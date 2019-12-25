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Все про:адвокат (702) Верховний Суд (476) ДТП (2688) Зайцева (86) смерть (3722) Дронов (51)

 Верховний Суд прийняв до розгляду касацію Дронова, засудженого за смертельну ДТП в Харкові, - адвокатка Матвєєва

Верховний Суд України розгляне касаційну скаргу Геннадія Дронова, фігуранта резонансної ДТП в Харкові на вул. Сумській у 2017 році, засудженого до 10 років позбавлення волі.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла адвокатка потерпілих Лариса Матвєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Верховний суд України прийняв до розгляду касаційну скаргу Геннадія Дронова на вирок Київського райсуду Харкова від 26 лютого 2019 року та постанову Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року", - зазначила Матвеєва.

За її словами, новий адвокат Дронова Геннадій Токарєв оскаржив вироки першої інстанції й апеляційного суду. "Раніше касаційну скаргу повернули на доопрацювання, однак тепер документ прийнято до розгляду", - додала Матвеєва.

Також читайте: Верховний Суд відмовився скасовувати вирок винуватцям смертельної ДТП у Харкові Зайцевій і Дронову

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.Визнані винними в смертельній ДТП в центрі Харкова восени 2017 року також ще зобов'язані солідарно виплатити майже 8 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих і пострждалим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167222
 
 
 Топ коментарі
 
У тебя хоть права есть , валенок))?
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если можно обнюханой козе на красный лететь - напомните скорость?
положить 6 людей и сделать в етом виноватого водилу, шо на перекрестке напротив?
таки да - приговор года....
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Дронова закрыть.
телку, шо 5 людей положила - оправдать.
посидеть то рядом с адвокатом Дронову датут хоть?
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Дронова закрыть.
телку, шо 5 людей положила - оправдать.
посидеть то рядом с адвокатом Дронову датут хоть?
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Простите, я там ниже поправился вроде...
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В США - Дронову дали бы лет 30...
А козе - могли бы влепить и пожизненное...
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веселое такое судилище в Украине - многие на етом деле лапки липкие нагрели...
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Да... Адвокат Дронова явно нагрелся. Нормальный бы посоветовал признать вину чтобы быстро выйти, а этот видимо бабло тянул, обещал что оправдают.
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Признать вину - это еще бы больше пошлобы в пользу той шмары
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каким образом признание вины Дроновым, смягчило бы вину Зайцевой?
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а ей,шо суд дал такой срок по справедливости или за бабки? Ей 12 лет,как минимум давать надо было
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тебе стало бы легче если бы она на два годика больше отсидела?
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Верховный суд Украины на основании рассмотрения одного из дел (заседание за 26.07.2019 по делу №751/4088/17) решил разрешить водителям проезжать на жёлтый сигнал светофора.
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Ага, перечитай еще раз, только внимательно, а потом вернешься.
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стало бы легче если бы она не летела на красный.
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12 по статье в которой макс срок 10? Это как?
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Все правильно осудили. Нефиг на запрещающий сигнал светофора ехать.
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Конечно есть. Твоя мама валенками берет.
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конечно есть. А у тебя есть вопросы, петушок?
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Оно так 50% машин и ныне стартует. Иное дело, что это суд нашел, как доказательство его вины, потому, что это есть нарушение ПДД. Но даже и так, то 10 лет Дронову - это апофеоз правосудию.
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Так потому и дали 10 что не признал вину - это всегда отягчающее обстоятельство. А так бы скоро дома был.
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А почему не указывают на причину по которой дронов оказался за стоплинией?
Может он не успел проехать пока ему ещё был зелёный свет из-за впереди едущих тугодумов?
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Потому что по камерах установлено что это не так, потому его защита даже и не пыталась сьехать на это. И даже если бы было так - все равно он начал движение на желтый.
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****, а зайка ехала на свой зеленый на разрешенных 60ти... виновница происшествия с трагическими последствиями - курица под опиатами без удостоверения водителя. Ты сослался на записи камеры, но сведения из этой камеры приняли только против Дрона. Сведений оказалось настолько мало, что скорость, с которой двигалась овца, вычислить "не удалось"... ну и, кроме прочего, никто не отрицает, что эта **** игнорировала запрещающий сигнал светофора. Иначе говоря, продолжила движение на красный свет при скорости не менее сотни. Так разве их обоих вина сопоставима? Эквивалентна?
ПыСы линию на том перекрестке гепа удосужился нарисовать только после трагедии. До этого там была "подразумеваемая" линия границы перекрестка... так шо? Дорожники отпетляли? ДАЙцы отпетляли? Все остались при своих? Дрон тянет срок в безусловной колонии, а курва - в пионерском лагере с маникюром и вольным режимом. Онажыдевачка...
Украинские суды...похабнее и омерзительнее не сыскать...
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с кем ты разговариваешь?
то проплаченная гнида, засирающая эфир...
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та я больше сам с собой... как этот, прости господи... как его... не знаю, шо ты подумал... аутист....
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Где видео с камеры что он пересёк условную линию светофора потом которую нарисовали дорожники на желтый или красный ???
Есть только что он находится на перекрестке при красном для его полосы
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если можно обнюханой козе на красный лететь - напомните скорость?
положить 6 людей и сделать в етом виноватого водилу, шо на перекрестке напротив?
таки да - приговор года....
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А что, виноватым сделали только Дронова? Зайцеву оправдали?
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зайцева положила 6 человек - ее судьба меня не интересует и вроде как однозначна.
дронов шо сделал на 10ку?
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нарушил ПДД что повлекло гибель людей - до 15 лет
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а что не так? Он нарушил ПДД? Да. Это повлекло гибель людей? Да
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понятно - спор бесконечен и консенсус достигнут не будет.
Удачи и всех благ.
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Он нарушил только тем,что выехал на желтый со свей стороны.А у той суки вообще красный горел+она еще и вмазаная была.Она в первую очередь виновата.Она сбила людей,а срок одинаковый
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Ну ее степень вины больше, никто и не спорит с этим
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Он не пересек линию перекрестка на желтый он находился на перекрёстке
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Это точно Вовк и Зайцева - почти одна и та же фамилия.
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опять ты?
ну выдаленых, закрещеных - выдохни уже
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ты про себя? Тем там "выдалили" и "закрестили"
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досвидос, я не рашпиль, шо б ты об меня свой язык чесал..
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давит один - сидит другой с давилой как минимум....
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До 10 лет. Максимальная санкция статьи 10 лет
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ничего он не нарушил. ты платная тролыха.
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ей смягчили наказание только потому что туда Дронова приплели. Ее удавить мало будет.
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тема с Дроновым очень интересна. Как всегда сейчас появится тьма тугодумов, думающих что они знают ПДД
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Две свежих новости
24.12.2019 IBIGDAN
1. Печерський райсуд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера та колишнього бійця спецназу «Омега» Дмитра Хмеля, який підозрюється у вбивстві Героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка.
2. Апеляційний суд розглянув апеляцію на запобіжний захід Юлії Кузьменко - одній з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Суд ухвалив залишити її під вартою. Після оголошення рішення судді мовчки вийшли із залу засідань під крики: «Ганьба».

