 США мають намір передислокувати війська, щоб протистояти РФ і Китаю, - NYT

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це поінформовані джерела повідомили виданню The New York Times.
Обговорення великомасштабного виведення військ із Західної Африки містить відмову від недавно побудованої бази безпілотників вартістю 110 мільйонів доларів в Нігері та припинення допомоги французьким силам, які воюють проти бойовиків у Малі, Нігері та Буркіна-Фасо. Пентагон планує переорієнтувати на боротьбу Росією і Китаєм.
Зараз близько 200 тисяч американських військовослужбовців розміщені за межами США. Таку ж кількість військовослужбовців було в момент, коли Дональд Трамп прийняв присягу президента США.
Але Трамп не стільки закінчує війни, скільки переміщує війська з одного конфлікту в інший, продовжує газета. Ініціатива Еспера націлена на такі зміни.
Чиновники кажуть, що за реорганізацією військ в Африці піде скорочення військ в Південній Америці.
Міністр оборони також розглядає можливість значних скорочень на Близькому Сході. За словами офіційних осіб, у найближчі місяці в Іраку можуть скоротити присутність США до 2500 осіб. Зараз там 5 тисяч військових. Еспер вже заявив про бажання вивести близько чотири тисячі військових з Афганістану. Зараз там майже 13 тисяч американських військовослужбовців.
Генерал Стівен Таунсенд, нещодавно призначений головою Африканського командування, з усіх сил намагався сформулювати необхідність того, щоб американські сили в Африці протистояли Китаю і Росії. Москва і Пекін інтенсивно розширюють свій вплив в економічному і військовому відношенні у всій Африці і її водах.
Еспер не намагався приховати свого бажання перетасувати американські сили по всьому світу. У жовтні під час пресконференції в Кабулі він попросив всіх командирів знайти області, "де вони можуть вивільнити час, гроші та робочу силу, щоб направити їх на головні пріоритети, як це передбачено Стратегією національної оборони". У цій стратегії передбачено, що Китаю є загрозою номер один, а Росія – номер два.
Хватило бы им тогда ресурсов жить в шоколаде еще 1000 лет...
Трамп дыбил...
раша в этой борьбе - лушпайка
Есть веская причина!
Мы начали душить американцев )
Только что сам Лукашенко об этом заявил
А он никогда не врёт
малой дальности.
Китай Сібіром прірастаєт.
У них там скільки роботи.
В Китае объявили Су-57 истребителем поколения 3+++.
Перспективный истребитель Су-57, который в России и некоторых странах мира традиционно относят к пятому поколению, в публикации на китайском портале Sohu объявлен истребителем поколения 3+++ .
«Этот год действительно плохой для России. Во-первых, авианосец загорелся, и подводная лодка затонула. Теперь разбился даже драгоценный испытательный образец. Можно только сказать, что русским нужно работать усерднее, чтобы их не оставили позади другие страны мира», - говорится на сайте.»
и "противостоят" тем шо имеют МБР, и в разе чего, Обама, или кто там - взлетает в воздух.
я чет тут иногда верю этим шо любят Дэвида Айка(ну, типо масоны и т.д.)
ну смешно же "противостоять" деменционному деду, который имеет ПЛАРБ, страт авиацию, МБР, а плюсом еще то что он там визжит, типо какие-то новые(смешно, но чет там есть такое) типо ракеты.