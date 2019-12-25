 Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію "майданчиків Яценка"

Відповідна інформація міститься в картці документа на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Тепер, з 1 січня 2020 року, запроваджено спрощений метод оцінки об'єктів нерухомості, що передбачає їхню автоматичну оцінку. У разі незгоди з оцінкою вартості, яку модуль визначить автоматично, громадяни зможуть отримати її в оцінювача і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі, як це передбачає поточна процедура, свідчить текст документа.

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Також нотаріуси мають отримати право безкоштовного доступу до бази для перевірки даних про оцінку нерухомості. Оплата за формування довідок пропонується в розмірі 2,5% прожиткового мінімуму, а за реєстрацію звітів про оцінку та інформації з них в базі - 10%.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому закон №2047-д про ліквідацію схем у сфері нерухомості, відомих як "майданчики Яценка".