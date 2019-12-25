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 Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ООС

Незаконні збройні формування російсько-терористичних військ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"24 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Один обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник здійснив по захисниках населеного пункту Березове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Читайте також: Українського воїна поранено на Донбасі, з початку доби - шість ворожих обстрілів, - Міноборони

Вісім обстрілів позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме чотири рази неподалік Новолуганського - з 82 мм міномета - 9 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї, поряд з Кримським - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, в районі населеного пункту Світлодарська - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, поблизу Шумів - з гранатометів різних систем, біля Троїцького - з крупнокаліберних кулеметів.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Кримське. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення", - додали в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты срывают работу 3 КПВВ на Донбассе, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167226
 
 
 Топ коментарі
 
Щоб ви тварі кацапські видохли!
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Конфліктують найманці? А інші що роблять?
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Рашиські скоти. Навіть у Різдво христове сіють смерть .
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Нагадаю, що окупацію Криму головний скот почав на Благовіщення. Так чому тут дивуватись?
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разводить пора... - давно не разводили...
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ну а вдруг, ну а может быть ети .ляди перестанут стрелять?
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от етим нашим диалогом вместе с компом, да шмаркле бы бо харе таза три,
може и дошло бы до сопляка...
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Спокойствие и еще раз спокойствие, самокатчик сказал что к новому году стрельбу прекратят.
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це мабуть з передачі розміши гоміка... вислів такий...
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самокатчик сказал 20-21... так что уже 4 дня как плюют ему в самокат!
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Одужання пораненним воїнам України!!!! Смерть клятим расіянсько-маасковським окупантам!!!!
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Зебіли про це домовились ви з "великим" Пу?! Обстріли воїнів ЗСУ чи як?
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Зе виноват. При папереднике никто никого никогда не обстреливал.
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Полного и скорейшего выздоровления, Братья!!!
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