 Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію "майданчиків Яценка"

Відповідна інформація міститься в картці документа на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Тепер, з 1 січня 2020 року, запроваджено спрощений метод оцінки об'єктів нерухомості, що передбачає їхню автоматичну оцінку. У разі незгоди з оцінкою вартості, яку модуль визначить автоматично, громадяни зможуть отримати її в оцінювача і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі, як це передбачає поточна процедура, свідчить текст документа.
Також нотаріуси мають отримати право безкоштовного доступу до бази для перевірки даних про оцінку нерухомості. Оплата за формування довідок пропонується в розмірі 2,5% прожиткового мінімуму, а за реєстрацію звітів про оцінку та інформації з них в базі - 10%.
Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому закон №2047-д про ліквідацію схем у сфері нерухомості, відомих як "майданчики Яценка".
На весь Рік добра!
может такой же подписью следующего Президента быть уничтожен.
Указ, подписаный Президентом и утвержденный Конгрессом, может быть убран только подписью следующего Президента и утверждением Конгрессa.
я к чему? - законы однодневки долго не живут....
на случай екстеренных обстоятельсв...
чем обамычь совсем неплохо пользовался.
и угадайте с одного раза, шо сделал доня в 2016м?
правильно - все ето подписал взад....
если кому показалось шо смахивает на какую статью ?
то мы с вами на одной волне....
не оправдываю обамыча ни разу, но если бы подумать, а не сразу все кучей?
може и покращало бы.... - а пока так.
хотелка подписана, не закон....
У нас єдина країна, тому я святкую відразу два свята)
в пользу кидалы зеленского ?
менш ніж за сто років прихильники ортодоксальної церкви
будуть святкувати вже 8 січня.
А через 2000 тисячі років десь у лютому.
Гдє дєньгі,Зєлєнскі ?
Ветерок Боярского
@v_b_14_
·12 ч
Хоч щось росте... І намазується на хліб товстими слоями
1. Министерство финансов убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанк" и присоединило его к "Фонду гарантирования вкладов". Тут я бы попросил подробностей у журналистов сайта, поскольку тема исключительно важная для многих.
2. Задолженность авиакомпании МАУ только перед "Аэрорухом" - 1.012 млрд гривен. Подробности не нужны, и так все очевидно.
3. Продолжение будет. Не сомневайтесь.
НБУ сравнил зарплаты в Украине и соседних странах.
Работники в Чехии, Польше и России зарабатывают больше, чем в Украине:
в Чехии - 1309 евро (в 3,4 раза больше),
в Польше - 1142 евро (в 3 раза),
в России - 636 евро (в 1,7 раза).
В Чехии - Согласно расчетам Пенсионной комиссии, величина минимальной пенсии может возрасти до 8500 крон (315 евро) в месяц.
В Польше минимальная пенсия с 1 марта превысит 230 евро
В России - Минимальную пенсию планируется увеличить до 99 евро.В Украине минимальная пенсия после зелёного повышения 63 евро, при Януковиче была 119 долларов.
100 дней Зеленскому мешало то, что плохим танцорам мешает. Уже прошло 200 дней и ничего лучшего для украинцев, опять оно мешает. - 200 дней Зеленского: провал по всем направлениям