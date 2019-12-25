EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  196  7
Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2335) Донбас (12854)

 У 2019 році на Донбасі загинуло 18 цивільних, 127 - поранено, - ОБСЄ

З початку 2019 року унаслідок бойових дій на сході України загинули 18 мирних жителів, ще 127 були поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це BBC News Україна повідомили в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

"З початку 2019 року Спеціальна моніторингова місія підтвердила 145 жертв серед цивільного населення: 18 загиблих, 127 поранених", - йдеться в повідомленні.

За даними ОБСЄ, цього року зареєстровано найменшу кількість жертв серед мирного населення. Для порівняння - в 2018 році на Донбасі загинули 43 цивільних і 179 отримали поранення.

Читайте також: Найманці РФ збільшують інтенсивність тренувань на полігонах і поповнюють боєкомплект для РСЗВ, - розвідка

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку 2019 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули 97 українських військових, ще 499 зазнали поранень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167233
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Интересно какой процент из них под украинскую технику бросался?
 показати весь коментар
 
 
так год еще не закончился, рано "итоги" подводить
 показати весь коментар
 
Россия сделала свой полигон с Донбасса, чтобы испытывать оружие и обучать армию.
 показати весь коментар
 
 
Вот только я должен не от вас это слышать, а от политиков!
Но По' почему-то язык в одно место засунул, а Зе' вообще в облаках витает...
А евротолерасты, кроме политической мастурбация, больше ничем и не могут заниматься У 2019 році на Донбасі загинуло 18 цивільних, 127 - поранено, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7000
 показати весь коментар
 
Добре хоч зі зміною керівництва України і мирними ініціативами особисто Президента Володимира Олександровича Зеленського по розведенню сторін перестали гинути як мирні громадяни так і військовослужбовці. Добре, коли людина не зацікавлена у продовженні війни.
 показати весь коментар
 
 
А мирных жителей которых для освобождение родной земли пришлось взять в руки оружие считаете только расходным материалом?
Ведь не украинцы то анексировали Крым и не они ведут войну на кацапской територии.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору