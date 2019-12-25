 Лукашенко про агресію РФ: "Україна хоч і маленький, але дала привід"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лукашенко заявив в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы"

"Україна якоюсь мірою підставилась. Росіян почали душити, мова там, і інше - ну, питань, яких не повинно бути в Україні. Як би там не було, я не виправдовую зараз Росію, ні. Я не дорікаю Україні. Але хай там як, Україна хоч і маленький, але дала привід до цього зіткнення", - сказав він.

При цьому Лукашенко зазначив, що українці "не зуміли відповісти йому на питання, як вони відстоювали Крим".

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"Що стосується Криму, коли на мене почали наступати українці того ж літа після Криму, відразу того року, я їм сказав - де-факто російський, юридично це не оформлено. А потім вони знову почали мене душити на площі Верховної Ради. Я їм задаю питання, ви мене не душіть, ви мені скажіть, як ви обороняли Крим? Як ви його захищали? Скільки там українців загинуло за цю святу українську, як вони кажуть, землю? Тиша. Ось відповідь на питання. Я виходжу з реальної ситуації, а давати оцінки - чий Крим, це вже ви займайтеся там. Я трошки серйозніше дивлюся на ці питання, не політизую і не займаюся агітацією", - заявив Лукашенко.