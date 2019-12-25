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Все про:закон (803) Зеленський (3976) нерухомість (200) Яценко (38)

 Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію "майданчиків Яценка"

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України про ліквідацію корупційної схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості і прозорості реалізації майна" повернувся в ВР з підписом президента.

Відповідна інформація міститься в картці документа на сайті  парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Тепер, з 1 січня 2020 року, запроваджено спрощений метод оцінки об'єктів нерухомості, що передбачає їхню автоматичну оцінку. У разі незгоди з оцінкою вартості, яку модуль визначить автоматично, громадяни зможуть отримати її в оцінювача і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі, як це передбачає поточна процедура, свідчить текст документа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада відхилила пропозицію повернути "майданчики Яценка" (оновлено)

Також нотаріуси мають отримати право безкоштовного доступу до бази для перевірки даних про оцінку нерухомості. Оплата за формування довідок пропонується в розмірі 2,5% прожиткового мінімуму, а за реєстрацію звітів про оцінку та інформації з них в базі - 10%.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому закон №2047-д про ліквідацію схем у сфері нерухомості, відомих як "майданчики Яценка".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167225
 
   
 Топ коментарі
 
Вітаю усіх з Різдвом, хто святкує за Григоріанським календарем!
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Цей автомат, який визначає оцінку майна будуть регулювати зебіли. Тому будемо мати зеціну з відварами потрібним зелюдям😏
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Щасливого Різдва !!!
На весь Рік добра!
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Иллюзии закончатся очень быстро.Реальная жизнь и фейкометание разные вещи и понятия.
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не знаю как в Украине, указ подписаный Президентом (а он может и имеет право) ето сделать,
может такой же подписью следующего Президента быть уничтожен.
Указ, подписаный Президентом и утвержденный Конгрессом, может быть убран только подписью следующего Президента и утверждением Конгрессa.
я к чему? - законы однодневки долго не живут....
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на самом деле, ета норма "указ Президента без Конгресса" принималась
на случай екстеренных обстоятельсв...
чем обамычь совсем неплохо пользовался.
и угадайте с одного раза, шо сделал доня в 2016м?
правильно - все ето подписал взад....
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по причине личной неприязни.
если кому показалось шо смахивает на какую статью ?
то мы с вами на одной волне....

не оправдываю обамыча ни разу, но если бы подумать, а не сразу все кучей?
може и покращало бы.... - а пока так.
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никакой ето не закон - указ Президента, можно сказать его хотелка.
хотелка подписана, не закон....
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Ну може дійсно не чула людина про такі православні країни як Румунія, Греція, Болгарія що святкують сьогодні. В мене взагалі син сьогодні святкує, а донька 7-го січня, це серед дорослих дітей, молодша згідна два рази святкувати. Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 7376
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Ось і я про це)
У нас єдина країна, тому я святкую відразу два свята)
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она то она а вы русский который решил поумничать
в пользу кидалы зеленского ?
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Якщо у них Різдво 7 січня. то і Новий рік повинен бути 14 січня. Логічно? Цілком. Не ставте воза поперед коня.
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Я тобі відкрию страшенну правду -
менш ніж за сто років прихильники ортодоксальної церкви
будуть святкувати вже 8 січня.
А через 2000 тисячі років десь у лютому.
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В такому разі і Новий рік від Різдва Христового святкуй 14 січня, щоб було логічно.
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Чим більше Зєлєнскі робить добрих справ ,тим в більшому ми гузні.
Гдє дєньгі,Зєлєнскі ?
Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 7624
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А ніхто і не позарився. Абідна, панімашш.
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№69, шо це ти дискредитуєш свого ідола?
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1,6 миллиона наших гривен на ветер. В Париже только договорился беркутов под видом пленных в РФ спрятать от наказания за расстрел на Институтской.
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самый импотентный преЗедент, лучшеб Порох был
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Вернитепетю.Не надоело?Его уже не будет никогда,его место рядом с великой аппазиционеркой)))
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Им до сих пор не понять, что даже если гипотетически предположить что выборы к примеру будут завтра, то никогда и ни за что не выберут Порошенко. Даже у Бойка шансов будет больше, не приведи Господь конечно. Так себя дискредитировать в глазах собственного народа еще нужно уметь.
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Фсе пропало! Кругом зрада! А Васька слушает да ест.
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Валодька грудь пабріл, і імпісьмєнт трампу якісно сдєлал.
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Посмикав за піпісьмент, чи зробив щось інше?
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Та я думаю, що і те іі друге, згідно протоколу моніки.
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"Пиримоги " закончились с Парашенком. Тогда были сплошные перемоги. А теперь кругом зрада-зрадная.
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Та да, зрада зраднайа була всюди до виборів, а потім вуаля і перетворилась в суцільні пірімоги.
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Водночас закон передбачає введення "площадок зеоленського"😉😉😉
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рулит Аваков , у его мусоров оружие ....
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Чому марадьор панамський не в тюрмі?
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Він в Ростові ще з 21 квітня. І порохоботи туди подались.
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Ветерок Боярского

@v_b_14_

·12 ч

Хоч щось росте... І намазується на хліб товстими слоями

Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію "майданчиків Яценка" - Цензор.НЕТ 7653
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Продолжаем корпоративное веселье.
1. Министерство финансов убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанк" и присоединило его к "Фонду гарантирования вкладов". Тут я бы попросил подробностей у журналистов сайта, поскольку тема исключительно важная для многих.

2. Задолженность авиакомпании МАУ только перед "Аэрорухом" - 1.012 млрд гривен. Подробности не нужны, и так все очевидно.

3. Продолжение будет. Не сомневайтесь.
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Вот и фсее.Пэця эту схему-кормушку подмахнул,а Вава ее убрал.А потом пэциным адептам еще и не понятно,почему Вовын рейтинг -68%,а Пэцин-8%.
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"Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию "площадок Яценко"" - ликвидирует, увольняет, назначает, играет в президента. Когда зарплаты и пенсии будут повышать?
НБУ сравнил зарплаты в Украине и соседних странах.
Работники в Чехии, Польше и России зарабатывают больше, чем в Украине:
в Чехии - 1309 евро (в 3,4 раза больше),
в Польше - 1142 евро (в 3 раза),
в России - 636 евро (в 1,7 раза).
В Чехии - Согласно расчетам Пенсионной комиссии, величина минимальной пенсии может возрасти до 8500 крон (315 евро) в месяц.
В Польше минимальная пенсия с 1 марта превысит 230 евро
В России - Минимальную пенсию планируется увеличить до 99 евро.В Украине минимальная пенсия после зелёного повышения 63 евро, при Януковиче была 119 долларов.
100 дней Зеленскому мешало то, что плохим танцорам мешает. Уже прошло 200 дней и ничего лучшего для украинцев, опять оно мешает. - 200 дней Зеленского: провал по всем направлениям
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Порохоботы вы где? Это ведь плохо правда? Порох за 5 лет палец об палец не ударил что убрать эту схему с которой в год мутили примерно 450 лямов гривен. Наверное просто не знал))
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кацапо-соевые боты против отмены коррупционных площадок.
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При Порошенко было интереснее - один день читаешь "Путин нападе", на второй день - о прибыли в бизнесе коррупционера Порошенко...
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