 Адвокати оскаржать вирок у справі "Хізб ут-Тахрір" в ЄСПЛ і ООН

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Крим.Реалії розповіла адвокатка Ліля Гемеджі.

"Сторона захисту виклала свої аргументи, чому вона вважає вирок Північно-Кавказького військового окружного суду Ростова-на-Дону незаконним. Всім нашим підзахисним була знижена міра покарання на пів року, що сторона захисту не розцінює як значне досягнення. Після отримання вироку на руки, адвокати подаватимуть скаргу до Європейського суду з прав людини", - розповіла Гемеджі.

Вона уточнила, що, можливо, скарги будуть подавати і в комітети ООН, де "ми будемо продовжувати доводити невинуватість своїх підзахисних і порушення низки статей Європейської конвенції".

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Захисниця уточнила, що можливий обмін ув’язнених між Росією і Україною вирішить питання "політичних переслідувань тільки на час, але не вирішить проблему глобально".

"Якщо розглядати обмін як можливе рішення цієї проблеми, то для родичів політв'язнів - це було б великою підмогою, коли сім'ї могли б возз'єднатися. Але обмін, на превеликий жаль, не вирішує глобально всієї проблеми. І після того, як звільнять одних можливе кримінальне переслідування інших активістів", - зазначила Гемеджі.

Верховний суд Росії змінив вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група). Терміни ув’язнення для кримчан зменшилися на 6 місяців.

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Таким чином Узеір Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув’язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

У червні 2019 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив фігурантів цієї справи Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеіра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова та Еміля Джемаденова - до 12 років.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з даними вироком і закликало посилити санкційний тиск на Росію.