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 Політика України
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Все про:звільнення (749) Мальський (2)

 Ексголова Львівської ОДА Мальський про звільнення: "Душа лежить до іншого"

Звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади голови Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський повідомив, що має намір повернутися до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"З командою професіоналів у Києві та Львові, з якими ми встигли спрацюватись, неохоче розставатись… Однак душа моя по-справжньому лежить до іншого та і вдалося реалізувати чимало задуманого та дати старт багатьом новим процесам, які вірю, вже скоро реалізуються", - написав він.

Мальський подякував за довіру президенту Зеленському і жителям Львівської області, які підтримали його кандидатуру під час обговорення.

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Він також зазначив, що на період його головування довелося багато випробувань, більшість з яких вдалося врегулювати.

Серед таких проблем він також назвав загибель людей в Дрогобичі при руйнуванні будинку, часті відключення електропостачання на шахтах і потреба виплат заборгованості із зарплат, падіння літака з п'ятьма жертвами і невчасний запуск ТЕЦ Новий Розділ та Новояворівськ.

"Щодо кожної із цих ситуацій зміг би написати по окремій книзі, але зараз не час. Більшість цих проблем вдалося врегулювати, а ті, що в процесі вже доводяться до кінця.", - додав він.

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Ексголова Львівської ОДА Мальський про звільнення: Душа лежить до іншого 01
Ексголова Львівської ОДА Мальський про звільнення: Душа лежить до іншого 02
Ексголова Львівської ОДА Мальський про звільнення: Душа лежить до іншого 03
Ексголова Львівської ОДА Мальський про звільнення: Душа лежить до іншого 04

Напомним, 24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав областных государственных администраций в Закарпатской и Львовской областях.

Мальский и Бондаренко возглавляли ОГА с 5 июля 2019 года. На должностях пробыли менее полугода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не знаю, за что меня уволили", - экс-глава Закарпатской ОГА Бондаренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167246
 
 
 Топ коментарі
 
с теми у кого душа украинская, а не рабская.
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Я взагалі в шоці, що така порядна людина пішла в команду до такого брехливого, малороса Моніки Зєлєнської !

Цим звільненням Маркіян в моїх очах повернув до себе повагу і я переконався, що він все таки порядний чоловік!
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Что это за азиатчина пошла?
"Спасибо господину Зеленскому ща моё увольнение". Ну уволили и уволили, какого вы лебезите?
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Вірно, потрібно користь народу приносити. А з Зєлєю....
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с теми у кого душа украинская, а не рабская.
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коментар відмічено як спам  
 
звідки ж вам те знати? - у вас взагалі - душа німецька
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зато не слуги и раба. Разницу улавливаете
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а! - ви тут самореалізуєтесь та переборюєте комплекси. Німецький психолог порадив - ходити на україснькі форуми?
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смешной вы, ладно дам заработать ибо знаю вас еще с времен вашей адекватности. Не то что сейчас....
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чем же я заработаю?
моя адекватность никуда не делась.
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ваша адекватность на сегодня измеряется в эквиваленте -пост и деньги. Сами писали, поройтесь в вашем на Цензоре, что разве только под этим ником не работают по сменам
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вы не равняйте все по себе...
что касается моей адекватности - это понимание не для средних умов. Сорри.
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о да @ОВНО ВСЕГДА ДУМАЕТ ЧТО ВОНО САМОЕ ВКУСНОЕ да адвокатик ты в Синагоге был сегодня плешивый еврейчик хавальник закрой среднего ума амебный идиот....
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я не думаю, що ви гі-мно, це неправда - я такого ніде не писав!!!
я не хожу до синагоги, я в православ'ї - ПЦУ. та й сьогодн ж не шабат
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слышь адвокатик я вот АДВОКАТ 25 ЛЕТ ОТРАБОТАЛ и с этим Зедебилом даже под одним кустиком бы, даже если бы и припекло не сел бы нужду справлять.. воно же убогое и дефектное во всем ...к чему прикасается воно превращается в лайно.... а ты не язви адвокатик... а то станешь зечиком да еще опустят тебя на зоне... чтобы понтовался меньше....
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пане Адвокат, ви в яких галузях попрацювали? а то ваші такі перли наводять на деякі роздуми...
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Что это за азиатчина пошла?
"Спасибо господину Зеленскому ща моё увольнение". Ну уволили и уволили, какого вы лебезите?
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Боровся з вітряками й завів клуб друзів сивухи. Так що є за чим скучати.
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Я взагалі в шоці, що така порядна людина пішла в команду до такого брехливого, малороса Моніки Зєлєнської !

Цим звільненням Маркіян в моїх очах повернув до себе повагу і я переконався, що він все таки порядний чоловік!
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"Душа лежит к другому" - это что? Реверанс в сторону пети?
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Нет, это означает, что на корпоративы он нанимать Зеленского больше не будет.
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Пів року чувак не знав дочого в нього лежить душа, поки не дали пенделя під зад. А міг так пять років просидіти і не оприділитись, що і робить більшість губернаторів))
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Попрацював на 3 з +. Ну нічого. Молодий, спробував, не вийшло. Поставлять нового, той теж спробує. Облаштується, війде у курс справ, набере команду, ... . Може у нього вийде, а може й ні. Молоді. Хай навчаються. Нарід потерпить Ексголова Львівської ОДА Мальський про звільнення: "Душа лежить до іншого" - Цензор.НЕТ 7931
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Мальський - повне підтвердження абсолютної нездатності президента підбирати кадри...При тому що це хороший,грамотний чоловік...маю на увазі Мальського,не преза...
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"Головний біль Зеленського": політолог пояснив, чому президент звільнив Мальського із ЛОДА

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Зеленський повністю втрачає підтримку на Заході України, а Львівщина взагалі вважає Зеленського 100 % своїм ворогом малоросом, підстилкою путіна. От клоун і думає, що своїм звільненням він підкорить Львівщину... Моніка, шансів підняти свій рейтинг на Львівщині у тебе ноль !!!
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