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Все про:Різдво (79) Епіфаній (212)

 Глава ПЦУ Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво

У середу, 25 грудня, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво Христове.

Як передає Цензор.НЕТ, своє привітання він опублікував на сторінці в Facebook.

Він привітав християн з інших Помісних Православних Церков і християн латинського обряду.

"Найщиріші вітання нашим братам і сестрам з інших Помісних Православних Церков та християнам латинського обряду, які святкують сьогодні подію Різдва Господа нашого Ісуса Христа! Як християни, члени Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви Христової ми радіємо разом з вами і передаємо найтепліші побажання, а також засвідчуємо свою сердечну близькість і братню любов", - написав Єпіфаній.

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За його словами, Різдво об'єднує всіх християн, незалежно від календаря, країни проживання або національності.

"Подія Різдва Христового – це те, що об’єднує усіх християн, незалежно від календаря, країни проживання чи національності. Тож нехай світло цього великого свята долає усі перепони і непорозуміння між людьми, прикрашає душі чеснотами християнського благочестя, а серця й вуста єднає спільною подячною молитвою", - зазначено в повідомленні предстоятеля ПЦУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167252
 
   
 Топ коментарі
 
Кстати РПЦ более 10 лет праздновала Рождество 25 декабря, но тупые неграмотные мокши упорно шли в церковь 7 января... в итоге попы чтобы не терять кассу прогнулись назад к 7 января... но большинство православных церквей празднуют Рождество 25 декабря...
Глава ПЦУ Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво - Цензор.НЕТ 7475
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ПЦУ має святкувати Різдво 25 грудня, зі всіма нормальними людьми, щоб не розтягувати піст до 7 січня!
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ПЦУ має святкувати Різдво 25 грудня, зі всіма нормальними людьми, щоб не розтягувати піст до 7 січня!
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Кстати РПЦ более 10 лет праздновала Рождество 25 декабря, но тупые неграмотные мокши упорно шли в церковь 7 января... в итоге попы чтобы не терять кассу прогнулись назад к 7 января... но большинство православных церквей празднуют Рождество 25 декабря...
Глава ПЦУ Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво - Цензор.НЕТ 7475
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так у нас завжди 7 січня - мороз, прекрасна зимова погода, сама природі святкую Різдво, а 25 у нас завжди слякоть та дощ моросить - погода зовсім не святкова. Як з цим бути?
порушення посту не є гріхом.
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Ты отмечаешь день рождения Христа - или в отпуск едешь?
Так вот согласно Библии - Иисус Христос родился 25 декабря,
а новое летоисчисление от рождества Христового началось через неделю...
а ты хочешь как у кацапов - сначала летоисчисление, а потом Рождество?
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я написав свої спостереження за природою, а не за кацапською поведінкою
Природа - творіння Боже! на Різдво ми маємо дійсно святкову погоду, так само в наших краях відрізняється Пасха, на Православну Пасху стоїть завжди чудова погода, що серце завмирає від теї краси. А на Католицьку Пасху - погода завжди або мокра, холодна вітряна.
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Рождество - от слова родился...
А Иисус родился согласно библии 25 декабря...
Но в общем мне плевать как будешь праздновать ты
в истинное Рождество или вместе с кацапами, или просто
в хорошую погоду... какие бы ты не лепил сюда отмазки
из ватных профинансированных РПЦ сайтиков...
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ваше тикання та ваша мова видає в вас старого нудного кацапа.
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согласно з Біблією, Ісус родився за часів царя Ірода (помер за чотири роки до "РХ") в той час, коли на небі сяяла Вефліємська зірка (спалах наднової, зафіксований в китайських хроніках в дев'ятому році до Н.Е. - в році чорної миші)
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так шо ми не тільки дня і місяця не знаємо, але й Новий рік буде 2028 від Різдва Христова
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с уважением к материалу твоего платья(шикарный материал за счет стада):

сообщаю следующее. поп берет монету, и если из 10-ти раз, выпадет 7 "орлов" или "решек", то я скажу - ой ты шо, опять попы "читят"(обманывают).
ибо эти тупые байки о "христе" достойны вопроса: Ээээ, а если бы по Донбассу бегало(и никто не видел) 50-100тыщ. мужиков с бабами, то это как назвать? Не, это было бы недостойно внимания(прям как в мятежной Иудее - бегают тысячи здоровых быдланов, а римляне такие: (ах оставьте))
Епиф.аний, ну, что я те могу сказать то - если Яхве есть, то ты "славишь вечно", а если нет(в понимании попов, как "там написано"), то я "горю вечно".
а, наоборот, впадлу переделывать комент(сотона же запрещает)
смехотворщина в платьях и на лимузинах. - дай бабло в детдомы!!
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Епіфаній дуже розумна та дипломатична особистість. Головне подалі від "7 ноября і 7 января " бути в майбутньому ☝️☝️☝️
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Ещё один бесхребетный совковый поп. Выдай указ или что у вас там и переведи всех на 25 декабря. Даже малоросс уже всех поздравил в ФБ.
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Molli - согласен...

