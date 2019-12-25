 Глава ПЦУ Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво

Як передає Цензор.НЕТ, своє привітання він опублікував на сторінці в Facebook.
Він привітав християн з інших Помісних Православних Церков і християн латинського обряду.
"Найщиріші вітання нашим братам і сестрам з інших Помісних Православних Церков та християнам латинського обряду, які святкують сьогодні подію Різдва Господа нашого Ісуса Христа! Як християни, члени Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви Христової ми радіємо разом з вами і передаємо найтепліші побажання, а також засвідчуємо свою сердечну близькість і братню любов", - написав Єпіфаній.
За його словами, Різдво об'єднує всіх християн, незалежно від календаря, країни проживання або національності.
"Подія Різдва Христового – це те, що об’єднує усіх християн, незалежно від календаря, країни проживання чи національності. Тож нехай світло цього великого свята долає усі перепони і непорозуміння між людьми, прикрашає душі чеснотами християнського благочестя, а серця й вуста єднає спільною подячною молитвою", - зазначено в повідомленні предстоятеля ПЦУ.
порушення посту не є гріхом.
Так вот согласно Библии - Иисус Христос родился 25 декабря,
а новое летоисчисление от рождества Христового началось через неделю...
а ты хочешь как у кацапов - сначала летоисчисление, а потом Рождество?
Природа - творіння Боже! на Різдво ми маємо дійсно святкову погоду, так само в наших краях відрізняється Пасха, на Православну Пасху стоїть завжди чудова погода, що серце завмирає від теї краси. А на Католицьку Пасху - погода завжди або мокра, холодна вітряна.
А Иисус родился согласно библии 25 декабря...
Но в общем мне плевать как будешь праздновать ты
в истинное Рождество или вместе с кацапами, или просто
в хорошую погоду... какие бы ты не лепил сюда отмазки
из ватных профинансированных РПЦ сайтиков...
сообщаю следующее. поп берет монету, и если из 10-ти раз, выпадет 7 "орлов" или "решек", то я скажу - ой ты шо, опять попы "читят"(обманывают).
ибо эти тупые байки о "христе" достойны вопроса: Ээээ, а если бы по Донбассу бегало(и никто не видел) 50-100тыщ. мужиков с бабами, то это как назвать? Не, это было бы недостойно внимания(прям как в мятежной Иудее - бегают тысячи здоровых быдланов, а римляне такие: (ах оставьте))
Епиф.аний, ну, что я те могу сказать то - если Яхве есть, то ты "славишь вечно", а если нет(в понимании попов, как "там написано"), то я "горю вечно".
а, наоборот, впадлу переделывать комент(сотона же запрещает)
смехотворщина в платьях и на лимузинах. - дай бабло в детдомы!!
а правительство сделало бы 7-ое рабочим днем..... - и все....
полиция присмирила бы недовольных....
В следующим бы году мы уже забыли бы этот маразм на 7-ое..., эту московскую бредятину...
славяне ( slave - раб) понимают и уважают решительные шаги...
тянуть с ними "кота за хвост" только время терять и уважение...
именно поэтому я не ходил на выборы - 1 христоед, а второй - дурак.
они ж дякулы ))
А все тому, що громада поділилась порівну. І батюшка вирішив святкувати двічі - реальний вихід з ситуації.
Спасибо Петру Лексеевичу за понижение нашей церкви в сане.