 Зеленський призначив Тимченка новим главою СБУ Рівненщини

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ президента оприлюднено на сайті Глави держави.

Згідно з інформацією видання "Рівне вечірнє", Андрію Тимченку 40 років, має звання підполковника.

Після звільнення попереднього керівництва УСБУ в червні 2019 року через відсутність прогресу у вирішенні питання незаконного видобутку бурштину Тимченко виконував обов'язки начальника управління.

Працював в управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

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