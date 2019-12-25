 Ексголова Львівської ОДА Мальський про звільнення: "Душа лежить до іншого"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"З командою професіоналів у Києві та Львові, з якими ми встигли спрацюватись, неохоче розставатись… Однак душа моя по-справжньому лежить до іншого та і вдалося реалізувати чимало задуманого та дати старт багатьом новим процесам, які вірю, вже скоро реалізуються", - написав він.

Мальський подякував за довіру президенту Зеленському і жителям Львівської області, які підтримали його кандидатуру під час обговорення.

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Він також зазначив, що на період його головування довелося багато випробувань, більшість з яких вдалося врегулювати.

Серед таких проблем він також назвав загибель людей в Дрогобичі при руйнуванні будинку, часті відключення електропостачання на шахтах і потреба виплат заборгованості із зарплат, падіння літака з п'ятьма жертвами і невчасний запуск ТЕЦ Новий Розділ та Новояворівськ.

"Щодо кожної із цих ситуацій зміг би написати по окремій книзі, але зараз не час. Більшість цих проблем вдалося врегулювати, а ті, що в процесі вже доводяться до кінця.", - додав він.

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Напомним, 24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав областных государственных администраций в Закарпатской и Львовской областях.

Мальский и Бондаренко возглавляли ОГА с 5 июля 2019 года. На должностях пробыли менее полугода.

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