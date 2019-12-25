 США мають намір передислокувати війська, щоб протистояти РФ і Китаю, - NYT

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це поінформовані джерела повідомили виданню The New York Times.

Обговорення великомасштабного виведення військ із Західної Африки містить відмову від недавно побудованої бази безпілотників вартістю 110 мільйонів доларів в Нігері та припинення допомоги французьким силам, які воюють проти бойовиків у Малі, Нігері та Буркіна-Фасо. Пентагон планує переорієнтувати на боротьбу Росією і Китаєм.

Зараз близько 200 тисяч американських військовослужбовців розміщені за межами США. Таку ж кількість військовослужбовців було в момент, коли Дональд Трамп прийняв присягу президента США.

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Але Трамп не стільки закінчує війни, скільки переміщує війська з одного конфлікту в інший, продовжує газета. Ініціатива Еспера націлена на такі зміни.

Чиновники кажуть, що за реорганізацією військ в Африці піде скорочення військ в Південній Америці.

Міністр оборони також розглядає можливість значних скорочень на Близькому Сході. За словами офіційних осіб, у найближчі місяці в Іраку можуть скоротити присутність США до 2500 осіб. Зараз там 5 тисяч військових. Еспер вже заявив про бажання вивести близько чотири тисячі військових з Афганістану. Зараз там майже 13 тисяч американських військовослужбовців.

Генерал Стівен Таунсенд, нещодавно призначений головою Африканського командування, з усіх сил намагався сформулювати необхідність того, щоб американські сили в Африці протистояли Китаю і Росії. Москва і Пекін інтенсивно розширюють свій вплив в економічному і військовому відношенні у всій Африці і її водах.

Еспер не намагався приховати свого бажання перетасувати американські сили по всьому світу. У жовтні під час пресконференції в Кабулі він попросив всіх командирів знайти області, "де вони можуть вивільнити час, гроші та робочу силу, щоб направити їх на головні пріоритети, як це передбачено Стратегією національної оборони". У цій стратегії передбачено, що Китаю є загрозою номер один, а Росія – номер два.