моніка Зєлєнська отримає на мусцевих виборах ! Зеленский получит первое серьезное поражение именно на местных выборах, - экс-глава Киевской ОГА Бно-Айриян - Цензор.НЕТ 7035
 показати весь коментар
 
 
Я не фанат Зе
но выборы это управление всяким Зе и порохами
Выборы в Украине -- это кому смотрящий посчитает правый и левый электорат
На президентских выборах правый и левый электорат посчитали Зе.
Не оправдал надежд бандитов
на ОТГ посчитали жюлькам.
Вот и все украинские выборы
Нужно менять систему выборов.
 показати весь коментар
 
Битва патріотів: Бно-Айріян проти Арахамії.

Зеленский получит первое серьезное поражение именно на местных выборах, - экс-глава Киевской ОГА Бно-Айриян - Цензор.НЕТ 6922
 показати весь коментар
 
какой-то лузер папередник что-то брякнул. СН почти везде выиграли.
 показати весь коментар
 
Алєксандра Х труси свої вміє скидати, більше нічого )
 показати весь коментар
 
ну скинь где они не выиграли и какой %%
 показати весь коментар
 
Так данних підрахунку ще нема. Якщо знаєте, то напишіть скільки в СН голів серед тих 88 ОТГ, де були вибори?
 показати весь коментар
 
это не важно. СН победили, остальные - лузеры. выборы честные.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ну по перше, ти п-3диш!!! по друге, Бно-Айрінян був у "слугах", які його призначили головою КОГА... влітку ЦЬОГО року, йолопе!
 показати весь коментар
 
это ты не мне не обо мне, а сам себе о себе написал. прочти сам себе: ну по перше, ти п-3диш!!! по друге, Бно-Айрінян був у "слугах", які його призначили головою КОГА... влітку ЦЬОГО року, йолопе! ех ботва))) вас шо не просвітили куратори? аяяяй"
 показати весь коментар
 
хахахахаха
ай маладес))) ай тупа вівця Зеленський зазнає першої серйозної поразки саме на місцевих виборах, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 7208
і 1ше місце на виборах, де проходять й інші політичні сили (і представництво у них буде чималеньке), - не виграш! лідирують? так! але перемогою з 30% тут і близько не пахне Зеленський зазнає першої серйозної поразки саме на місцевих виборах, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 282
 показати весь коментар
 
это ты не мне не обо мне, а сам себе о себе написал. прочти сам себе: " хахахахаха
ай маладес))) ай тупа вівця і 1ше місце на виборах, де проходять й інші політичні сили (і представництво у них буде чималеньке), - не виграш! л ідирують? так! але перемогою з 30% тут і близько не пахне"
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ех ботва)))
вас шо не просвітили куратори? аяяяй Зеленський зазнає першої серйозної поразки саме на місцевих виборах, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 5244
 показати весь коментар
 
канєчно тібє похєр... вєдь ти нє в Україні живьош і нє арієнтіруєшся у загальновідомих речах Зеленський зазнає першої серйозної поразки саме на місцевих виборах, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 4339
ти кацапська ботва на службі ЗЄ!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а хдє іщо 40? Зеленський зазнає першої серйозної поразки саме на місцевих виборах, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 9366
це ще так званий накат спрацьовує... а далі буде Зеленський зазнає першої серйозної поразки саме на місцевих виборах, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 7016
 показати весь коментар
 
У наступних виборах до Київради готові взяти участь 68% опитаних соціологічною групою Рейтинг киян. Лідером є партія Слуга народу, за яку віддали б свої голоси 32,2% тих, хто визначився.
 показати весь коментар
 
А, це прогноз, 32 відсотки з 68 що візьмуть участь, це скільки в реалі, 18, 19 %, динамика відчутна.
 показати весь коментар
 
Так я і не сперечаюсь, просто бачу динамику зменшення підтримки.
 показати весь коментар
 
спамимо незручні запитання? ну і правильно, краще жити у свої власній бульці... а світ? а увесь твій світ у тій бульці
 показати весь коментар
 
местные выборы уже ничего не решают...всем будут рулить префекты и Офис президента
 показати весь коментар
 
 
"Зеленский получит первое серьезное поражение именно на местных выборах, - экс-глава Киевской ОГА Бно-Айриян" - 200 дней Зеленского: провал по всем направлениям.
27 августа 2019 года было 100 дней.
 показати весь коментар
 
Украина 28 лет живет при феодализме. Нет ни рынка земли, ни фондового рынка. Есть феодалы-помещики-олигархи и есть крепостные, которые не могут продать и купить землю. Крепостные остаются прикрепленными к земле. Если Зеленский сможет продавить хотя бы рынок земли, то он войдет в историю Украины. Первый бой за капитализм Зеленский проиграл. В январе будет вторая попытка ввести в Украине капитализм. Олигархня опять нагонит к Верховной Ране агрессивных дебилов с камнями и арматурой.
 показати весь коментар
 
 
Экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян.

Все ,кого Президент выгнал за профнапригодностью ,дают ему советы как управлять страной.
 показати весь коментар
 
 
І який термін працював, чи досягнення мав цей екс-голова Київської ОДА
 показати весь коментар
 
Опять очередное вангование начинается. Ну посмотрим...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору