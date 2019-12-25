 Російська авіація розбомбила школу на заході Сирії: 10 загиблих, більшість - діти

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Радіо Свобода" з посиланням на сирійську обсерваторію з прав людини.
Сирійські урядові сили за підтримки російських військових проводять новий наступ на Ідліб, почавши операцію з масового виходу мирних жителів з цієї провінції в більш безпечні райони поблизу турецького кордону.
За даними моніторингової групи, авіаудар був завданий по школі в селі Джубас у провінції Ідліб, де перебували внутрішньо переміщені особи.
Сирійські урядові сили за підтримки російських військових проводять новий наступ на Ідліб, почавши операцію із масового виходу мирних жителів із цієї провінції у більш безпечні райони поблизу турецького кордону.
Зазначимо, в провінції Ідліб проживає близько 3 мільйонів мирних жителів. ООН заявляє, що більш ніж половина цивільних покинули Ідліб через постійні авіа удари та ескалацію бойових дій в цьому районі.
а Господь тока морганием и занят...
Не будь таким наивным...
Просто Крым и Донбасс это наше оказалось, потому мы воспринимаем это болезненно...
А на самом деле в мире ничего не поменялось!!!
СССР в Афганистане бомбит школы - для нас это интернациональный долг!
Россия в Сирии бомбит школы - для нас ужас!
Восприятие - это очень сложная штука...
кацапня по школам и больничкам...
при каком-то небольшом проценте местных ушлёпков были завезены автобусами из паРаши "зовущие путена"...
немчучня стока лет в Украине не была, скока ети кацапские скоты
со своим местным прискотовьем.
Речь идет о Ренате Кузьмине, прокуроре времен Януковича.
Самый вкусный и дешевый сыр делается дома за 1 ночь! Рецепт: 1 стакан молока, 2 ложки...
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«Депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин на 112 канале открыто поддержал боевиков ЛДНР. Поразительно. Этот мудак вообще не мог быть депутатом. Он не жил в Украине в 2014-2019. Но вся государственная машина сработала на то, чтобы этот любитель оккупантов стал нардепом», - отметил Денис Казанский.
Он записал видео-комментарий, в котором развеял пропагандистскую легенду Кузьмина о том, что так называемые республики были «созданы местными жители чтобы защититься от заговорщиков в Киеве».
http://u-news.com.ua/86114-zhurnalist-vyjavil-v-rade-otkrytogo-poklonnika-boevikov-ldnr-video.html
Смерть москалям !
о Победе
ПВО Вейшнории не дают расслабиться!
авария вертолета Ми-8 в Красноярском крае
За то, что ты, Россия, влезла в Сирию -
Пускай твое взрывается метро!
Критерия точней не знаю в мире я,
Чтоб отличить, где зло, а где добро.
Поддерживая Асада и северо-
Корейскую династью Кимов,
Да плюс еще тиранов трое-четверо,
А свергнутым давая стол и кров
Захватывая Крым, напав на Грузию,
Стремясь восстановить СССР
(Имперско-реваншистскую иллюзию),
Во всем беря со Сталина пример,
По новой ставя памятники Сталину
И в лагеря сажая за слова -
Не видишь ты, что миссия провалена
И понял мир уже как дважды два:
Ты - зла и несвободы воплощение,
А все, что ненавидишь ты, - добро!
К тебе одно лишь верно обращение:
С напалмом, бомбой, топором!
12-30.9.2017 Борис Стомахин
Лукашенко назвал самый простой вариант объединения - Россия вступает в состав Беларуси
https://www.segodnya.ua/world/wnews/lukashenko-nazval-samyy-prostoy-variant-obedineniya-rossiya-vstupaet-v-sostav-belarusi-1379506.html
У центра есть лишь один постоянный работник - сам Осама Али Сулейман, он тупо зарабатывает на вранье, как и "Белые каски", которые кстати, ничего об этом "обстреле" не пишут., хотя находятся в Идлипе.
1. Асад должен уйти.
2. Сирия должна быть единна.
3. Не должно быть никаких военных баз какой либо страны на её территории.