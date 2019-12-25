EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  12131  260
Матеріали за темою:
Все про:Лукашенко (319) Донбас (12854)

 Лукашенко про агресію РФ: "Україна хоч і маленький, але дала привід"

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив, що Україна сама дала привід для того, щоб Російська Федерація почала збройну агресію проти неї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лукашенко заявив в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы"

"Україна якоюсь мірою підставилась. Росіян почали душити, мова там, і інше - ну, питань, яких не повинно бути в Україні. Як би там не було, я не виправдовую зараз Росію, ні. Я не дорікаю Україні. Але хай там як, Україна хоч і маленький, але дала привід до цього зіткнення", - сказав він.

При цьому Лукашенко зазначив, що українці "не зуміли відповісти йому на питання, як вони відстоювали Крим".

Читайте також: У 2019 році на Донбасі загинуло 18 цивільних, 127 - поранено, - ОБСЄ

"Що стосується Криму, коли на мене почали наступати українці того ж літа після Криму, відразу того року, я їм сказав - де-факто російський, юридично це не оформлено. А потім вони знову почали мене душити на площі Верховної Ради. Я їм задаю питання, ви мене не душіть, ви мені скажіть, як ви обороняли Крим? Як ви його захищали? Скільки там українців загинуло за цю святу українську, як вони кажуть, землю? Тиша. Ось відповідь на питання. Я виходжу з реальної ситуації, а давати оцінки - чий Крим, це вже ви займайтеся там. Я трошки серйозніше дивлюся на ці питання, не політизую і не займаюся агітацією", - заявив Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167251
 
 
 Топ коментарі
 
Ничего, посмотрим, что он скоро запоет о своей стране...
 показати весь коментар
 
для начала, Лукашенко - убийца и диктатор. на этом всё.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Не бывает для агрессоров никаких поводов - запомни это. В убийстве всегда виноват убийца, в воровстве - всегда виноват вор. В том, что у кого-то кошелек торчал из кармана, или была слишком короткая юбка - это НЕ причина преступления. Причина в том, что кто-то решил напасть/убить/ограбить. Это именно то ментальное искривление, которое есть в мозгах советских людей, о котором я говорю. Причина агрессии РФ в том, что они решили проявить агрессию и оккупировать чужие территории. То, что на этих территориях кого-то "ущемляют" - это их ВООБЩЕ никоим образом не касается.
 показати весь коментар
 
Для любого действия/бездействия всегда есть какой-то повод(-ы). И поведение жертвы не оправдывает агрессора. Так же как признание агрессора преступником не отменяет того факта, что жертва могла дать повод.
 показати весь коментар
 
Почему тебя волнует, что конкретно дало повод преступнику совершить преступление? Кого волнует, что в больной голове происходит? Я говорю о том, что чувак пытается ОПРАВДАТЬ действия агрессора тем, что кто-то ему дал повод! Если кто-то из Украины сказал бы путину, что трахал его мамашу шлюху, это бы прокатило за повод для вторжения в Украину и убийство 14 000 человек?
 показати весь коментар
 
 
Он же там прямой речью сказал, что Россию это не оправдывает.
 показати весь коментар
 
Тогда зачем он это говорит вообще? В психотерапевты россиянского тирана записался?
 показати весь коментар
 
 
То, какой вывод должен сделать человек из услышанного: 1) путин - молодец 2) хохлы - сами виноваты. Никакого другого посыла он в это не закладывает. Подобные посылы должны читаться даже самыми малограмотными людьми - именно так политики их и формулируют, это часть пропагандистского ремесла.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Язык - это политика, это это фактор объединения или разобщения в зависимости от ситуации, это реальные законы, какие нафик юбки?
 показати весь коментар
 
 
Ты все еще не понимаешь, что россию это вообще никоим образом не должно касаться?
 показати весь коментар
 
 
Это уже нее ко мне, я отвечаю только за себя, остальные - за себя. приступая к каким либо действиям надо реально оценивать риски суровой действительности.
 показати весь коментар
 
