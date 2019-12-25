 Сьогодні святкують Різдво за григоріанським календарем

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", Різдво Христове за григоріанським календарем відзначають Католицька церква, протестантські церкви, а також помісні православні церкви: Константинопольська, Болгарська, Грецька, Румунська, Антіохійська, Олександрійська, Албанська, Кіпрська, Фінляндська і Православна церква в Америці.
Різдво – одне з найбільших і найурочистіших християнських свят. І якщо для православних у святковій ієрархії вище стоїть хіба що Воскресіння Христове, або ж Великдень, то для католиків Святом свят є саме Різдво.
Біблійна історія оповідає нам: Діва Марія разом з Йосипом, з яким вона була заручена, прийшли в юдейське місто Віфлеєм для участі в державному перепису. Оскільки місця їм не знайшлося ні в готелях, ні в домівках віфлеємців, вони вирішили заночувати в печері, куди пастухи зазвичай заганяли в негоду худобу. Там і народився Ісус Христос. Немовля поклали в ясла (годівницю для худоби). Саме тоді пастухам, що вночі стерегли стадо, з’явився ангел зі звісткою про появу на світ Спасителя світу, і вони першими поклонилися маленькому Ісусові. Також на поклоніння Богонемовляті прийшли волхви (східні мудреці), яких до Віфлеємської печери привела чудесна зірка.
В перші століття нашої ери не існувало точної дати святкування Різдва Христового. Одні віряни виступали за 20 травня (Климент Олександрійський), інші – за 25 березня, 17 листопада тощо. Східні християни відзначали Різдво переважно на Богоявлення 6 січня.
У 336 році, за часів імператора Костянтина Великого, відбулось перше задокументоване святкування Різдва саме 25 грудня. Офіційно ця дата була затверджена на Третьому Вселенському соборі, що проходив у місті Ефес у 431 році. Згодом святкування Різдва зі східної частини Римської імперії почало поширюватись на північ і захід Європи, доповнюючись різними традиціями. Так, у Середні віки (приблизно з 1223 року) виник звичай встановлювати для поклоніння віруючих різдвяні вертепи — ясла з фігурками Дитяти Ісуса, Марії, Йосипа, пастухів, Трьох царів (волхвів) у церквах та власних будинках.
Варто зазначити, що Православна Церква України, Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська, Православна Церква Чеських земель і Словаччини, Афонські монастирі, Бесарабська митрополія Румунської православної церкви, а також Українська греко-католицька церква святкують Різдво 7 січня, що відповідає 25 грудня за старим Юліанським календарем. Вірменська церква, за давнім звичаєм, Різдво Христове святкує з Богоявленням 6 січня.
Поэтому многие люди придерживаются христианских ценностей, как жизненных заповедей для себя
И потом всё не так плохо, как у мусульман
ИМХО не приемлю мусульманскую нетерпимость (радикализм и отношение к женщинам), даже не езжу в мусульманские страны
Мудрые атеисты давно уже предложили ответы на вопросы о смысле существования человека, да только тем, у кого образование оборвалось на старших классах средней школы проще бубнеть о бозинке и служению ему, чем вникать в лекции.
Любопытно послушать, что Вы имеете ввиду?
Зачем?
Зачем?
Ответ на который я не получил
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- Так у вас що, два Різдва?
- Ну да, два Різдва у нас…
- А чого? Що символізує друге Різдво?
- Те саме, що й перше. Сначала у нас Христос рождається, як обично, як у всіх… Ну а потом через два тижні рождається ще раз, вже спеціально для нас. Контрольний, так би мовити… Мало лі…
- І обидва Різдва вихідні?
- Аякже. Одне ж перед новим роком, а друге - перед старим новим роком, після нового року
- Перед яким-яким роком?
- Друге? - Перед старим. Новим…
- Тобто, нових років у вас також два?
- Іменно так! В нас спочатку новий рік, а потім ще один новий рік. Але один новий новий рік, а другий - старий новий. І по Різдву - перед кожним. Що тут не ясно?
- А Різдва обидва однакові, чи теж - старе й нове?
- Те що тепер нове, то нове, а те, що старе - нове старе
- Як це «нове-старе»?
- Ну, недавно воно було просто Різдво, а коли появилось нове Різдво, то воно стало старим Різдвом. Але стало воно старим Різдвом недавно, тому воно - нове старе…
- Ви, мабуть, сильно віруючий народ?
- Да! Сильно! Сильно віруючий!
- А які ще у вас свята християнські?
- Ну, напрімєр, Івана Купала…
- І що ви робите в цей день?
- Ну, там, - шукаємо папороть вночі в лісі, в росі голі купаємся, через вогонь плигаємо, горілку п'ємо, опудало палимо, ворожимо… На порозі кладемо гострий ніж чи сокиру, осикові гілки розкидаємо по двору…
- Навіщо?
- Щоб відьми не ходили
- Які відьми?
- Обичні наші відьми. Тьотки такі... "Ой на Івана Купайлого, ходила відьма ногайлою. Як на дуб лізла - кору гризла"... Ще дівчата, бува, чобіт кидають, куди чобіт носком покаже…
- Хвате…
Славімо Його!
Кто соблюдает культ по другим Канонам - ждите своих праздников.
https://youtu.be/7aBCLOx97lM
https://eadaily.com/ru/news/2019/05/17/za-zhertv-pedofilov-v-polshe-******-kraskoy-statui-papy-rimskogo-i-reygana
https://skgnews.com/2017/01/16/francisk-svorachivaet-reformu-ioanna-pavla-ii-i-benedikta-xvi-po-borbe-s-pedofilami/
Процесс познания - бесконечен, весь вопрос в его интенсивности. Это как велосипед, если слишком медленно, вы упадете. Чуть быстрее и уже поехали. А верить в сказки 2000 летней давности это пытаться стоять на месте. Это, как видите из истории, приводит к эпидемии педофилии и регулярным массовым убийствам.
вы знаете как этот орган работает?
http://booksonline.com.ua/view.php?book=99341