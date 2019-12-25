 Три міста на Луганщині залишилися без води через відключення об'єктів водоканалу від електрики, - Лисичанська міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Лисичанська.
"24 грудня, ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" відключило від постачання електроенергії об’єкти ЛКСП "Лисичанськводоканал" (водонасосоні станції "Білогорівська", "Сумісна", "ГТВ", "Привільнянська", "Малорязанцево"), що призвело до неможливості здійснення водопостачання у містах Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля. Без водопостачання залишилось понад 80 тисяч мешканців міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, 35 учбових та 25 медичних закладів", - йдеться в повідомленні.
"Лисичанськводоканал" спільно з Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій Луганської області розробили графік підвозу питної і технічної води на об'єкти соціальної сфери і для населення. Також керівництво КП "Лисичанськводоканал" отримало доручення пригасити до мінімуму котельні на період відсутності водопостачання.
Какой же пи###ц, господи.
Ірина Вітер 8 hrs
Справа Шеремета: апеляція по Кузьменко.
Прокурор: "Можуть знищити докази. Так як ці докази ще не виявлені, то підозрювані можуть їх знищити".
Еще раз браво!
tZE inform
@tZEinform
·5 год
Зернотрейдеры заявляют о проблемах с возмещением НДС: нет оборотных средств на выкуп зерна у аграриев Расскажи ка нам Вова о повышении пенсий....
І до речі - зє дятли не мають мізків, тому й голосили за бубочку, бо якщо б мали чим думати, то зрозумілиб, що в цьому бізнесі зайнято багато людей, простихробітників - водіїв, залізничників, працівників елеваторів, портових робітників, тощо...
Думай те... Хоча на це надії мало...