 Лукашенко про агресію РФ: "Україна хоч і маленький, але дала привід"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лукашенко заявив в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы"
"Україна якоюсь мірою підставилась. Росіян почали душити, мова там, і інше - ну, питань, яких не повинно бути в Україні. Як би там не було, я не виправдовую зараз Росію, ні. Я не дорікаю Україні. Але хай там як, Україна хоч і маленький, але дала привід до цього зіткнення", - сказав він.
При цьому Лукашенко зазначив, що українці "не зуміли відповісти йому на питання, як вони відстоювали Крим".
"Що стосується Криму, коли на мене почали наступати українці того ж літа після Криму, відразу того року, я їм сказав - де-факто російський, юридично це не оформлено. А потім вони знову почали мене душити на площі Верховної Ради. Я їм задаю питання, ви мене не душіть, ви мені скажіть, як ви обороняли Крим? Як ви його захищали? Скільки там українців загинуло за цю святу українську, як вони кажуть, землю? Тиша. Ось відповідь на питання. Я виходжу з реальної ситуації, а давати оцінки - чий Крим, це вже ви займайтеся там. Я трошки серйозніше дивлюся на ці питання, не політизую і не займаюся агітацією", - заявив Лукашенко.
В свою игру в либеральность с кацапами мьі уже доигрались, ждите теперь у себя защитничков.
или на силы госбезопасности сильно рассчитываешь?
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Сын А.Лукашенко взял нити силовых структур в свои руки
В Белоруссии завершился переход силовых структур под контроль сына президента страны Александра Лукашенко
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15 АПРЕЛЯ 2019
Виктор Лукашенко, старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, получил должность в Национальном олимпийском комитете Беларуси и будет исполнять обязанности первого вице-президента вместо сложившего полномочия Андрея Асташевича.
Маленький,але привід її АНШЛЮСУ.
30 років Білорусь споживала дешевий газ у КРЕМЛІВСЬКІЙ МИШОЛОВЦІ, МИШОЛОВКА починає поступово захлопуватися....
Хуже потери Крыма и Донбасса, может быть только то, во что превратилась сегодняшняя Беларусь.... В один сплошной ватный Донбасс...
Страна без собственного языка, гимна, флага, герба....население с совковым менталитетом, без собственной истории, понимания культуры, собственных корней... С памятниками Ленина, коммунистической партией и идеологией, с кучей пророссийской агентуры в госсорганах и тоталитарным лидером во главе... там даже демократией и не пахнет.... Страна полностью залезла во все ловушки, которые ей расставил Кремль и русские.... СНГ, ОКДБ, Евразийский союз, газовая игла.....
И как следствие.... Беларуси грозит реальное слияние с Россией... Такой большой народ и нация, как беларусы, могут остаться без собственного государства.... Что такое быть большим, многомиллионным народом и не иметь собственного государства?... спросите у курдов и казанских татар....
После развала СССР, В 90-стые, при Ельцине происходил т.н. - парад Суверенитетов.... Тогда не только татары, башкиры, кавказкие республики потребовали выхода из состава РСФСР, но даже была создана УРАЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА, которая в 1993 году провозгласила независимость от России.....
Так вот, тогда в 1992 году на референдуме о суверенитете Татарстана (а фактически это был референдум о выходе из состава России), 62% татар проголосовало ЗА выход.....
Но все испортила Чеченская война..... Татары тупо испугались того с каким зверством русские могут уничтожать чеченцев, бомбить Казань, как Грозный и пошли на попятую.... Заключили СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР с Россией, подобный которому сейчас предлагает Путин Лукашенку....
И второй фактор, почему татары пошли на попятую.... Что Татарстан заключен внутри России, и не имеет обших границ с другими государствами....
У тех же чеченцев было ПАНКИССКОЕ УЩЕЛЬЕ(территория на севере Грузии граничащая с Чечней), через которое шла вся гуманитарная помощь, оружие.... у казанских татар такого не было....
Геніяльними воєначальниками Петра Муженко та Галетеєм
С Крымом он прав - Крым это совковый заповедник для русни, никогда он не будет украинским.
Просто агрессор давно планировал нападение на Украину и воспользовался сложной ситуацией в Украине.
Если рассуждать как Лукашенко, то так любую ситуацию можно использовать как повод к нападению.
То, что говорит Лукашенко, абсолютная чепуха.
НАТО об агрессии РФ: "Беларусь хоть и маленький, но дала повод"
Как то так...
Задавил всю оппозицию в стране- это не политик, а диктатор.