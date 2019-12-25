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Все про:Зеленський (3976) привітання (445) Різдво (79) Разумков Дмитро (337) Гончарук_Олексій (398)

 Зеленський, Гончарук і Разумков привітали українців із Різдвом: "Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас"

Президент України Володимир Зеленський, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітали співвітчизників, які святкують Різдво Христове 25 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, Глава держави на своїй сторінці в Facebook написав:

"У це світле свято забудьмо про чвари. Це вечір злагоди та єднання. Кожен з нас прагне, щоб якнайшвидше до кожної української домівки прийшов мир. Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття одне одного, поваги, з нашого вміння любити", - підкреслив Зеленський.

Президент побажав, щоб світло першої Різдвяної зірки принесло щастя і добробут у кожну родину.

"Нехай любов і злагода прийдуть у кожен дім ... У нас можуть бути різні погляди, але для загальної згоди ми маємо бути єдині, тому що Україна у нас одна. Тому бажаю вам, щоб сьогодні, і в будь-який інший день, у вашій родині панувала радість і справжній затишок", - сказав Гончарук у відеозверненні.

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Своєю чергою Разумков закликав українців "підтримувати один одного, вірити в добро й успіх своїх близьких". Він побажав співвітчизникам міцного здоров'я, миру та злагоди. Його привітання оприлюднене на сайті Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167242
 
   
 Топ коментарі
 
Яким боком Зеля до Різдва? Зеленский, Гончарук и Разумков поздравили украинцев с Рождеством: "Давайте вспомним сегодня, что мир начинается с нас" - Цензор.НЕТ 3798
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они охренели окончательно
в войне виноваты украинцы ))))
зебенята, вы это выбрали ))))
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Нормально це як? Капсом зєлєнскому оди співати, як ти?

Чи як, валєра? Чи таких діачаток, як ти, не ображати?
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Нормально это как спроси у своих хозяев. Что можно и что позволено.
И прочитай соглашения и правила на ЦН. Не оскорблять по нациям и фамилиям. Зеленський, Гончарук і Разумков привітали українців із Різдвом: "Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас" - Цензор.НЕТ 5389
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А хто тебе по нації і хвамілії образив? Де той гад, валєра?

То в тебе асоціації просто дивні відносно твого прізвища. Про нації? Перестаньте тягати ольгінський накид прл вальцмана і я промовчу про зельцмана.
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Не волнуйся шановный. Скоро ты будешь адептом Зе. Я ЗА 15 ЛЕТ НА ЭТОМ САЙТЕ МНОГО ТАКИХ ВИДЕЛ.
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Я адептом Зе? Розумієш... У мене длч цього є одна вагома перепона. Сіра речовина в голові. Тому Ванга з тебе така собі.

Тим більш...ти 15 років на форумі Цензора, а мене не знаєш? Щось гн сходиться. Я, правда, тут набагато менше, але хто на форумі останні 5 років - ті мене не можуть не знати. Щось не сходиться.
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А Я 15! МОЖЕТ И БОЛЬШЕ. Не считал. Третий ноутбук у меня уже новый.
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Кто меня знает то по почерку понять может без фамилии.
Сказать не могу потому что забанят. ХОТЯ НЕ ЗАБАНЯТ, ПО ТОМУ ЧТО ВЛАСТЬ ПОМЕНЯЛАСЬ И Я НЕ НАРУШАЮ ПРАВИЛА.
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и нифига не понял...бо родословная Зеленський, Гончарук і Разумков привітали українців із Різдвом: "Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас" - Цензор.НЕТ 4794.хромосомы мабуть лишние
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Не богохульствуй! Если не веришь не в что, а только в бабки.
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Какая родословная/? Мой друг Григорий Барковский передал все мне.
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Хто ще з ворогів України забув поздоровити українців зі святом?
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Головние вороги Порошенко и турчинов поздравили? Или после того как они вывел для демократов Америки 100 млрд. долларов, а себе взяли из этой суммы 30 процентов, то теперь эти деньги где-то пристраивают? Или ручкаются с Яценюком, который заявлял в свое время, что не страшно если потеряем Крым, ведь какие гео политические задачи решаем! И таки сдали его без боя. Обобрали украинцев как нитку и деньгами и землями... А как Порох со своих заводов брак гнал на фронт и погибли тысячи...
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Они 5 лет чепуху будут нести, а мы 5 лет должны слушать?
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В этот светлый праздник давайте забудем о раздорах....(прямо повторяет где-то, кем-то уже сказавшим.что за пять лет все забудется???)- Зеленський, Гончарук і Разумков привітали українців із Різдвом: "Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас" - Цензор.НЕТ 1358
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Чорти,б,їх поздоровляли на тому Світі Зеленський, Гончарук і Разумков привітали українців із Різдвом: "Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас" - Цензор.НЕТ 6200 Зеленський, Гончарук і Разумков привітали українців із Різдвом: "Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас" - Цензор.НЕТ 9718
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Первый порыв в ответ на их поздравления, как в этом эпизоде из комедии Гайдая:
https://www.youtube.com/watch?v=sTdfCd36mY4
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Не мир нам надо а победа. Мириться с врагом ето последнее в жизни что может сделать свободный человек.
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сое-ботва снова показала свою слабоумную продажную подлую и даже антисемитскую сущность. с кацапами - близнецы братья.
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слышь, обоссанная, вот ты скажи - сколько тебе ещё должны насрать на голову чтобы ты поняла что к чему?
или ты просто кацапка и тащишься от этого?
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и зачем ты мне прислал свое ежедневное самовнушение? продолжай сам себе о себе читать "слышь, обоссанная, вот ты скажи - сколько тебе ещё должны насрать на голову чтобы ты поняла что к чему? или ты просто кацапка и тащишься от этого?"
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"... що мир починається з нас." - украинцы виноваты в войне?

это пи.дец. шоб вы повыздыхали сраные мерзкие гниды и ваши обоссанные почитатели...
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Что значит « мир начинается с нас?'. Это мы сами на себя напали?
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У слова "мир" есть и другое определение.
"Мир - Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве"
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Мир с нас?!это нам надо здаваться и будет мир?!типичная закрученая фраза жля щебилов.мир будет когда кацапия уйдет из Украины!и заберет своих мразей с собой!
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я еще вчера под этой фигней шмарклю в дупу послала в фб
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Кто поздравил украинцев.Зеленский-четыреждыуклонившийся от защиты Украины т.е. четырежды предавший Украину офшорник. Гончарук готов продать Украину на корню: Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине-Гончарук . И барыга Разумков. Барыга -скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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.войны начинаются, когда кто то зазихае на твою землю. А ты зеля хочешь украсть землю у народа и не только землю. О каком мире ты говоришь?
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Зеленая нечисть давит на Нафтогаз подписать завтра договор с Газпромом на условиях Газпрома и не включать в договор пункты о прекращении или снижении транзита, на которых настаивает Витренко.
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