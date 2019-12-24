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Все про:футбол (663) Зозуля (30) Щерба (34)

 За образу українського футболіста Зозулі будуть покарані й іспанські вболівальники, й футбольний клуб, - Щерба

Клуб "Райо Вальєкано" і його фанати, які ображали українського футболіста Романа Зозулю, який грає за "Альбасете", понесуть за це покарання.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив посол України в Королівстві Іспанія Анатолій Щерба, передає Цензор.НЕТ.

"Покарання буде. Передусім, для клубу. І воно, в принципі, вже є: дисциплінарна комісія, яка складається з представників як національної федерації футболу, так і LaLiga, застосує санкції до цього клубу. Скажімо, якщо будуть догравати другий тайм цього матчу, то це відбудеться при порожніх трибунах.

Також можуть бути застосовані відповідні фінансові санкції для того, щоб покарати за те, що така провокація трапилася. Хотів би сказати, що і президент клубу "Альбасете", де грає Роман Зозуля, і президент "Райо Вальєкано" – однозначно засудили те, що відбулося на стадіоні", - додав Щерба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми всі - Зозуля", - уболівальники вивісили банер на підтримку українського нападника на матчі другого дивізіону Іспанії. ФОТО

Посол також планує зустрітися з керівництвом державного секретаріату Іспанії у справах спорту і Королівської футбольної федерації Іспанії, щоб обговорити цю ситуацію.

Нагадаємо, Роман Зозуля потрапив у скандал в Іспанії через те, що ультрас "Райо Вальєкано", куди його клуб "Бетіс" відправив у оренду, називають його фашистом.

Футболіст приїхав в "Райо Вальєкано" в футболці з гербом України. Іспанська преса назвала його нацистом. Пізніше газета вибачилася. Але під час одного з матчів своєї команди вболівальники "Райо Вальєкано" влаштували акцію проти Зозулі.

Українські дипломати звернулися до ФФУ і в футбольну лігу Іспанії.

Футболісти "Бетіса" публічно підтримали нападника Зозулю. Футболіст повернувся до "Бетіса", але брати участь в офіційних матчах команди не може, бо заявлений за "Райо Вальєкано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Образи на адресу Зозулі схожі зі штампами російської пропаганди, - МЗС

15 грудня 2019 року матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" призупинили після першого тайму і згодом відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167220
 
   
 Топ коментарі
 
Обвинять в любви к своей стране, это что то новое.
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Хуже.
Это те испанцы, которые ездили на Донбасс воевать за кацапских оккупантов.
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ушлепки, это не по телеку в раше дерьмом кидаться. Ляпнул - получи ответочку. АУ, под*уйловники, за поребриком ЦИВИЛИЗАЦИЯ!!!!! За оскорбление украинского футболиста Зозули понесут наказание и испанские болельщики, и футбольный клуб, - Щерба - Цензор.НЕТ 4105 ОСТОРОЖНО
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Испанских болельщиков высекут батогами , а судью отдадут на глумление Лаврову , наверное .
Ну , кто ещё так сможет поглумиться ???
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Обвинять в любви к своей стране, это что то новое.
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Это не те испанцы которые с Путч демоном мутили "автономию" под чутким руководством кремлёвской гебни
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Не, те что мутили были из Каталонии. А Райо Вальекано клуб мадридский.
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Хуже.
Это те испанцы, которые ездили на Донбасс воевать за кацапских оккупантов.
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А хрюхрюськие, у них так понимаю лутшие друзяшки??
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луТший,писать хоть без ошибок научись.уже не первый раз ты луТший винторогий алень
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Пшла вон чушка винторогая на свой рамблер и сру весну, уже все поняли за кого ты топишь. Мне плевать винторогий ЗЕбил как на твоём хрюхрюськом писать. Сепарня топящая за сепаров.
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ушлепки, это не по телеку в раше дерьмом кидаться. Ляпнул - получи ответочку. АУ, под*уйловники, за поребриком ЦИВИЛИЗАЦИЯ!!!!! ОСТОРОЖНО
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та хай идут на х..й эти испанские болельщики,признайте Каталонью независимой и пусть вообще заглатуют без 40% ввп тогда
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Не везёт Зозуле, ему на граблях можно уже звёздочки рисовать.
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И не говорите: приставил к каждому испанскому болельщику грабли и теперь издевается над ними!
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Испанские фаны сами фашисты, если так ведут себя или жирно проплачены. У меня герб Украины на машине в США и что? Если бы кто-то назвал меня здесь фашистом, то моментально бы через суд присел на такой штраф, что свой дом пришлось бы продавать.

Мы, украинцы гордимся патриотом Романом Зозуля.

Если бы все были такими как Роман в Украине, то и Зе не смог бы проводить политику по сливу Украины Путину. Побоялся бы. Скорее он бы бородатую бабушку сдал за океан. В ФБР бабушку заждались.
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