Язьік єто политика кацапов, что бьі расширить свои границьі рускаго мира и назвать своим то, что ти им не принадлежит.
В свою игру в либеральность с кацапами мьі уже доигрались, ждите теперь у себя защитничков.
 показати весь коментар
 
 
прывид говоришь?а как думаешь,колюня твой не даст прывид,если если тебя внезапно вперед ногами вынесут?
или на силы госбезопасности сильно рассчитываешь?
 показати весь коментар
 
 
Политика , 14 мая 2012, 04:59
Поделиться
Сын А.Лукашенко взял нити силовых структур в свои руки
В Белоруссии завершился переход силовых структур под контроль сына президента страны Александра Лукашенко

--------------
15 АПРЕЛЯ 2019
Виктор Лукашенко, старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, получил должность в Национальном олимпийском комитете Беларуси и будет исполнять обязанности первого вице-президента вместо сложившего полномочия Андрея Асташевича.
 показати весь коментар
 
Бацька здав Білорусь Пуйлу ще не повністю.
Маленький,але привід її АНШЛЮСУ. Лукашенко про агресію РФ: "Україна хоч і маленький, але дала привід" - Цензор.НЕТ 2803
 показати весь коментар
 
 
Скажи мне чья вода, и я скажу тебе, чей Крым...
 показати весь коментар
 
 
Русских начали душить??? Лука або останній мерзотник, або дурень, який сліпо вірить кремлівській пропаганді. А можливо, і те і друге разом.
 показати весь коментар
 
 
Він банальний дурень.... Те що зараз відбувається з Білорусью, фактичний аншлюз з Россією, - це результат його правління.... Результат фізичного знищення опозиції, повернення совкових символів країни, введення двомовності... а по суті це було знищення білоруської мови.....

30 років Білорусь споживала дешевий газ у КРЕМЛІВСЬКІЙ МИШОЛОВЦІ, МИШОЛОВКА починає поступово захлопуватися....
 показати весь коментар
 
 
Старая, раскоряченная проститутка.....))))

Хуже потери Крыма и Донбасса, может быть только то, во что превратилась сегодняшняя Беларусь.... В один сплошной ватный Донбасс...
Страна без собственного языка, гимна, флага, герба....население с совковым менталитетом, без собственной истории, понимания культуры, собственных корней... С памятниками Ленина, коммунистической партией и идеологией, с кучей пророссийской агентуры в госсорганах и тоталитарным лидером во главе... там даже демократией и не пахнет.... Страна полностью залезла во все ловушки, которые ей расставил Кремль и русские.... СНГ, ОКДБ, Евразийский союз, газовая игла.....
И как следствие.... Беларуси грозит реальное слияние с Россией... Такой большой народ и нация, как беларусы, могут остаться без собственного государства.... Что такое быть большим, многомиллионным народом и не иметь собственного государства?... спросите у курдов и казанских татар....
 показати весь коментар
 
 
Ну, насчет казанских татар... мне кажется перебор... Во-первых: их даже крымские татары недолюбливают, за предательство, бо...Во-вторых: казанские татары - это просто нацменшина. После упадка Орды, а за ней и Крымского ханства , уже на рубеже 15-го столетия московией была реиркарнирована Орда-3 и Орда-4 , при Московии... Так что казанские нервно курят даже рядом с автономией, бо козанская орда -чисто москальский продукт, точь также как и Москва - ордынский... И этого из истории не вычеркнуть...
 показати весь коментар
 
Казань завжди була в контрах з Кримом, грубо кажучи Мамай це Крим, Тохтамиш руками Дмитра це Казань.
 показати весь коментар
 
Казанские татары - это не вопрос любви или не любви крымских татар.... Есть факты...

