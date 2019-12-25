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Все про:Крим (7024) прокуратура (2012) Керченський міст (135)

 Запуск поїздів РФ Керченським мостом: прокуратура АРК порушила кримінальне провадження

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським поїздом РФ державного кордону України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє прокуратура АРК.

"Сьогодні, 25 грудня 2019 року, прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України компанією "Гранд-Экспресс", що організувала перевезення пасажирським потягом Санкт-Петербург - Сімферополь, (ч. 1 ст. 332 КК України)", - йдеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування буде надана правова оцінка незаконним діям посадових осіб компанії перевізника, а також незаконному запуску залізничного сполучення між Російською Федерацією та Кримським півостровом, оскільки, такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку

Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченською мосту.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття повідомлення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

Запуск поїздів РФ Керченським мостом: прокуратура АРК порушила кримінальне провадження 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167243
 
   
 Топ коментарі
 
Это по тому мосту который не построят?
Хочется заслушать ыксперда и политолога,да и просто классного парня Тарика Березовца.
О том как по плану АНАКОНДА,закроют все проливы Р.Ф.и какие кары небесные постигнут всех причастных.
Пока вот только прокуратура АРК Крым,очень важная и влиятельная структура,дело открыла.
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Уголовное производство завели пока на поезд Питер - Севас, следом вышел Мск-Симф. Они на каждый поезд будут заводить? Что же будет летом, на бумаге разорятся.
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Прокуратура открыла производство!
Смешно.
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Они даже не в курсе, как правильно звучит маршрут поезда. Позорище...
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А я вот знаю, но вам не скажу, что маршрут первого поезда "называется" 07-Санкт Петербург- Севастополь.
И тем более не расскажу, как партизан молчать буду, о том, как встречали поезд сегодня в Севастополе.
Но всё равно, там было всё скромно, по сравнению с парадом им. Галатея (проведенном или предполагаемом?) в этом городе.

Резюме: везде, даже в пропаганде, надо знать меру.
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Ахах! Русские построили мост, запустили поезда, а эти в ответку набрали текст на бумаге формата А4. Сильно! Какой в этом смысл? Уничтожить мост - довольно легко. Но последствия этого будут печальны, РФ вторгнется и захватит всю Украину. Так зачем уголовное производство?
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Уже захватывала)))) Сегодня годовщина вторжения в Афганистан. Пафосно вводит, а потом героически сматывает удочки, под Славянку. Запомни, засРашка, рюзьке, за всю свою историю, самостоятельно, не выиграла ни одной войны.
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Да вторгалась и может скажешь какой процент Афганистана контролировала на момент вывода ? особенно если сравнишь с США, потери и количество лет и время на операцию не не обязательно, достаточно территория которая оказалась под контролем. Ни одна страна мира не выигрывает войны самостоятельно, всегда есть союзники пусть даже с минимальным вкладом.
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А Украина как насчёт этого? Много самостоятельно выиграла войн? Может она сама и Крым присоединила? Может и Галицию Украина сама к себе присоединила? Может Буковину?
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А против моники откроют, а против авакянши откроют , у них состава преступлений против народа Украины больше чем у саммого х уйла ла ла
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Вот скажите зачем держать эти бесполезные структуры? А наверно до миллиарда гривен они стоят. Убрать их, это зрада-зрадейшая.
И КАК БЫТЬ ПОРОХОЛЮБЫ НИЖАЙЩИЕ?
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Это по тому мосту который не построят?
Хочется заслушать ыксперда и политолога,да и просто классного парня Тарика Березовца.
О том как по плану АНАКОНДА,закроют все проливы Р.Ф.и какие кары небесные постигнут всех причастных.
Пока вот только прокуратура АРК Крым,очень важная и влиятельная структура,дело открыла.
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це вже не смішно - це не має сенсу. Пустопорожнє ганяти. Навіть на 5 років. А 30 років пустопорожніх безглуздих діянь. Огидно.
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Уголовное производство завели пока на поезд Питер - Севас, следом вышел Мск-Симф. Они на каждый поезд будут заводить? Что же будет летом, на бумаге разорятся.
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там летом пляжи пустые - местные маргиналы совдеповскую срань как свою последнюю рубаху берегут и лелеют
https://****.com/view/wxgbz
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Да, там вообще жоппа. На ютубе один мосфильм. А вот в былые времена.....
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Не подскажешь, зачем мосфильм вебки с пляжей поотключал?
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Крым-медиа портал, все пашет. Наслаждайся.
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Всім тут звіздунам ..Що ви пропонуєте ?
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Людей не смешить.
И расспустить фэйковый орган под названием прокуратура АРК КРЫМ.
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Відкриття залізничного сполучення Керченським мостом: прокуратура АРК порушила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 4648
Увага! Всі ресурси переповненні ольгінцями під україн. прапорами і навіть українською мовою, болєзниє, пишуть.
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Хахаха как смешно. А не хотите реально открыть уголовное производство на Мертвечука и других высокопоставленных сепаров которые работают на окупантов и регулярно ездят на совещание в Москву? ***** Мертвечука уже встречает как президента Украины
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Что ты раскудахтался? Штирлиц тоже на совещания к фюреру ездил. И награды от него имел.
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А вот Маруся Звіробій счітает, что самая прєступняя власть в Украіне сейчас.
А відносно дій плєшивого на території України з приводу залізничного сполучення РАШИ з Кримом, Маруся-патріотка, - заяви не зробила. Чому, запитаєте, так Марусі в Україні війна - мати РІДНА.
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а смысл делать пустопорожние заявы? Всем кроме упоротой вышиваты было давно понятно что и мост построят, и поезда пустят, и электричеством и водой обеспечат. Чего заявлять-то?
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Зачем уголовное дело?
Брать деньги за проезд по нашей территории!

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Сегодня ночью еще и Симферопольский поезд мост проедет, можно сразу и второе дело заводить. А завтра ночью еще два и так далее.
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Бумага все стерпит!
Есть для прокугогских рацпредложение.
На рулонах туалетной Обуховкой бумаге дела заводить.
Хоть какая то экономия,и поддержка отечественного производителя.
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Путін став обличчям реклами презервативів у Бразилії, Студія Platinum Studio: Запуск поїздів РФ Керченським мостом: прокуратура АРК порушила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 3816

Запуск поїздів РФ Керченським мостом: прокуратура АРК порушила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 9051




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Это сильно! Когда судебное заседание по избранию меры пресечения для *****?
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А как вышивата усиралась доказывая что мост не построят, и что он вот-вот рухнет, и поезда по нему не поедут, и электричества в Крыму не будет потому что электростанции не построят из-за санкций, и т.п. и вообще НАТО закроет Босфор и Раше завтра точно конец. А меня банили когда я с этим бредом спорил.
Один упоротый со мной на бухло поспорил что мост рухнет не позже февраля 2019. Правда куда-то исчез потом.
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Не спорь с дурнями, а то сам таким будешь!
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Ну, наконец-то у кой-кого работа появилась- "уголовные" дела открывать!
Дело перспективное. В Разгар сезона таких уголовных дел можно будет открывать аж 47 в сутки!
А это работенка для следчих, прокуроров, адвокатов, судей.
Так что всё население Украины будет со стабильным заработком!
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Так таки они за это будут бабло косить.
Квартиры получать,звания,ништяки.
Вообщем куда уехал цирк?
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Воістину від великого до смішного один крок і ми цей крок зробили,створивши в Києві бутафорську прокуратуру Криму...Сидять там в Києві і смішать людей...І ще,як то заведено у клоунів беруть з нас за це гроші...
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