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Все про:Нацполіція (8708) пропаганда (1308) Шарій Анатолій (29) Кузьменко Юлія (32)

 Розпочато кримінальне провадження за фактом подій у суді Києва, де розглядався запобіжний захід Кузьменко, - Нацполіція

Поліція почала кримінальне провадження за фактом подій за участю журналістів в Апеляційному суді Києва, де розглядався запобіжний захід для підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, до правоохоронців із заявами про протиправні дії звернулися троє журналістів.

Слідчі поліції Києва кваліфікували подію як погрозу або насильство щодо журналістів та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - до п‘яти років позбавлення волі. Наголошуємо: така протиправна поведінка стосовно журналістів є неприпустимою. На всі такі випадки поліція оперативно реагуватиме в рамках чинного законодавства".

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Як повідомляє Інтерфакс-Україна, на засідання суду прибули двоє журналістів видання "Шарий.нет". Біля будівлі суду прихильники Кузьменко оточили одного з них, почали задавати різні питання і звинувачувати в сепаратизмі. Він стверджує, що в натовпі отримав кілька ударів по ногах, але поліція ніяк на це не відреагувала, а лікарі "швидкої допомоги" оглянули його і заявили про відсутність пошкоджень.

Також про погрози і образи на свою адресу від прихильників Кузьменко заявила журналіст видання "Страна", що також прибула на засідання суду. Вона стверджує, що змогла вийти з суду тільки за допомогою неназваної "приватної структури" і також звинуватила поліцію у бездіяльності.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167219
 
 
 Топ коментарі
 
При ЗЕсепарах Шарий стал журналистом..О как...,а ЗЕсепары Dnipro 75ed19bb, vad и бугагашенька тут как тут своего шария защищать
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ну так агентов ФСБ обидели...
путин может изъявить недовольство...
да и повод хороший.... - посадить еще несколько комбатантов и волонтеров...
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Жалко, что морду не расквасили этой тварюке от Шария
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"Существуют два мнения: одно моё, другое глупое." Н.С. Хрущев
Розпочато кримінальне провадження за фактом подій у суді Києва, де розглядався запобіжний захід Кузьменко, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9995
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Так и знала, когда жона шарика зебобу в тви обматюкала, что вот на это оно отреагирует точно -моника слышит только тогда, когда его кацапское быдло рожей в унитаз))) правда совсем не факт, что оно такими темпами зиму переживет...
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Ця гілка наочно свідчить, що asd zxc d31cbfd3, Casada, deck officer, Dnipro 75ed19bb, hawk hawk, Iron Nemo, vad, Алексей Чесноков, Андрей Соколов 1b6fe907, Мой комментарий - не просто зебіли, а сепари, колаборанти і навіть вороги з-за поребрика.
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О, сепарок задёргался, заёрничал...поняла собака чьё сало сожрала...
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луТший, иди в стойло и учи радной язик
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Это сепарское гавно тут давно потихоньку срало..правда при Пете оно сидело тихо, а с приходом своего кремлёвского кловуна ессно эта ЗЕсепарня сразу забурлила уже в открытую. Это именно не просто ЗЕбилы..это прокацапская сепарня которая уже открыто топит, и не за ЗЕкловуна, этот сброд топит именно за Рашку, за кацапов...
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Так Пєтя і є сумним кремлівським клоуном - Лолітой.
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О!, ще одне вилізло! давай. сюди, для колекції батька Ангела!
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Невдовзі соєвим тролям постане задача кидатись під автозаки. Ти записаний ? Нагорода велика коробка цукерків Рошен.
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Що з тобою? Тренуєшся щоб попасти в 95 квартал?
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Это шариковы, у них там целая армия таких. Кстати они же и помогали Зе победить потому что Зе для Кремля более выгодный кандидат и мягкий как пластеин из которого можно лепить что захочешь. Вот Зе победил и шарий со своими ботами снова вернулись к пророссийской пропаганде. Точней они пока сейчас мочат патриотов и активистов. Которые основная помеха для Кремля, и будут мешать сдачи Украины.
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я їм всім таким зебілам і ворогам при нагоді нагадую" чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня ". А паляться на брехні вони доволі часто.
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А есть ли смысл? Думаю сейчас самое правильное решение всем проукраинским силам уйти на время в сторону и ничего не делать чтобы Зе офигел от пи#деца который начнёт происходить в стране. Чтобы ему может дошло на чём последние 6 лет держится Украина, то он в своём шоу-бизнесе жил в совсем другой реальности. Если не дойдёт то значит ему уже ничего не поможет...
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та ніііііі.... Ні, і ще раз ні!
Потрібно давати здачі!, як тільки можна! І фізично - також!
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вони напали на країну! віддають територію , принижують мову,поплюжать Конституцію ,садять патріотів ! що ще повинно статися щоб нарешті можно було давати здачі?
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скільки ще вилізе цієї мерзоти? на в фільмі Вій лізе нечисть з усіх щілин!
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Тепер сепари допомагають сепарам😏
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Что сказать, веселиться и ликует весь народ.
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спасіба житєлям Крівбаса
за прєзідєнта із Крівбаса
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не так - до нас прийшли два п*дараса один з Донбасу другий з Кривбасу!
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