После развала СССР, В 90-стые, при Ельцине происходил т.н. - парад Суверенитетов.... Тогда не только татары, башкиры, кавказкие республики потребовали выхода из состава РСФСР, но даже была создана УРАЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА, которая в 1993 году провозгласила независимость от России.....
Так вот, тогда в 1992 году на референдуме о суверенитете Татарстана (а фактически это был референдум о выходе из состава России), 62% татар проголосовало ЗА выход.....
Но все испортила Чеченская война..... Татары тупо испугались того с каким зверством русские могут уничтожать чеченцев, бомбить Казань, как Грозный и пошли на попятую.... Заключили СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР с Россией, подобный которому сейчас предлагает Путин Лукашенку....

И второй фактор, почему татары пошли на попятую.... Что Татарстан заключен внутри России, и не имеет обших границ с другими государствами....
 показати весь коментар
 
Тоесть, когда у тебя СТРАНА-АНКЛАВ и полностью заключена в территорию СТРАНЫ с которой ты собираешься воевать за независимость.... Это на 100% поражение.... Тебя задавят и экономически, и гуманитарно и другими методами воздействия

У тех же чеченцев было ПАНКИССКОЕ УЩЕЛЬЕ(территория на севере Грузии граничащая с Чечней), через которое шла вся гуманитарная помощь, оружие.... у казанских татар такого не было....
 показати весь коментар
 
Гнида, яка подарувала свою країну кацапам, розказує нам про погану оборону Криму)))))
 показати весь коментар
 
 
Привет, белорус, как там в таежном союзе? Все хорошо или очень хорошо?
 показати весь коментар
 
А ЩЕ НЕ КРАЩА оборона була Донбасу.
Геніяльними воєначальниками Петра Муженко та Галетеєм
 показати весь коментар
 
Ну частично в его словах есть смысл. Если ты с балкона ругаешься на гопников, которые бухают на лавочке, сначала убедись что у тебя крепкая дверь.
С Крымом он прав - Крым это совковый заповедник для русни, никогда он не будет украинским.
 показати весь коментар
 
 
Правду матку сказал, как говорится "кабель не вскочет если ***** не захочет". Эта риторика в ВР эти "поезда дружбы" и прочее хорошо сыграло для России. Когда то одна большая держава начала войну в маленькой стране на ближнем востоке лишь из-за маленькой пробирке которая оказалась пустышкой, но по итогу страна разбита оккупирована большая часть народа занимается преступностью.
 показати весь коментар
 
 
Опаньки... сказал, шо в лужу рэпнув... Шо получается, нарабсея дала нам тоже повод напасть на нее, бо попры миллионов украинцев с роиспаспортом - ни одной украинской школы... Дык, это не повод, а поводище. Интересно ,бацька в этом неоконченном вопросе - с нами или против... А может будет выжидать с моря погоды, изображать из себя царька нейтральной "Швейцарии"... ХМЫ...
 показати весь коментар
 
 
Если бы Украина напала на россию, то это был бы повод, но повода Украина россии не давала.
Просто агрессор давно планировал нападение на Украину и воспользовался сложной ситуацией в Украине.
Если рассуждать как Лукашенко, то так любую ситуацию можно использовать как повод к нападению.

То, что говорит Лукашенко, абсолютная чепуха.
 показати весь коментар
 
 
"Повод для нападения" - это какое-то чисто россиянское словосочетание. Не бывает в цивилизованном мире повода для нападения. Бывает "повод для самозащиты"
 показати весь коментар
 
Бывает ещё как, даже резолюции ООН выпускали по такому поводу, а какие то войны начинались и без ней. Ирак, Афганистан, пытались продавить Иран, пока еще не вышло. Есть войны без повода как Великая Отечественная но с идиалогией, а есть вот такие когда государства вынуждает против него применить силу.
 показати весь коментар
 
не чепуха-с , а ватный совкобред... Он на уровне подсознания колхозника не понимает, шо есть границы закрепленные множеством документов, не только с нарабсеей... А пересечение границы з гвинтiвкою в руках - это акт агрессии, за который нарабсее предстоит ответить перед международным трибуналом. К тому же , бацька, не бреши. Бо муйло ясно сказало, шо аннексия КРЫМА - ЭТО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ "СПРАВЕДЛИВОСТИ"(по-нарабсеянски). Та Гитлер тоже в Судетах куралесил, а нынче никто не знает где могилка его..., говорят , шо НКВДисты труп Гитлера привезли в Москву, мабуть муйло, нынче в моде, над ним вожделенствует , как над лампасами Деникина, врага трудового пролетарьята...
 показати весь коментар
 
