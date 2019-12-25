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 Через неякісний медпрепарат постраждали 7 пацієнтів на Дніпропетровщині, одна жінка померла, - поліція

На Дніпропетровщині через неякісний медпрепарат у 7 пацієнтів погіршився стан здоров'я - одна жінка померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Кам'янське відділення поліції.

Попередньо встановлено, шо в період з 17 по 19 грудня, з використанням медичного препарату, в лікарні проводився ряд хірургичних операцій. Цього ж дня у 7 пацієнтів погіршився стан здоров'я і вони були переведені до обласної лікарні, де наступили тяжкі наслідки, одна із пацієнтів померла.

За фактом неналежного виконання медичними або фармацевтичними працівниками своїх професійних обов'язків поліція відкрила кримінальне провадження.

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Через неякісний медпрепарат постраждали 7 пацієнтів на Дніпропетровщині, одна жінка померла, - поліція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167250
 
 
 Топ коментарі
 
какого препарата то, что за секреты
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Спасибо за предупреждение, мы не будем пользоваться медпрепаратом. Осталось только узнать каким.
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От як. А може самого Гіппократа?
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губи накачували з новорічними знижками, китайським фальсифікатом! Краще б мізки собі накачали.
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тут главное что у всех были операции.. значит наркоз... и скорей всего... а может препарат изготовлялся в Аптеке в РПО и были допущены отступления от рецептуры или нарушена процентовка или один из компонентов оказался или подделкой или не того требования как правило % ...
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У всіх корпоративи, потрібно терміново підкачати губи! 7 людей за два дні! Які тут можуть бути операції?
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на "Обозревателе" немного больше информации : "Також відомо, що в лікарні №9 по тій же причині загинула дівчина після операції на апендицит.За даними МОЗ України, ускладнення на препарат цієї серії з'явилися і в пацієнтів в місті Вінниця." Губы подкачивают без общего наркоза
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а може наші жінки хочуть бути ще красивіші? щоби вийти заміж за іносранца!
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Та не, похоже в обычной больнице делались операции раз пишется что пациенты после ухудшения состояния были переведены в областную.
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Якби була державна лікарня, ніхто б не приховував її назву, а вже б там були ДРБ та НАБУ і арештовували Головного лікаря. А тут приватні медики заплатили гроші і справу тихенько зливають в унітаз!
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Комерційна таємниця,аби дотичним незашкодити Из-за некачественного медпрепарата пострадали 7 пациентов на Днепропетровщине, одна женщина умерла, - полиция - Цензор.НЕТ 5797
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Вот если скажут то люди массово начнут отказываться от препарата и операций, даже если выяснится что вина не в нем.
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Это гуцульская тайна! Она уже давно всем известна, но о ней нельзя говорить!
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Да, дело доктора Менгеле живёт и процветает ... Из-за некачественного медпрепарата пострадали 7 пациентов на Днепропетровщине, одна женщина умерла, - полиция - Цензор.НЕТ 9413
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Спасибо за предупреждение, мы не будем пользоваться медпрепаратом. Осталось только узнать каким.
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ну ведь все чудесно, по сути, новость ничем не отличается от брифинга по убийству шербета - рацио отсутствует как класс
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Напоминает старый анекдот о телеграмме "Волнуйтесь! Подробности письмом."
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Я не голосував взагалі, але це ще наслідки вашої коханої су4ки Супрун!!!
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Поподробнее.
Напомню вам что Супрун завершила лишь реформу первичного звена, а не стационаров. Второй и третий этапы реформы должен проводить зелёный режим.
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В аптеках много фальсификата от ведущих украинских производителей.Индийские лекарства лучше!.
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инспекторы по медикаментам вместе с членами Медицинской ассоциации Дели (DMA) собрали 53 образца, якобы принадлежавшие таким известным компаниям, как Pfizer, Novartis, Lupin, Dabur и Glaxo, в разных местах Bhagirath и окрестностях. «Как минимум девять образцов не содержали лечебного ингредиента, а четыре содержали его в слишком малом количестве».
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Ни о чём. Какой препарат; чьё производство; какая операция ? Почему считается что пациентка умерла именно от препарата,а не от аллергической реакции или от гипертонического криза ?
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Ага-а,это медики виноваты.Медики сами некачаственное зелье наварили,а еще аптеки которые поставили в больницу некачественный препарат.Вобщем виноваты все кроме изготовителя или поставщика препатаров на базы Украины,аптеки и больницы.
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Какого "препарата"? Номер партии, серия, дата выпуска, производитель!?!? Вы, ублюдки, хотите еще больше людей отравить!?!?!
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