Светлана Самборска
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Давай тебя в лугандонию отправим под пресс этих придурков.Через неделю запаешь обменяйте меня пожалуйста.Диванное войско ,прежде чем умничать,поедете в лугандон.
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Ти прочитай уважніше... Можеш кілька разів але бажано повністю... Зрозумій, про що пишеться. А після можеш коментувати...
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На месте Дронова посвятил бы остаток своей жизни для мести трём мразям опаскудившим его жизнь :
1. Судье , которую купил папик этой обкуренной пляди .
2. Самой курилке .
3. Укокошил бы самого папика , оплатившего издевательство над ним , чтобы оправдать курилку .
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Для того чтобы потом остаток жизни провести в пожизненной камере. Шикарная карьера
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Правда из Америки - Порошенко вывел из Украины 100 миллиардов долларов.
Это ПОЗОР для Украины! США требуют СРОЧНО посадить Порошенко
https://www.youtube.com/watch?v=jJ4v9U-DSWU
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Частково окупована кацапстаном Україна вже рік (може й більше) хвилюється долею двох водіїв, які були причетні до загибелі громадян на зупинці в Харкові.
Ця подія збирає таку увагу українців, що перевищує у сотні разів увагу до понад 13 000 загиблих воїнів у війні з ***********.
Прізвища Дронова і Зайцевої прозвучали НА ВСІХ БЕЗ ВИНЯТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛАХ УКРАЇНИ.
Чи ці журналісти подуріли?
ГОТУЄТЕ НАСТУПНИХ ПРЕЗИДЕНТІВ?
З точки зору правил дорожнього руху, Дронов жодних правил не порушував.

Можна було б поставити крапку, і зайнятися війною.
Але, комусь хочеться відволікти увагу українців від справжніх проблем.
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Как такую глупость можно писать?? Наверное, с ПДД незнакомы....
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Кий, ну при чем здесь одно к другому? На украинских каналах, если на то пошло, в военную пору прыгают и скачут клоуны 95 квартала из труппы шута в роли президента...не лоха, заметь, потому что ему 42, а прези...тьфу, мерзота...
Этот кейс - лакмусовая бумажка, индикатор подлости и продажности украинских судей. И, в противовес тезису о том, что высокие зарплаты позволят избежать поткупа и коррупции, эти украинские судьи ежедневно, в публичных и скрытых делах, усердно доказыаают обратное. Жадности судейской нет предела. Они, бл#яди, "посевают справедливость"...
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во время смертельной аварии через две улицы велосипедист ехал с нарушением по этому это отвлекло, потом привлекло Дронова, який жодних правил не порушував. Но Суд надышался запахами нарокоты от Зайцевой и зацепил Дронова на 10 лет...де то так получается.
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Рехворма судов от ЗЕкловуна в действии..нарехвормировал!
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Ты ошибся это твоя свинья реформировала суды,порохобот
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Решение суда - считать вину Зайцевой и Дронова одинаковой - справедливо!
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Обезьяне Зайцевой крупно повезло остаться живой. Я имею ввиду родственников погибших по ее вине.
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Расправа на Дроновым - истинное лицо украинского правосудия...
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По американским и немецким законам они оба должны сесть на пожизненное.
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Что ты знаешь про американские и немецкие законы? Я думаю ничего, одни предположения.
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Зеленському вже невигідно щоб Дронов довго сидів за мізерний проступок на дорозі... Все таки 99% населення вважають Дронова не винним. А людина Зелі, яку називають Розумков постійно моніторить настрої населення.... Дронов це вже одна з причин чому на недавніх голосуваннях в ОТГ "Слуги народу" потерпіли розгромну поразку навіть самовисуванцям.
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