 Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"24 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Один обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник здійснив по захисниках населеного пункту Березове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Вісім обстрілів позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме чотири рази неподалік Новолуганського - з 82 мм міномета - 9 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї, поряд з Кримським - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, в районі населеного пункту Світлодарська - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, поблизу Шумів - з гранатометів різних систем, біля Троїцького - з крупнокаліберних кулеметів.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Кримське. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення", - додали в штабі.

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