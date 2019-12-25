 Зеленський зазнає першої серйозної поразки саме на місцевих виборах, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "LB.ua".

"Перша серйозна поразка може бути зазнана саме на місцевих виборах. І вибори в ОТГ, які відбулися на цьому тижні, це чітко показали. Провал регіональної політики дав про себе знати - влада, яка ще зовсім недавно отримала понад 50% підтримки, опинилася в меншості", - зазначив Бно-Айріян.

За його словами, величезна кількість глав ОТГ - не менеджер, а ставленики кланів або бізнесу, який хоче платити податки і сам же ними розпоряджатися.

"У мене були 22 глави ОТГ, половина з них не менеджери. В Україні ще не сформована зріла управлінська еліта. Регіони - це передова насправді. Люди контактують з державою не в міністерстві, не в Кабміні чи ВР, а сотні тисяч разів в рік - в ОТГ, сідаючи в маршрутку, потрапляючи в лікарню, відводячи дитину в садок або школу. Потрібно виходити до людей, вирішувати тисячі проблем. А натомість ми бачимо рецидив появи на позиціях керівників областей силовиків, тих, хто про контроль, а не про розвиток", - розповів Бно-Айріян.

Бно-Айріян зазначає, що поки все заточене під посилення контролю.

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"Подивіться на нові новели законопроєкту щодо префектів - їм хочуть давати право вносити подання про відсторонення від управління керівників ОТГ. Для мене це яскрава ознака повної відсутності взагалі розуміння у тих, хто відповідає за регіональну політику, як будувати Президенту далі політику на рівні регіонів. Майбутні місцеві вибори можна виграти лише, якщо ти будеш говорити про розвиток, якщо ти будеш цим насправді займатися", - підкреслив він.

Нагадаємо, станом на 10 листопада 2019 року в Україні сформовані 1002 об'єднані територіальні громади. У них проживає понад 11 мільйонів осіб.

Раніше Зеленський підписав закон, що спрощує процедуру об'єднання територіальних громад.

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