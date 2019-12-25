 Запуск поїздів РФ Керченським мостом: прокуратура АРК порушила кримінальне провадження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє прокуратура АРК.

"Сьогодні, 25 грудня 2019 року, прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України компанією "Гранд-Экспресс", що організувала перевезення пасажирським потягом Санкт-Петербург - Сімферополь, (ч. 1 ст. 332 КК України)", - йдеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування буде надана правова оцінка незаконним діям посадових осіб компанії перевізника, а також незаконному запуску залізничного сполучення між Російською Федерацією та Кримським півостровом, оскільки, такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права.

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Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченською мосту.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття повідомлення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.