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 Путін звинуватив Польщу в розв'язанні Другої світової війни і змові з Гітлером

Президент Росії Володимир Путін під час виступу на розширеній колегії Міноборони Росії і зустрічі з керівництвом Держдуми РФ звинуватив Польщу в розв'язанні Другої світової війни і підтримці лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російська газета "Коммерсант".

На колегії Міноборони Путін прокоментував резолюцію Європейського парламенту, прийняту 17 вересня, в якій говориться, що за початок Другої світової війни відповідальні і нацистська Німеччина, і Радянський Союз.

"Так, пакт Молотова-Ріббентропа, так, він був підписаний ... і там був секретний так званий договір про розподіл сфер впливу. А чим займалися європейські країни до цього? Точно тим же самим! Всі зробили те ж саме!", - сказав Путін під час виступу.

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Він звинуватив Польщу в тому, що вона вступила в змову з Гітлером.

"Прямо це видно з документів, з архівних документів! Ще питання, були там якісь секретні додатки чи не були, - це неважливо! Важливо, як вони діяли. Діяли точно в змові!", - заявив Путін і додав, що на Мюнхенській конференції Гітлер прямо представляв інтереси Польщі, частково - Угорщини.

За словами президента Росії, в 1938 році посол Польщі в Німеччині підтримував висилку євреїв в Африку:

"Що мене, чесно кажучи, зачепило, я вам чесно скажу, це як обговорювали Гітлер і офіційні представники тієї ж Польщі так зване єврейське питання! Гітлер повідомив міністру закордонних справ, а потім послу Польщі в Німеччині, прямо сказав, що у нього є ідея вислати євреїв в Африку, в колонії! .. Уявляєте, 1938 рік, вислати євреїв з Європи в Африку! На вимирання! На знищення. На що посол Польщі йому відповів, а потім це записав у своєму доповідному папері міністру закордонних справ Польщі пану Беку: "Коли я це почув, - пише він, - я їм відповів ... "Фюреру він відповів, Гітлеру ..."Якщо він це зробить, ми поставимо йому чудовий пам'ятник у Варшаві". Сволота, свиня антисемітська - по-іншому сказати не можна".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167259
 
 
 Топ коментарі
 
"Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё."
Йозеф Геббельс.
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Мля, что-то в природе сегодня не так? То Лука блеет хрен знает что про Крым, то этот плешивый решил свою "историю" двигать...
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Завтра у 7:18 за київським часом сонячне затемнення, неадеквати активуються
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Деду Кабаю нужно подарить пистолет с гравировкой его имени,
взглянет на него, и вспомнит как его зовут. Во всем мире.
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Мало кто знает но власти Польши не менялись с 1939-го. Игнаций Мосцицкий живее всех живых !!!
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Пакт Молотова-Ріббентропа! -- Молотов мабуть поляком був...!
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Сталін у своїй телеграмі фактично вказав, хто почав Другу світову війну. У нього ж з Гітлером "Дружба скрепленная кровью" вересня 1939 року

Путін звинуватив Польщу в розв'язанні Другої світової війни і змові з Гітлером - Цензор.НЕТ 755
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А в чем путя не прав?
Гитлер называл поляков евреями Европы. Вот тот польский посол и пытался задобрить фюрера, соблазнить его памятником, чтобы перевести стрелки на мировое еврейство, не размениваясь по пустякам с региональным.
Посол только не учел размах Гитлера, который охватил всех.
Как результат- каждый пятый поляк ушел в небытие.
Хитрость хорошо, но ум - лучше!
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Пусин исчЁ раз такая инфа и мне придется обратится к ПРОКТОЛОГУ., я её просто не переварю. Путін звинуватив Польщу в розв'язанні Другої світової війни і змові з Гітлером - Цензор.НЕТ 835
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Самое смешное , что инициатива об африканском переселении до сих пор актуальна ))))) Путін звинуватив Польщу в розв'язанні Другої світової війни і змові з Гітлером - Цензор.НЕТ 5186
Спросите у любого поляка ))
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Польша подписала с Германией договор о ненападении в 1934 году.
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Ботва подтянулась очередные бредни своего сцарька обосновывать.
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Поляки и прибалты те еще провокаторы. В этом бутафорском "Европарламенте" приняли какую-то резолюцию что войну начал СССР.
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кацапа, нах... в своє мокшанське болото
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Да Оно больное. Какие с етим Выродком переговоры и договоры если оно даже в неадеквате.
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***** бы уже давно сказал что ето Америка напала на Германию и ссср но пока еще побаивается США.
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А почему в больном воображении карлика высылка в Африку-это уничтожение? Конечно это риторический вопрос. Ведь это вещает психически ненормальный.
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Да-а, сдает Фофка, скоро все секреты Геббельсовские выдаст...
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Эта крыса всех обвиняла. Что Украинцев погибло только 15 миллионов , что они в этой войне вообще были разменной монетой. СПАСИБО БРАТЫ КАЦАПЫ. *** БЫ ВАМ В РОТЫ .
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