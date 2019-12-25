EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  1623  49
Все про:Зеленський (3976) призначення (485) Рівненщина (475) СБУ (4967)

 Зеленський призначив Тимченка новим главою СБУ Рівненщини

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Тимченка новим керівником управління Служби безпеки України в Рівненській області.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ президента оприлюднено на сайті Глави держави.

Згідно з інформацією видання "Рівне вечірнє", Андрію Тимченку 40 років, має звання підполковника.

Після звільнення попереднього керівництва УСБУ в червні 2019 року через відсутність прогресу у вирішенні питання незаконного видобутку бурштину Тимченко виконував обов'язки начальника управління.

Працював в управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Також читайте: Прокурором Кіровоградської області призначено Олексія Тубельця, а Херсонської - Ігоря Івченка, - ГПУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167240
 
 
 Топ коментарі
 
Да, ЗЕбил-дебил. Хоть в чем то с тобой согласиться можно
 показати весь коментар
 
Вам переляк Майданом лікувати треба
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Ну тут все ясно. Зебил -дебил, при пеце такого не было. Да соя?
 показати весь коментар
 
 
Да, ЗЕбил-дебил. Хоть в чем то с тобой согласиться можно
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну тогда все на соевый майдан😷
 показати весь коментар
 
 
Вам переляк Майданом лікувати треба
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нам это кому? Тем кто пецю с трактара стягивал, со словами "а ну ка давай ка уйопывай от туда"? А ха ха, соя такая соя😂
 показати весь коментар
 
 
Ви стягували, ну і скажіть який ви там на фото. Воно ж є
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тоесть вопрос про боязнь майдана уже не актуальный? Я тебя правильно понял, соя?😷
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Соя, ты или говори по существу, или вообще не говори. Ваше гавно на вентилятор выглядит смешно
 показати весь коментар
 
О, раз мова пішла про гівно, то ви росіянин. У спам,➡️
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Соя давай так : пеця и путин - *****. Теперь ты?😂
 показати весь коментар
 
Ви не відмовили на запитання, що таке "соя". Але Путін є *****, не більше не менше. Я люблю свою країну на відміну від вас
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот ты и спалился соевый. Ведь что пеця как и путин - *****, ты не написал. И да соя, Украина это не пеця. А любиш ты больше пецю чем Украину😂
 показати весь коментар
 
Не варто мені навішувати ваш світогляд. Бо ви ненавидите "пєпцю" або за стримання *****, або за гроші. А це не в'яжеться з любов'ю до Неньки. Пішло собі
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бу га га. пеця утрымав *****. Это где под Иловайском или Дебальцево?
 показати весь коментар
 
Воно якесь нездорове, стрибає по гілках з однією фразою про "пеце", і чіпляється до всіх. Не реагуйте
 показати весь коментар
 
 
На Майдан из-за того, что ЗЕбил - дебил? Так это тебе протесты возглавить надо, бубочку обижают...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот когда бубачка как и пеця начнет с кацапами через кумов договориватся, вот тогда и напишеш. А пока что обтикай 😂
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А ха ха. Фсё? Соя, такая соя. А задору то было😷
 показати весь коментар
 
Що ви вживали зранку, що вас так тіпає
 показати весь коментар
 
 
Нелегальному видобутку янтарю та контрабасу -неминуча смерть!!! Якщо звісно його не змінять через 3 місяці за неефективність роботи.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Оставив все как есть? Да?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ну видиш- можна? Можна
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Для тех кто в танке: оставим все как есть? Да?
 показати весь коментар
 
Методы, мягко выражаясь, вызывают сомнения....
 показати весь коментар
 
 
Таки есть с чем сравнивать за пол года...
 показати весь коментар
 
 
Так вот и сравним результаты пеци и зебила за 5 лет. Не справится- слезет с бочки. Очевидно же
 показати весь коментар
 
Дерьмо не не нужно доедать до конца, чтоб понять , что это дерьмо.
И да, соевый майдан будет реально кровавым, как бы кто тут не ржал.
 показати весь коментар
 
 
Вот и я не понимал, зачем пеця сидел все 5 лет, ведь уже на 2м году было понятно что он дерьмо😂
 показати весь коментар
 
Ну если было бы чем понимать, было бы вообще прекрасно.
 показати весь коментар
 
 
Зебил-дебил? Все верно. Спорить смысла нет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Прально не спорь. Сразу на соефый майдан
 показати весь коментар
 
А чего этого тимченко, а не того "ревизор" который? Мельчаешь, шмаркля, мельчаешь...
 показати весь коментар
 
 
Скількох російських диверсантів і агентів впливу, в тому числі економічного характеру, в тому чисті по "газавим дагаварьоностям" затримало СБУ? Відповідь: одиниці і то всі при попередній владі. Хотів сказати, що СБУ фейкова організація, але це не так, бо саме вони забезпечують комфортну роботу для корупційного капіталу.
 показати весь коментар
 
все эти назначения, указы и победы как то не воспринимаются государственными актами. Прочтите только о снижении цен от премьера, лига смеха отдыхает, а эти подаренные деньги Газпрому....кто ответит за это очковтирательство и дезу на благо слугам и в ущерб Украине.
 показати весь коментар
 
 
достатньо було одного призначення - Бакана
з іншими, після цього, все ясно
 показати весь коментар
 
 
А пока он был исполняющим, прогресс - появился??? Не думаю
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору