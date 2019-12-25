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 Політика України, За кордоном
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Все про:Крим (7024) Естонія (286) Керченський міст (135) Рейнсалу (15)

 Естонія засудила запуск РФ залізничного руху Керченським мостом

Естонія засудила запуск Росією залізничного руху Керченським мостом.

Про це у своєму Twitter повідомив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ.

"Залізничне сполучення через Керченську протоку, що з'єднує Крим з Росією, є ще одним кричущим порушенням Росією суверенітету і територіальної цілісності України з метою ще більшої ізоляції Криму", - йдеться в повідомленні.

Міністр підтвердив повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Читайте також: Відкриття залізничного сполучення Керченським мостом - ще одне порушення суверенітету України, - Лінкявічюс

Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченським мостом.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття повідомлення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським поїздом РФ державного кордону України.

Естонія засудила запуск РФ залізничного руху Керченським мостом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167255
 
 
 Топ коментарі
 
Кто ттеперь скаажет что эстооонци слишкомм медлиттелные??
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Дежурные слова постепенно приедаются а Крым все дальше от Украины с каждым годом. Уже по 5 лет родившимся в Крыму россиянам между прочим. Они даже не слышали про Украину, а через 13 лет пойдут воевать с ней...Время летит против Украины
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Гвинтокрил Мі-8, що належить авіакомпанії «Евенкійські авіалінії», здійснив вимушену жорстку посадку в Евенкійському районі Красноярського краю РФ. На борту вертольота знаходилися 24 людини, шестеро із них отримали травми різної тяжкості.

Эстония осудила запуск РФ ж/д движения по Керченскому мосту - Цензор.НЕТ 1041
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Кто ттеперь скаажет что эстооонци слишкомм медлиттелные??
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Мы,европейские страны должны стать единым фронтом против царства тьмы- козляндии. Не посрамим Зеленое Братство и нашего Бандеру !
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Ты о ком насчет зеленого? Клован что ли?
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Бригады бившиемя с большевиками в прибалтике. Их называли Лесные или Зеленые братья.
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Щас Европа подтянется.
Выразит глубокую озабоченность!
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Гвинтокрил Мі-8, що належить авіакомпанії «Евенкійські авіалінії», здійснив вимушену жорстку посадку в Евенкійському районі Красноярського краю РФ. На борту вертольота знаходилися 24 людини, шестеро із них отримали травми різної тяжкості.

Эстония осудила запуск РФ ж/д движения по Керченскому мосту - Цензор.НЕТ 1041
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Це був останній гвинтокрил роїсі...радіємо до всерачки!)))))
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Пуйлу стало стыдно и он пустил паровоз задним ходом в роисю...
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шутка про эстонцев как нельзя кстати через день после запуска ))
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тем не менее они первые среди стран выступили с осуждением.
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Эстония , Литва , это первые страны , которые почувсвовали Любовь козломордых . .
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Дежурные слова постепенно приедаются а Крым все дальше от Украины с каждым годом. Уже по 5 лет родившимся в Крыму россиянам между прочим. Они даже не слышали про Украину, а через 13 лет пойдут воевать с ней...Время летит против Украины
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Кто пошёл воевать когда Прибалтику отчленили от Расеи?
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Поезда по мостику - это очень хорошо. Тяжесть и сильная вибрация поспособствуют его быстрейшему разваливанию. Я думаю года полтора-два. И очередное пукинское чудо накроется волосатой ******
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уже ждали вибраций от машин теперь от поезда? дальше на что надежды будут ?
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