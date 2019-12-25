 Три міста на Луганщині залишилися без води через відключення об'єктів водоканалу від електрики, - Лисичанська міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Лисичанська.

"24 грудня, ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" відключило від постачання електроенергії об’єкти ЛКСП "Лисичанськводоканал" (водонасосоні станції "Білогорівська", "Сумісна", "ГТВ", "Привільнянська", "Малорязанцево"), що призвело до неможливості здійснення водопостачання у містах Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля. Без водопостачання залишилось понад 80 тисяч мешканців міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, 35 учбових та 25 медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

"Лисичанськводоканал" спільно з Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій Луганської області розробили графік підвозу питної і технічної води на об'єкти соціальної сфери і для населення. Також керівництво КП "Лисичанськводоканал" отримало доручення пригасити до мінімуму котельні на період відсутності водопостачання.

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