 Запуск поїздів РФ Керченським мостом: прокуратура АРК порушила кримінальне провадження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє прокуратура АРК.
"Сьогодні, 25 грудня 2019 року, прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України компанією "Гранд-Экспресс", що організувала перевезення пасажирським потягом Санкт-Петербург - Сімферополь, (ч. 1 ст. 332 КК України)", - йдеться в повідомленні.
У ході досудового розслідування буде надана правова оцінка незаконним діям посадових осіб компанії перевізника, а також незаконному запуску залізничного сполучення між Російською Федерацією та Кримським півостровом, оскільки, такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права.
Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченською мосту.
Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття повідомлення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.
Смешно.
И тем более не расскажу, как партизан молчать буду, о том, как встречали поезд сегодня в Севастополе.
Но всё равно, там было всё скромно, по сравнению с парадом им. Галатея (проведенном или предполагаемом?) в этом городе.
Резюме: везде, даже в пропаганде, надо знать меру.
И КАК БЫТЬ ПОРОХОЛЮБЫ НИЖАЙЩИЕ?
Хочется заслушать ыксперда и политолога,да и просто классного парня Тарика Березовца.
О том как по плану АНАКОНДА,закроют все проливы Р.Ф.и какие кары небесные постигнут всех причастных.
Пока вот только прокуратура АРК Крым,очень важная и влиятельная структура,дело открыла.
https://****.com/view/wxgbz
И расспустить фэйковый орган под названием прокуратура АРК КРЫМ.
Увага! Всі ресурси переповненні ольгінцями під україн. прапорами і навіть українською мовою, болєзниє, пишуть.
А відносно дій плєшивого на території України з приводу залізничного сполучення РАШИ з Кримом, Маруся-патріотка, - заяви не зробила. Чому, запитаєте, так Марусі в Україні війна - мати РІДНА.
Брать деньги за проезд по нашей территории!
Есть для прокугогских рацпредложение.
На рулонах туалетной Обуховкой бумаге дела заводить.
Хоть какая то экономия,и поддержка отечественного производителя.
Один упоротый со мной на бухло поспорил что мост рухнет не позже февраля 2019. Правда куда-то исчез потом.
Дело перспективное. В Разгар сезона таких уголовных дел можно будет открывать аж 47 в сутки!
А это работенка для следчих, прокуроров, адвокатов, судей.
Так что всё население Украины будет со стабильным заработком!
Квартиры получать,звания,ништяки.
Вообщем куда уехал цирк?