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Все про:борг (173) Луганщина (1898) водопостачання (317) Електрика (313)

 Три міста на Луганщині залишилися без води через відключення об'єктів водоканалу від електрики, - Лисичанська міськрада

У Лисичанську, Новодружеську і Привіллі Луганської області без водопостачання залишились понад 80 тисяч жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Лисичанська.

"24 грудня, ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" відключило від постачання електроенергії об’єкти ЛКСП "Лисичанськводоканал" (водонасосоні станції "Білогорівська", "Сумісна", "ГТВ", "Привільнянська", "Малорязанцево"), що призвело до неможливості здійснення водопостачання у містах Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля. Без водопостачання залишилось понад 80 тисяч мешканців міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, 35 учбових та 25 медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

"Лисичанськводоканал" спільно з Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій Луганської області розробили графік підвозу питної і технічної води на об'єкти соціальної сфери і для населення. Також керівництво КП "Лисичанськводоканал" отримало доручення пригасити до мінімуму котельні на період відсутності водопостачання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київводоканал" запровадив нові внески на обслуговування лічильників води для мешканців багатоквартирних будинків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167221
 
   
 Топ коментарі
 
Не усі, хоча дуже багато. Тому звіздець буде усім.
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Если в кране нет воды - вспомни как голосовал.
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а вы всю страну вместе с водоканалами и прочим коммунальным майном барыгам продайте за пол цены и получите пустую державу, которую придется повторно заселять если желающие найдутся.
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Ага...ща вернем социалистическую собственность и Пэтю Симоненко)))
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ты, для старта, державную собственность верни ..., а потом уже петей вспоминай.
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Не...для старта и финиша лучше коммуняк добить,чтобы ими и не воняло!
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Поки зевлада бере кредити під великі відсотки і знищує всю країну. Без води усі будуть смердіти.
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Підтримую...дякувати Богу,не зебіл)))
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Всю жизнь так было! Почасовая подача воды, ванны, кастрюли, ведра для хранения воды!
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"Светлана Самборска 4 hrs ·

Какой же пи###ц, господи.



Ірина Вітер 8 hrs

Справа Шеремета: апеляція по Кузьменко.
Прокурор: "Можуть знищити докази. Так як ці докази ще не виявлені, то підозрювані можуть їх знищити".
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Но в ЛНР-то все хорошо-вода есть, тепло есть и "пенсия как в России!", а это уже без пяти минут наши партнеры...
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А вот кстати да...там отключать низзя....
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Браво Ринатушке Леонидовичу! Сношает более 15-ти лет этот регион, а они ему за это дифирамбы и голоса на выборах.
Еще раз браво!
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Ринатушка тут ни при чем...Хозяин ЛЭО кцп Григоришин...
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тамжынашилюди? дамбас фсю галактику поит?
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Головне, що бариги нема😊 Треба трохи почекати😨
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свиновальц есть. по воле гуляет. и его мыролюбный реформизм до сих пор процветает. потужно процветает.
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😨 Тобто Зе знову не винуватий. Продовжуйте відбілювати безальтернативне земиролюбство, а тим часом зевиборці будуть пити сечу.
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Штей є штейн і не винуватий, що він штейн. Винуваті виборці штейна і ті, хто пасивно допомагав прийти штейну до влади. Ви зробили це разом із зебілами.
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Свято наближається... Скоро так буде багато де, бо як людям платити, навіть «покращєні» тарифи???




tZE inform

@tZEinform

·5 год

Зернотрейдеры заявляют о проблемах с возмещением НДС: нет оборотных средств на выкуп зерна у аграриев Расскажи ка нам Вова о повышении пенсий....
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ты в курсе, что т.н. зернотрейдеры это барыги которые у аграриев за копейки урожай скупают. Ты в курсе что они наваривают на селянах минимум 50%. Какое нах. возмещение ндс для них может быть вообще????
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Ці зернобариги повернуть свої гроші я але вже за рахунок інфляції, або дефолту. Ви зробили це разом із зебілами.😊
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А ти в курсє, що зє бубочка всі прибутки в офшорах сховав??? В курсє, що італійску дачку прикупив на відкат від бєні, за відмивку мільйярду, виведеного з привату??? Так хто барига??? Ці хоч якусь працю вкладають й валюту в країну приносять...
І до речі - зє дятли не мають мізків, тому й голосили за бубочку, бо якщо б мали чим думати, то зрозумілиб, що в цьому бізнесі зайнято багато людей, простихробітників - водіїв, залізничників, працівників елеваторів, портових робітників, тощо...
Думай те... Хоча на це надії мало...
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Пасивно голосували, тому теж будете страждати😋
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нет. я активно голосовал за иво бобула и капитана марвелл.
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Цього замало, якщо ставтити за мету збереження країни та її рух у західному напрямку... Тре було розраховувати ретельніше...
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Пробачте, але ці люди голосували за Зе. Пийте😏, хоча пити тепер їм нема чого. Тепер будете жити, як голосували.
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Не усі, хоча дуже багато. Тому звіздець буде усім.
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Если в кране нет воды - вспомни как голосовал.
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А якщо в країні є вода, то їм пєця насцяв туда😵
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Сєпари, як і зебіли - повинні страждати!
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