а правительство сделало бы 7-ое рабочим днем..... - и все....
полиция присмирила бы недовольных....
В следующим бы году мы уже забыли бы этот маразм на 7-ое..., эту московскую бредятину...
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Крупський - " Вірним шляхом крокуєте, товаріщі!"
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Отож...
славяне ( slave - раб) понимают и уважают решительные шаги...
тянуть с ними "кота за хвост" только время терять и уважение... Глава ПЦУ Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво - Цензор.НЕТ 2502
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А петриарх всея рошения думает поздравлять свое стадо?
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б*же, та у него же ПГМ, конечно шо уже высрал видео походу.
именно поэтому я не ходил на выборы - 1 христоед, а второй - дурак.
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педофил так и не поздравил кацапов?даже католиков?эх,морды,вы, козлячие)шож вы такие невезучие и убогие...
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Убогає,тобі ж видніше,чому твій цар-педофіл не призначив цей день святом.
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П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко отримав особисте привітання з Різдвом Христовим та Новим роком від Канцлера ФРН Ангели Меркель.)плакай,козляча дупка...
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шото ты слов много новых выучила.а где любимое "бгггггггы" делось?
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ну не буду тебе мешать шмаркли себе по роже размазывать)бувай,сегодня я кацапам больше не подаю...
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П'ятий Элемент України, ?ідер партії "Єврейська Солідарність" Пєтро Панамомальдівський отримав особисте привітання з Різдвом Христовим та Новим роком від подруги *****,канцлера ФРН Ангели Меркель плакай сепарюшка лєрушка
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всея рошенский не поздравляет - его стадо и так дякует
они ж дякулы ))
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Лично я считаю эту дату правильной. Здесь присутствует некий символизм - прекращение увеличения тьмы и начало увеличения света.Это логично. И привязано к самой философии христианства. - Ну а примером правильности - посмотрите как живет Запад с Америкой. И как живем мы .... - Украина,козляндия и Белоруссия.- Хуже некуда.
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Вся Польша отмечает,мы тоже.Вечером в Германии буду,тоже по гостям пойдем.
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Щойно дивився новини - так у м. Луцьк єпархія ПЦУ вирішили двічі святкувати Різво-і25.12 і 7.01.
А все тому, що громада поділилась порівну. І батюшка вирішив святкувати двічі - реальний вихід з ситуації.
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Епіфаній - духовний батько українського народу православного.
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Глава митрополии Константинопольского патриархата поздравил паству
Спасибо Петру Лексеевичу за понижение нашей церкви в сане.
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при чому тут Лєксєєвіч? на все воля Божа!
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твоя секта вообще без томаса)в сане их понизили ...
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Слава богу,шо твоя порохатая секта с томасом андерсом
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А твоя секта вообще молится на золотой телец Парашенка.
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Ты Лерка Аблигация ваабще молчи и умных людей слушай.
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тебя, чепушила кацапская?Жри : Німецькі ЗМІ порівняли Зеленського з бараном
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Ты так не нервничай, а то кондрашка схватит мадам гей.
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и тебе тоже,кацап,я не буду мешать шмаркли по своей роже размазывать)пакеда,сегодня я больше тебе не подаю ,а то нажрешься бояры и жену прирежешь Глава ПЦУ Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво - Цензор.НЕТ 1091
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И кончу! Я таких как ты уже штук 10 зарезал. Не дай бог такую как ты.
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30 років Україна святкує москальське різдво. Ну не дибіли?
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главное чтоб не ложились под пуйла и его креатуру рошения
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Ярослав! Не слушай порохоботов. Они до добра не доведут.
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Глава ПЦУ Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество -- как то по дэбильному написано . А что есть такие христиане, что не празднуют Рождество?
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сьодні урускійє напряжонно трудяцца, шоп іх нє заподозрілі в сімпатіях к схізматам
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Якщо в український Ромодан (від Романа до Йордана) включити ще і католицьке Різдво то печінка просто не витримає...Ну знайте ж міру,дивіться - Романа,Катерини,Анни,Новий Рік,православне Різдво,Василя,Степана,Старий Новий рік,Йордана - і то все за неповний місяць...Майже кожен день гості до тебе або ти в гості,всі п"ють як коні,морда опухає,язик заплітається,думки путаються,ходиш як причмелений,та й ще й ті колядники як миші туди-сюди...
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