 
"Страны Запада и НАТО отреагируют войной на попытку России нарушить суверенитет Беларуси" - Лукашенко

НАТО об агрессии РФ: "Беларусь хоть и маленький, но дала повод"

Как то так...
 показати весь коментар
 
 
Лукашенко как проститутка деньги взял на перед , теперь раком не хочет и рот не раскрывает…
 показати весь коментар
 
Обычно такие двужопые, которые пытаются сидеть на двух стульях сразу, с грохотом проваливаются между ними.
 показати весь коментар
 
А у нас ещё кто- то этим длб*м восхищается! Он такое же недосушество, что и кремлевское.
Задавил всю оппозицию в стране- это не политик, а диктатор.
 показати весь коментар
 
 
Так такие же и восхищаются. У нас их мало что ли?
 показати весь коментар
 
Я знаю нормальных, кто ему оды поёт! По факту он диктатор и жалкое недоразумение
 показати весь коментар
 
Скажи им, что в КНДР тоже дороги хорошие и порядок
 показати весь коментар
 
Не хочет ли этот подонок найти у поляков и чехов повод для вторжения нацистов например за "притеснения фольсдойче в Чехии и Польше". Пора этой твари объявить торговый мораторий.
 показати весь коментар
 
 
не УКРАИНА, а легитимный шапкокрад, своей жадностью и тупостью доведший страну к краю пропасти. А насчет ущимления русського языка - тут лука прав. Куда ни глянь, везде ущимленных увидишь, и главное все такие грустные-грустные ходят, а по ночам в подушку плачут на русском языке. Интересно, когда к тебе придут охранятели русского языка? ЭТО ПРОСТО ВОПРОС ВРЕМЕНИ.
 показати весь коментар
 
Агрессору НЕ нужен повод для агрессии. Агрессор просто проявляет агрессию
 показати весь коментар
 
Лукашенко-пес смердючий, всем известно чьих холоп будет.
 показати весь коментар
 
В принципе Лука уже сбитый лётчик... Так что над его словесами можно уже только посмеиваться.. Воин хренов..
 показати весь коментар
 
И этот козел туда же! РусскоИзычных тут, видите ли, ущемляют! Пособник и соратник *****! И откровенный брехло! Не хочу я дожить до момента, когда этот флюгер окончательно ляжет под путлера, и с его территории могут попереть на украинские земли рашистские оккупанты.
 показати весь коментар
 
Многовато в последнее время этот лицемерный диктатор начал вякать по различным поводам. Не стоило бы ему отвлекаться от лизания задницы карликового рашенфюрера-педофила, а то молодежь начинает поднимать голову...
 показати весь коментар
 
Правильне питання. Що Україна зробили для захисту свого Криму? Нічого. Чому? Питання до тих, кто був при владі в той час.
 показати весь коментар
 
В тебе, лисого уйопка онука є??? От коли її згвалтує бурят, яких ти запускаєш на кордон з Україною, я скажу, що сама винувата - дала привід, бо у короткій спідниці була, й губи намалювала...
 показати весь коментар
 
У переворотов, революций всегда бывают последствия. Иногда ужасающие. Украине еще повезло.
 показати весь коментар
 
Лука ты определись кого душили?От москалей были предъявы по этому поводу на политической арене.Сколько исков москали подали до 2 014го года в суды по правам человека,що их в Украине душат?Ни одного!Где объява войны от москалей к Украине и причина вторжения в документах?Нема!ТОбто мы имеем вероломное нападение на суверенную Державу без особых причин и объявления войны Лукашенко про агресію РФ: "Україна хоч і маленький, але дала привід" - Цензор.НЕТ 8361
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору