 Верховний Суд прийняв до розгляду касацію Дронова, засудженого за смертельну ДТП в Харкові, - адвокатка Матвєєва

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла адвокатка потерпілих Лариса Матвєєва, інформує Цензор.НЕТ.
"Верховний суд України прийняв до розгляду касаційну скаргу Геннадія Дронова на вирок Київського райсуду Харкова від 26 лютого 2019 року та постанову Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року", - зазначила Матвеєва.
За її словами, новий адвокат Дронова Геннадій Токарєв оскаржив вироки першої інстанції й апеляційного суду. "Раніше касаційну скаргу повернули на доопрацювання, однак тепер документ прийнято до розгляду", - додала Матвеєва.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.
Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.Визнані винними в смертельній ДТП в центрі Харкова восени 2017 року також ще зобов'язані солідарно виплатити майже 8 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих і пострждалим.
телку, шо 5 людей положила - оправдать.
посидеть то рядом с адвокатом Дронову датут хоть?
Не досмотрел.
А козе - могли бы влепить и пожизненное...
Может он не успел проехать пока ему ещё был зелёный свет из-за впереди едущих тугодумов?
ПыСы линию на том перекрестке гепа удосужился нарисовать только после трагедии. До этого там была "подразумеваемая" линия границы перекрестка... так шо? Дорожники отпетляли? ДАЙцы отпетляли? Все остались при своих? Дрон тянет срок в безусловной колонии, а курва - в пионерском лагере с маникюром и вольным режимом. Онажыдевачка...
Украинские суды...похабнее и омерзительнее не сыскать...
то проплаченная гнида, засирающая эфир...
Есть только что он находится на перекрестке при красном для его полосы
положить 6 людей и сделать в етом виноватого водилу, шо на перекрестке напротив?
таки да - приговор года....
дронов шо сделал на 10ку?
Удачи и всех благ.
ну выдаленых, закрещеных - выдохни уже
24.12.2019 IBIGDAN
1. Печерський райсуд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера та колишнього бійця спецназу «Омега» Дмитра Хмеля, який підозрюється у вбивстві Героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка.
2. Апеляційний суд розглянув апеляцію на запобіжний захід Юлії Кузьменко - одній з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Суд ухвалив залишити її під вартою. Після оголошення рішення судді мовчки вийшли із залу засідань під крики: «Ганьба».
Светлана Самборска
1. Судье , которую купил папик этой обкуренной пляди .
2. Самой курилке .
3. Укокошил бы самого папика , оплатившего издевательство над ним , чтобы оправдать курилку .
Это ПОЗОР для Украины! США требуют СРОЧНО посадить Порошенко
https://www.youtube.com/watch?v=jJ4v9U-DSWU
Ця подія збирає таку увагу українців, що перевищує у сотні разів увагу до понад 13 000 загиблих воїнів у війні з ***********.
Прізвища Дронова і Зайцевої прозвучали НА ВСІХ БЕЗ ВИНЯТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛАХ УКРАЇНИ.
Чи ці журналісти подуріли?
ГОТУЄТЕ НАСТУПНИХ ПРЕЗИДЕНТІВ?
З точки зору правил дорожнього руху, Дронов жодних правил не порушував.
Можна було б поставити крапку, і зайнятися війною.
Але, комусь хочеться відволікти увагу українців від справжніх проблем.
Этот кейс - лакмусовая бумажка, индикатор подлости и продажности украинских судей. И, в противовес тезису о том, что высокие зарплаты позволят избежать поткупа и коррупции, эти украинские судьи ежедневно, в публичных и скрытых делах, усердно доказыаают обратное. Жадности судейской нет предела. Они, бл#яди, "посевают справедливость"...