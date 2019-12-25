 Зеленський зазнає першої серйозної поразки саме на місцевих виборах, - ексглава Київської ОДА Бно-Айріян

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "LB.ua".
"Перша серйозна поразка може бути зазнана саме на місцевих виборах. І вибори в ОТГ, які відбулися на цьому тижні, це чітко показали. Провал регіональної політики дав про себе знати - влада, яка ще зовсім недавно отримала понад 50% підтримки, опинилася в меншості", - зазначив Бно-Айріян.
За його словами, величезна кількість глав ОТГ - не менеджер, а ставленики кланів або бізнесу, який хоче платити податки і сам же ними розпоряджатися.
"У мене були 22 глави ОТГ, половина з них не менеджери. В Україні ще не сформована зріла управлінська еліта. Регіони - це передова насправді. Люди контактують з державою не в міністерстві, не в Кабміні чи ВР, а сотні тисяч разів в рік - в ОТГ, сідаючи в маршрутку, потрапляючи в лікарню, відводячи дитину в садок або школу. Потрібно виходити до людей, вирішувати тисячі проблем. А натомість ми бачимо рецидив появи на позиціях керівників областей силовиків, тих, хто про контроль, а не про розвиток", - розповів Бно-Айріян.
Бно-Айріян зазначає, що поки все заточене під посилення контролю.
"Подивіться на нові новели законопроєкту щодо префектів - їм хочуть давати право вносити подання про відсторонення від управління керівників ОТГ. Для мене це яскрава ознака повної відсутності взагалі розуміння у тих, хто відповідає за регіональну політику, як будувати Президенту далі політику на рівні регіонів. Майбутні місцеві вибори можна виграти лише, якщо ти будеш говорити про розвиток, якщо ти будеш цим насправді займатися", - підкреслив він.
Нагадаємо, станом на 10 листопада 2019 року в Україні сформовані 1002 об'єднані територіальні громади. У них проживає понад 11 мільйонів осіб.
Раніше Зеленський підписав закон, що спрощує процедуру об'єднання територіальних громад.
25.12.2019 г.
Министерство финансов тихо убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанке" и присоединило его гарантии к общей процедуре "Фонда гарантирования вкладов".
Лучший банкир вселенной Гонтарева отучила украинцев от таких глупых мыслей.
Это только ощада или ВСЕХ государственных?
Какое нормативное решение:?
tZE inform@tZEinform
Министерство финансов тихо убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанке" и присоединило его гарантии к общей процедуре "Фонда гарантирования вкладов". Хроника одного Президента .. (обновление)
Ехидно напоминаем нашу информацию о планах слияния "Ощадбанка" и "Приватбанка" для последующей приватизации.
..., и оральное, и анальное..
Правий той фотограф б*він?.....от хз., не згадаю.... ну, тіпа там виставку фото в Естонії йому ватники рознесли ногами... Сергій.... чорті што...... у нього ше сайт є..... б*же, реально забув..... та знайдеш якщо треба
ТГШ чет такое писал - пока украинцев не будет во власти..... Надо бы Украинское гос-во, - то дела не будет то.
Чет у поляков получилось, а мы как всегда - и православие, и Москва, и Европа, и Мордва.... Выбирай.те.
и тут неважно кто президент если честно
Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.
Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
им нужна халява, а Сантаклауса не существует.
За своими перспективами следи, Бно
но выборы это управление всяким Зе и порохами
Выборы в Украине -- это кому смотрящий посчитает правый и левый электорат
На президентских выборах правый и левый электорат посчитали Зе.
Не оправдал надежд бандитов
на ОТГ посчитали жюлькам.
Вот и все украинские выборы
Нужно менять систему выборов.
ай маладес))) ай тупа вівця
і 1ше місце на виборах, де проходять й інші політичні сили (і представництво у них буде чималеньке), - не виграш! лідирують? так! але перемогою з 30% тут і близько не пахне
ай маладес))) ай тупа вівця і 1ше місце на виборах, де проходять й інші політичні сили (і представництво у них буде чималеньке), - не виграш! л ідирують? так! але перемогою з 30% тут і близько не пахне"
вас шо не просвітили куратори? аяяяй
це слуга народу п*3дить! не віриш?
Молись на своего петю.
ти ЛОШАРА
ти кацапська ботва на службі ЗЄ!
це ще так званий накат спрацьовує... а далі буде
27 августа 2019 года было 100 дней.
Все ,кого Президент выгнал за профнапригодностью ,дают ему советы как управлять страной.
10 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла новим головою Київської ОДА[5]. У жовтні 2019 подав заяву на відставку, процитувавши свою відмову дописом у Facebook з твору Івана Багряного «Сад Гетсиманський» Андрія Чумака: як «Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі - морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти»