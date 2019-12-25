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 Події, За кордоном
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 Російська авіація розбомбила школу на заході Сирії: 10 загиблих, більшість - діти

24 грудня унаслідок завданого російською військовою авіацією удару по школі в селі Джубас в провінції Ідліб на північному заході Сирії загинули щонайменше 10 осіб, серед них шестеро дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Радіо Свобода" з посиланням на сирійську обсерваторію з прав людини.

Сирійські урядові сили за підтримки російських військових проводять новий наступ на Ідліб, почавши операцію з масового виходу мирних жителів з цієї провінції в більш безпечні райони поблизу турецького кордону.

За даними моніторингової групи, авіаудар був завданий по школі в селі Джубас у провінції Ідліб, де перебували внутрішньо переміщені особи.

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Сирійські урядові сили за підтримки російських військових проводять новий наступ на Ідліб, почавши операцію із масового виходу мирних жителів із цієї провінції у більш безпечні райони поблизу турецького кордону.

Зазначимо, в провінції Ідліб проживає близько 3 мільйонів мирних жителів. ООН заявляє, що більш ніж половина цивільних покинули Ідліб через постійні авіа удари та ескалацію бойових дій в цьому районі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167234
 
 
 Топ коментарі
 
Наслідувачі нацизму.
Смерть москалям !
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им все можно, а главное всех все устраивает. Мир перевернулся.
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им все можно, а главное всех все устраивает. Мир перевернулся.
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Убийство детей перед рождеством -типичное поведение людей, служащих сатане.Это еще одно подтверждение тому, что Путин, кацапская власть, наемники кацапские служат черным силам ,особо не скрывая этого.
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Что-то неправильно в этом мире. Миг для Бога - век для людей? Похоже, он как раз моргнул.
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в етом мире все неправильно, Славич - прогнил насквозь,
а Господь тока морганием и занят...
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Саша, тебе же не двадцать лет)
Не будь таким наивным...
Просто Крым и Донбасс это наше оказалось, потому мы воспринимаем это болезненно...
А на самом деле в мире ничего не поменялось!!!

СССР в Афганистане бомбит школы - для нас это интернациональный долг!
Россия в Сирии бомбит школы - для нас ужас!

Восприятие - это очень сложная штука...
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имитация атаки на амерский есминец была менее успешной.
кацапня по школам и больничкам...
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Дійсно, першими на Донбасі були обстріли саме шкіл і лікарен
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ну вот и на х.. зачем тогда Донбас звал ето зверье?
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а Донбас звал?

при каком-то небольшом проценте местных ушлёпков были завезены автобусами из паРаши "зовущие путена"...
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все так - тока 6й год война.
немчучня стока лет в Украине не была, скока ети кацапские скоты
со своим местным прискотовьем.
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Той хто знав той і зараз продовжує, але вже в серці України
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Журналист Денис Казанский отметил, что один из нардепов отличился откровенно антиукраинскими заявлениями в эфире известного аналогичной позицией телеканала.

Речь идет о Ренате Кузьмине, прокуроре времен Януковича.


Російська авіація розбомбила школу на заході Сирії: 10 загиблих, більшість - діти - Цензор.НЕТ 3127Самый вкусный и дешевый сыр делается дома за 1 ночь! Рецепт: 1 стакан молока, 2 ложки...
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Російська авіація розбомбила школу на заході Сирії: 10 загиблих, більшість - діти - Цензор.НЕТ 3127
«Депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин на 112 канале открыто поддержал боевиков ЛДНР. Поразительно. Этот мудак вообще не мог быть депутатом. Он не жил в Украине в 2014-2019. Но вся государственная машина сработала на то, чтобы этот любитель оккупантов стал нардепом», - отметил Денис Казанский.

Он записал видео-комментарий, в котором развеял пропагандистскую легенду Кузьмина о том, что так называемые республики были «созданы местными жители чтобы защититься от заговорщиков в Киеве».

http://u-news.com.ua/86114-zhurnalist-vyjavil-v-rade-otkrytogo-poklonnika-boevikov-ldnr-video.html
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Наслідувачі нацизму.
Смерть москалям !
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Фуйло может в четвертый раз заявить
о Победе
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вчера на Рашке крякнул су-57, а сегодня утром крякнул вертолет ми-8..
ПВО Вейшнории не дают расслабиться! Российская авиация разбомбила школу на западе Сирии: 10 погибших, большинство - дети - Цензор.НЕТ 9319
авария вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Российская авиация разбомбила школу на западе Сирии: 10 погибших, большинство - дети - Цензор.НЕТ 1996
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суки потные, хоть и грех в такой день ругаться....
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***
За то, что ты, Россия, влезла в Сирию -
Пускай твое взрывается метро!
Критерия точней не знаю в мире я,
Чтоб отличить, где зло, а где добро.
Поддерживая Асада и северо-
Корейскую династью Кимов,
Да плюс еще тиранов трое-четверо,
А свергнутым давая стол и кров
Захватывая Крым, напав на Грузию,
Стремясь восстановить СССР
(Имперско-реваншистскую иллюзию),
Во всем беря со Сталина пример,
По новой ставя памятники Сталину
И в лагеря сажая за слова -
Не видишь ты, что миссия провалена
И понял мир уже как дважды два:
Ты - зла и несвободы воплощение,
А все, что ненавидишь ты, - добро!
К тебе одно лишь верно обращение:
С напалмом, бомбой, топором!
12-30.9.2017 Борис Стомахин
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По рашка ТВ покажут, что это был командный центр.
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Бєларусь теж хоче вбивати?
Лукашенко назвал самый простой вариант объединения - Россия вступает в состав Беларуси

https://www.segodnya.ua/world/wnews/lukashenko-nazval-samyy-prostoy-variant-obedineniya-rossiya-vstupaet-v-sostav-belarusi-1379506.html
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І расєйка ще щось меле про геноцид на Донбасі? Так, там геноцид українців. Расєянці вбивають і катують українців за мовною та національною ознакою.
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Меня абсолютно не удивляют подобные новости от братушек зебилов.
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Инфа от "Лондонской обсерватории по ПЧ", не стоит бумаги на которой она написана. Syrian Observatory for Human Rights - информационный проект, который инициировал и ведёт Осама Али Сулейман (псевдоним Рами Абдул-Рахман), гражданин Сирии, с 2000 года проживающий в Великобритании
У центра есть лишь один постоянный работник - сам Осама Али Сулейман, он тупо зарабатывает на вранье, как и "Белые каски", которые кстати, ничего об этом "обстреле" не пишут., хотя находятся в Идлипе.
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Мир в Сирии наступит только при выполнении трёх условий, повторимся..,
1. Асад должен уйти.
2. Сирия должна быть единна.
3. Не должно быть никаких военных баз какой либо страны на её территории.
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Ихтамнет,как обычно. Мерило справедливости в теперешнем мире-сила. Но похоже США просто невыгодно прекращать существование козлостана,как источника всех проблем в мире. Ведь при наличии такого пугала можно проворачивать неплохие гешефты на оборонке и торговле оружием.
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