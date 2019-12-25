 Зеленський призначив Арахамію секретарем Національної інвестради

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ президента №950 від 24 грудня опубліковано на сайті Глави держави.

"Затвердити в персональному складі Національної інвестиційної ради таких осіб: Арахамія Давид - народний депутат, голова фракції політичної партії "Слуга народу", секретар Ради (за згодою)", - сказано в документі.

Заступником секретаря ради призначили заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів, а радником секретаря Бесіка Сіхарулідзе.

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До персонального складу інвестради також увійшли прем'єр Олексій Гончарук, заступник керівника ОПУ Ігор Жовква, міністр юстиції Денис Малюська, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

А також президент і гендиректор компанії "POSCO International Corp." (Республіка Корея) Кім Янг-Санг (за згодою), міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр енергетики Олексій Оржель і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (за згодою).

Цим самим указом Зеленський вивів зі складу Націнвестради експрем'єра Володимира Гройсмана, ексвіце-прем'єра Степана Кубіва, ексміністра юстиції Павла Петренка та ексміністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.