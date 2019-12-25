 Зеленський, Гончарук і Разумков привітали українців із Різдвом: "Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас"

Як передає Цензор.НЕТ, Глава держави на своїй сторінці в Facebook написав:
"У це світле свято забудьмо про чвари. Це вечір злагоди та єднання. Кожен з нас прагне, щоб якнайшвидше до кожної української домівки прийшов мир. Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття одне одного, поваги, з нашого вміння любити", - підкреслив Зеленський.
Президент побажав, щоб світло першої Різдвяної зірки принесло щастя і добробут у кожну родину.
"Нехай любов і злагода прийдуть у кожен дім ... У нас можуть бути різні погляди, але для загальної згоди ми маємо бути єдині, тому що Україна у нас одна. Тому бажаю вам, щоб сьогодні, і в будь-який інший день, у вашій родині панувала радість і справжній затишок", - сказав Гончарук у відеозверненні.
Своєю чергою Разумков закликав українців "підтримувати один одного, вірити в добро й успіх своїх близьких". Він побажав співвітчизникам міцного здоров'я, миру та злагоди. Його привітання оприлюднене на сайті Ради.
Чи як, валєра? Чи таких діачаток, як ти, не ображати?
И прочитай соглашения и правила на ЦН. Не оскорблять по нациям и фамилиям.
То в тебе асоціації просто дивні відносно твого прізвища. Про нації? Перестаньте тягати ольгінський накид прл вальцмана і я промовчу про зельцмана.
Тим більш...ти 15 років на форумі Цензора, а мене не знаєш? Щось гн сходиться. Я, правда, тут набагато менше, але хто на форумі останні 5 років - ті мене не можуть не знати. Щось не сходиться.
Сказать не могу потому что забанят. ХОТЯ НЕ ЗАБАНЯТ, ПО ТОМУ ЧТО ВЛАСТЬ ПОМЕНЯЛАСЬ И Я НЕ НАРУШАЮ ПРАВИЛА.
https://www.youtube.com/watch?v=sTdfCd36mY4
или ты просто кацапка и тащишься от этого?
это пи.дец. шоб вы повыздыхали сраные мерзкие гниды и ваши обоссанные почитатели...
"Мир - Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве"