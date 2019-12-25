 У 2019 році на Донбасі загинуло 18 цивільних, 127 - поранено, - ОБСЄ

Як передає Цензор.НЕТ, про це BBC News Україна повідомили в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.
"З початку 2019 року Спеціальна моніторингова місія підтвердила 145 жертв серед цивільного населення: 18 загиблих, 127 поранених", - йдеться в повідомленні.
За даними ОБСЄ, цього року зареєстровано найменшу кількість жертв серед мирного населення. Для порівняння - в 2018 році на Донбасі загинули 43 цивільних і 179 отримали поранення.
За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку 2019 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули 97 українських військових, ще 499 зазнали поранень.
Но По' почему-то язык в одно место засунул, а Зе' вообще в облаках витает...
А евротолерасты, кроме политической мастурбация, больше ничем и не могут заниматься
Ведь не украинцы то анексировали Крым и не они ведут войну на кацапской територии.