 Зеленський призначив Тимченка новим главою СБУ Рівненщини

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ президента оприлюднено на сайті Глави держави.
Згідно з інформацією видання "Рівне вечірнє", Андрію Тимченку 40 років, має звання підполковника.
Після звільнення попереднього керівництва УСБУ в червні 2019 року через відсутність прогресу у вирішенні питання незаконного видобутку бурштину Тимченко виконував обов'язки начальника управління.
Працював в управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.
И да, соевый майдан будет реально кровавым, как бы кто тут не ржал.
з іншими, після цього, все ясно